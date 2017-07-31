Елена Заева: операторы должны к середине августа убрать роуминг внутри сети

Рынок IT-технологий является одним из самых сложных для регулирования из-за его активного развития в последнее десятилетие, о чем активно заявляет Федеральная антимонопольная служба. Трансформация рынка вкупе с все большим проникновением в жизнь интернета и современных технологий требует изменений, в том числе и законодательных. Почему ФАС дала операторам "большой четверки" всего 14 дней на решение проблемы роуминга в стране, почему после его отмены цены на связь и мобильный интернет не должны вырасти, о перспективах НДС с интернет-покупок, внедрении блокчейн и анализе крупнейших в России поисковиков, в интервью РИА Новости рассказала начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. Беседовал Янис Мадни.

— ФАС недавно выдала предупреждение операторам связи "большой четверки", которое свидетельствует о том, что служба вплотную подошла к отмене роуминга в России — в течение двух недель операторы должны будут отказаться от необоснованной разницы в тарифах при внутрисетевом роуминге. Извещали ли операторы ФАС о получении предупреждения и когда они должны его исполнить? © РИА Новости / Михаил Фомичев Перейти в фотобанк ФАС уверена, что операторы "большой четверки" готовы к отмене роуминга в РФ

— Нет, они и не извещают, мы отслеживаем по идентификатору почтового отправления. Поскольку у нас операторы могут получить наше предупреждение по почте де-юре с разницей в два-три дня, соответственно, мы оцениваем, что к середине августа оно должно быть выполнено всеми операторами "большой четверки".

— Реально ли всего за две недели успеть операторам отказаться от практики, которая действует в России уже много лет?

— Мы считаем, что наш срок реальный, мы ничего не выдумали и руководствовались двумя аспектами. Во-первых, операторы знали о наших требованиях с ноября 2016 года. Мы точно такие же требования выдвигали, но просто не оформляли это как процессуальный документ, как сейчас, а в виде протокола заседаний рабочей группы. Мы же предполагаем добросовестность операторов. Соответственно, считаем, что они прорабатывали решение рабочей группы. То есть у них задел должен быть — группа работала с начала ноября 2016 года по конец марта 2017 года. Таким образом, 30 марта последним протоколом было доведено до сведений операторов, что ФАС переходит к установленным законом процедурам.

Во-вторых, у нас же рассматриваются другие дела и заявления в отношении операторов связи, и мы видим, как они меняют тарифы по собственной инициативе. Так вот, в этом случае они обычно в две недели укладываются.

Поэтому мы сделали вывод, что они должны уложиться.

Но если вдруг операторы заявят, что вот именно для этих конкретных тарифов им нужно больше времени, то законом предусмотрена процедура продления срока исполнения предупреждения. Единственное, что в таком случае операторы должны будут представить мотивированное ходатайство, то есть доказать, что на выполнение этих требований нужно больше времени. Пока у нас таких ходатайств не поступало, но операторы знают о такой возможности.

— Наверное, вы читали, что "Мегафон" уже сказал, что считает невыполнимыми требования ФАС: у них три тысячи тарифов, на каждый надо до пяти дней.

— Когда операторы отменяли безлимитный интернет в тарифных планах, то почему-то сделали это очень быстро и одновременно на всех тарифных планах по всей стране.

— А по национальному роумингу — ранее вы говорили, что в скором времени будет какое-то решение. Что с этой инициативой ФАС?

— Мы очень серьезно прорабатываем каждый вопрос, прежде чем выдать процессуальный документ. По национальному роумингу это немного затянулось, но в ближайшее время мы выдадим решение.

© Фото : ФАС России Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева © Фото : ФАС России Начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева

— А какое решение там будет?

— Не обязательно мы выдадим предупреждение. Мы примем решение в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства. Нам совсем чуть-чуть осталось этот вопрос проработать. Лучше немного подзадержаться, но действительно проработать вопрос максимально всесторонне и взвешенно и иметь максимально обоснованную позицию.

— Вы говорили ранее, что если компании не исполнят предупреждение службы, то ФАС сначала возбудит… © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк "Мегафон" готов оспорить требование ФАС об отмене платы за роуминг в России

— …дело о нарушении антимонопольного законодательства. Дело рассматривается, по результатам его рассмотрения могут быть приняты два решения: либо об установлении нарушения, либо о прекращении дела в связи с отсутствием нарушения. Вот если принимается решение о выявлении нарушения антимонопольного законодательства, выдается предписание, где четко написано, что нужно сделать, чтобы это нарушение устранить. И выдача решения об установлении нарушения антимонопольного законодательства является основанием для применения мер административной ответственности.

И после этого закон нам дает возможность применить взыскание необоснованно полученного дохода — к полномочиям ФАС отнесена выдача предписания о взыскании необоснованно полученного дохода в федеральный бюджет.

