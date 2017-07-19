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Интервью

Борис Грызлов: в Минских соглашениях для Украины нет ничего невыполнимого

13:0019.07.2017
(обновлено: 13:21 19.07.2017)
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© РИА Новости / Яна ЛапиковаПерейти в фотобанкБорис Грызлов. Архивное фотоБорис Грызлов. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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О работе спецпосланника США по Украине, сроках большого обмена пленными, а также о том, почему на встрече в Минске не будут обсуждать законопроект по реинтеграции Донбасса, в интервью РИА Новости рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов. Беседовала Ольга Волкова.

- Недавно США назначили Курта Волкера спецпосланником по вопросам урегулирования ситуации на Украине. Он уже провел ряд встреч в Киеве, в том числе с Леонидом Кучмой. Планируете ли вы с ним встречаться и если да, когда состоится такая встреча? Будет ли он привлечен к работе контактной группы?

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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- Как я понимаю, Курт Волкер, в соответствии с данными ему поручениями, знакомится с ситуацией. Запроса на встречу со мной от него пока не поступало, к встрече не вижу никаких препятствий. Контактная группа и ее подгруппы работают в давно установленном формате. В ней работают представители ОБСЕ, России, Украины, отдельных районов Донецкой области, отдельных районов Луганской области. Этот формат установлен соглашениями стран нормандской четверки и закреплен Минскими соглашениями от 12 февраля 2015 года.

При этом я надеюсь, что, разобравшись в ситуации, Курт Волкер будет способствовать политическому урегулированию на Донбассе.

- В ходе визита Петра Порошенко во Францию было заявлено о подготовке некоего плана по урегулированию конфликта в Донбассе, который в СМИ получил название "план Макрона". Знакомы ли вы с деталями этого плана?

— Официально ни (президент Франции Эммануэль) Макрон, ни французский МИД не предъявляли никакого нового плана, отличающегося от Минских соглашений.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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- Долгое время идут переговоры по организации большого обмена пленными по итогам последнего заседания контактной группы в Минске, в Киеве заявили, что процесс на финальной стадии, согласовываются даты. Известно ли уже, когда состоится такой обмен?

— Я бы не употреблял слово "пленные". Среди удерживаемых лиц много совершенно гражданских людей, не державших в руках оружия. Да, можно констатировать, что финальная стадия обмена затянулась, но есть все предпосылки к тому, что обмен всех на всех произойдет.

- Будет ли российская сторона ставить вопрос о вынесении законопроекта по реинтеграции Донбасса, подготовленного Киевом, на согласование контактной группы?

— Законопроект о реинтеграции пока никому не представлен, не внесен в Верховную Раду, которая, кстати, 14 июля завершила сессию и не соберется до 5 сентября. Есть текст, утекший в СМИ, я уже дал ему свою оценку. Таким образом, предмета для обсуждения попросту нет.

- Какие шаги, на ваш взгляд, необходимо предпринять сторонам, чтобы сдвинуть процесс урегулирования конфликта в Донбассе? Как оцениваете усилия Франции и Германии по урегулированию кризиса на Украине? Представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма считает, что нормандская четверка должна чаще встречаться, чтобы усилия были более результативными. На ваш взгляд, новая встреча лидеров Германии, Франции, Украины и РФ поможет сдвинуть процесс с места?

— В Минских соглашениях 12 февраля 2015 года для Украины нет ничего невыполнимого. Ей достаточно всего лишь встать на путь политического решения, отказавшись от военного.

Александр Лукашевич. Архивное фото
© РИА Новости
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Ключевой вопрос переговоров — особый статус Донбасса в рамках конституционной реформы на Украине. Он четко прописан в Минских соглашениях. Этим статусом могли бы быть защищены безопасность, языковые и культурные права жителей Донбасса, их право избирать свою местную власть.

Я очень надеюсь, что Германия, Франция и Россия смогут доказать украинской стороне необходимость сделать наконец шаги по политическому урегулированию: подписать закон об амнистии, принять закон о выборах на Донбассе и отрегулировать в правовом отношении особый статус Донбасса в рамках конституционной реформы на Украине.

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