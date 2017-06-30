Андрей Григорьев: в России происходит революция в 3D-печати на производстве

Аддитивные технологии способны полностью изменить существующее производство, особенно в авиакосмической промышленности, ракетостроении и медицине. О революции в проектировании и производстве высокотехнологичной продукции с помощью трехмерной печати в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
— Расскажите, пожалуйста, как внедряются аддитивные технологии в России. Как можно охарактеризовать этап, на котором мы находимся?
— За последние несколько лет в России произошел очень быстрый скачок в развитии аддитивных технологий. По сути, сегодня происходит революция в проектировании и производстве высокотехнологичной продукции, потому что аддитивные технологии коренным образом меняют производственные процессы. Сегодня на многих предприятиях уже изготавливаются детали методом аддитивных технологий, в том числе сложноконструкционные, например для двигателей. Мы находимся на том этапе, когда большое количество самых разных изделий, изготовленных методом трехмерной печати, уже прошли испытания и используются, например, в авиа- и ракетостроении, а также в медицине.
На многих российских предприятиях и в лабораториях научных организаций уже работает аддитивное производство полного цикла, начиная с разработки и производства порошковых композиций и заканчивая аттестацией готовых изделий. Порошковые композиции отечественного производства активно используются, хотя совсем недавно почти все сырье для 3D-печати было импортным: оно поставлялось вместе с зарубежным оборудованием, которое могло работать только с определенными материалами. Это сильно затрудняло работу исследователей и инженеров, которые не могли изменять настройки оборудования и влиять на свойства сырья и конечной продукции. Сегодня российские порошки для 3D-печати производятся рядом предприятий и уже есть не только изготовленные из них отдельные детали, но и целые агрегаты. При этом, говоря о сырье для аддитивных технологий, подразумеваются не только металлические порошки, но также полимеры с уникальными характеристиками и другие материалы.
— Отмечают, что в области аддитивных технологий Россия значительно отстает от тех стран, где аддитивные технологии уже давно внедряются в производство. Что можно сделать для того, чтобы преодолеть этот разрыв?
— Для России критически важно быть конкурентоспособной на новых рынках. В связи с этим можно констатировать, что, несмотря на заметные успехи производителей сырья и оборудования, наших ученых, государственных корпораций и других участников отрасли, этих отдельных усилий и успехов пока недостаточно.
— Аддитивные технологии — активно развивающаяся, но пока еще новая область для российских производителей. Как она регулируется сегодня в России?
— Разработка требований к материалам для 3D-печати, сертификация и создание нормативной базы — это целый блок вопросов, по которым сегодня идет активная работа. По итогам 2016 года были утверждены несколько национальных стандартов, в ближайшее время появятся и другие. Активно идет работа по формированию требований к производителям сырья — порошковых композиций.
— Как можно охарактеризовать самые сложные препятствия на пути развития аддитивных технологий в России?
— Ключевые, хотя и не единственные вопросы — это создание отечественного оборудования и сырья для 3D-печати, программное обеспечение для такого оборудования, а также подготовка специалистов для производств с большой долей аддитивных технологий.
Оборудование для печати изделий с помощью аддитивных технологий сегодня уже производится в нашей стране, однако еще совсем недавно почти все используемое в России оборудование изготавливалось и закупалось за рубежом. Такое оборудование поставлялось в основном с жестко заданными режимами работы и могло работать только на том сырье, которое поставлялось в комплекте.
Проблема оборудования тесно связана с вопросами программного обеспечения для установок 3D-печати: все импортное оборудование поставляется со своим ПО, которое, например, позволяет варьировать режимы работы и другие настройки в очень узком диапазоне. Для развития технологий 3D-печати необходимо создавать программы для моделирования самых разных процессов, в том числе для процесса термообработки и управления технологиями синтеза. Многие участники рынка создают собственные программные продукты, которые позволяют успешно решать локальные задачи, однако для решения глобальных вопросов развития отрасли такие программные продукты должны унифицироваться, интегрироваться.
— Какие проекты по аддитивным технологиям сегодня ведет Фонд перспективных исследований?
— Развитие аддитивных технологий — область на стыке нескольких научных областей, поэтому проекты реализуются по нескольким направлениям работы фонда. В рамках одного из наших проектов создается оригинальная установка для параллельного спекания трехпорошковых композиций, а также разрабатывается комплекс управляющих программ для этой установки.
Кроме того, создаются сами металлопорошковые композиции с уникальными свойствами для производства сложнопрофильных деталей машин и механизмов. По прочности и другим ключевым характеристикам конечная продукция, произведенная аддитивным способом из такого сырья, будет превосходить аналоги, которые изготавливаются традиционными способами. В рамках этого проекта уже была подтверждена работоспособность малогабаритного газотурбинного двигателя, узлы и агрегаты которого изготовлены аддитивным методом из разработанных металлопорошковых композиций.
Другой проект фонда нацелен на разработку технологии, которая позволит управлять свойствами полимеров на молекулярном уровне, и на создание оборудования для работы с новыми материалами. В рамках этого проекта создаются уникальные рецептуры и технологии получения высокопрочных полимеров и композитов на их основе, а также отрабатываются технологические режимы 3D-печати. Результатом проекта станет появление стратегически важных технологий получения перспективных полимеров, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к радиации и другими свойствами, которые еще несколько лет назад могли казаться невероятными.
Прямое отношение к развитию аддитивных технологий в России имеет наш проект "Гербарий": по сути, в рамках проекта был сформирован конструктор для создания отечественных программных продуктов и разработки новых программных решений. "Гербарий" — это удобная среда разработки как для крупных предприятий, так и для небольших технологических компаний и стартапов, которые смогут разрабатывать на новой платформе программное обеспечение для аддитивных технологий.