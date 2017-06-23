Мишель Саад: МККК готов участвовать в создании зон безопасности в Донбассе

В последние несколько месяцев министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляло об обстрелах различных объектов жизнеобеспечения, в том числе и водоснабжения, среди которых Донецкая фильтровальная станция, на территории которой расположены хранилища с жидким хлором. Станция находится на линии соприкосновения. О том, как можно избежать экологической катастрофы в регионе и прекратить обстрелы объектов, снабжающих питьевой водой многие города по обе линии соприкосновения, а также о других гуманитарных проблемах и помощи мирному населению Донбасса рассказал в интервью РИА Новости глава Донецкого офиса Международного Комитета Красного Креста Мишель Саад.

— МККК не первый раз предлагает организовать зоны безопасности, готовы ли вы содействовать в создании таких участков? © РИА Новости / Олеся Потапова Международный Красный Крест: как это работает

— Международный Комитет Красного Креста предложил создание зон безопасности еще в 2016 году и продолжает придавать важное значение защите критических объектов инфраструктуры от боевых действий. Мы остаемся открытыми, чтобы обсудить со всеми заинтересованными сторонами концепцию создания зон безопасности, а также их локализацию и периметр, и выступить в качестве нейтрального посредника между сторонами при выработке соответствующего соглашения.

— Какие конкретно объекты, по вашему мнению, должны оказаться в зонах безопасности?

— Донецкая фильтровальная станция, а также водовод, идущий от фильтровальной станции к Верхнеторецкому и Пескам, и водовод от фильтровальной станции, идущий в Донецк. Кроме того, сюда важно включить насосную станцию первого подъема Южнодонбасского канала, расположенную возле Каменки.

Верхнекальмиусская фильтровальная станция: важно отметить, что на этой фильтровальной станции в резервуарах под давлением хранятся более 300 тонн сжиженного хлора, используемого для обеззараживания воды. В случае, если фильтровальная станция получит повреждения в результате нападения, резервуары под давлением могут дать течь и сжиженный хлор сразу превратится в газ, токсичное облако которого вызовет удушье у всех, кто находится в непосредственной близости от станции, а также на территории, куда это облако направит ветер. При наиболее неблагоприятных условиях, таких как северо-восточный ветер, потенциально могут пострадать 400 тысяч человек.

Насосная станция третьего подъема, а также водовод от нее к Горловским фильтровальным станциям №1 и №2.

Водоводы между городами Золотое и Первомайск, и, наконец, район Петровского водозабора.

— Что означает понятие "зона безопасности" в данном случае?

— То, что мы подразумеваем под зонами безопасности, является демилитаризованной зоной, без военнослужащих и военного оборудования. Эти зоны должны быть четко определены и отмечены на местности стороной, под чьим контролем данная зона находится. Они не должны подвергаться нападению. В соответствии с международным гуманитарным правом, гражданские объекты должны быть защищены от прямых обстрелов. Тем не менее эти объекты могут потерять такую защиту, если в силу своего характера, расположения, назначения или использования влияют на результат военных действий, а их захват или разрушение дают преимущество одной из сторон конфликта. Следует добавить, что если объект является необходимым для выживания гражданского населения, то нападение на него будет незаконным, если в результате начнется голод или нехватка питьевой воды. В соответствии с международным гуманитарным правом, зоны безопасности могут создаваться посредством соглашения о демилитаризации отдельных областей с последующим запретом любого нападения на них.

— Какие требования должны применяться к таким зонам? © РИА Новости / Ирина Геращенко Перейти в фотобанк Красный Крест узурпировал международное право в России

— Они должны быть четко согласованы всеми сторонами конфликта, при этом одностороннего заявления о создании недостаточно. Соглашение может быть заключено в устной или в письменной форме, что может быть сделано непосредственно сторонами или через посредника, например МККК. Границы зон безопасности должны быть определены и описаны как можно точнее. Сторона, которая контролирует зону, должна обозначить ее, насколько это возможно, согласованными с другой стороной знаками, которые будут хорошо видны.

