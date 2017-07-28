Сергей Арамилев: "свадьбы" тигров похожи на курортные романы

В субботу, 29 июля, во всем мире отмечается Международный день тигра — праздник, призванный напомнить людям о проблемах сохранения популяции этой редкой кошки. Накануне этой даты директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев в интервью РИА Новости рассказал о том, как сейчас живут известные амурские тигры, как выдача "дальневосточного гектара" повлияет на жизнь хищника в регионе и почему "свадьбы" этой кошки похожи на курортные романы на Черном море.

— Какова на сегодня численность амурского тигра на Дальнем Востоке и есть ли тенденция к ее росту? © AFP 2017 / Radek Mica Международный день тигра отметят в Московском зоопарке

— Согласно данным последнего учета тигров в 2015 году во всем ареале, а также информации, которую ежегодно специалисты получают с фотоловушек, численность подвида стабильна и колеблется в пределах 550 особей.

Тенденция к росту есть, но чтобы понять, насколько популяция увеличивается, нужно проведение полномасштабного учета, который запланирован на 2020 год. Тогда мы будем точно знать, насколько увеличилась численность.

В целом те меры, которые предпринимаются для снижения уровня браконьерства сегодня, оказывают положительное воздействие на состояние популяции.

— Можете ли вы дать приблизительный прогноз на численность тигра к 2020 году на Дальнем Востоке?

— Прогнозы — дело неблагодарное, тем более в отношении численности этой крупной кошки, у которой так много угроз. Но если тенденции, которые были выявлены в 2015 году — расширение ареала, увеличение численности на отдельных участках — будут сохранены, то популяция сможет увеличиться на 100-150 особей.

Популяция хищника растет, но при этом экономически развивается Дальний Восток, и если не будет компромисса, то между человеком и тигром неизбежно будут происходить конфликты. Речь идет о выдаче "дальневосточного гектара", которая достаточно широко охватывает территорию региона, и о разрешенных на этих землях видах деятельности, которые потенциально конфликтны с тигром, — это скотоводство, разведение лошадей, оленей. Это может провоцировать тигра на нападение.

© Фото : из личного архива Сергея Арамилева Директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев © Фото : из личного архива Сергея Арамилева Директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

— Насколько выдача "дальневосточного гектара" может повлиять на среду обитания амурского тигра и как минимизировать в данном случае ущерб и для людей, и для природы?

— Территория Дальнего Востока — это исконная территория обитания тигра и животных, на которых он охотится. И почти любое хозяйственное освоение — и "дальневосточный гектар", и увеличение численности жителей, и развитие сельского хозяйства — это потенциальный конфликт с природой. Те же свинокомплексы: проблему защиты животных от угрозы африканской чумы свиней в европейской части России решают депопуляцией диких кабанов, хотя и спорен тот факт, что они заносят чуму на эти свинокомплексы. Но если, например, на Дальнем Востоке примут такое же решение, то это поставит крест на сохранении редких видов животных, так как кабаны — это основная еда тигра да и населения сельской местности.

Нужны механизмы, чтобы нивелировать вредное воздействие экономического освоения территорий. Например, своевременное разрешение конфликтных ситуаций между тигром и человеком. Тигру сложно отличить корову в лесу от добычи: пастуха нет, надписей о запрете, особенно на тигрином языке, тоже нет, поэтому он будет нападать на животных, находящихся на вольном выпасе в лесу. И государство правильно делает, что создает специальные группы по разрешению конфликтных ситуаций: специалисты отпугивают хищника и учат хозяев, как правильно содержать животных в ареале тигра. Также есть практика выплаты компенсаций за потерянный в результате нападения тигра скот. За год у нас в среднем десять таких случаев происходит — это немного. Возмещение десяти коров владельцам — не такие большие деньги, но эта мера снижает напряженность.

