Хишам ад-Думейр: новый туристический рынок в Египте сложится через 8-9 лет

Инцидент с нападением на иностранных туристок на пляже курорта Хургада на Красном море в самый разгар летнего туристического сезона в Египте не повлиял на снижение спроса, заполняемость отелей Хургады уверенно растет и уже составляет 75%, пишут египетские СМИ. О ситуации в отрасли и планах властей по ее развитию РИА Новости рассказал глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.

- Какая картина сложилась в египетском туристическом секторе к середине 2017 года, как обстоит дело с заполняемостью египетских гостиниц?

— На конец мая мы отмечали рост в туристическом секторе на уровне 52% по сравнению с прошлым годом, который был очень трудным. Этот показатель важен, чтобы понимать, насколько эффективна выбранная стратегия. Российский рынок практически отсутствует, хотя мы надеялись, что российские туристы вернутся в начале 2017 года. Но мы уважаем решение российского государства, касающееся даты снятия запрета на полеты в Египет. Надеемся, что российские туристы все же вернутся в скором времени, ведь отношения между двумя странами прекрасные.

Что касается заполняемости гостиниц, то более других пострадал город Шарм-эш-Шейх. Там этот показатель колеблется от 20% до 35% в обычные дни и немного увеличивается в праздники, которые отмечаются в арабских странах и Египте.

Туристы из России и Великобритании представляли наиболее массовые направления в Шарм-эш-Шейхе, поэтому там так сильно отразилось отсутствие россиян. Хургаде больше повезло, там заполняемость колеблется от 40% до 55% в обычные дни. В Луксоре и Асуане в зимний период был зафиксирован значительный рост, который сошел на нет к лету по понятным причинам. Очень хорошие показатели заполняемости в Каире.

- Какие страны сейчас являются самыми серьезными поставщиками туристов в Египет?

— Украинский рынок сильно подрос, а также германский и итальянский рынки. Вообще, наблюдается заметный рост притока туристов из Европы и арабских стран. Британский рынок, за исключением Шарм-эш-Шейха, растет на 20% благодаря притоку туристов в Каир, Луксор и Асуан.

- На рынках каких стран вы намерены сконцентрировать свои усилия по привлечению туристов ввиду отсутствия авиасообщения с Россией?

- Любой стране выгодно диверсифицировать свой туристический продукт, а также свои целевые рынки. Мы работаем на многих рынках в последнее время, но чтобы новый рынок полностью заменил старый, нужно время — восемь или девять лет. Есть новые рынки, такие как Индия и Китай, Латинская Америка и Восточная Европа, особенно Польша и Чехия. Чтобы добиться поставленной цели на новых рынках, необходимо установить соответствующее авиасообщение в партнерстве частного и государственного секторов, как египетского, так и иностранного. То есть сначала должен появиться спрос туриста на Египет, а затем обеспечено необходимое число самолетов.

- Вернулись ли иностранные авиакомпании в Египет?

— Что касается запрета на авиасообщение с Египтом, то его по-прежнему придерживаются только две страны — Россия и частично Британия, которая не открывает авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом. Кроме них все авиакомпании мира выполняют рейсы в Египет. Возможно, бывают некоторые предупреждения. Но они не доходят до запрета на авиасообщение.

- Когда планируется ввести систему получения электронных въездных виз в Египет?

- Чтобы она заработала, необходимо ввести огромные объемы информации, это общая работа МВД и МИДа, надеемся, что она будет завершена в ближайшее время. Дата введения новой системы в строй зависит от работы специалистов, специальных рабочих групп, которые завершают разработку необходимого программного обеспечения для выдачи электронных виз. Надеюсь, что все граждане самых разных стран смогут воспользоваться этим. Министерство туризма и государственное агентство по активизации туризма выступали за введение электронных виз, чтобы облегчить путешествия туристических групп в Египет.

- Учитывая нынешнее положение в Египте, на каких моментах вы делаете акцент при продвижении туризма за рубежом?

— Новости, распространяемые о Египте и Ближнем Востоке в целом, как правило, носят крайне негативный характер. Соответственно, это оставляет у потенциального туриста отрицательное впечатление. Поэтому приоритетом для нас было изменить ситуацию, восстановить реальный образ Египта через рекламную и PR-кампанию. Мы это делаем с помощью новых методов, к примеру путем выбора "послов", которые представляют Египет, из числа тех, кто реально имеет вес в своем обществе.

Это и официальные лица, делегации, и популярные и влиятельные общественные персоны. В частности, мы приглашали таких звезд футбола, как Лионель Месси, Роналдиньо, а также известного американского актера Уилла Смита. У этих людей миллионы подписчиков на их страничках в социальных сетях. Поэтому их путешествие в Египет даст положительный эффект. Особенно учитывая тот факт, что перед приездом таких известных гостей в страну прибывает передовая группа, которая изучает насколько такой визит безопасен. Мы также стараемся использовать визиты мировых лидеров, в частности приезд Папы Римского Франциска, а также федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

- Вы учитываете такие явления, как терроризм, политическая нестабильность региона?

- Терроризм — это международное явление, это враг, главная задача которого сделать так, чтобы люди боялись путешествовать, выезжать за пределы своих стран. Но естественное желание путешествовать, познавать мир одолеет этот страх. Мы стараемся показать другую сторону, позитивные процессы, которые здесь происходят. То есть наша задача — с помощью позитивных новостей вытеснять по мере возможности негативные моменты и победить страх потенциальных иностранных туристов, опасающихся приезжать в Египет. Это могут быть самые разные новости, такие как открытие значительных запасов нефти, гигантские проекты и экономические реформы. Новый закон о строительстве церквей к примеру. Может показаться, что он далек от туристической темы, но он создает позитивный фон. Все это говорит о том, что Египет встал на путь реформ и движется в правильном направлении.

- Проводите ли вы рекламную или PR-кампанию в России в ожидании решения о снятии запрета на авиасообщение?

— По закону нам не разрешается проводить маркетинговые кампании в России, пока не снят запрет на авиасообщение. Но мы можем участвовать в туристических ярмарках, которые проводятся в России. Так что мы приезжаем на выставки в России и подтверждаем, что наши курорты готовы принять туристов в любое время и все уже заждались россиян. Ведь в основе российского туризма в Египте лежат исторические отношения между народами двух стран.

У нас есть готовый план по продвижению египетского туризма в России, который будет задействован сразу после снятия запрета на авиасообщение.