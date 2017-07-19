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Интервью

Онищенко рассказал о работе США с биологическим оружием

01:0019.07.2017
(обновлено: 01:38 19.07.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкГеннадий Онищенко. Архивное фотоГеннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член российской делегации в ПА, депутат Госдумы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал РИА Новости о проблемах, связанных с уничтожением бактериологического оружия, особенностях контроля за использованием современных биотехнологий и международной борьбе с инфекционными заболеваниями.

Россия должна добиться соблюдения условий международной Конвенции о запрете разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Такую точку зрения выразил парламентарий.

Он напомнил, что соответствующий документ был принят еще в 1971 году, однако с тех пор так и не были выработаны международные механизмы контроля за выполнением его положений. В конце прошлого века мировая общественность пыталась вернуться к этой теме, однако уже в 2001 году в США фактически применили (почти сразу после терактов) биологическое оружие.

Сибирская язва как предлог?

С 18 сентября 2001 года в течение несколько недель в ряд офисов СМИ и двум сенаторам от Демократической партии по почте пришли письма, содержащие споры сибирской язвы. Погибли пять человек, еще 17 заразились. ФБР начало одно из крупнейших и наиболее сложных расследований и пришло к выводу, что к преступлению был причастен ученый Брюс Эдвардс Айвинс, работающий в правительственных лабораториях в Форт-Детрик. В 2008 году он покончил с собой.

В том же году американцы, как пострадавшая от биологического оружия сторона, вышли из конвенции в одностороннем порядке.
"Я уверен, что в этом (рассылка опасных писем — ред.) участвовали спецслужбы США, это не было актом одиночки сумасшедшего. Подтверждением этому является и знание режима подобных лабораторий… ни один человек, каким бы опытным он ни был, не сможет этот вопрос реализовать, если соблюдается элементарный режим (безопасности). Ему это не позволит режим работы лабораторий с особо опасными инфекциями. Значит, это было сделано осмысленно", — подчеркнул Онищенко.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Свидетельством преднамеренности этого является и то, что американцы получили возможность отвлечь внимание от башен-близнецов и получили согласие на базирование своей военной авиации на территории бывших советских республик и право пролета над территорией нашей страны. Они ввели войска в Афганистан, их военные базы были размещены на территории бывших советских республик, а на территории России появилась перевалочная база в Ульяновске для пролета американских самолетов.

Онищенко напомнил, что США, "уйдя от консенсусного международного решения этого вопроса" решили в одностороннем порядке устанавливать, "как и где" в мире трактовать проявление инфекционных заболеваний.

Американские лаборатории по российскому периметру

По словам парламентария, в тех бывших советских республиках, на руководство которых оказывает сильное влияние Вашингтон, была фактически разрушена система эпидемиологического надзора, "который испокон веков в нашей стране выполнял функцию основного инструмента биологической безопасности государства". Онищенко напомнил, что санитарные службы в Советском Союзе и России всегда работали на высоком уровне и оснащались самым современным оборудованием: СССР, ликвидировав такое страшное инфекционное заболевание как оспа, предложил помощь остальному миру. И сейчас наша страна продолжает бороться с корью и полиомиелитом, добавил он.

Гуманитарная помощь Красного Креста
© РИА Новости / В. Киселев
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Геннадий Онищенко: почему швейцарскому Красному Кресту пора уйти из России
Одной из составляющих американской программы было создание военных микробиологических лабораторий в соседних с Россией странах. По мнению Онищенко, США таким способом пытаются достигнуть нескольких целей.

Во-первых, это возможность проводить всякого рода эксперименты с микробами и вирусами за пределами юрисдикции США, то есть, по сути, выходя из-под национального законодательства.

А во-вторых, что намного важнее, уверен Онищенко, — это изучить природно-очаговые инфекции, которые распространены на территории нашей страны и сопредельных государствах, чтобы иметь возможность проводить различного рода биологические атаки, "влияя на состояние здоровья, создавая нестабильность и недовольство населения, в том числе выводя из строя человеческий контингент".

"Других целей у таких лабораторий быть не может", — подчеркнул он.

Полюс глобального контроля

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Онищенко отметил, что Россия, понимая реальность угроз, поднимала эти вопросы на международных конференциях. На G8 в Петербурге в 2006 году была принята декларация по борьбе с инфекционными болезнями, принятая лидерами сильнейших государств нашей планеты. Проблема также обсуждалась в рамках саммитов G20, БРИКС и ШОС.

На встречах с представителями государств-членов этих организаций обсуждались меры профилактики инфекционных заболеваний и необходимость контроля за возможным использованием биологических рецептур для проведения гибридных войн, подрыва экономики или создания дестабилизирующей ситуации в том или ином регионе. По мнению парламентария, для решения всех этих проблем Россия должна собрать конференцию экспертов по биологическому и токсинному оружию. Кроме того необходимо законодательно урегулировать применение технологий синтетической биологии и наладить взаимодействие всех государств по этому вопросу. Также важно усилить роль Всемирной организации здравоохранения в области контроля за подобными технологиями, которые при всей неоспоримой полезности, могут быть использованы в качестве оружия.

"Для того, чтобы конвенция наконец заработала, России необходимо, опираясь на собственный опыт, взять ситуацию в свои руки. Одной из возможных мер для решения этого вопроса могло бы быть проведение конференции с участием политиков, дипломатов и медиков. Цель такой конференции — решительное противодействие угрозе инфекционных заболеваний. Мы сегодня являемся страной с самой современной и самой, я бы сказал, имеющий огромный опыт, наукой в области мониторинга выявления, контроля и профилактики опасных инфекционных заболеваний. Это, если хотите, наша миссия глобальная, которую мы должны с честью и достоинства выполнять", — подытожил Онищенко.

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