— За какой период этот необоснованно полученный доход ФАС будет востребован, если до этого дойдет?

— Это не санкция по КоАП, жестких периодов не установлено, в любом случае это будет решение комиссии, которая все будет принимать во внимание.

— Каков объем все-таки необоснованно полученного дохода в год операторами?

— Это коммерческая тайна.

— Многие эксперты, в том числе в Минкомсвязи, заявляют о том, что тарифы на услуги сотовой связи вырастут в случае отмены платы за роуминг внутри России. Разделяет ли ФАС эту точку зрения?

— Удивительная история. Смотрите, практически любое нарушение антимонопольного законодательства конечной целью своей имеет увеличение дохода. Можно различать два вида доходов — который необходим для возмещения экономически обоснованных расходов, и он у организации должен быть, раз есть расходы. И другой вариант — доход, полученный в результате нарушения закона. И мы выдачей предупреждения это показали — что под этот сверхдоход экономически обоснованных затрат нет. Поэтому с точки зрения закона и прекращения нарушения антимонопольного законодательства операторы просто перестанут получать этот доход. Это не значит, что организация должна его где-то возместить.

Мы по каждому оператору сказать, конечно, не можем, это коммерческая тайна, но мы подготовили средневзвешенные цифры, очень средние, чтобы не раскрыть никакой тайны. И получается, что если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки.

Это без учета того, что, по нашему глубокому убеждению, исправление ситуации должно привести к существенному росту "разговариваемости". У нас абоненты, которые получают эти услуги по самым высоким тарифам в девять-десять рублей за минуту, когда выезжает в другой регион, прекращают разговаривать, у них очень резко падает время разговоров.

Поэтому, когда абоненты будут получать цены как дома, они будут и разговаривать как дома. То есть рост потребления будет обязательно, и это в наших предварительных усредненных расчетах не учтено. То есть мы уверены, что операторы не только не проиграют в виде прекращения получения этого необоснованного дохода, но и выиграют за счет увеличения роста продаж.

— То есть компенсируют себе.

— Безусловно.

— Но ФАС же все равно будет следить за тарифами на связь после исполнения предупреждения? Вдруг они необоснованно повысят?

— Конечно. Как только на доли копейки повысится минута, то сразу мы поймем, что, возможно, это связано с исполнением предупреждения. У нас распечатаны все тарифные планы, которые есть у операторов, и как только мы получим информацию об исполнении предупреждения или о готовности исполнить его, мы проверим сразу качество его исполнения.

— А что с ценами в Крыму и на Дальнем Востоке? К какому виду роуминга относятся там тарифы — к национальному или внутрисетевому?

— Смотря у какого оператора. У "большой тройки" есть покрытие по всей стране, включая Дальний Восток. Поэтому абонент, если приезжает из других регионов страны на Дальний восток, попадает во внутрисетевой роуминг. То есть это вообще не роуминг даже. То есть единственное, чего нам удалось добиться от операторов в ходе рабочей группы — прекратить это называть роумингом, потому что по факту это не роуминг.

— Кстати, ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что служба хочет исключить понятие роуминга из законодательства страны. А где оно есть?

— Это есть в правилах оказания услуг связи, в технических документах. Мы направили в Минкомсвязи предложение о реализации такого мероприятия. Пока наше предложение находится на рассмотрении, обратной связи от министерства мы не получили, вносить самостоятельно изменения в закон о связи и отраслевые акты мы не можем. Мы можем лишь предлагать, уговаривать, чем сейчас и занимаемся.

— А на что в итоге направлено исключение понятия "роуминг" из законодательства вкупе с мерами ФАС, ведущими к его отмене в России?

— Вы знаете, у людей уже настолько негативное сформировано отношение, что конечно, было бы лучше, если бы люди перестали получать такие сильные раздражители. В законодательстве есть, что поправить, чтобы обеспечить улучшение и деятельности операторов на рынке связи, и условия получения услуг связи абонентами. Мы направили предложения по реализации комплекса мероприятий, в том числе связанные с роумингом. Пока министерство не дало нам никакой обратной связи.

А что касается Крыма, то там сложилась ситуация, что у нашей "большой четверки" нет сетей в этом регионе. Поэтому там немного другая экономика формирования цены для абонентов, которые приезжают в Крым. Есть, конечно, абоненты Теле 2 или Екатеринбург 2000 (бренд "Мотив"), у которых покрытие сетей не такое, как у "большой тройки". У них на территории достаточно большого количества регионов нет сетей связи, и абоненты этих операторов чаще попадают в такую ситуацию. Нам еще немного времени нужно, чтобы принять взвешенное решение на этот счет.

— Какое оно может быть?

— Не могу сейчас заранее сказать, это будет решать служба. Это вопрос оценки цены — завышена она или нет.



