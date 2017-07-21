Хишам ад-Думейр: новый туристический рынок в Египте сложится через 8-9 лет

Инцидент с нападением на иностранных туристок на пляже курорта Хургада на Красном море в самый разгар летнего туристического сезона в Египте не повлиял на снижение спроса, заполняемость отелей Хургады уверенно растет и уже составляет 75%, пишут египетские СМИ. О ситуации в отрасли и планах властей по ее развитию РИА Новости рассказал глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.
- Какая картина сложилась в египетском туристическом секторе к середине 2017 года, как обстоит дело с заполняемостью египетских гостиниц?
— На конец мая мы отмечали рост в туристическом секторе на уровне 52% по сравнению с прошлым годом, который был очень трудным. Этот показатель важен, чтобы понимать, насколько эффективна выбранная стратегия. Российский рынок практически отсутствует, хотя мы надеялись, что российские туристы вернутся в начале 2017 года. Но мы уважаем решение российского государства, касающееся даты снятия запрета на полеты в Египет. Надеемся, что российские туристы все же вернутся в скором времени, ведь отношения между двумя странами прекрасные.
Что касается заполняемости гостиниц, то более других пострадал город Шарм-эш-Шейх. Там этот показатель колеблется от 20% до 35% в обычные дни и немного увеличивается в праздники, которые отмечаются в арабских странах и Египте.
Туристы из России и Великобритании представляли наиболее массовые направления в Шарм-эш-Шейхе, поэтому там так сильно отразилось отсутствие россиян. Хургаде больше повезло, там заполняемость колеблется от 40% до 55% в обычные дни. В Луксоре и Асуане в зимний период был зафиксирован значительный рост, который сошел на нет к лету по понятным причинам. Очень хорошие показатели заполняемости в Каире.
- Какие страны сейчас являются самыми серьезными поставщиками туристов в Египет?
— Украинский рынок сильно подрос, а также германский и итальянский рынки. Вообще, наблюдается заметный рост притока туристов из Европы и арабских стран. Британский рынок, за исключением Шарм-эш-Шейха, растет на 20% благодаря притоку туристов в Каир, Луксор и Асуан.
- На рынках каких стран вы намерены сконцентрировать свои усилия по привлечению туристов ввиду отсутствия авиасообщения с Россией?
- Вернулись ли иностранные авиакомпании в Египет?
— Что касается запрета на авиасообщение с Египтом, то его по-прежнему придерживаются только две страны — Россия и частично Британия, которая не открывает авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом. Кроме них все авиакомпании мира выполняют рейсы в Египет. Возможно, бывают некоторые предупреждения. Но они не доходят до запрета на авиасообщение.
- Когда планируется ввести систему получения электронных въездных виз в Египет?
- Учитывая нынешнее положение в Египте, на каких моментах вы делаете акцент при продвижении туризма за рубежом?
— Новости, распространяемые о Египте и Ближнем Востоке в целом, как правило, носят крайне негативный характер. Соответственно, это оставляет у потенциального туриста отрицательное впечатление. Поэтому приоритетом для нас было изменить ситуацию, восстановить реальный образ Египта через рекламную и PR-кампанию. Мы это делаем с помощью новых методов, к примеру путем выбора "послов", которые представляют Египет, из числа тех, кто реально имеет вес в своем обществе.
Это и официальные лица, делегации, и популярные и влиятельные общественные персоны. В частности, мы приглашали таких звезд футбола, как Лионель Месси, Роналдиньо, а также известного американского актера Уилла Смита. У этих людей миллионы подписчиков на их страничках в социальных сетях. Поэтому их путешествие в Египет даст положительный эффект. Особенно учитывая тот факт, что перед приездом таких известных гостей в страну прибывает передовая группа, которая изучает насколько такой визит безопасен. Мы также стараемся использовать визиты мировых лидеров, в частности приезд Папы Римского Франциска, а также федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
- Вы учитываете такие явления, как терроризм, политическая нестабильность региона?
- Проводите ли вы рекламную или PR-кампанию в России в ожидании решения о снятии запрета на авиасообщение?
— По закону нам не разрешается проводить маркетинговые кампании в России, пока не снят запрет на авиасообщение. Но мы можем участвовать в туристических ярмарках, которые проводятся в России. Так что мы приезжаем на выставки в России и подтверждаем, что наши курорты готовы принять туристов в любое время и все уже заждались россиян. Ведь в основе российского туризма в Египте лежат исторические отношения между народами двух стран.
У нас есть готовый план по продвижению египетского туризма в России, который будет задействован сразу после снятия запрета на авиасообщение.