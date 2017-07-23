США
23.0723 июля13:25МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Посол Катара: Россия будет одним из главных партнеров нашей новой экономики

13:0023.07.2017
(обновлено: 13:05 23.07.2017)
02380
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСтраны мира. Катар. Архивное фотоСтраны мира. Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Кризис в Персидском заливе повлияет на экономическое сотрудничество Катара и России: Москва может стать одним из главных партнеров Дохи, которая в условиях блокады переходит к более диверсифицированной экономике, считает посол эмирата в России Фахад Мухаммед аль-Аттыйя. Он напомнил, что Москва выступила за диалог в разрешении спора Дохи с соседями. По мнению высокопоставленного дипломата, подобный конструктивный подход, как и в случае с сирийским урегулированием, способствует повышению роли России как важного стабилизирующего игрока в регионе.

— Накануне в своем телеобращении эмир Катара заявил, что Доха ценит посреднические усилия Кувейта и надеется, что они увенчаются успехом. Можно ли говорить о каком-то прогрессе в переговорном процессе с арабскими странами? Можно ли ожидать прямых переговоров в Кувейте, например? Или в Москве?

Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В ОАЭ раскритиковали выступление правителя Катара
— В данном случае место не играет большого значения, гораздо важнее то, о чем мы будем договариваться. Вчера Его Величество заявил, что мы будем рады сесть за стол переговоров. В этом смысл его слов, чтобы собраться вместе и начать диалог, транспарентную дискуссию по всем значимым вопросам и претензиям, которые есть у сторон.

И он заявил вчера, что любая подобная дискуссия не должна ущемлять национальный суверенитет (Катара – ред.) и не должна вестись с позиции диктата.

Если это (данные условия – ред.) будет учтено, то участие соседей по Заливу приветствуется. Эмир накануне отдал должное той роли, которую играет шейх (Кувейта — Сабах аль-Ахмед аль-Джабер) ас-Сабах в этом процессе, и роли, которую играют многие другие страны, включая Россию.

— Но если говорить о прогрессе, есть ли сейчас для него какие-то возможности?

Эмир государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эмир Катара считает, что страна справилась с последствиями санкций
— Это хороший вопрос. Пока что у нас нет значимого прогресса, по существу, если говорить о снятии санкций и отмене других мер со стороны стран Залива. Но другой вопрос – прогресс со стороны мирового сообщества. И сейчас люди знают, что лежало у истоков кризиса, они понимают: то, что случилось 24 мая было актом незаконной агрессии со стороны другого государства. Я имею в виду хакерский взлом нашего новостного агентства. Опубликован доклад разведки США, который это подтверждает, как и данные нашего собственного расследования.

Затем последовали пресловутые 13 требований, которые выпустили эти страны, я бы, правда, больше предпочел называть их условиями, а не требованиями. А потом неожиданно все эти усилия — коту под хвост. Потому что несколько дней назад постоянный представитель Саудовской Аравии в Нью-Йорке (при ООН – ред.) заявил, что они хотят, чтобы мы согласились с шестью принципами. И если в этом контексте спрашивать, достигнут ли прогресс, то какой-то — да, есть. Потому что никто больше не воспринимает эти требования, и на самом деле это даже привело к отрицательной реакции в адрес стран, участвующих в этой блокаде. Потому что это были не столько просьбы, условия, сколько требования к нам поступиться суверенитетом. Они спустились с небес на землю и теперь заявляют, что хотят от нас признания этих шести принципов.

Но если вы посмотрите на эти принципы, о которых заявил постпред Саудовской Аравии, вы увидите, что это универсальные принципы, под которыми подписывается каждая страна, будучи членом ООН, там нет ничего, чтобы не отражало ценности ООН. И в этой связи видно, что те, кто выдвигал эти требования, эти четыре страны, находятся в дезорганизованном состоянии. Множество заявлений от множества послов, министров, которые говорят разные вещи.

Катар с самого начала проявил стойкость: есть международные органы, региональные соглашения, мы являемся членами разных организаций, в том числе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который нас объединяет, давайте использовать существующие механизмы. Но они его не использовали, а предпочли нарушить международное право и действовать в одностороннем порядке, введя санкции.

К сожалению, это длинный ответ на ваш вопрос, но если вернуться к нему — в чем именно этот прогресс, — то его не было в плане снятия введенных ограничительных мер и изменения ситуации. Но есть прогресс с точки зрения осведомленности мирового сообщества, его знаний о происходящем, о том, что у действий этих четырех стран нет никаких оснований. И это начинает менять обстановку.

Портрет эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в Дохе
© REUTERS / Naseem Zeitoon
Катар считает, что кампания против страны была спланирована заранее
— Это ваш ответ Манаме на заявление, что не изменили требований? Накануне посол Бахрейна заявил РИА Новости, что арабские страны не меняли свои требования к Катару…

— Опять же, нужно смотреть, кто выступает от лица этой коалиции. Мы не знаем, является ли это единой позицией, есть ли она вообще, мы видим разные совершенно заявления от тех, кто взывает к мировому сообществу, и что эти заявления не исходят из какого-то одного документа. Для нас совершенно ясно, что посредник – Кувейт – имеет международную поддержку своих усилий и мы рассчитываем на урегулирование кризиса, чем скорее, тем лучше, и мы не хотим его затягивания, учитывая страдания, которые он уже принес людям с обеих сторон.

