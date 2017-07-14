Хюссейин Дириоз: наше предпочтение – полная отмена виз с Россией

Анкара и Москва должны вернуться к безвизовому режиму, эта проблема до сих пор остается нерешенной спустя год после начала преодоления кризиса между странами, считает посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз. Поворотным моментом в урегулировании кризиса стали 15 и 16 июля 2016 года, когда в Турции группа заговорщиков предприняла неудачную попытку государственного переворота и когда Россия заявила о поддержке законных турецких властей. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Полине Чернице дипломат рассказал о том, как Анкара пытается урегулировать остающиеся кризисные моменты в отношениях с Москвой и по каким проектам, в том числе контракту на поставку ЗРК С-400, стоит ждать прогресса уже в этом году.
- Год назад группа заговорщиков предприняла попытку переворота в Турции. До сих пор США не выдали Анкаре Фетхуллаха Гюлена, которого турецкая сторона считает идеологом заговора. Ведутся ли сейчас какие-то переговоры с Вашингтоном по его экстрадиции и остаются ли шансы на то, что стороны смогут договориться?
— Правозащитники в связи с продолжающимися после попытки переворота арестами обвиняют Турцию в нарушении международных норм и призывают остановить "нелегитимные" судебные процессы. Как вы можете прокомментировать эти заявления?
- Российско-турецкие отношения за год до и после переворота претерпели масштабные изменения – от почти разрыва до возвращения к стратегическому партнерству. Тем не менее после периода кризиса до сих пор остается нерешенным вопрос отмены виз для турецких граждан. Ранее в Москве заявили, что консультации по этому поводу должны состояться в ближайшее время. Можете ли вы подтвердить это?
- Ожидаете ли вы прогресса в урегулировании визового вопроса в ближайшее время?
— Мы хотели бы вернуться к прежнему безвизовому режиму с РФ. Если говорить о ближайшей перспективе, то мы хотели бы облегчения визового режима для официальных делегаций, для турецких предпринимателей и водителей, осуществляющих грузовые перевозки. Но наше предпочтение – полная отмена виз для турецких граждан.
- Один из главных двусторонних проектов сегодня – проект "Аккую". Сняты ли юридические ограничения для его реализации, и когда Турция предоставит проекту "Аккую" статус стратегической инвестиции?
- Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что Москва и Анкара якобы согласовали параметры контракта по покупке российских ЗРК С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Турция может получить два ракетных комплекса из РФ, еще два будут позже произведены на территории стран. Можете ли вы подтвердить эту информацию?
- Москва и Анкара до сих пор не могут согласовать вопрос о поставках турецких томатов на российский рынок. Можно ли ждать начала поставок в ограниченных объемах в 2017 году или это вопрос более позднего времени?
— По многим позициям плодоовощной продукции (Россией) были сняты ограничения и запреты (на поставку). Также были сняты секторальные ограничения. По поставкам томатов технические консультации продолжаются.