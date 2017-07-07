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Интервью

Владимир Воронков: контртерроризм должен стать приоритетом в системе ООН

16:0007.07.2017
(обновлено: 16:09 07.07.2017)
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© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в ВенеПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Владимир ВоронковПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Владимир Воронков
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене

Генассамблея ООН меньше месяца назад постановила учредить в составе организации новое бюро по борьбе с терроризмом. В эту структуру планируется перевести офис по борьбе с терроризмом из департамента по политическим вопросам и целевую группу по борьбе с терроризмом, а также работающих в них в настоящее время сотрудников. Назначенный руководитель нового подразделения, заместитель Генерального секретаря ООН и нынешний постпред России при международных организациях в Вене Владимир Воронков в первом в этом качестве эксклюзивном интервью рассказал корреспонденту РИА Новости в Вене Марии Гусаровой о планах и ожиданиях от предстоящей деятельности.

— Владимир Иванович, управление создано, но о его предстоящей деятельности мало что известно. Расскажите, пожалуйста, зачем подразделение создано, когда вы начинаете там работать и что планируется делать?

Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран БРИКС в преддверии саммита Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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— К моей будущей работе на посту заместителя генерального секретаря ООН в качестве руководителя Бюро по борьбе с терроризмом приступаю в сентябре. Работа очень ответственная, потребует немалых усилий. Создание такого бюро предусмотрено начатой генеральным секретарем Антониу Гутеррешем реформой Секретариата ООН. Имеется в виду, что бюро по поручению генсекретаря будет обеспечивать лидерство в области противодействия терроризму в системе ООН, в том числе с помощью более выверенной реализации принятой в 2006 году Генеральной ассамблеей глобальной контртеррористической стратегии ООН. Стратегия предполагает обзор ее выполнения раз в два года, следующий предстоит в 2018 году.

Терроризм XXI веке
Терроризм в XXI веке

— Как вы считаете, хватает ли этой стратегии для работы? Может, целесообразно разработать под эгидой ООН международный свод законов по борьбе с терроризмом, своеобразный антитеррористический кодекс?

— Но ведь, помимо стратегии, есть еще план действий по предупреждению воинствующего экстремизма. И если посмотреть на эти документы, то они довольно быстро развиваются, появляются все новые и новые понятия. Собственно, это всеобъемлющий план борьбы с террором, включенный в повестку дня по устойчивому развитию до 2030 года. Борьба с терроризмом может быть успешной, только если будут решаться и сопутствующие социально-экономические вопросы, и вопросы интеграции, то есть целый комплекс задач.

—  В чем основной смысл работы подразделения ООН по противодействию террору?

Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. 5 июля 2017
© Sputnik / Виктор Толочко
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— Как я понимаю, речь идет о том, чтобы более эффективно помогать государствам-членам ООН противодействовать терроризму в случае соответствующих запросов. Предстоит сделать так, чтобы работа бюро становилась все более заметной, соответствующей ожиданиям международного сообщества. Контртерроризм должен закрепиться в качестве одного из приоритетов в системе ООН.

— То есть это будет не полевая работа?

— Полагаю, что новое подразделение будет содействовать в том числе формированию международного права в области противодействия международному терроризму. Что касается силового компонента, то его нет на этом направлении у ООН.

— Ранее в различных странах высказывались идеи создания специальных судов по делам о терроризме. Как вы думаете, а не нужна ли такая структура в международном масштабе? Может ли она быть создана под эгидой ООН?

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Париж
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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— Определения понятий "терроризм" и "воинственный экстремизм" лежит на самих государствах. В каждом государстве есть свое законодательство в этой сфере и оно должно опираться на международное право. ООН может помогать государствам в борьбе с терроризмом советом, рекомендациями, разработкой документов международного права, но собственно борьба с террором ложится на сами государства-члены ООН. На сегодняшний день о создании такого суда речи не идет. Я думаю, что это не в тренде современной международной политики, когда от международных организаций требуется содействие, а не подмена государства. Попытки подменить государства, мы знаем, порой приводят к последствиям, обратным от задуманного. Возьмем пример той же Ливии и Ирака.

— Кстати, об Ираке. Как вы полагаете, сможет ли новая структура взять на себя координирующую роль в борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке?

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОбстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Обстрел боевиками ИГ (организация запрещена в РФ) позиций Республиканской гвардии Сирии на окраине Дейр-эз-Зора

— Присутствие ООН в Сирии и Ираке и так несомненно. В урегулировании кризиса в Сирии активное участие принимает спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура, в Ираке у ООН есть представитель Ян Кубиш.