— Но сколько подобный статус-кво может сохраняться?

— Да, конечно, это не может продолжаться долго, невозможно жить на осадном положении. И пока государства, которые организовали блокаду, будут упорствовать в своей убежденности, что можно навязать что-то другому государству и подчинить его, а не использовать вместо этого путь диалога и правильные средства, мы определенно не поступимся нашим суверенитетом. И мы не примем никакого диктата ни от кого. У Катара есть ресурсы для того, чтобы продолжать жить в нынешних условиях и обстоятельствах до тех пор, пока государства, инициировавшие блокаду, не вернутся к соблюдению международных норм.
И мы в скором времени перейдем к легальным процедурам, если с их стороны не будет предпринято никаких конструктивных действий, и если посредничество ни к чему не приведет.

Страны мира. Катар. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Катар готов к диалогу и поиску компромиссов с арабскими странами
— Как скоро?

— Исходя из того, что сказал эмир, пока рано говорить о том, что может произойти в ближайшие дни или недели.

— Что вы можете сказать о роли России в поддержке международных усилий по разрядке нынешней ситуации?

— Его Величество в своей речи поблагодарил Россию за конструктивную позицию, которую Москва заняла в этом конфликте.

Ведь что предприняли партнеры по блокаде? Их представители ездили по миру и пытались убедить другие страны принять консолидированную позицию против Катара: снизить уровень дипломатического представительства или даже пойти еще дальше — принять меры, аналогичные тем, которые предприняли сами партнеры по блокаде. Большинство государств отвергли подобные предложения, более того, заявили им прямо, что они не будут способствовать эскалации и что нужно сесть за стол переговоров. Россия была одной из этих стран. Россия является постоянным членом Совбеза ООН, стояла у истоков формирования международных отношений под эгидой ООН и на протяжении многих лет являлась защитником принципов уважения национального суверенитета и невмешательства в дела других государств. И все, что делали эти четыре страны, как раз нарушает принципы, которые защищает Россия. И Москва ясно дала понять, что поддерживает усилия Кувейта в качестве посредника и призвала всех сесть за стол переговоров, и, если понадобится, Россия поддержит любые усилия по быстрому разрешению кризиса.

— Если говорить о двустороннем сотрудничестве, можете ли вы подтвердить, что кризис не отразится на совместных проектах и на российском присутствии в Катаре?

Портрет эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в Дохе
© REUTERS / Naseem Zeitoon
Арабские страны раскрыли список требований к Катару
— Мы укрепляем экономические связи с Россией и другими странами и строим более устойчивую и гибкую экономику, которая, одной стороны, будет больше полагаться на свои ресурсы, а с другой – будет более диверсифицированной по сравнению с тем, что было до недавнего времени, когда мы зависели от других стран. И Россия определенно будет, я бы сказал, одним из главных партнеров в этом создаваемом плане экономического развития.

— Кризис в отношении с арабскими странами уже отразился на отношении к ВКП сирийской оппозиции, пойдет ли Катар все-таки на то, чтобы часть оппозиции переселилась из эмирата, чтобы не раскалывать ВКП?

— Мы поддерживаем астанинский и женевский процессы, мы продолжаем поддерживать российские усилия по урегулированию кризиса. Я считаю, что Россия стоит во главе очень конструктивного процесса, пытается привести стороны к диалогу. Это требует времени и усилий, но также требует и воли всех вовлеченных в этот процесс сторон, в том числе и США, Евросоюза, арабских стран – Катара, Саудовской Аравии, Египта и, конечно же, Ирана и Турции.

Я верю, что благодаря лидерству России, результаты скоро уже будут. Я думаю, что самое важное – это прекратить кровопролитие и страдания людей. И я думаю, что созданные в Сирии зоны деэскалации – это уже достижение, отдельно от политического процесса. Потому что, если вы можете защитить человеческие жизни, это уже большая ценность. Что касается переговорного процесса под эгидой ООН, то мы поддерживаем эти усилия, и я надеюсь, что в предстоящие две недели мы увидим продвижение в этом вопросе.

Мы поддерживаем роль России и мы готовы – как страна, имеющая многолетний опыт посредничества в тех или иных конфликтах на Ближнем Востоке – мы можем предложить Доху в качестве платформы по переговорам для всех партий, чтобы различные игроки могли вести переговоры, и Россия могла бы возглавлять этот процесс. Или мы могли бы принять участие в любого рода переговорных форматах, которые помогут уладить конфликт.

— Но все же, каков ваш прогноз по ВКП? Некоторые эксперты предсказывают, что кризис может расколоть комитет, учитывая позицию Эр-Рияда.

— Нет, я так не думаю. Я не думаю, что нынешний кризис в Заливе повлияет на этот процесс, хотя страны-организаторы блокады могут и захотеть этого. Позиция Катара твердая и неизменная: кризис не должен иметь каких-либо побочных эффектов на сирийский или любой другой вопрос. Но что мы не можем гарантировать, что такой же позиции придерживаются блокирующие нас страны, что так не поступит Саудовская Аравия или ОАЭ. Они могут выступить как спойлеры. И они в прошлом уже были такими спойлерами. Со своей стороны мы привержены процессу урегулирования, мы привержены принципам, которые укрепляют этот процесс, и мы готовы поддержать любые усилия чтобы достичь этой цели.

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена