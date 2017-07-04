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Интервью

Сергей Горьков: миссия ВЭБа - в создании инновационной экосреды в России

15:2804.07.2017
(обновлено: 15:57 04.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПредседатель Внешэкономбанка Сергей Горьков во время открытия центра прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС КинетикаПредседатель Внешэкономбанка Сергей Горьков во время открытия центра прототипирования высокой сложности НИТУ МИСиС Кинетика
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию Внешэкономбанк и Государственный банк развития Китая (ГБРК) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций на общую сумму около 850 миллионов долларов США. О том, какие проекты намерен поддерживать ВЭБ вместе с китайскими партнерами, как Банк развития будет популяризировать новые технологии и  на каких направлениях в России возможен прорыв в ближайшие годы, рассказал в интервью РИА Новости глава ВЭБ Сергей Горьков.

— Сергей Николаевич, на какие проекты пойдут привлеченные от ГБРК средства?

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия и Китай готовы сверять планы в сфере налогов и аудита

— Соглашение предусматривает поддержку высокотехнологичных и инновационных проектов, включая проекты национальной технологической инициативы (НТИ), с помощью различных инструментов финансирования, в том числе путем участия в фондах прямых инвестиций и выкупа облигационных выпусков. Мы также договорились и о поддержке экспортных проектов в данной сфере. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает приоритетное участие Внешэкономбанка в развитии отраслей догоняющего развития (промышленность высоких переделов, поддержка несырьевого экспорта, инфраструктура и др.) и, что особенно важно, опережающего развития (квантовые технологии, блокчейн, нейротехнологии и биотехнологии).

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкТабличка на Здании Внешэкономбанка Российской Федерации на проспекте Академика Сахарова Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на Здании Внешэкономбанка Российской Федерации на проспекте Академика Сахарова Москвы

— Китайские партнеры проявляли интерес к каким-то конкретным проектам? Или речь пока идет только о направлениях вложений?

— Мы очень плотно сотрудничаем с китайскими партнерами именно в сфере поддержки инноваций — одного из фокусных направлений стратегии развития ВЭБа. Потенциал этого рынка неисчерпаем. Мы видим большой интерес к проектам с китайским фактором, реализуемым в России. Привлекаемые средства могут быть направлены на финансирование проектов в энергетике, транспорте, промышленной и энергетической инфраструктуре, трансграничных проектах в Сибири и на Дальнем Востоке.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
РФПИ и Банк развития Китая создадут фонд в юанях
Кроме того, у нас уже есть ряд проектов, которые поддерживала дочерняя компания ВЭБ — ВЭБ Инновации, в частности "ГемакорЛабс" (разрабатывающая и внедряющая в медицинскую практику новый метод диагностики нарушений системы свертывания крови, который поможет врачам снизить количество осложнений при тромбозах, ишемических инсультах и ряде других патологий на ранней стадии, —  ред.) и "Энсол Технологии" (технологическое подразделение компании "ЭнСолТех", занимающейся внедрением и эксплуатацией энергоэффективных решений для логистических комплексов на основе современных накопителей энергии), а также "Даурия Аэроспейс" (частная космическая компания, которая разрабатывает и производит малые космические аппараты нового поколения, предлагает комплектующие для малых космических аппаратов: служебные системы, датчики — ред).

— Как давно ВЭБ сотрудничает с ГБРК?

— Государственный банк развития Китая более 11 лет является главным стратегическим партнером Внешэкономбанка на азиатском рынке. За это время мы подписали кредитные соглашения на общую сумму более десяти миллиардов долларов. Из российских финансовых институтов ВЭБ продолжает оставаться одним из крупнейших заемщиков Банка развития Китая. На привлеченные у ГБРК средства ВЭБ профинансировал ряд проектов в сфере лесного комплекса и энергетики. Российский и китайский институты развития тесно взаимодействуют в рамках объединений ШОС и БРИКС.

— Каков pipeline ВЭБа в сфере инноваций?

— У нас три фокусных прорывных направления для инвестирования — создание квантового центра, развитие блокчейна и НБИКС-технологий (ориентированных на междисциплинарные исследования и разработки в области нано-, био-, информационных, когнитивных, социогуманитарных наук и технологий с использованием  рентгеновского, синхротронного и нейтронного излучений). Задача ВЭБа — до конца года инвестировать в эти направления, в том числе за счёт привлеченных китайских денег. Таким образом, среди перспективных для инвестирования ВЭБ будет предлагать проекты НТИ, а также научно-исследовательского центра "Курчатовский институт", с которым ВЭБ плодотворно сотрудничает уже на протяжении нескольких лет.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРНЦ "Курчатовский институт"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РНЦ "Курчатовский институт"

Нам важно найти и отобрать проекты, содействовать в подготовке документации и так далее. Более того, мы видим свою миссию в создании инновационной экосреды в стране. Совместная деятельность с китайскими партнерами окажет поддержку инновационным компаниям в выходе на международные рынки и простимулирует экспорт. Речь идет о разработках в области искусственного интеллекта и машинного обучения, космических технологий, сенсорики и навигации, цифровой платформы и блокчейна, нейротехнологиях и альтернативной энергетики.

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поправки для внедрения блокчейна предложат в 2017 году, заявил Горьков
Как вы знаете, на прошлой неделе ВЭБ подписал соглашение с Национальным исследовательским технологическим университетом МИСиС о создании Центра компетенций по новым материалам и прорывным технологиям с фокусом на технологию блокчейн, конвергентные (НБИКС), квантовые технологии. Основной задачей центра станет накапливание знаний об инновационных технологиях, развитие платформ для их использования в государственных организациях, обучение и популяризация. Это первый в России центр таких компетенций, основным потребителем его услуг должны стать отечественные госкомпании и органы власти. На базе центра компетенций с его сотрудниками в режиме коворкинга будут работать специалисты-разработчики Ethereum и Exonum (платформа блокчейн компании Bitfury), мировых лидеров в разработке платформ блокчейна. В соответствии с подписанным соглашением, центр будет располагаться в Москве на территории университета. Его открытие запланировано на сентябрь 2017 года. В планах ВЭБа разработка российского блокчейна на платформах Ethereum и Exonum, включая сертификацию систем криптографии, проведение обучающих технологических семинаров и сертификация специалистов и тренеров.

—  Это не первое привлечение от китайской стороны именно на инновационные разработки…

Здание Внешэкономбанка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЭБ создаст крупнейшую в России экспертную платформу для своих проектов

— Совершенно верно. Недавно мы подписали соглашение с Банком Харбина о создании семейства фондов по поддержке инноваций с целевым объемом инвестиций до 700 миллионов долларов. Задача создаваемых фондов — сформировать портфель проектов и привлечь частных инвесторов. Предполагается инвестирование в следующие отрасли: промышленность, программное обеспечение, интернет, цифровые мультимедиа, интернет-коммерция, коммуникации, полупроводники. Таким образом, мы создаем новый инструмент поддержки инноваций с выходом на один из ключевых рынков. Напомню, что в начале июня Внешэкономбанк и индийская SREI Infrastructure Finance Ltd договорились создать совместный фонд по поддержке IT-технологий и инноваций с целевым объёмом инвестиций до 200 миллионов долларов. Эти инициативы — пример привлечения иностранных инвесторов для финансирования российских инновационных разработок.

— Сколько всего средств вы надеетесь привлечь на поддержку инноваций?

— ВЭБ уже договорился о привлечении порядка двух миллиардов долларов, которые будут направлены на поддержку инновационных проектов, в первую очередь российских.

— На ПМЭФ вы говорили о запуске инновационного тв-шоу. Чем вас привлек этот формат?

Здание Внешэкономбанка в Москве. Архивное фото
© www.wikipedia.org
ВЭБ и CDB подписали соглашение о сотрудничестве на сумму $850 миллионов

— Действительно, ВЭБ планирует запустить масштабный проект по поиску идей для высокотехнологичных отраслей экономики и популяризации новых технологий. Мы наблюдали странную эволюцию: помните, в середине 60-х кумиром был физик или химик, ученый, который совершал открытия. Молодежь боготворила таких людей. Позднее, в 80-е годы, образ преуспевающего гражданина стал иным: это человек, продвинувшийся по другой стезе, — партработник или профсоюзный деятель. В начале 90-х банковское дело была одной из самых востребованных и престижных специальностей. Какие фавориты у нынешней молодежи? Мы хотим помочь правильно сориентироваться. Хотим больше рассказывать о тех, кто начал свое дело в России и смог вывести свои продукты на мировой рынок. С какими трудностями они столкнутся? Где искать поддержки? Что делать самим, а какие задачи отдавать на аутсорсинг? С 1 июля на специально созданной онлайн-платформе начнется всероссийский отбор стартапов в информационных, биомедицинских, энергоэффективных, космических и новых промышленных технологиях. Принять участие в проекте смогут команды предпринимателей из всех регионов страны, разрабатывающие бизнес-идеи в одной из этих отраслей. Выход в эфир шоу о технологических предпринимателях планируется осенью этого года на телеканале. Инициаторы проектов могут подать заявку на участие в отборе ВЭБ Инноваций на специальном сайте. Основными критериями оценки станут наукоемкость, наличие MVP (минимально жизнеспособного продукта), квалификация команды и перспективы коммерциализации разработок. Для проведения экспертизы проектов ВЭБ Инновации будут использовать широкую внешнюю сеть российских и международных экспертов, включая представителей научного сообщества, корпораций и венчурных фондов. Это позволит ускорить вывод российских высокотехнологичных продуктов на международный рынок.

 

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