Тем не менее зона безопасности ни дает права на убежище, ни освобождает от ареста или судебного преследования или какой-либо другой правоохранительной меры по отношению к тем, кто укрывается в ней. Зона теряет свою защиту, если она используется в военных целях. После этого она может быть законной военной целью. Тем не менее нормы международного гуманитарного права о защите гражданских лиц при ведении военных действий продолжают применяться.

— Как выглядит общая картина гуманитарной ситуации в зоне конфликта в Донбассе?

— Три года конфликта на Донбассе оказали разрушительный эффект на регион и его население. Много людей погибло, есть раненые, а некоторые пропали без вести. Гражданская инфраструктура, включая больницы, школы, дороги и жилые районы, была повреждена. Больницы испытывают трудности с пополнением запасов жизненно важными материалами, системы подачи электричества и воды повреждены, а в некоторых местах из-за продолжающихся столкновений и отсутствия ресурсов отмечается недостаток товаров первой необходимости, например продуктов питания. С момента открытия нашего офиса в Донецке в 2014 году мы делаем все возможное для удовлетворения некоторых потребностей и облегчения страданий населения, пострадавшего в результате конфликта.

— Как гуманитарная ситуация изменилась за прошедший год?

- Сейчас, когда конфликт длится уже четвертый год, гуманитарная ситуация остается серьезной, потребности растут, поскольку столкновения по-прежнему продолжаются. На самом деле в местах, прилегающих к линии соприкосновения, ситуация ухудшилась после эскалации боевых действий в начале 2017 года. Это увеличило потребности со стороны населения, в результате чего мы приняли решение не только продолжить оказание экстренной помощи, но и предоставлять такую помощь большему количеству людей.

В районах, удаленных от линии соприкосновения, если позволяет ситуация, мы планируем поддерживать устойчивое развитие и предлагаем программы, которые помогли бы населению обеспечить свою продовольственную безопасность и получить небольшой доход от использования предоставленных теплиц, поддержки в развитии птицеводства и пчеловодства. В целом конфликт все еще продолжается, и предстоит пройти долгий путь, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию.

— Какую помощь предоставляет МККК людям в Восточной Украине?

— МККК предоставляет различные виды помощи группам населения, пострадавшим в результате конфликта. В рамках нашей программы экономической безопасности мы поддерживаем затронутые конфликтом категории граждан продуктами питания и непродовольственными товарами. Мы производим раздачи на регулярной основе (ежемесячно, два раза в месяц или каждые три месяца) людям, проживающим на территории, прилегающей к линии соприкосновения или в буферной зоне. В среднем за месяц приблизительно 20 тысяч человек получают продуктовые и гигиенические наборы.

Мы также удовлетворяем потребности людей, находящихся в социальных и медицинских учреждениях, таких как дома престарелых, приюты, больницы и центры для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Туда, в дополнение к продуктам питания и средствам гигиены, мы в зимний период завозим одеяла, а сейчас предоставляем другие необходимые наборы, например наборы для кухни, бытовые приборы.

— Планируете ли вы оказывать помощь населению в ведении домашнего хозяйства? © РИА Новости / В. Киселев Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко: почему швейцарскому Красному Кресту пора уйти из России

— В течение этого года в местах, где позволяет ситуация, мы будем оказывать помощь некоторым домохозяйствам в вопросах продовольственной безопасности и получения определенного дохода. Мы будем распределять теплицы, раздадим цыплят и некоторые предметы для пчеловодства. Это будут первые проекты такого рода, и мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем разработать дополнительные проекты.

Второе направление нашей деятельности нацелено на то, чтобы гарантировать людям доступ к чистой воде, а также возможность жить в приемлемых санитарных условиях и иметь жилье. Мы предоставляем строительные материалы для восстановления поврежденных во время конфликта зданий. Сюда входят жилые здания, медицинские и социальные учреждения, поврежденные в результате обстрелов.

Мы также поддерживаем на регулярной основе компанию "Вода Донбасса", выделяя строительные материалы на восстановление инфраструктуры, поврежденной от обстрелов. Кроме того, мы помогаем им обеспечить должное обслуживание и надлежащую работу их оборудования, предоставляя расходные материалы, запасные части и насосы по мере необходимости. Мы также передаем электрические генераторы некоторым домохозяйствам в местах, граничащих с линией соприкосновения, например в районе Горловки, где подача электроэнергии была полностью отключена.

