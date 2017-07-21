США
21.0721 июля15:32МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Ирина Ольховская: закрытое хранение угля в портах небезопасно

15:0021.07.2017
0120
© Фото : предоставлено "Управляющей портовой компанией"Заместитель генерального директора-коммерческий директор Управляющей портовой компании Ирина Ольховская. Архивное фотоЗаместитель генерального директора-коммерческий директор Управляющей портовой компании Ирина Ольховская. Архивное фото
© Фото : предоставлено "Управляющей портовой компанией"

После "прямой линии" президента РФ Владимира Путина, на которой жители города Находка пожаловались на тонны угольной пыли в воздухе, проблема экологии в портовых городах вызвала противоречивые дискуссии на уровне экспертов и законодателей. "Управляющая портовая компания" — российский стивидорный холдинг, управляющий двумя крупнейшими угольными терминалами России — на Балтике и Дальнем Востоке. Почему нельзя полностью решить экологическую проблему, совсем запретив открытую перевалку угля в портах, о мировой практике, прогнозе по грузообороту компаний и планах по участию в Восточном экономическом форуме, рассказала в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора-коммерческий директор "Управляющей портовой компании" Ирина Ольховская. Беседовала Ольга Ждан.

- В Госдуме России обсуждается возможность запрета на открытую перевалку и хранение угля в морских портах России. Вы управляете двумя крупнейшими угольными терминалами России — на Балтике и Дальнем Востоке. На ваш взгляд, может ли быть реализована такая мера и к чему это может привести?

В порту. Город Находка в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Находкинский порт направит 800 миллионов рублей на борьбу с угольной пылью
- Мы считаем, что эта мера не даст системного решения проблемы негативного влияния перевалки угля на окружающую среду, вызванной резким увеличением объема поставок угля через порты Дальнего Востока. Нами был проанализирован международный опыт — ни один крупный угольный порт в мире не использует полностью закрытую технологию перевалки и хранения угля. Например, в Китае только через один терминал переваливается более 80 миллионов тонн угля в год — это больше, чем на всем российском Дальнем Востоке, и полностью закрытая технология там не применяется. Аналогичная ситуация в Европе, например в Роттердаме.

Дело в том, что закрытое хранение угля не безопасно — известны случаи возгорания таких складов. В случае взрыва или возгорания угля на закрытых складах экологический ущерб будет колоссальным, при этом закрытое хранение угля полностью не исключает вредного воздействия на окружающую среду.

- А какие меры были бы действенными?

— Минимизировать экологические риски целесообразно не столь радикальными методами — тем более что соответствующие технологии существуют и уже успешно применяются как на наших терминалах — "Восточный порт", "Ростерминалуголь", так и другими специализированными угольными терминалами — "Порт Посьет", "Дальтрансуголь". Они предполагают использование специального оборудования, крытых вагоноопрокидывателей, конвейерной системы погрузки угля на суда, работу очистных сооружений, спецтехники, систем орошения.

Находка. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
"Восточный порт" купит машину-пылесос для уборки угольной пыли в Находке

Внедрение подобных технологий требует больших инвестиций, поэтому они применяются именно на специализированных угольных терминалах. Проблема в том, что большинство терминалов Дальнего Востока, которые сейчас занимаются углем, строились для работы с другими видами грузов, а перевалкой угля занялись ситуативно, из-за высокого спроса. Чтобы снизить экологические риски, необходимо более внимательно контролировать подобную деятельность, чтобы владельцы этих предприятий обеспечивали безопасную перевалку угля, инвестировали в соответствующие технологии.

- Какой грузооборот ожидаете по итогам этого года и какой прогноз на следующий год?

— По итогам 2017 года мы ожидаем объем грузооборота по "Восточному порту" в 24 миллиона тонн, по "Ростерминалуглю" — в 21 миллион тонн. У нас достигнуты договоренности с РЖД о распределении грузопотоков, что связано с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры в направлении портов Дальнего Востока. Поэтому в направлении "Ростерминалугля", расположенного в порту Усть-Луга, возрос объем погрузки, а в осенне-зимний период этого года ожидаем роста погрузки в направлении "Восточного порта".

Мурманский торговый грузовой порт. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
СУЭК: ММТП станет первым портом в РФ, где внедрят автоконтроль за выбросами

На объемы перевалки угля через "Восточный порт" в 2018 году окажет влияние запуск третьей очереди проекта, запланированный на вторую половину этого года. Это приведет к росту мощности по перевалки на первом этапе на 5 миллионов тонн в год, в дальнейшем — на 20 миллионов тонн в год.

В настоящее время наша компания завершает строительство двух железнодорожных парков на станции Находка-Восточная. Таким образом, объем перевалки угля через "Восточный порт" в 2018 году ожидается на уровне 28-29 миллионов тонн, через "Ростерминалуголь" — около 21 миллиона тонн.

- Подписаны ли новые соглашения с грузоотправителями на перевалку угля на третьей очереди "Восточного порта"?

— У нас уже подписаны соглашения с СУЭК, "Кузбассразрезуглем", рамочное соглашение с "Колмар" — это поставки угля из Якутии. К ним планируем добавить соглашения с менее крупными грузоотправителями, поскольку мы развиваем терминал "Восточный порт" в качестве публичного.

- Планируете ли подписать какие-либо соглашения на ВЭФ-2017?

— Мы намерены принять активное участие в Восточном экономическом форуме 2017 года, в том числе в работе сессий, для обсуждения актуальных вопросов синхронизации развития угольной, портовой и железнодорожной отраслей. Что касается соглашений, то будем рассматривать возможности по их подписанию с нашими грузоотправителями и с РЖД. Дело в том, что РЖД является нашим основным партнером, поскольку наши планы по развитию портовой инфраструктуры должны быть синхронизированы с планами по развитию железнодорожной инфраструктуры.

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена