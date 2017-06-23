"Нас сделали врагами": главред "Страна.ua" о причинах своего задержания

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Это интервью с Игорем Гужвой, главным редактором сайта "Страна.ua", которого вчера, 22 июня, задержали в Киеве, мы готовили заранее. Даже договорились, что оно будет опубликовано, когда к нему придут "правоохранители". Потому что в тот момент, когда мы с ним обсуждали ситуацию в стране и вокруг возглавляемого им СМИ, нам было понятно, что его задержание или арест — неминуемы.

— Почему и как "Страна.ua" оказалась в конфликте с властью, правоохранительными структурами и что может привести к твоему аресту?

— Я бы разделил наши отношения с властью и тот список претензий, который есть к нам со стороны государства, на две части — стратегическую и тактическую. Стратегически чем мы не нравимся? Тем, что не играем в ту игру, которую власти навязывают украинским СМИ.

Условия этой игры очень простые — первое, так как в стране идет война, так как страна находится в тяжелом экономическом положении, при наличии, как внушает гражданам пропаганда, внешней агрессии тот, кто критикует власть, — враг.

Конечно, какая-то критика (с точки зрения власти. — Прим. ред.) допустима, но в частном порядке можно говорить об отдельных недостатках. Однако при этом нужно давать понять, что власть в целом идет в правильном направлении.

А наше издание нарушает это правило игры, и мы говорим, что неверно в целом все избранное властью направление — против России, в угоду национализму, с разрушением экономики и в полной зависимости от Запада.

Второе правило игры: существует единственно правильная точка зрения, которая должна господствовать в информпространстве по отношению ко многим вопросам — начиная от русского языка и заканчивая геополитическим выбором Украины. Та точка зрения, которую продуцирует власть, — единственно верная, можно ее критиковать в частности, но нельзя от нее отступать. Однако на Украине живут миллионы людей, которые считают иначе. И у них нет права голоса. Поэтому наш ресурс и стал выразителем иной точки зрения, тем и привлекателен украинскому сегменту интернета.

И третье условие игры — самое плохое, на мой взгляд, условие. Это взращивание и педалирование (со стороны власти. — Прим. ред.) самых низменных чувств в народе по отношению к тем странам, тем группам населения, которые власть определила врагами (это прежде всего жители Донбасса, "ватники", как их называют на Украине. — Прим. ред.). Приведу конкретный пример. На нашем сайте никогда не сможет появиться статья, в которой редакция призывает своих читателей радоваться гибели Ту-154 над Черным морем, доктора Лизы и тех, кто летел тем самолетом. Мы считаем, что это — радоваться гибели людей — за пределами человеческой морали, мы этим никогда не занимаемся.

Вот те три условия игры власти с народом, которые мы не поддерживаем и которые делают нас врагами режима.

— Тактически в чем вы расходитесь с властью?

— В тактическом плане все зависит от того, кем ты являешься. Сейчас в интернете можно анонимно выложить любую информацию — и при этом вполне для себя безопасно. Мы же являемся официальным украинским СМИ. И это важно.

Наш сайт вошел в первую десятку интернет-СМИ Украины. Второй момент — мы беремся за темы, которые вызывают общественный резонанс. Более того, зачастую первыми предлагаем темы, о которых потом пишут другие.

Например, все говорили и писали о так называемых "порохоботах", то есть о платных блогерах. И только мы об этом рассказали конкретно, разжевали и дали общую картину того, что происходит в украинском интернет-пространстве. Показали, как власть скрытно в нем присутствует через конкретных платных блогеров.

Все политики, журналисты, эксперты, которые занимаются политикой, знают, что пока беглый народный депутат Александр Онищенко был здесь, в Украине, это был очень близкий президенту человек, который выполнял его специфические просьбы и задания. Все знали, но никто не отваживался произнести это вслух. И как только Онищенко, а это был так называемый "решайло" президента, вошел в конфликт с окружением Порошенко, он сбежал за границу. Мы поняли, что с большой долей вероятности он теперь расскажет о том, что происходит за закрытыми дверями власти. Послали к нему в Лондон человека. И Онищенко все рассказал.

Ну и, естественно, все эти наши подвиги по большому счету увеличивают нашу аудиторию, к чему должны стремиться все СМИ. С другой стороны, это вызвало у власти отрицательную реакцию к нам. Мало того что мы стратегически не играем в их игру, так еще и слишком умело делаем это тактически. И начались попытки нас прижать, заставить замолчать.

— В чем это выразилось?

— Стали вызывать на допросы моих коллег в СБУ (Служба безопасности Украины. — Прим. ред.), пытаются собирать на меня компромат. Вызывают, например, моих бывших сотрудников по холдингу "Вести", в котором я работал в 2013-2015 годах. Интересовались, к примеру, и тем интервью, которое я давал тебе в августе-сентябре 2015 года. Интересовало СБУ, не говорил ли я что-то еще в том интервью, помимо того, что было опубликовано. Не делал ли я заявлений, направленных против территориальной целостности Украины.

— Интересно, что все записи того интервью есть только у меня и меня никто об этом не спрашивал. Там ничего такого против Украины ты не говорил.

— Конечно, нет. Но их и не интересует то, что я говорил на самом деле. Важно — просто получить какие-нибудь показания против меня. Неважно от кого.

Естественно, я и мои адвокаты начали следить за этим процессом, куда он разворачивался. Так как я не люблю подымать скандала из ничего, так как в моей работе нет никакого подрывного фактажа, я просто следил за тем, что происходит. Да, это, конечно, неприятно, когда вызывают десятки людей и допрашивают их по много часов о Гужве… Но никаких показаний против меня так и не смогли получить. Тем не менее как раз после Нового года поступил звоночек о том, что власти отдохнули на праздниках и решили перейти в наступление — и нанести удар. Он должен состоять из нескольких частей. Сначала будут проведены маски-шоу в редакции. Потом вне зависимости от полученных результатов мне будет вынесено подозрение по 110 статье второй части Уголовного кодекса — это "Посягательство на территориальную целостность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Эта статья, в отличие от других статей УК, предусматривает только одну меру пресечения — арест. Ни залог, ни домашний арест, а сразу помещение в СИЗО. Дальше уже ничего не имеет значения — даже если дело развалится, результат будет достигнут уже самим фактом моего ареста. Ну, и, конечно, прекращением деятельности "Страны.ua".

Вот, собственно говоря, мои информаторы мне сообщили, что есть такой план действий в отношении меня.

Обыски в редакции "Страна.ua" проводили сотрудники СБУ. Игорь Гужва был задержан по подозрению в получении взятки "за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика". Сам Гужва назвал дело "сфальсифицированным". Полную версию интервью читайте на сайте "Украина.ру".

