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Интервью

Работа - это подвиг: как таджикский хирург спасает людей от рака в России

18:5226.06.2017
(обновлено: 18:55 26.06.2017)
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© Sputnik / Антон ДевяткинХирург Азиз ЗикиряходжаевХирург Азиз Зикиряходжаев
© Sputnik / Антон Девяткин

Студент из Таджикистана приехал в Россию в 1997 году и стал ведущим хирургом Московского онкологического научно-исследовательского института имени П.А. Герцена. Специалист в области диагностики и лечения рака молочной железы Азиз Зикиряходжаев рассказал Sputnik Таджикистан о своем профессиональном пути.

- С чего начиналась ваша карьера? Что повлияло на выбор профессии?

— Мой дед прошел всю войну фронтовым врачом, бабушка была стоматологом, а отец — онколог. С детства я понимал, чем хотел бы заниматься. Мне всегда казалось, что онкология как сфера медицины очень широка: она сочетает в себе огромное количество дополнительных специальностей: хирургию, терапию, экспериментальную диагностику. Это натолкнуло меня на мысль, что, занимаясь наукой в области онкологии, мне не придется выбирать, я не буду узконаправленным специалистом.
Когда я начинал простым ординатором, приходилось много дежурить, иногда недоедать, недопивать, недосыпать. Было непросто, но если есть мечта, то ты идешь к ней долгое время, несмотря на невзгоды. Тогда в библиотеках не хватало нужной литературы, не было интернета, где сейчас можно без труда найти результаты новых исследований, а в свободное время я занимался практикой.

 — Почему после окончания Государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино в Таджикистане вы продолжили обучение именно в Москве?

— Сформированная в СССР система здравоохранения была самая лучшая, любой врач мог повысить квалификацию путем обучения в головных учреждениях в Москве и Санкт-Петербурге. После развала Союза на территории СНГ сформировалась Ассоциация онкологов СНГ, что позволило мне пройти обучение в аспирантуре и докторантуре. Первое время я считал, что через два года ординатуры и три года аспирантуры обязательно вернусь домой.

- Как в Таджикистане обстоит ситуация с медицинским образованием и системой здравоохранения? Во времена СССР по этим показателям страна была одной из ведущих республик.

— Страна столкнулась с теми же проблемами деградации медицины, что и любое государство на постсоветском пространстве, но все же нельзя сказать, что уровень медицинского образования очень упал. Воспитываются новые кадры, старшее поколение передает свои знания молодым врачам.

- А дома часто бываете?

— Как только представляется такая возможность. Иногда раз в год, а иногда и чаще. Эти горы, реки, перевалы, озера, серпантины — такое богатство природы, какое есть в Таджикистане, не видел нигде. Приезжаешь домой и становишься счастливым человеком.

- Рак молочной железы занимает первое место в списке заболеваний среди женщин. С чем связано его столь широкое распространение?

— Назвать все факторы, провоцирующие рак, довольно сложно, потому что их великое множество: начиная от экологии и питания и заканчивая ожирением, одним из основополагающих факторов развития рака молочной железы. Кроме того, много женщин с мутациями, наследственной предрасположенностью к этому заболеванию. Мутации могут долгое время никак себя не проявлять.
Раньше мы говорили, что рак молочной железы — спорадическое заболевание, болезнь, касающаяся в основном женщин старше 55 лет. Помню, в 2000-х годах нам показывали пациентку 40 лет, и наличие рака в таком молодом возрасте казалось невероятным. Сейчас болезнь молодеет. Рак поражает женщин и в 25-летнем возрасте.

- Как вы оцениваете вклад ваших коллег из Онкологического института имени Герцена в борьбу с раковыми заболеваниями?

— Специалисты института разрабатывают рекомендации по хирургии рака молочной железы, которые становятся стандартами для всей России. Здесь работают специалисты высокого класса, лауреаты государственных премий, до которых мне еще расти и расти. Сам я смог полностью реализовать себя только после перехода в НИИ имени Герцена.

- Что вы посоветуете молодым врачам и студентам медицинских вузов?

— Могу с уверенностью сказать, что если ты любишь полениться, поспать лишний час на диване, посмотреть телевизор, то тебе нечего здесь делать. Нужно отчетливо понимать, что в будущем тебя ждет в этой профессии. Только труд, только полная самоотверженная самоотдача может привести к успеху.

- Нельзя не заметить обилие символики московского "Спартака" в вашем рабочем кабинете.

— Это началось еще в детстве. Когда мне было восемь лет, я занимался в спортивной школе, и тренер мне сказал, что я не подхожу для первой юниорской команды "Памир —Душанбе". Тогда я решил, что буду болеть за "Спартак". И болею до сих пор: был настоящий праздник, когда команда выиграла чемпионство России.

- Недавно в Узбекистане имам одной из ташкентских мечетей запретил мужчинам работать акушерами-гинекологами. Такое отношения к гинекологам и маммологам наблюдается и в некоторых странах Ближнего Востока. Допустимо ли государству запрещать доступ в профессию специалистов-мужчин?

— Конечно же, нет. Даже в Таджикистане мужчина возглавляет институт искусственного оплодотворения. Ведущие специалисты-гинекологи — также мужчины. В том и дело, что политика и религия не должны соприкасаться. И уж тем более не следует впутывать здравоохранение.

Азиз Зикиряходжаев — доктор медицинских наук, руководитель отделения онкологии молочной железы Московского онкологического НИИ имени П.А. Герцена. Окончил с отличием лечебный факультет Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибн Сино в 1997 году. В 1999-м поступил в аспирантуру на отделение опухолей молочной железы РОНЦ имени Н.Н. Блохина. В июле 2001 года успешно защитил кандидатскую, а в декабре 2007 года докторскую диссертации, посвященные проблемам диагностики, лечения и прогноза больных раком молочной железы. В настоящее время отделение является ведущим в Российской Федерации по разработке первичных реконструктивных операций у больных раком молочной железы.

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