США
21.0721 июля11:22МСК
USD59.08-0.16
EUR68.00-0.27
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Интервью

Хишам ад-Думейр: новый туристический рынок в Египте сложится через 8-9 лет

11:0021.07.2017
0270
© РИА Новости / Мария Косарева Пляж в Хургаде, Египет. Архивное фотоПляж в Хургаде, Египет. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Косарева

Инцидент с нападением на иностранных туристок на пляже курорта Хургада на Красном море в самый разгар летнего туристического сезона в Египте не повлиял на снижение спроса, заполняемость отелей Хургады уверенно растет и уже составляет 75%, пишут египетские СМИ. О ситуации в отрасли и планах властей по ее развитию РИА Новости рассказал глава Египетского государственного агентства по активизации туризма Хишам ад-Думейри.

- Какая картина сложилась в египетском туристическом секторе к середине 2017 года, как обстоит дело с заполняемостью египетских гостиниц?

— На конец мая мы отмечали рост в туристическом секторе на уровне 52% по сравнению с прошлым годом, который был очень трудным. Этот показатель важен, чтобы понимать, насколько эффективна выбранная стратегия. Российский рынок практически отсутствует, хотя мы надеялись, что российские туристы вернутся в начале 2017 года. Но мы уважаем решение российского государства, касающееся даты снятия запрета на полеты в Египет. Надеемся, что российские туристы все же вернутся в скором времени, ведь отношения между двумя странами прекрасные.

Задержание нападавшего в египетском отеле. 14 июля 2017
© REUTERS / Mohamed Aly
Египетские СМИ назвали три возможные причины резни в Хургаде

Что касается заполняемости гостиниц, то более других пострадал город Шарм-эш-Шейх. Там этот показатель колеблется от 20% до 35% в обычные дни и немного увеличивается в праздники, которые отмечаются в арабских странах и Египте.

Туристы из России и Великобритании представляли наиболее массовые направления в Шарм-эш-Шейхе, поэтому там так сильно отразилось отсутствие россиян. Хургаде больше повезло, там заполняемость колеблется от 40% до 55% в обычные дни. В Луксоре и Асуане в зимний период был зафиксирован значительный рост, который сошел на нет к лету по понятным причинам. Очень хорошие показатели заполняемости в Каире.

- Какие страны сейчас являются самыми серьезными поставщиками туристов в Египет?
— Украинский рынок сильно подрос, а также германский и итальянский рынки. Вообще, наблюдается заметный рост притока туристов из Европы и арабских стран. Британский рынок, за исключением Шарм-эш-Шейха, растет на 20% благодаря притоку туристов в Каир, Луксор и Асуан.

- На рынках каких стран вы намерены сконцентрировать свои усилия по привлечению туристов ввиду отсутствия авиасообщения с Россией?

Хургада. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в фотобанк
В Египте считают, что нападение в Хургаде не повлияет на турсектор
- Любой стране выгодно диверсифицировать свой туристический продукт, а также свои целевые рынки. Мы работаем на многих рынках в последнее время, но чтобы новый рынок полностью заменил старый, нужно время — восемь или девять лет. Есть новые рынки, такие как Индия и Китай, Латинская Америка и Восточная Европа, особенно Польша и Чехия. Чтобы добиться поставленной цели на новых рынках, необходимо установить соответствующее авиасообщение в партнерстве частного и государственного секторов, как египетского, так и иностранного. То есть сначала должен появиться спрос туриста на Египет, а затем обеспечено необходимое число самолетов.

- Вернулись ли иностранные авиакомпании в Египет?

— Что касается запрета на авиасообщение с Египтом, то его по-прежнему придерживаются только две страны — Россия и частично Британия, которая не открывает авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом. Кроме них все авиакомпании мира выполняют рейсы в Египет. Возможно, бывают некоторые предупреждения. Но они не доходят до запрета на авиасообщение.

- Когда планируется ввести систему получения электронных въездных виз в Египет?

Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СМИ: Египет надеется развивать турсектор с помощью китайских туристов
- Чтобы она заработала, необходимо ввести огромные объемы информации, это общая работа МВД и МИДа, надеемся, что она будет завершена в ближайшее время. Дата введения новой системы в строй зависит от работы специалистов, специальных рабочих групп, которые завершают разработку необходимого программного обеспечения для выдачи электронных виз. Надеюсь, что все граждане самых разных стран смогут воспользоваться этим. Министерство туризма и государственное агентство по активизации туризма выступали за введение электронных виз, чтобы облегчить путешествия туристических групп в Египет.

- Учитывая нынешнее положение в Египте, на каких моментах вы делаете акцент при продвижении туризма за рубежом?

— Новости, распространяемые о Египте и Ближнем Востоке в целом, как правило, носят крайне негативный характер. Соответственно, это оставляет у потенциального туриста отрицательное впечатление. Поэтому приоритетом для нас было изменить ситуацию, восстановить реальный образ Египта через рекламную и PR-кампанию. Мы это делаем с помощью новых методов, к примеру путем выбора "послов", которые представляют Египет, из числа тех, кто реально имеет вес в своем обществе.

Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Египет будет выплачивать по $3 тысячи за каждый чартер в Шарм-эш-Шейх

Это и официальные лица, делегации, и популярные и влиятельные общественные персоны. В частности, мы приглашали таких звезд футбола, как Лионель Месси, Роналдиньо, а также известного американского актера Уилла Смита. У этих людей миллионы подписчиков на их страничках в социальных сетях. Поэтому их путешествие в Египет даст положительный эффект. Особенно учитывая тот факт, что перед приездом таких известных гостей в страну прибывает передовая группа, которая изучает насколько такой визит безопасен. Мы также стараемся использовать визиты мировых лидеров, в частности приезд Папы Римского Франциска, а также федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

- Вы учитываете такие явления, как терроризм, политическая нестабильность региона?

Пляж в Анталье, Турция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В АТОР назвали страну-рекордсмена по снижению цен на летний отдых
- Терроризм — это международное явление, это враг, главная задача которого сделать так, чтобы люди боялись путешествовать, выезжать за пределы своих стран. Но естественное желание путешествовать, познавать мир одолеет этот страх. Мы стараемся показать другую сторону, позитивные процессы, которые здесь происходят. То есть наша задача — с помощью позитивных новостей вытеснять по мере возможности негативные моменты и победить страх потенциальных иностранных туристов, опасающихся приезжать в Египет. Это могут быть самые разные новости, такие как открытие значительных запасов нефти, гигантские проекты и экономические реформы. Новый закон о строительстве церквей к примеру. Может показаться, что он далек от туристической темы, но он создает позитивный фон. Все это говорит о том, что Египет встал на путь реформ и движется в правильном направлении.

- Проводите ли вы рекламную или PR-кампанию в России в ожидании решения о снятии запрета на авиасообщение?

— По закону нам не разрешается проводить маркетинговые кампании в России, пока не снят запрет на авиасообщение. Но мы можем участвовать в туристических ярмарках, которые проводятся в России. Так что мы приезжаем на выставки в России и подтверждаем, что наши курорты готовы принять туристов в любое время и все уже заждались россиян. Ведь в основе российского туризма в Египте лежат исторические отношения между народами двух стран.

У нас есть готовый план по продвижению египетского туризма в России, который будет задействован сразу после снятия запрета на авиасообщение.

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена