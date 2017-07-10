Иван Анцев: "Радар ммс" сделал "Bentley на воде"

На завершившемся в начале июля в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне (МВМС-2017) было представлено немало новинок российского военно-промышленного комплекса. Одним из лидеров премьерных показов на салоне стала компания "Радар ммс", которая продемонстрировала макет новейшего экраноплана типа "Чайка", натурный образец вертолетного беспилотника БПВ-500, который может нести оружие, а также линейку катеров на подводных крыльях типа "Дельфин" и "Волга". Исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев в беседе с руководителем профильной редакции МИА "Россия сегодня" Сергеем Сафроновым поделился планами на будущее и рассказал о новинках, представленных на МВМС-2017.

— Иван Георгиевич, ваша компания представила на выставке макет новейшего экраноплана типа "Чайка". Для каких целей создается этот крылатый корабль?

— На данный момент проработан перспективный многоцелевой корабль-экраноплан нового поколения "Чайка" А-050 водоизмещением 54 тонны и полезной нагрузкой 15 тонн, который может решать различные задачи — от грузоперевозок до спецзадач поиска и спасения, разведки и других. Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса.

Мы хорошо помним историю создания и использования корабля-экраноплана "Лунь" в СССР, вооруженного крылатыми ракетами "Москит". Это говорит о хорошей перспективе нашего экраноплана в интересах Минобороны. Он также имеет хороший экспортный потенциал. Например, у Индии есть крылатые ракеты "Брамос", которыми можно вооружить наш экраноплан.

Мы также представили на выставке в Питере пилотажно-навигационный стенд корабля-экраноплана с реальными математическими моделями. Проведены различные испытания — гидродинамические, аэродинамические, с помощью которых и сформированы эти математические модели. Это позволяет уже сегодня начинать обучение летчиков-судоводителей кораблей-экранопланов. Это очень значимый шаг в реализации данного проекта.

Мы не стоим на месте, мы двигаемся вперед. Я надеюсь, что в ближайшее время, через несколько лет этот проект уже будет не в виде макета, а в железе. Я даже не надеюсь, а уверен, потому что сейчас проводятся испытания, делаются необходимые расчеты, формируется задел, который позволит создать опытный образец.

— Это инициативная разработка? © РИА Новости / Александр Хроленко Что показала Россия на Международном военно-морском салоне в Петербурге

— Экранопланостроение поддерживается по линии Минпромторга и по линии других ведомств. Ведется ряд конкурсных работ в этом направлении. Поэтому это не просто инициативная разработка, частично нам на это выделяются деньги.

— Немного странно, что стенд есть, а летать не на чем?

— Мы предлагаем посмотреть на стенд и сподвигнуть наших внутренних и инозаказчиков создать вместе экраноплан под целевую задачу, то есть к совместной разработке. Этот стенд показывает, что мы готовы перейти от теории к практике. У нас есть опыт в этом направлении и даже результаты.

— Короче, вы далеко продвинулись на этапе разработки, а теперь ждете заказчика, чтобы вместе с ним создать натурный образец или серию?

— Да. У нас уже сделаны большие наработки, и уверен, что "Чайка" будет в железе в ближайшие несколько лет.

— Расскажите про премьеру вертолетного беспилотника. Действительно ли его в будущем можно позиционировать как ударный? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Новый российский беспилотник-вертолет БПВ-500 сможет нести оружие

— На выставке был также представлен беспилотный летательный аппарат БПВ-500 массой 500 килограммов с полезной нагрузкой порядка 150-180 килограммов. Беспилотник экспериментальный, создан в этом году. На салоне была его презентация.

— Каким ведомствам будете его предлагать?

— Предлагаем широкой номенклатуре заказчиков — МЧС, ФСБ, Минобороны. Этот беспилотник может выполнять абсолютно разные задачи, потому что радиоэлектронный борт этого аппарата сформирован по самым современным принципам — это открытая архитектура, модульный принцип построения, съемная целевая нагрузка: локатор, магнитометр, оптико-электронная система, комплексы радиотехнической разведки и другие.

— Оружие может быть?

— Если будет поставлена задача, то можно будет проработать этот вопрос. В перспективе можно сказать, что это будет ударный вертолет-беспилотник, если его закажет Минобороны РФ.

— Тоже ваша инициативная разработка? © РИА Новости / Алексей Даничев Перейти в фотобанк Путин отметил важность Международного военно-морского салона для России

— Нет, были проведены ряд ниировских (научно-исследовательских) работ, в рамках которых мы получили натурный образец. Частичное финансирование было со стороны государства, частично наше. БПВ-500 также создан в этом году. В комплексе к нему идут центр подготовки полетных заданий, наземная станция управления, которая может размещаться либо на базе автомобильного шасси, либо на корабле, то есть может иметь палубное базирование. В отличие от маленького "Бриза" новый вертолет имеет новую аэродинамическую схему, в полете может находиться не два, а восемь часов.

— На МВМС-2017 вы предлагали осмотреть акваторию бухты с борта катера на подводных крыльях типа "Дельфин". В чем особенность этих судов?

© Фото предоставлено "Радар ммс" Катер "Дельфин" с люксовым салоном © Фото предоставлено "Радар ммс" Катер "Дельфин" с люксовым салоном

— Мы презентовали модернизированный катер на подводных крыльях "Волга", "Дельфин" с люксовым салоном. Можно сказать, что это "Бэнтли" на воде — двигатель 280 лошадиных сил, скорость до 90 километров в час, кожаный салон, красное дерево. Они могут использоваться в качестве разъездных катеров, экскурсионных, для VIP-перевозок. При скорости в 90 километров в час катер выходит на крыло, и никакая волна ему ни по чем.

Кроме того, у нас заложены два корабля типа "Валдай" на подводных крыльях на 45-50 пассажиров, в следующем году будет их премьера.

Раньше подобные корабли типа "Метеор", "Комета" были визитными карточками таких городов, как Санкт-Петербург, Самара, Казань, Нижний Новгород. Эти корабли поставлялись по всему миру. К сожалению, в 90-е годы все это было угроблено. Но сейчас мы возродили строительство судов на подводных крыльях, причем не только в малых водоизмещениях, но и больших. "Валдай" спустим на воду в этом году, "Комету" в этом году тоже. Они заменят "Метеоры", которые у нас раньше ходили по Неве и по всему миру, в том числе в Великобритании, Греции, Китае. Тогда было произведено более 15 тысяч судов со сроком эксплуатации 40 лет.

— А заказы уже есть?

— Да, на те же "Валдаи" уже порядка 30 судов под заказ по регионам России. Это уже проработанные заказы. Это программа на ближайшие четыре года. Сейчас стоит задача спустить два "Валдая", и дальше поедем заключать договоры на их поставку. Рынок у этих судов емкий.