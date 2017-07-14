Минтимер Шаймиев: Успенский собор покажет пример компромисса церкви и музея

Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск в Татарстане в минувшее воскресенье были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО решением 41-й сессии комитета всемирного наследия, прошедшей в польском Кракове. О том, какая работа предшествовала этому событию, как республика строит взаимоотношения с ЮНЕСКО и какие планы ставит в области сохранения культурного наследия, в интервью РИА Новости рассказал государственный советник Татарстана, глава фонда "Возрождение", первый президент республики Минтимер Шаймиев.

- Минтимер Шарипович, Татарстан за достаточно короткое время уже в третий раз сумел добиться включения объектов республики в список всемирного наследия ЮНЕСКО…

— Действительно, с 2000 года три наших объекта были признаны всемирной универсальной ценностью и включены в список всемирного наследия: в 2000 году — Казанский Кремль, в 2014 — древний Болгар, теперь — Успенский собор и монастырь в Свияжске. Весь мир этим занимается, работает огромное количество экспертов, и каждое государство борется за то, чтобы его духовное наследие оказалось известным всему миру. Это и для имиджа государства-заявителя имеет огромное значение. Мы получаем очень много поздравлений и прекрасных отзывов в поддержку нашей деятельности и со всей России, и из-за ее пределов. И мы гордимся по праву, что проводимые в республике экономические и политические реформы наполняются и духовным развитием общества.

Надо сказать, что задумав возрождение Болгара и Свияжска, мы вышли к федеральному центру с предложением о том, что Татарстан при поддержке федерального бюджета паритетно готов взяться за этот крупномасштабный проект. И мы нашли однозначную поддержку у Владимира Владимировича Путина. Уверенности нам придал подход к подготовке 1000-летия Казани, когда одним указом было решено воссоздать мечеть Кул Шариф и одновременно осуществить восстановление Благовещенского собора. Безусловно, при этом решающую роль сыграла доказательная научная база, выполненная совместно с российской и татарстанской академиями наук и их институтами. В итоге удалось добиться включения Казанского Кремля в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Без такого взаимопонимания и поддержки это было бы невозможно.

И этот подход одновременного воссоздания мусульманских и православных святынь проверен временем, теперь мы убедились, что это верное направление, главное — людям по душе. На фоне этих перемен мы все меняемся к лучшему. И то, что фонд появился у нас под названием "Возрождение" (республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана, создан в 2010 году для содействия возрождению и развитию Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника и Государственного историко-архитектурного и художественного музея остров-град Свияжск — ред.) — это и материальное возрождение исторического наследия, и духовное возрождение общества. Диалог культур, диалог цивилизаций — для нас это уже не отвлеченные понятия.

© Фото : Public domain Свияжск на гравюре XVIII века © Фото : Public domain Свияжск на гравюре XVIII века

- В чем секрет, как Татарстан сумел реализовывать такие проекты?

— Нам удалось за этот период создать работоспособную команду: ученые, специалисты-историки, архитекторы, реставраторы, строители и, конечно, организаторы. Наработан колоссальный опыт во взаимодействии с учеными, экспертами ЮНЕСКО. Наши специалисты уже изнутри знают, какие требования предъявляет эта организация, и по их оценке нам удается подготовить номинации очень выверенно. Сегодня наши специалисты востребованы, потому что могут взяться практически за любой исторический объект. И высокая оценка ЮНЕСКО дорогого стоит: ее эксперты на краковском заседании единодушно назвали блестящим наше номинационное досье по Успенскому монастырю.

Сейчас у нас фонд состоятельный, средства в который поступают в виде благотворительных пожертвований — от кого-то 100 рублей, от кого-то — миллион. В числе благотворителей и простые люди, и крупные бизнес-структуры как из республики, так и со всей России и из-за ее пределов. И распределением этих средств фонд занимается совместно с государственным инвестиционным управлением с подачи министерства культуры республики. Фонд взаимодействует с правительством и с федеральными министерствами культуры, финансов. Каждая копейка фонда имеет большую моральную цену, мы этим дорожим.

Хорошая профессиональная команда и материальные возможности, которые обеспечивает фонд "Возрождение", — это залог результативной, эффективной работы.

- В 2010-2011 годах Татарстан готовил заявку на включение в список всемирного наследия всего острова-града Свияжск. В итоге в этом году комиссия ЮНЕСКО признала всемирной ценностью Успенский собор.

— Да, мы тогда работали над тем, чтобы остров Свияжск был признан как историко-культурный и ландшафтный комплекс. Но в ходе исследований острова и храмов на нем, в результате обсуждений с экспертами пришли к выводу, что из-за образования в 50-е годы Куйбышевского водохранилища остров претерпел необратимые изменения. При этом Успенский собор сохранил редчайшие, уникальные фрески середины XVI века.

Посоветовавшись со специалистами, мы договорились сосредоточиться на них. И мы попали в точку! Интересной особенностью фресок являются изображения редчайших художественных образов и прежде всего Святого Христофора — избавителя от эпидемий, принявшего христианство и обезглавленного в дальнейшем за приверженность к вере языческим царем. Это уникальное изображение, где Христофор показан с лошадиной головой в отличие от других его изображений в храмах Западной Европы (там с пёсьей головой). Кроме того, это единственное сохранившееся изображение. В российских церквях изображения Христофора повсеместно уничтожены.

