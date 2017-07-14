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Интервью

Хюссейин Дириоз: наше предпочтение – полная отмена виз с Россией

21:0014.07.2017
(обновлено: 21:02 14.07.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Российской Федерации Хюсейин Дириоз. Архивное фотоЧрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Российской Федерации Хюсейин Дириоз. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Анкара и Москва должны вернуться к безвизовому режиму, эта проблема до сих пор остается нерешенной спустя год после начала преодоления кризиса между странами, считает посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз. Поворотным моментом в урегулировании кризиса стали 15 и 16 июля 2016 года, когда в Турции группа заговорщиков предприняла неудачную попытку государственного переворота и когда Россия заявила о поддержке законных турецких властей. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Полине Чернице дипломат рассказал о том, как Анкара пытается урегулировать остающиеся кризисные моменты в отношениях с Москвой и по каким проектам, в том числе контракту на поставку ЗРК С-400, стоит ждать прогресса уже в этом году.
 
- Год назад группа заговорщиков предприняла попытку переворота в Турции. До сих пор США не выдали Анкаре Фетхуллаха Гюлена, которого турецкая сторона считает идеологом заговора. Ведутся ли сейчас какие-то переговоры с Вашингтоном по его экстрадиции и остаются ли шансы на то, что стороны смогут договориться?

Исламский богослов Фетхуллах Гюлен
© AP Photo / Selahattin Sevi
Гюлен заявил, что не сбежит из США в случае экстрадиции в Турцию
— Все материалы, досье американской стороне переданы, работа ведется по дипломатическим каналам. И при каждом удобном случае мы поднимаем этот вопрос (в диалоге с США). США настаивают, что этот вопрос находится в компетенции судебной инстанции, а не исполнительной власти. Но мы ожидаем, что Вашингтон будет сотрудничать.

— Правозащитники в связи с продолжающимися после попытки переворота арестами обвиняют Турцию в нарушении международных норм и призывают остановить "нелегитимные" судебные процессы. Как вы можете прокомментировать эти заявления?

Многотысячный митинг, завершив 25-дневный Марш справедливости в Турции. 9 июля 2017
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Эксперт о годовщине попытки госпереворота в Турции: США повели себя странно
— Мы видим критику, поступающую с Запада, из некоторых СМИ, но это связано, прежде всего, с тем, что пресса не до конца понимает, что происходит в Турции, не понимает, что происходило тогда, насколько все было запланировано и какие структуры за этим стояли. Но отмечу, что Венецианская комиссия Совета Европы признала, что турецкие власти вправе защищать законные интересы своих граждан и интересы государства. Ведь известно, что на протяжении долгого времени представители этой структуры (FETO) проникали в государственные органы Турции, иные структуры. А что касается задержаний граждан, то существуют судебные и правовые механизмы, для того чтобы была возможность пересмотреть те или иные решения судебных органов по задержаниям. Кроме того, по рекомендации Совета Европы была создана наблюдательная комиссия, которая могла бы отслеживать процесс задержания и все сопровождающие действия в этой связи. И эта комиссия начнет с 17 июля принимать обращения в связи с теми или иными жалобами.

- Российско-турецкие отношения за год до и после переворота претерпели масштабные изменения – от почти разрыва до возвращения к стратегическому партнерству. Тем не менее после периода кризиса до сих пор остается нерешенным вопрос отмены виз для турецких граждан. Ранее в Москве заявили, что консультации по этому поводу должны состояться в ближайшее время. Можете ли вы подтвердить это?

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На круги своя: Путин снял часть экономических ограничений с Турции
— Да, межмидовские консульские консультации состоятся в самые ближайшие дни, визовый вопрос станет главной темой переговоров. Они пройдут в Москве на уровне директоров консульских департаментов.

- Ожидаете ли вы прогресса в урегулировании визового вопроса в ближайшее время?

— Мы хотели бы вернуться к прежнему безвизовому режиму с РФ. Если говорить о ближайшей перспективе, то мы хотели бы облегчения визового режима для официальных делегаций, для турецких предпринимателей и водителей, осуществляющих грузовые перевозки. Но наше предпочтение – полная отмена виз для турецких граждан.

- Один из главных двусторонних проектов сегодня – проект "Аккую". Сняты ли юридические ограничения для его реализации, и когда Турция предоставит проекту "Аккую" статус стратегической инвестиции? 

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2017 / Veli Gurgah
Росатом подписал соглашение о вхождении турецких компаний в АЭС "Аккую"
— Я в первый раз слышу о каких-то правовых ограничениях, более того, происходит обратное: делается все для облегчения условий реализации этого проекта. Ведется работа по присвоению ему стратегического статуса. Мы двигаемся положительно в этом направлении, работаем с российской стороной. Я рассчитываю, что это случится в этом году, политическое решение уже принято, остаются технические моменты. Планируется, что в 2018 году начнутся первые строительные работы по данному проекту и ввод первого блока в эксплуатацию – в 2023 году.

- Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что Москва и Анкара якобы согласовали параметры контракта по покупке российских ЗРК С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Турция может получить два ракетных комплекса из РФ, еще два будут позже произведены на территории стран. Можете ли вы подтвердить эту информацию?

Международная выставка вооружений IDEF-2017 в Стамбуле
© РИА Новости / Иван Сураев
Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
— Все, что я могу сказать на данный момент – это то, что прогресс есть. Технические консультации продвигаются в положительном направлении, контакты продолжаются. Но детали я раскрыть не могу.

- Москва и Анкара до сих пор не могут согласовать вопрос о поставках турецких томатов на российский рынок. Можно ли ждать начала поставок в ограниченных объемах в 2017 году или это вопрос более позднего времени?

— По многим позициям плодоовощной продукции (Россией) были сняты ограничения и запреты (на поставку). Также были сняты секторальные ограничения. По поставкам томатов технические консультации продолжаются.

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