— Если цена завышена, то как этот вопрос все же можно решить при ситуации, когда у наших операторов нет там своих сетей?

— У нас очень большая практика, я сейчас не берусь предугадать наше решение по этому вопросу.

— По Дальнему Востоку после исполнения предупреждения ФАС все-таки разница в тарифах пропадет для абонентов?

— Безусловно. Что касается домашних цен, когда мы проводили анализ рынка за период 2006-2014 годов на услуги сотовой связи, одна из самых дорогих услуг оказалась в Москве, не на Дальнем Востоке. Единственное что — есть местности, Норильск, например, куда не проложены физические кабели, и там организация связи, передача данных идет по спутниковому каналу. Но это не влияет на цену, а влияет на качество.

— Те же операторы связи предоставляют услуги мобильного интернета, возможна ли ситуация, что после отмены роуминга цены на мобильный интернет вырастут? © Fotolia / Andrey Popov ФАС дала операторам две недели на отмену внутрироссийского роуминга

— Могу сейчас назвать — это доли копейки, на которые может вдруг вырасти мобильный интернет после исполнения предупреждения по роумингу. Но все наши слова, что не должны вырасти тарифы в результате прекращения нарушения антимонопольного законодательства, оно касается всех услуг, оказываемых операторами сотовой связи. Тем не менее, мы занимаемся мобильным интернетом — абоненты жалуются на действия операторов. И мы начинаем разбирательства, в частности, с прекращением безлимитного интернета для новых подключений. Мы очень тщательно и взвешенно проводим разбирательство. Но оно еще не завершено.

— Некоторые эксперты после первых сообщений о том, что ФАС настаивает на отмене роуминга, обеспокоилась тем, что служба может начать регулировать тарифы на услуги фиксированного интернета. Задумывалась ли уже об этом ФАС? Не видит ли проблем на рынке?

— Проблемы мы видим только у самих операторов, которым очень сложно разместить свои сети связи. Им очень сложно завести линии связи в дома из-за требований жилищного законодательства. Это старая история, которую мы с 2013 года вместе с Минкомсвязи пытаемся решить. Здесь только эти проблемы. Доступность в России фиксированного интернета очень хорошая, цены приемлемые, качество высокое, технологии используются самые разнообразные.

— Еще в марте замглавы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что ФАС готовит законопроект о взимании НДС с покупок в иностранных интернет-магазинах. 14 июля СМИ сообщили о подробностях обсуждаемых мер. Могли бы вы рассказать о сути инициатив, которые обсуждаются?

— У нас действует рабочая группа, которая рассматривает несколько моделей, которая обеспечит создание равных условий для российских и иностранных юрлиц при реализации товаров в сети интернет. Соответственно, пока никакой модели не отдано преимущество, рабочая группа достаточно периодично собирается. В нее входят и органы власти, и представители российских и иностранных интернет-магазинов. Мы обсуждаем плюсы и минусы всех возможных способов и работы, и особенности администрирования. И там речь идет не только о налогах и сборах. Речь идет о создании рабочих мест и улучшении логистики прохождения товаров. Это большой комплекс мероприятий, и я бы так не относилась к нему с одной стороны — по взиманию налогов.

— Но все же в качестве одной из мер предлагается ли обложение покупок в иностранных интернет-магазинах НДС в размере 18%?

— Если упрощенно, как одна из мер такой вариант рассматривается. Но сказать, что ФАС готовит такой законопроект нельзя. Мы рассматриваем комплекс мероприятий. Нельзя вырывать из контекста какой-то кусок и выдавать его как деятельность органа или рабочей группы. Это во-первых. Во-вторых, рабочая группа еще не пришла к решению. У нас недавно было заседание и мы решили через две недели собраться и еще раз обсудить, потому что пока у нас не хватает данных для завершения полноценного анализа.

— Могли бы вы озвучить хотя бы в каких направлениях по этому вопросу работает рабочая группа? © РИА Новости Эксперт о решении ФАС по роумингу: поднять тарифы не решится никто

— Например, вы знаете, что товар может проходить почтовым отправлением через границу, а может как груз. Соответственно, при прохождении границы предусмотрены длительные по времени процедуры. Поэтому иногда товар на границе задерживается. Мы рассматриваем возможность реализации такого процесса, он в мире называется B2B2C, когда товар проходит со склада на склад между юридическими лицами, но для последующей реализации физическому лицу этого конкретного товара с этого склада.

То есть эта процедура, во-первых, создаст на рабочие места территории России, во-вторых, это будет полностью прозрачная схема ввоза товаров — там ничего запрещенного ввозиться не сможет. В-третьих, это ускорит прохождение товаров и даст хорошие условия для российских продавцов. Как вариант рассматривается введение такой схемы, которая упрощает и улучшает процесс перемещения товара через границу, чтобы первую скрипку здесь играл российский продавец, а не иностранный.

