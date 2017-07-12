Георгий Каламанов: для нас Африка до сих пор остается terra incognita

Африка к югу от Сахары сегодня является одним из самых динамично развивающихся экономических регионов в мире. Здесь уже активно работают Китай, США, европейские страны. У российских компаний также есть успешные проекты, однако уровень торгового сотрудничества РФ и Африки остается низким. Что может Россия предложить африканскому континенту, сумеет ли она догнать конкурентов, какие промышленные разработки есть в портфеле у компаний из РФ, рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах форума "Иннопром" замглавы Минпромторга Георгий Каламанов. Беседовала Дарья Станиславец.

- Какие страны Африканского континента рассматривает для себя Россия среди новых потенциальных партнеров?

— Безусловно, рынок в масштабах континента привлекает пристальное внимание деловых кругов всего мира. В Африке уже давно успешно действуют наши потенциальные конкуренты из США, Китая, ряда европейских стран. Между прочим, на подходе Индия.

Вынужден признать, что многое было нами упущено. В частности, объем торговли между Россией и Африкой в 1995 году составлял 900 миллионов долларов, при этом объем торговли Африки с Китаем и Индией соответственно — 3,9 миллиарда и 3,7 миллиарда долларов.

Двадцать лет спустя, когда объем торговли Китая с Африкой увеличился более чем в 46 раз (179 миллиардов долларов), и Индии — более чем в 16 раз (59 миллиардов долларов), объем торговли между Африкой и Россией оставался не таким значительным — десятикратный рост до 9,2 миллиарда долларов за аналогичный период.

Не следует сбрасывать со счетов и историческое прошлое Африки — бывшие метрополии активно используют свои давние связи и наработки.

Для нас Африка до сих пор остается в некотором роде terra incognita. У нас нет общей картины, единого понимания подходов к работе с африканскими странами. Чтобы изменить ситуацию, в этом году Минпромторг инициировал долгосрочную программу торгово-промышленного взаимодействия с государствами Африки.

Мы рассчитываем, что в результате сможем вести предметные переговоры с африканскими партнерами, в том числе в ходе встреч на высоком уровне.

Уверен, что в процессе работы откроются новые приоритеты и направления взаимодействия и определится место России на африканском пространстве.

- Что может предложить Россия Африке?

— Я неслучайно назвал наших конкурентов в Африке потенциальными. По моему убеждению, российские производители имеют ряд специфических конкурентных преимуществ.

Не стоит забывать о хорошем заделе, полученном в наследство от Советского Союза. Многие африканские страны давно знакомы с российской продукцией, их ведущие специалисты обучались у нас.

Потенциал российско-африканского военно-технического сотрудничества, а также совместная деятельность в таких отраслях, как металлургия и энергетика, в том числе ядерная, достаточно велик.

И я уверен, что, грамотно используя наши преимущества, мы в состоянии занять собственные позиции в Африке параллельно с представителями КНР, Индии и западных стран.

- Планируются ли в текущем или следующем году бизнес-миссии на Африканский континент?

— Да, мы рассматриваем возможность направить во второй половине 2017 года бизнес-миссии в Замбию, Мозамбик, Сенегал и Зимбабве. Также прорабатываются программы бизнес-миссий в такие страны, как Гана и ЮАР.

Рассчитываем, что со временем интерес российских промышленников к Африке будет возрастать, по крайней мере, мы сделаем для этого все от нас зависящее.

- Минпромторг в качестве приоритетного рынка для экспорта сельскохозяйственной техники называл африканские страны. Кто из них заинтересован в поставках, когда они могут начаться, в каких объемах?

— За годы высоких доходов от нефти сельское хозяйство выпало из числа приоритетов во многих регионах мира. После глобального кризиса и падения цен на углеводороды ведущие африканские страны кардинально поменяли национальные стратегии в пользу развития собственного сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Наиболее привлекательными для российских производителей являются Алжир, Египет, Марокко, Судан, Эфиопия, Нигерия, Ангола и ЮАР. Они занимают лидирующие позиции в регионе и заинтересованы в повышении уровня механизации сельского хозяйства.