Что касается защиты тигров, то вопрос стоит здесь в разрешенных видах деятельности. Если "гектар" человеку выдан в лесу вне населенного пункта и ему разрешают там выращивать, например, оленей, то это горячая точка соприкосновения с хищником. Тогда нужно либо прописывать в правилах, чтобы люди ставили высокие ограды и системы "электрический пастух", либо выдавать "гектары" в лесу под виды деятельности, которые потенциально не связаны с конфликтами с тиграми — под экотуризм, под пасеку.

© Фото : из личного архива Сергея Арамилева Директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев © Фото : из личного архива Сергея Арамилева Директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

Но если, допустим, человек берет гектар в 20 километрах от населенного пункта в лесу и пытается выращивать там овес, то сразу понятно, что делает он это, чтобы на овес приходили копытные из леса и он их отстреливал. А за копытными придет тигр, и где гарантия, что не произойдет конфликт? При выделении гектара нужно определять вид разрешенной деятельность, но пока непонятно, какая структура будет следить за соблюдением режима использования гектара. А процесс выделения и освоения гектаров идет уже сейчас. Поэтому хотелось бы, чтобы изменения в законопроект о разрешении выделения гектара в пределах охотугодий вносились осторожно и с пониманием того, как это будет контролироваться.

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— Достаточны ли меры, которые сегодня принимаются против браконьерства?

— Браконьерство — это порождение социально-экономических проблем: если житель села не может найти работу, он идет в лес, убивает животных или рубит деревья и продает. Лучшая охрана в этом смысле — поднятие социально-экономического уровня населения сел: чем больше людей имеет работу, тем природе спокойнее. Также нужно снижать социальную напряженность в вопросах организации легальной доступной охоты и обеспечения населения дровами. Нужно наладить сбор дикоросов, меда и звероводства — то, чем край в советское время и жил. Нужно переориентировать население с грабежа леса на занятие сельским хозяйством и сбором недревесной продукции лесов. Это долгий процесс, и без участия государства здесь не обойтись.

Кроме того, служба охотнадзора пока недостаточно финансируется. По степени опасности работа инспекторов сравнима с работой военных и полиции, а уровень зарплат и защищенности законом — совершенно другой. У нас недавно одного инспектора сбили снегоходом, другого — мотоциклом, уже сожгли два служебных автомобиля, но инспекторы не сдаются, а только увеличивают показатели своей работы.

Меры, которые уже работают, нужно довести до логического завершения: построить эффективную службу охраны животного мира, чтобы там работали люди, технически оснащенные практически всем и получающие достойную заработную плату. Тогда и население будет иначе относиться к вопросу браконьерства. Уже сейчас работа охотнадзора дает о себе знать — люди уже привыкают к тому, что на охоту надо брать документы, потому что их могут проверить.

— Раненный браконьерами тигренок Сайхан и его соседка из Лазовского района идут на поправку и учатся охотиться. Когда их могут выпустить в дикую природу и произойдет ли это на одной территории?

— Тигров после реабилитации выпускают в дикую природу, когда они достигают полутора лет как минимум, лучше — ближе к двум годам. Оптимальным временем выпуска считается весна: сходит снег, копытные животные приносят потомство, значит, тиграм легче начать охотиться. Сайхану и пока безымянной самке из Лазовского района около 10-11 месяцев, на май 2018 года они достигнут возраста, когда тигр в дикой природе становится самостоятельным.

Специалисты опасались, что из-за ранения в голову у Сайхана может пропасть обоняние, но оказалось, что все в порядке. Кости срослись, молочные зубы стали меняться на постоянные. У самки была проблема с лапой, но она зажила и не мешает ей двигаться. Если ничего экстраординарного не случится, то они кандидаты на выпуск в мае 2018 года. Мы постараемся выпустить их на одну территорию, но это будет зависеть от того, какая ситуация в группировках тигров будет весной следующего года.

Например, спасенную от собак тигрицу Филиппу выпускали отдельно от тигра Владика, с которым она вместе проходила реабилитацию, так как в ЕАО, где она поселилась, в группировке тигров был дисбаланс и число самцов превышало число самок. Если бы Владика выпустили там же, то он вступил бы в конфликт с другими самцами. Поэтому самца выпускали на другой территории — в нацпарке "Бикин" в Приморье. Надеюсь, нам удастся найти оптимальное место для Сайхана и его соседки. Возможно, выпуск состоится на севере Приморья или в ЕАО, либо в Хабаровском крае, на тех территориях, где мало тигров. Этой зимой специалисты оценят обстановку в лесах и направят рекомендации по выпуску в государственные органы.

