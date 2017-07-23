Посол Катара: Россия будет одним из главных партнеров нашей новой экономики

Кризис в Персидском заливе повлияет на экономическое сотрудничество Катара и России: Москва может стать одним из главных партнеров Дохи, которая в условиях блокады переходит к более диверсифицированной экономике, считает посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя. Он напомнил, что Москва выступила за диалог в разрешении спора Дохи с соседями. По мнению высокопоставленного дипломата, подобный конструктивный подход, как и в случае с сирийским урегулированием, способствует повышению роли России как важного стабилизирующего игрока в регионе.

— Накануне в своем телеобращении эмир Катара заявил, что Доха ценит посреднические усилия Кувейта и надеется, что они увенчаются успехом. Можно ли говорить о каком-то прогрессе в переговорном процессе с арабскими странами? Можно ли ожидать прямых переговоров в Кувейте, например? Или в Москве?

— В данном случае место не играет большого значения, гораздо важнее то, о чем мы будем договариваться. Вчера Его Величество заявил, что мы будем рады сесть за стол переговоров. В этом смысл его слов, чтобы собраться вместе и начать диалог, транспарентную дискуссию по всем значимым вопросам и претензиям, которые есть у сторон.

И он заявил вчера, что любая подобная дискуссия не должна ущемлять национальный суверенитет (Катара – ред.) и не должна вестись с позиции диктата.

Если это (данные условия – ред.) будет учтено, то участие соседей по Заливу приветствуется. Эмир накануне отдал должное той роли, которую играет шейх (Кувейта — Сабах аль-Ахмед аль-Джабер) ас-Сабах в этом процессе, и роли, которую играют многие другие страны, включая Россию.

— Но если говорить о прогрессе, есть ли сейчас для него какие-то возможности?

— Это хороший вопрос. Пока что у нас нет значимого прогресса, по существу, если говорить о снятии санкций и отмене других мер со стороны стран Залива. Но другой вопрос – прогресс со стороны мирового сообщества. И сейчас люди знают, что лежало у истоков кризиса, они понимают: то, что случилось 24 мая было актом незаконной агрессии со стороны другого государства. Я имею в виду хакерский взлом нашего новостного агентства. Опубликован доклад разведки США, который это подтверждает, как и данные нашего собственного расследования.

Затем последовали пресловутые 13 требований, которые выпустили эти страны, я бы, правда, больше предпочел называть их условиями, а не требованиями. А потом неожиданно все эти усилия — коту под хвост. Потому что несколько дней назад постоянный представитель Саудовской Аравии в Нью-Йорке (при ООН – ред.) заявил, что они хотят, чтобы мы согласились с шестью принципами. И если в этом контексте спрашивать, достигнут ли прогресс, то какой-то — да, есть. Потому что никто больше не воспринимает эти требования, и на самом деле это даже привело к отрицательной реакции в адрес стран, участвующих в этой блокаде. Потому что это были не столько просьбы, условия, сколько требования к нам поступиться суверенитетом. Они спустились с небес на землю и теперь заявляют, что хотят от нас признания этих шести принципов.

Но если вы посмотрите на эти принципы, о которых заявил постпред Саудовской Аравии, вы увидите, что это универсальные принципы, под которыми подписывается каждая страна, будучи членом ООН, там нет ничего, чтобы не отражало ценности ООН. И в этой связи видно, что те, кто выдвигал эти требования, эти четыре страны, находятся в дезорганизованном состоянии. Множество заявлений от множества послов, министров, которые говорят разные вещи.

Катар с самого начала проявил стойкость: есть международные органы, региональные соглашения, мы являемся членами разных организаций, в том числе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который нас объединяет, давайте использовать существующие механизмы. Но они его не использовали, а предпочли нарушить международное право и действовать в одностороннем порядке, введя санкции.

К сожалению, это длинный ответ на ваш вопрос, но если вернуться к нему — в чем именно этот прогресс, — то его не было в плане снятия введенных ограничительных мер и изменения ситуации. Но есть прогресс с точки зрения осведомленности мирового сообщества, его знаний о происходящем, о том, что у действий этих четырех стран нет никаких оснований. И это начинает менять обстановку.

© REUTERS / Naseem Zeitoon Катар считает, что кампания против страны была спланирована заранее

— Опять же, нужно смотреть, кто выступает от лица этой коалиции. Мы не знаем, является ли это единой позицией, есть ли она вообще, мы видим разные совершенно заявления от тех, кто взывает к мировому сообществу, и что эти заявления не исходят из какого-то одного документа. Для нас совершенно ясно, что посредник – Кувейт – имеет международную поддержку своих усилий и мы рассчитываем на урегулирование кризиса, чем скорее, тем лучше, и мы не хотим его затягивания, учитывая страдания, которые он уже принес людям с обеих сторон.

— Но сколько подобный статус-кво может сохраняться?

