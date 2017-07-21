Ирина Ольховская: закрытое хранение угля в портах небезопасно

После "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, на которой жители города Находка пожаловались на тонны угольной пыли в воздухе, проблема экологии в портовых городах вызвала противоречивые дискуссии на уровне экспертов и законодателей. "Управляющая портовая компания" — российский стивидорный холдинг, управляющий двумя крупнейшими угольными терминалами России — на Балтике и Дальнем Востоке. Почему нельзя полностью решить экологическую проблему, совсем запретив открытую перевалку угля в портах, о мировой практике, прогнозе по грузообороту компаний и планах по участию в Восточном экономическом форуме, рассказала в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора-коммерческий директор "Управляющей портовой компании" Ирина Ольховская. Беседовала Ольга Ждан.

- В Госдуме России обсуждается возможность запрета на открытую перевалку и хранение угля в морских портах России. Вы управляете двумя крупнейшими угольными терминалами России — на Балтике и Дальнем Востоке. На ваш взгляд, может ли быть реализована такая мера и к чему это может привести?

- Мы считаем, что эта мера не даст системного решения проблемы негативного влияния перевалки угля на окружающую среду, вызванной резким увеличением объема поставок угля через порты Дальнего Востока. Нами был проанализирован международный опыт — ни один крупный угольный порт в мире не использует полностью закрытую технологию перевалки и хранения угля. Например, в Китае только через один терминал переваливается более 80 миллионов тонн угля в год — это больше, чем на всем российском Дальнем Востоке, и полностью закрытая технология там не применяется. Аналогичная ситуация в Европе, например в Роттердаме.

Дело в том, что закрытое хранение угля не безопасно — известны случаи возгорания таких складов. В случае взрыва или возгорания угля на закрытых складах экологический ущерб будет колоссальным, при этом закрытое хранение угля полностью не исключает вредного воздействия на окружающую среду.

- А какие меры были бы действенными?

— Минимизировать экологические риски целесообразно не столь радикальными методами — тем более что соответствующие технологии существуют и уже успешно применяются как на наших терминалах — "Восточный порт", "Ростерминалуголь", так и другими специализированными угольными терминалами — "Порт Посьет", "Дальтрансуголь". Они предполагают использование специального оборудования, крытых вагоноопрокидывателей, конвейерной системы погрузки угля на суда, работу очистных сооружений, спецтехники, систем орошения.

Внедрение подобных технологий требует больших инвестиций, поэтому они применяются именно на специализированных угольных терминалах. Проблема в том, что большинство терминалов Дальнего Востока, которые сейчас занимаются углем, строились для работы с другими видами грузов, а перевалкой угля занялись ситуативно, из-за высокого спроса. Чтобы снизить экологические риски, необходимо более внимательно контролировать подобную деятельность, чтобы владельцы этих предприятий обеспечивали безопасную перевалку угля, инвестировали в соответствующие технологии.

- Какой грузооборот ожидаете по итогам этого года и какой прогноз на следующий год?

— По итогам 2017 года мы ожидаем объем грузооборота по "Восточному порту" в 24 миллиона тонн, по "Ростерминалуглю" — в 21 миллион тонн. У нас достигнуты договоренности с РЖД о распределении грузопотоков, что связано с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры в направлении портов Дальнего Востока. Поэтому в направлении "Ростерминалугля", расположенного в порту Усть-Луга, возрос объем погрузки, а в осенне-зимний период этого года ожидаем роста погрузки в направлении "Восточного порта".

На объемы перевалки угля через "Восточный порт" в 2018 году окажет влияние запуск третьей очереди проекта, запланированный на вторую половину этого года. Это приведет к росту мощности по перевалки на первом этапе на 5 миллионов тонн в год, в дальнейшем — на 20 миллионов тонн в год.

В настоящее время наша компания завершает строительство двух железнодорожных парков на станции Находка-Восточная. Таким образом, объем перевалки угля через "Восточный порт" в 2018 году ожидается на уровне 28-29 миллионов тонн, через "Ростерминалуголь" — около 21 миллиона тонн.

- Подписаны ли новые соглашения с грузоотправителями на перевалку угля на третьей очереди "Восточного порта"?

— У нас уже подписаны соглашения с СУЭК, "Кузбассразрезуглем", рамочное соглашение с "Колмар" — это поставки угля из Якутии. К ним планируем добавить соглашения с менее крупными грузоотправителями, поскольку мы развиваем терминал "Восточный порт" в качестве публичного.

- Планируете ли подписать какие-либо соглашения на ВЭФ-2017?

— Мы намерены принять активное участие в Восточном экономическом форуме 2017 года, в том числе в работе сессий, для обсуждения актуальных вопросов синхронизации развития угольной, портовой и железнодорожной отраслей. Что касается соглашений, то будем рассматривать возможности по их подписанию с нашими грузоотправителями и с РЖД. Дело в том, что РЖД является нашим основным партнером, поскольку наши планы по развитию портовой инфраструктуры должны быть синхронизированы с планами по развитию железнодорожной инфраструктуры.