— Прижился ли тигр Владик, который гулял по Владивостоку, в нацпарке "Бикин" и не выходит ли он к людям?

— На той территории только один поселок Охотничий, там он не появлялся и в конфликты с людьми не вступал. В нацпарке сложно проверять его передвижение и места остановок — очень отдаленные места, нет дорог, надо ходить пешком. Но уже отмечены факты его успешных охот, поэтому с ним все хорошо. Он даже добыл крупного лося. На нем ошейник, и с его помощью отслеживаются передвижения Владика, чтобы предотвратить его выходы в населенные пункты.

— Появление Владика во Владивостоке стало первым за многие годы в крупном городе, в последний год-два жители Приморья все чаще сообщают о выходе тигров к населенным пунктам. Действительно ли есть такая тенденция и с чем вы ее связываете?

— До сих пор не известно точно, как Владик оказался в городе. Но тигры выходить в населенные пункты чаще не стали. Просто сейчас почти у всех есть фото- и видеорегистрирующие устройства, а все встречи с хищниками, которые зафиксированы на камеру, так или иначе попадают в прессу.

Кроме того, например, в 90-х годах численность тигра была очень низкой, поэтому число встреч с ним было минимальным, сейчас численность выше, значит, и вероятность встречи выше. К тому же сегодня больше людей имеют проходимый транспорт и бывают там, где раньше не оказались бы. Это приводит к тому, что местные жители регулярно видят тигров. Но эти кошки должны априори бояться людей — это залог их спасения.

© Фото : из личного архива Сергея Арамилева Директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев © Фото : из личного архива Сергея Арамилева Директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев

— Как сейчас обстоят дела у "президентского" тигра Бори и самки Светлой, которые составили пару, несмотря на то, что были выпущены в разных регионах? Они все еще отмечаются вместе?

— В отношении тигров сложно сказать, что они составляют пару. Хищники встречаются в среднем на десять дней — это как курортный роман на Черном море: страсть, потом она родила, а он пропал. Специалисты зафиксировали потомство. И что хорошо — в Еврейской автономной области, на территории которой живут эти тигры, так как там пока немного тигров, всегда можно понять, от кого котенок. В данном случае — от Бориса, и следы это подтверждали. Котенок на следующий год от Светлой отойдет, и тигрица будет готова снова создать пару. Тогда и проверим крепость чувств — возможно, Борис снова вернется к ней.

— На какой стадии сейчас создание центра реинтродукции леопардов в Лазовском заповеднике в Приморье и известно ли уже, откуда привезут хищников для размножения?

— Сейчас идет стадия проектирования самого центра. Площадка там давно подобрана. Все сопутствующие мероприятия — по увеличению численности копытных, по усилению охраны — проведены. Лазовский заповедник прикладывает большие усилия для создания центра, и он возьмет лучшее из опыта в нашей стране, в основном — из опыта аналогичного центра в Сочи.

Проект в скором времени будет готов. Одновременно идет подбор специалистов, которые будут его реализовывать. Обычно сначала строят центр, потом только начинаются мероприятия по подготовке населения, увеличению численности копытных, но этому центру повезло больше — территория уже готовится к его созданию. Также повезло тигру — меры сохранения леопарда отражаются и на нем. Два хищника могут жить на одной территории: встречаются они с друг другом редко, а с трагическим исходом — еще реже. Обычно леопард просто забирается на дерево от своего полосатого собрата.

Леопардов для центра возьмут из неволи, так как изъятие самок из дикой природы может вредить популяции — тут лучше не рисковать. Есть международная программа по сохранению леопарда в неволе, которую в России курирует Московский зоопарк, и по мере появления котят будет решаться вопрос, откуда их привезут в Приморье.