— Какую помощь вы оказываете больницам и другим лечебным учреждениям?

— В настоящее время мы работаем с 24 больницами, 22 центрами первой медицинской помощи и одним центром крови. Мы поддерживаем эти учреждения жизненно необходимыми медицинскими средствами, которые они не могут приобрести сами из-за продолжающегося конфликта.

Например, мы помогаем центрам гемодиализа в Донецке и Горловке, мы обеспечиваем Донецкий центр крови реактивами для анализа крови, таким образом помогая им обеспечить высокое качество работы. Больницы, находящиеся вдоль линии соприкосновения, получают хирургические расходные материалы, крайне необходимые для лечения раненых.

Мы также работаем с пунктами первой медицинской помощи, чтобы обеспечить медицинских работников всем необходимым для лечения пациентов с продолжительными хроническими заболеваниями, вызванными сахарным диабетом, болезнями сердца и органов дыхания. Регулярно, каждые 45 дней, мы предоставляем наборы медицинских препаратов в 22 пункта первой медпомощи, расположенных вблизи линии соприкосновения. Мы также предоставили инсулин в количестве, которого должно быть достаточно до конца года. Также мы передали некоторые вспомогательные средства передвижения и инвалидные коляски министерству труда и социальной политики.

— Что сделано и что планируется сделать в рамках программы минной безопасности? © РИА Новости / Игорь Маслов Перейти в фотобанк В ДНР приступили к разминированию территории у фильтровальной станции

— Тема минной безопасности находится во главе нашей повестки дня. Она очень актуальна, особенно, когда мы получаем печальные новости, связанные с минными инцидентами, такими как тот, который произошел несколько дней назад в районе Горловки.

Совместно с соответствующими властями мы предоставили знаки, которые предупреждают о минной опасности и которые будут установлены в местах возможного нахождения мин. Кроме того, мы установили несколько бигбордов, предупреждающих о минной опасности около контрольно-пропускных пунктов и в буферной зоне в районах пропускных пунктов Зайцево, Александровка, Еленовка и Октябрь. В настоящее время мы устанавливаем на территории этих контрольно-пропускных пунктов информационные щиты с правилами поведения в случае обстрела.

Мы также предоставили средства маркировки, которые устанавливаются соответствующими органами в местах возможного нахождения мин. Это особенно важно для территории, прилегающей к контрольно-пропускным пунктам, где люди собираются в большом количестве для перехода с одной стороны на другую. Мы также совместно с местными властями разработали листовки и плакаты, предупреждающие о минной опасности.

— Чем планирует заниматься МККК в текущем году на территории Донецкой области, не контролируемой правительством?

— В этом году мы будем поддерживать раздачу продуктовых и гигиенических наборов людям, проживающим вблизи линии соприкосновения.

Этим летом мы организуем передачу строительных материалов для быстрого восстановления 700 домов, поврежденных в результате конфликта. Мы также планируем восстановить детский сад и амбулаторию в селе Никишино.

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Украинский кризис: хроника противостояния в июне 2017 года Мы начнем реализацию проекта полной реконструкции более 30 домов в некоторых населенных пунктах.

Что касается здравоохранения, мы продолжим поддерживать больницы, клиники и 22 пункта первой медицинской помощи самыми необходимыми материалами. Того количества инсулина, который мы уже предоставили, должно быть достаточно до конца года.

— Сколько людей, числившимися пропавшими без вести, было найдено с начала работы в этом направлении?

— Здесь мы говорим о случаях, о которых нам стало известно. Имеется в виду, что члены семьи попросили нас помочь в прояснении судьбы их родственников. Имея эту информацию, мы связываемся с соответствующими органами и пытаемся получить некоторую информацию о местонахождении людей, которые разыскиваются. Это обычно делается через контакты с больницами, администрациями, тюрьмами и моргами.

С 2014 года к нам обратились за помощью несколько членов семей. В некоторых случаях эти усилия помогли закрыть более 500 дел. Закрытие дела означает, что судьба человека была определена, то есть он мог оказаться живым или нет. Однако у нас все еще есть значительное количество открытых дел, то есть случаи, где судьба еще не определена или не принята членами семьи.