— Да, конечно, это не может продолжаться долго, невозможно жить на осадном положении. И пока государства, которые организовали блокаду, будут упорствовать в своей убежденности, что можно навязать что-то другому государству и подчинить его, а не использовать вместо этого путь диалога и правильные средства, мы определенно не поступимся нашим суверенитетом. И мы не примем никакого диктата ни от кого. У Катара есть ресурсы для того, чтобы продолжать жить в нынешних условиях и обстоятельствах до тех пор, пока государства, инициировавшие блокаду, не вернутся к соблюдению международных норм.

И мы в скором времени перейдем к легальным процедурам, если с их стороны не будет предпринято никаких конструктивных действий, и если посредничество ни к чему не приведет.

© РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Катар готов к диалогу и поиску компромиссов с арабскими странами

— Исходя из того, что сказал эмир, пока рано говорить о том, что может произойти в ближайшие дни или недели.

— Что вы можете сказать о роли России в поддержке международных усилий по разрядке нынешней ситуации?

— Его Величество в своей речи поблагодарил Россию за конструктивную позицию, которую Москва заняла в этом конфликте.

Ведь что предприняли партнеры по блокаде? Их представители ездили по миру и пытались убедить другие страны принять консолидированную позицию против Катара: снизить уровень дипломатического представительства или даже пойти еще дальше — принять меры, аналогичные тем, которые предприняли сами партнеры по блокаде. Большинство государств отвергли подобные предложения, более того, заявили им прямо, что они не будут способствовать эскалации и что нужно сесть за стол переговоров. Россия была одной из этих стран. Россия является постоянным членом Совбеза ООН, стояла у истоков формирования международных отношений под эгидой ООН и на протяжении многих лет являлась защитником принципов уважения национального суверенитета и невмешательства в дела других государств. И все, что делали эти четыре страны, как раз нарушает принципы, которые защищает Россия. И Москва ясно дала понять, что поддерживает усилия Кувейта в качестве посредника и призвала всех сесть за стол переговоров, и, если понадобится, Россия поддержит любые усилия по быстрому разрешению кризиса.

— Если говорить о двустороннем сотрудничестве, можете ли вы подтвердить, что кризис не отразится на совместных проектах и на российском присутствии в Катаре?

© REUTERS / Naseem Zeitoon Арабские страны раскрыли список требований к Катару — Мы укрепляем экономические связи с Россией и другими странами и строим более устойчивую и гибкую экономику, которая, одной стороны, будет больше полагаться на свои ресурсы, а с другой – будет более диверсифицированной по сравнению с тем, что было до недавнего времени, когда мы зависели от других стран. И Россия определенно будет, я бы сказал, одним из главных партнеров в этом создаваемом плане экономического развития.

— Кризис в отношении с арабскими странами уже отразился на отношении к ВКП сирийской оппозиции, пойдет ли Катар все-таки на то, чтобы часть оппозиции переселилась из эмирата, чтобы не раскалывать ВКП?

— Мы поддерживаем астанинский и женевский процессы, мы продолжаем поддерживать российские усилия по урегулированию кризиса. Я считаю, что Россия стоит во главе очень конструктивного процесса, пытается привести стороны к диалогу. Это требует времени и усилий, но также требует и воли всех вовлеченных в этот процесс сторон, в том числе и США, Евросоюза, арабских стран – Катара, Саудовской Аравии, Египта и, конечно же, Ирана и Турции.

Я верю, что благодаря лидерству России, результаты скоро уже будут. Я думаю, что самое важное – это прекратить кровопролитие и страдания людей. И я думаю, что созданные в Сирии зоны деэскалации – это уже достижение, отдельно от политического процесса. Потому что, если вы можете защитить человеческие жизни, это уже большая ценность. Что касается переговорного процесса под эгидой ООН, то мы поддерживаем эти усилия, и я надеюсь, что в предстоящие две недели мы увидим продвижение в этом вопросе.

Мы поддерживаем роль России и мы готовы – как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке – мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры, и Россия могла бы возглавлять этот процесс. Или мы могли бы принять участие в любого рода переговорных форматах, которые помогут уладить конфликт.

— Но все же, каков ваш прогноз по ВКП? Некоторые эксперты предсказывают, что кризис может расколоть комитет, учитывая позицию Эр-Рияда.

— Нет, я так не думаю. Я не думаю, что нынешний кризис в Заливе повлияет на этот процесс, хотя страны-организаторы блокады могут и захотеть этого. Позиция Катара твердая и неизменная: кризис не должен иметь каких-либо побочных эффектов на сирийский или любой другой вопрос. Но что мы не можем гарантировать, что такой же позиции придерживаются блокирующие нас страны, что так не поступит Саудовская Аравия или ОАЭ. Они могут выступить как спойлеры. И они в прошлом уже были такими спойлерами. Со своей стороны мы привержены процессу урегулирования, мы привержены принципам, которые укрепляют этот процесс, и мы готовы поддержать любые усилия чтобы достичь этой цели.