В частности, большое внимание к африканскому рынку уделяет "Ростсельмаш", и уже достигнуты договоренности о поставке в следующем году в ЮАР партии комбайнов. Компания также рассматривает перспективы взаимодействия с Нигерией, Анголой и Эфиопией.

Одна из главных проблем — это нежелание и определенный страх российского бизнеса вкладывать в инфраструктуру за рубежом.

Иностранные производители уже десятки лет присутствуют во всех регионах мира, конкуренция велика, даже в Африке. Поэтому прежде всего нашим промышленникам следует подумать над созданием собственной ремонтной и сервисной инфраструктуры. На решение этого вопроса направлен ряд мер государственной поддержки, начало реализации которых запланировано на следующий год.

- Некоторые страны Африки проявляли интерес к импорту удобрений из России. Обсуждаются ли сейчас такие поставки?

— Экспорт минеральных удобрений из России в Африку в 2016 году составил 978 тысяч тонн на сумму 221 миллион долларов. Крупнейшими поставщиками являются "Уралкалий", "Невинномысский азот", "Фосагро — Череповец", "Куйбышевазот", "НАК Азот", ОХК "Уралхим", "Акрон".

Все предприятия заинтересованы в сохранении имеющегося уровня и готовы расширять свои позиции. В настоящее время "КуйбышевАзот" и "Уралхим" ведут переговоры о наращивании поставок минеральных удобрений на африканский рынок.

- Больше года назад корпорация, национальный перевозчик Танзании Air Tanzania проявил интерес к самолету МС-21. Что сейчас с этим проектом?

— Для России МС-21 — это не только завершение многолетней работы и появление первого, созданного с нуля гражданского самолета со времен СССР, но также и освоение новых технологий, которыми Россия не обладала до недавних пор.

В апреле 2016 года с Air Tanzania был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксирован взаимный интерес к программе возможных поставок МС-21 для пополнения самолетного парка авиакомпании. В настоящее время ведутся переговоры с руководством компании о параметрах дальнейшего взаимодействия по программе МС-21.

- Есть ли заявки от стран Африки на пассажирский самолет SSJ100?

— Да, со многими африканскими странами ведутся активные переговоры о поставках самолетов SSJ100. Прежде всего речь идет о Нигерии, Замбии, Гане и Намибии.

Прорабатывается вопрос создания совместной с африканскими партнерами лизинговой компании, чтобы обеспечить потребности африканских стран в наших воздушных судах. Предполагается, что этот проект получит поддержку и крупных панафриканских финансовых структур.

- Какие проекты в автопроме сейчас рассматриваются между РФ и Африкой?

— В настоящее время "КамАЗ" прорабатывает проект по поставке в Сенегал 400 автомобилей в спецификации, пригодной для транспортировки свежей рыбы.

"АвтоВАЗ" также ведет переговоры с Сенегалом о поставках автомобилей. Интерес к региону проявляет и "Рено Россия". Одним из перспективных направлений деятельности компании является экспорт кузовов и их отдельных деталей в Алжир.

В свою очередь "Группа "ГАЗ" рассматривает возможность участия в проекте по созданию российской промышленной зоны в Египте. Техника марки "Урал" пользуется спросом на рынках Африки и активно используется в различных отраслях.

- Ранее Объединенная вагоностроительная компания обсуждала поставки продукции в Танзанию для железнодорожного проекта, который оценивался в 6-8 миллиардов долларов…

— Проект находится в активной стадии проработки, готовится производство вагонов для ряда африканских стран и поставки с привлечением финансирования Росэксимбанка. В частности, насколько мне известно, обсуждается поставка грузовых вагонов на стандартную колею в Танзанию.

- Российская "Алроса" с 2013 года проводила оценку алмазоносности ряда территорий Зимбабве. Однако как страна начала консолидацию своих алмазодобывающих компаний, прекратила там геологоразведочные работы. Каковы теперь перспективы "Алросы" в Зимбабве?