—  Владимир Иванович, где у антитеррористического управления будет новый офис?

— В нью-йоркской штаб-квартире ООН. Надо уже перемещаться в Нью-Йорк и браться за дело.

— Прямо сегодня?

— Не совсем. В середине июля запланирован очередной технический тур венских постпредов при МАГАТЭ из разных стран по приглашению госкорпорации "Росатом" в Санкт-Петербург, они посетят Балтийский завод, где на стапелях стоят в разной степени готовности два новейших атомных ледокола, и Ленинградскую АЭС. Я в нем участвую.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сразу после поездки в Санкт-Петербург отправляюсь в штаб-квартиру ООН для начальных консультаций с заинтересованными странами и в Секретариате ООН. По итогам этой поездки должна появиться большая ясность, как действовать в контексте выполнения задач, поставленных генеральным секретарем Анитониу Гутеррешем перед вновь создаваемым Бюро по борьбе с терроризмом. Думаю, что начать надо с укрепления взаимодействия со всеми ооновскими структурами, вовлеченными в противодействие терроризму, а их 38. Надо будет подумать, как поднять узнаваемость бюро, то есть с помощью каких механизмов сделать результаты его работы более интересными для государств-участников. Это целый комплекс мер, который должен быть продуманным, согласованным и запущенным в дело. Кроме того, предстоит формировать штатное расписание. Естественно, я хотел бы кого-то из россиян взять, но это опять же вопрос будущего.

— Работа предстоит напряженная и интересная. Но не жаль ли уезжать из Вены?

— Конечно, покидаю Вену с грустью. Здесь прошла значительная часть моей дипломатической карьеры, да и просто жизни — в Австрии я провел почти тринадцать лет.

Работая в постпредстве России при ОБСЕ, приходилось заниматься прежде всего проблематикой конфликтов и постконфликтной реабилитации. Судьба заносила меня в сербское Косово, Южную Осетию и Абхазию, Боснию и Герцеговину, Албанию в период обострения там ситуации. Не менее насыщенными оказались последние шесть лет — период моего пребывания постпредом при международных организациях в Вене. В тесном сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом" удалось продвинуть многие передовые российские мирные ядерные технологии на площадке МАГАТЭ. Другие знаковые для меня вещи — участие в переговорах в Вене по иранской ядерной проблеме, успешно завершившихся подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий, в заседаниях совместной комиссии стран "шестерки" и Ирана по реализации этой договоренности. Взаимодействуя с министерством энергетики России, содействовали выведению на беспрецедентно высокий уровень сотрудничество РФ с ОПЕК. Договоренности декабря 2016 года между странами картеля и другими нефтедобывающими государствами о добровольном снижении объемов производства нефти привели к росту цен на черное золото, принесли в российский бюджет миллиарды долларов дополнительно. Будет что вспомнить на следующей работе. 

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкОфициальная встреча Организации стран-экспортеров нефти в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Официальная встреча Организации стран-экспортеров нефти в Вене

— По чему будете скучать особенно? 

— Конечно, самые лучшие воспоминания останутся от Австрии, от Вены, которая является одной из дипломатических столиц мира. Все без исключения коллеги-послы отмечают деловой климат австрийской столицы, гостеприимство ее жителей. Ну а интенсивность культурной, особенно музыкальной жизни просто зашкаливает — опера, Мюзикферайн, множество других статусных площадок. Мне особенно по вкусу экскурсии в небольшие австрийские города и поселки, каждый из которых обладает неповторимым колоритом. К любимым отнесу Баден, Руст, Дюрнштайн, Тульн, Пухберг-ам-Шнеберг, садово-парковую жемчужину — средневековый Фронлайтен.

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Владимир Воронков
© Фото : Постоянное представительство Российской Федерации при международных организациях в Вене
Постпред России в Вене стал главой контртеррористического управления ООН
Посещение этих городков, окруженных горными тропами, сделали нас с женой заядлыми горными туристами — порой, в свободные от работы выходные, мы проходили по 15-20 километров.

Сочетание всех этих потрясающих качеств Австрии — дружелюбие, трудолюбие и спокойствие австрийцев, ответственность во внутренней и внешней политике, богатство культуры и великолепие природы формирует феномен, который называют в дипломатии венским духом. Его понимают как умение слышать друг друга, нащупывать точки соприкосновения, выходить на компромисс и договариваться. Поэтому не даром упомянутые договоренности СВПД по Ирану и ОПЕК — не-ОПЕК по регулированию добычи нефти были достигнуты именно в Вене. Уверен, что в Нью-Йорке, на новом месте работы, венский дух мне тоже понадобится, возьму его частичку с собой.

 

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