Это будет лучше для нашего рынка — он будет работать быстрее, динамичнее, прозрачнее, и большая часть денег будет попадать на территорию России, в том числе в виде зарплат и перечисления в различные фонды, а не за границу.

— Все-таки главный вопрос — подорожают ли для россиян покупки в иностранных интернет-магазинах после принятия каких-либо мер?

— Мы, естественно, изучаем возможные последствия. В этих вопросах мы склонны ориентироваться на последствия введения в действие поправок в налоговый кодекс, когда ввели налог на электронные услуги. Сильно что-то поменялось для граждан? Нет. Мы прямые параллели не проводим, там более тщательное изучение, но я бы все-таки хотела говорить об этом после того, как рабочая группа примет решение. Анализ еще не завершен, рано об этом говорить.

— В последнее время много говорилось о необходимости регулирования мессенджеров. И такие разговоры не только в России, но и во всем мире возникают. Госдума на прошлой неделе одобрила в третьем чтении законопроект, который обязывает идентифицировать пользователей мессенджеров. Нужно ли это по вашему мнению? © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Эксперты рассказали о возможных последствиях отмены роуминга в Евросоюзе

— Не в нашей компетенции осуществление контроля национальной безопасности. И если государство считает, что для обеспечения контроля национальной безопасности это необходимо, значит это так. Мы только можем сказать, что эти требования должны равным способом распространяться на всех участников рынка, не предоставляя никому никаких преференций. ФАС при подготовке проекта не участвовал, но мы, как эксперты, участвуем в заседаниях, высказываем свою позицию. Надеюсь, что все будет учтено.

— Говоря о интернете и современных технологиях, нельзя обойти вниманием блокчейн. Служба еще в октябре 2016 года вместе со Сбербанком запустила пилотный проект по обмену документами на основе технологии распределенных данных, целью которого было изучить возможности блокчейна. Как будет служба дальше идти по пути внедрения этой технологии в свою работу?

— Сейчас служба разрабатывает план о совершенствовании государственного регулирования, которое будет отвечать вызовам цифровой экономики. Вопрос внедрения блокчейна тоже не будет обойден вниманием, безусловно. Если товар имеет схожее функциональное назначение, схожее с существующим, его нужно и так определять в законодательстве. То есть если у нас блокчейн используется как финансовый инструмент, его в законодательстве нужно определять как финансовый инструмент.

— И эти предложения буду включать в себя меры по внедрению технологии блокчейн?

— Возможно.

— А в какой срок?

— До конца августа мы должны все сделать.

— А может ли технология блокчейн быть внедрена при госзакупках, которые являются мозолью ФАС?

— Почему же нет. Это новый инструмент, как мы можем запрещать пересаживаться на автомобиль с телеги. Это большое системное мероприятие. И наша позиция такова, что новый товар должен вводиться в оборот без ущемлений и ограничений, но в случае, если это не угрожает целостности и безопасности Российской Федерации.

— Рассмотрение дела Microsoft ФАС недавно отложила до 15 августа. Налажен ли у службы диалог с американской компанией, нет ли проблем, как было в свое время с Google? © AP Photo / Ted S. Warren ФАС отложила рассмотрение дела против Microsoft

— Хочу отметить, что диалог налаживается. Компания предпринимает усилия, чтобы выполнить все требования комиссии ФАС, просто нужно еще немного времени для уточнения определенных аспектов. Компания, по нашему мнению, движется в правильном направлении, нам главное, чтобы конкуренция была как можно быстрее обеспечена. Рынки меняются быстро, ситуация в цифровой экономике тоже, поэтому чем быстрее выполняются требования антимонопольного законодательства, тем лучше.

— 15 августа ФАС примет уже окончательное решение по делу?

— Да. У нас уже будет истекать девятимесячный срок, а мы стараемся процессуальных сроков не нарушать.

— Ранее вы говорили, что ФАС анализирует опыт Еврокомиссии по делу против Google и его доминирующего положения на сервисе Google Shopping. Как продвигается изучение дела?

— Сразу скажу — подобных жалоб у нас в службе нет. Но мы, безусловно, в инициативном порядке изучаем, как себя ведут поисковики на территории России, делают ли они преимущественное размещение своих ресурсов. Эта работа сейчас проводится.

— То есть эта работа касается не только Google, но и Яндекса? © РИА Новости / Сергей Кузнецов Перейти в фотобанк Акции "Яндекса" выросли на 6,35% на фоне мирового соглашения ФАС и Google

— На российском рынке поиска несколько субъектов, два из них крупные. У нас нет готового анализа по долям, но возможно, там два доминанта — Яндекс"и Google. Поэтому уж если мы смотрим, то смотрим целиком на рынок. ФАС анализирует поведение крупнейших игроков рынка поисковиков. По срокам пока сказать не могу.