Хюссейин Дириоз: наше предпочтение – полная отмена виз с Россией

Анкара и Москва должны вернуться к безвизовому режиму, эта проблема до сих пор остается нерешенной спустя год после начала преодоления кризиса между странами, считает посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз. Поворотным моментом в урегулировании кризиса стали 15 и 16 июля 2016 года, когда в Турции группа заговорщиков предприняла неудачную попытку государственного переворота и когда Россия заявила о поддержке законных турецких властей. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Полине Чернице дипломат рассказал о том, как Анкара пытается урегулировать остающиеся кризисные моменты в отношениях с Москвой и по каким проектам, в том числе контракту на поставку ЗРК С-400, стоит ждать прогресса уже в этом году.



- Год назад группа заговорщиков предприняла попытку переворота в Турции. До сих пор США не выдали Анкаре Фетхуллаха Гюлена, которого турецкая сторона считает идеологом заговора. Ведутся ли сейчас какие-то переговоры с Вашингтоном по его экстрадиции и остаются ли шансы на то, что стороны смогут договориться?





— Все материалы, досье американской стороне переданы, работа ведется по дипломатическим каналам. И при каждом удобном случае мы поднимаем этот вопрос (в диалоге с США). США настаивают, что этот вопрос находится в компетенции судебной инстанции, а не исполнительной власти. Но мы ожидаем, что Вашингтон будет сотрудничать.— Мы видим критику, поступающую с Запада, из некоторых СМИ, но это связано, прежде всего, с тем, что пресса не до конца понимает, что происходит в Турции, не понимает, что происходило тогда, насколько все было запланировано и какие структуры за этим стояли. Но отмечу, что Венецианская комиссия Совета Европы признала, что турецкие власти вправе защищать законные интересы своих граждан и интересы государства. Ведь известно, что на протяжении долгого времени представители этой структуры (FETO) проникали в государственные органы Турции, иные структуры. А что касается задержаний граждан, то существуют судебные и правовые механизмы, для того чтобы была возможность пересмотреть те или иные решения судебных органов по задержаниям. Кроме того, по рекомендации Совета Европы была создана наблюдательная комиссия, которая могла бы отслеживать процесс задержания и все сопровождающие действия в этой связи. И эта комиссия начнет с 17 июля принимать обращения в связи с теми или иными жалобами.— Да, межмидовские консульские консультации состоятся в самые ближайшие дни, визовый вопрос станет главной темой переговоров. Они пройдут в Москве на уровне директоров консульских департаментов.— Мы хотели бы вернуться к прежнему безвизовому режиму с РФ. Если говорить о ближайшей перспективе, то мы хотели бы облегчения визового режима для официальных делегаций, для турецких предпринимателей и водителей, осуществляющих грузовые перевозки. Но наше предпочтение – полная отмена виз для турецких граждан.— Я в первый раз слышу о каких-то правовых ограничениях, более того, происходит обратное: делается все для облегчения условий реализации этого проекта. Ведется работа по присвоению ему стратегического статуса. Мы двигаемся положительно в этом направлении, работаем с российской стороной. Я рассчитываю, что это случится в этом году, политическое решение уже принято, остаются технические моменты. Планируется, что в 2018 году начнутся первые строительные работы по данному проекту и ввод первого блока в эксплуатацию – в 2023 году.— Все, что я могу сказать на данный момент – это то, что прогресс есть. Технические консультации продвигаются в положительном направлении, контакты продолжаются. Но детали я раскрыть не могу.— По многим позициям плодоовощной продукции (Россией) были сняты ограничения и запреты (на поставку). Также были сняты секторальные ограничения. По поставкам томатов технические консультации продолжаются.