К тому же сам собор, построенный в 1556-1560 годах псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева (автора храма Василия Блаженного в Москве) также имеет выдающуюся архитектурную ценность. Эксперты признали, что в список всемирного наследия ЮНЕСКО надо номинировать именно этот собор и весь монастырский комплекс, в котором он находится.

- Изменится ли что-то с Успенским монастырем в плане управления после включения в список всемирного наследия — он останется в ведении РПЦ?

— Такой вопрос присутствует. Лично я и ранее (не в ходе работы в Свияжске) наблюдал ситуации в ряде регионов страны, когда и до конфликтов доходили при однобоких подходах, однобоких решениях этих вопросов со стороны религиозных организаций и властных структур, было серьезное недопонимание.

Я думаю, мы находим взаимопонимание. Коль делаем благое дело, мы должны учесть и интересы епархии, и то, каким образом сделать объект всемирного наследия доступным для туристов. Надо отдать должное, владыка Феофан (митрополит Казанский и Татарстанский) активно участвует в этих процессах. Думаю, что Успенский собор и монастырь сохранят принадлежность епархии. Мы с министерством культуры республики и епархией рассматриваем возможность проведения службы в храме по большим праздникам и одновременно создаем в нижнем этаже Никольского собора (рядом с Успенским) музейный комплекс, который обеспечит больший доступ для туристов. Я считаю, мы совместно и довольно конструктивно подходим к этим вопросам, будем и впредь находить решения. Думаю, это станет примером того, как находить общий язык в таких непростых ситуациях.

- Как ЮНЕСКО контролирует сохранность объектов, включенных в список всемирного наследия, сложно ли соблюдать требования организации?

— Мы уже одно испытание прошли — Казанский Кремль однажды уже поставили на повестку дня, эксперты рассмотрели, как обеспечивается сохранность объекта, как мы управляем им, не наносится ли ущерб ансамблю Кремля. Надо отметить, что сам факт включения в список всемирного наследия — это грандиозный успех, который способствует росту посещаемости объекта. Но в то же время ЮНЕСКО не считает посещаемость главным приоритетом. Сейчас у ЮНЕСКО появились новые требования — у любого объекта должен быть очень хороший, продуманный план управления. Главное для них, чтобы посещаемость туристами была элементом этого грамотного управления и чтобы она не повредила объекту всемирного наследия. Прежде всего, проверяя какой-либо объект, они оценивают именно грамотность управления, не ложится ли на объект излишняя нагрузка от роста посещаемости.

В ходе проверки Казанского Кремля замечаний больших не было. Через некоторое время мы отчитаемся и по Болгарскому историко-археологическому комплексу, то же самое будет и со Свияжском. Это важно, когда эксперты приезжают, оценивают, указывают на недоработки и подсказывают, как их устранить.

Включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО — это не материальная выгода. Речь идет об ответственности общества и власти за обеспечение бережного отношения к объектам, признанным всемирной универсальной ценностью.

- Есть ли у республики планы по включению в список всемирного наследия других объектов?

— Я бы сказал, о чем мечтаю лично я. Меня занимает сейчас проблема нематериального наследия. Россия — уникальное федеративное государство, многонациональное, многоконфессиональное, где многие народы проживают на своих исконных территориях, сохраняя свои обычаи и традиции. Хотелось бы, чтобы эти исконные традиции, идущие с глубин веков, тоже стали достоянием всемирного наследия. Мир имеет право узнать больше, например, о татарском национальном празднике Сабантуй или о фестивале русского фольклора Каравон, проводимых в Татарстане, или, например, горловое пение, которым владеют отдельные народы России и так далее. Это же неповторимые ценности, которыми Россия очень богата. Вот этим нематериальным наследием заняться бы…

Но на сегодняшний день Российская Федерация еще не ратифицировала Международную конвенцию об охране нематериального культурного наследия. Даже если бы мы очень хотели, сегодня нашу заявку никто рассматривать не будет, потому что в данном случае государство должно быть участником и заявителем. В случае присоединения РФ к этой Конвенции, у меня большая уверенность в том, что мы могли бы так же красиво, как делаем по другим объектам, представить и Сабантуй, и Каравон, соблюдая национальное равновесие, учитывая национальную, религиозную принадлежность наших жителей. Но наскоком это не делается, конечно, необходима длительная кропотливая работа.

Да, желающих будет немало — редких традиций в России множество. Думаю, возможно, как раз этот фактор несколько сдерживает министерство культуры РФ от такой инициативы.

Я уверен, что идущий одолеет.

Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX веков. Собор строился с 1556 по 1560 годы псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В интерьере собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI — начала XVII веков площадью более 1 тысячи квадратных метров, иконостас с иконами XVI-XVII веков. Фресковый и архитектурный ансамбль являются отражением нового направления в русском искусстве и амбициозной культурно-цивилизационной идеологии, инициированной Русским государством в XVI-XVII веках. Уникальность фресок состоит и в том, что они являются графическим отражением решений Стоглавого собора 1551 года, соборов 1553-1555 годов, историческое значение которых важно не только России, но и в целом для восточно-православной церкви и истории иконописи.

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