— Действительно, Зимбабве выразили заинтересованность в установлении контактов с "Алросой". В июне министр шахт и развития горнорудного дела Зимбабве Уолтер Чидаква приезжал в Якутию по приглашению главы "Алросы" и посетил кимберлитовые месторождения и производства.

Наши методики позволяют провести работы по исчислению ресурсов алмазов в Зимбабве, если будет обеспечен доступ к геологической информации. У "Алросы" есть необходимая экспертная, техническая и финансовая база и для содействия созданию в Зимбабве профильного национального регулятора.

В настоящий момент специалисты "Алросы" изучают возможные форматы и перспективы взаимодействия с Зимбабве. Но следует учитывать, что алмазодобывающая отрасль Зимбабве находится в стадии формирования.

- Группа "Ви Холдинг" реализует проект по комплексному освоению платинового месторождения "Дарвендейл" в Зимбабве. Готово ли ТЭО проекта? Во сколько оценивается необходимый объем инвестиций?

— Банковское технико-экономическое обоснование (БТЭО) первой очереди проекта завершено в феврале этого года. Документ подготовлен наиболее авторитетной на мировом рынке отраслевой инжиниринговой компанией DRA из ЮАР, принимавшей участие в проектировании и строительстве более 70% всех предприятий металлов платиновой группы (МПГ) в южноафриканском регионе.

Результаты обоснования показывают, что проект по своим показателям находится в лидирующей группе мировых производителей МПГ и способен сохранять высокую рентабельность при циклических изменениях рынка.

Общий объем инвестиций, необходимый для запуска первой очереди проекта, оценивается приблизительно в 400 миллионов долларов. При полном развитии инвестиции в "Дарвендейл" могут составить около 1,4 миллиарда долларов.

Ресурсы месторождения составляют около 50 миллионов унций (1550 тонн) по сумме четырех элементов (4Е — платина, палладий, родий, золото), из которых в северной части месторождения детально разведаны и подтверждены по категориям Measured, Indicated & Inferred в соответствии с кодексом JORC 17,6 миллиона унций (550 тонн) 4Е. В обосновании были подсчитаны запасы, достаточные для отработки месторождения в рамках первой очереди в течение более чем двадцати лет.

- Как проходит обсуждение проекта зернового хаба в Египте, когда может начаться реализация проекта?

— Обсуждение проекта создания зернового хаба в Египте неоднократно проводилось на различных уровнях, в том числе и на уровне нашего министерства.

Стоит отметить, что одной из основных статей российского экспорта в Египет является пшеница, объемы поставок которой в ближайшие годы могут возрасти до рекордных 6,5-7 миллионов тонн в год. Поэтому проект создания зернового хаба в Египте необходимо рассматривать в контексте с обеспечением доступа российских компаний к строительству в Египте зерновой инфраструктуры. Египет проявил интерес к привлечению российских компаний к строительству зернового хаба в Дамиетте. Одна из таких компаний —"Элеваторпродмашстрой" — уже проводила переговоры с египетской стороной.

Но, к сожалению, соответствующими правительственными органами Египта вопрос строительства зернового хаба временно отложен.

- Когда будет подписано межправительственное соглашение России и Египта по созданию российской промышленной зоны (РПЗ)? Какие льготы для российской стороны уже удалось согласовать?

— Подписание межправительственного соглашения о создании и обеспечении условий деятельности промышленной зоны в районе Порт-Саида ожидается до конца 2017 года.

Проект соглашения подготовлен и частично согласован. Тем не менее российская сторона рассчитывает на дополнительные налоговые преференции, также продолжается согласование границ и площади создаваемой зоны, уточняются потенциальные резиденты. Нужно окончательно согласовать условия размещения производств на территории, сроков арендных каникул, коммунальные и энерготарифы, размещение инженерных коммуникаций.

У России и Египта есть взаимный интерес по размещению на территории РПЗ производств в сфере машиностроения, инженерии, фармацевтики, электроники, легкой промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности.