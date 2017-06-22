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Интервью

Дмитрий Аристов: упростим снятие ограничения на выезд должника из России

11:0022.06.2017
(обновлено: 11:02 22.06.2017)
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© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставовДиректор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий АристовДиректор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов
© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов

О сокращении сроков снятия временного ограничения на выезд должника за рубеж, о новой системе идентификации должников и о создании специальных социальных счетов с иммунитетом от списания средств на погашение долга рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Галине Евдокимовой директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

— Дмитрий Васильевич, вы были назначены на должность главного судебного пристава России три месяца назад. Какие основные проблемы в работе службы увидели за это время, какие изменения уже запланировали?

— Оперативного решения на сегодняшний день требует ряд вопросов. Во-первых, необходимо законодательное закрепление механизма, позволяющего упростить процедуру отмены временного ограничения на выезд должников за рубеж. В Госдуму уже внесен законопроект, согласно которому судебный пристав при директоре ФССП России будет снимать ограничение на выезд из Российской Федерации, как только информация о погашении задолженности отразится в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Девушка разрезает пластиковую карту. Архивное фото
© Fotolia / Bacho Foto
Более 100 тысяч москвичей не смогли выехать за границу из-за долгов
Кроме того, в связи с имевшими место случаями, когда судебные приставы ошибочно применяли принудительные меры не к должникам по исполнительным производствам, а к их полным тезкам, мы считаем необходимым в исполнительном документе указывать дополнительные идентифицирующие сведения. Это может быть  СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства. Такие меры позволят обеспечить однозначную и правильную идентификацию физических и юридических лиц как стороны исполнительного производства.

Еще одна насущная проблема — принудительное списание со счетов средств, на которые по закону обращение взыскания не допускается. В частности, это касается отдельных социальных выплат. Для ее решения уже идет обсуждение законопроекта, предусматривающего создание специального социального счета для обеспечения их иммунитета.

Совершенствования требует и существующий порядок уведомления сторон исполнительного производства, который сейчас не отвечает потребностям участников и влечет существенные расходы. Решение данной проблемы служба видит в возможности уведомления сторон исполнительного производства в электронной форме посредством электронного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Уже ведется работа над соответствующим законопроектом.

Мы возлагаем на него большие надежды, так как подсчитали, что в год необходимо отправлять более 360 миллионов уведомлений, и если умножить на стоимость почтовой рассылки, то получается сумма около 11 миллиардов рублей. Нам кажется разумным не тратить такие огромные средства на почту и на бумагу, а использовать в этих целях информационные технологии. При этом гражданам необходимо предоставить возможность выбора способа их уведомления, оставив за ними право на получение информации по почте.

© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставовДиректор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов
© Фото : предоставлено Отделом по взаимодействию со СМИ Федеральной службы судебных приставов
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов

— В своем первом интервью вы озвучили намерение снизить срок снятия ограничения на выезд за рубеж до суток после оплаты. Как намерены это осуществить, какие конкретные изменения в законодательстве потребуются?

Работа мобильного пункта судебных приставов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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— Время снятия ограничения на выезд за рубеж зависит от способов оплаты задолженности, необходимости соблюдения установленного порядка взаимодействия между ФССП России и Пограничной службой ФСБ России, а также от удаленности пунктов пропуска. До недавнего времени, чтобы обеспечить должнику возможность беспрепятственно выехать из страны после оплаты задолженности по исполнительному производству, требовалось около 10 рабочих дней.

Для сокращения этих сроков необходимо прежде всего оптимизировать процедуру получения приставом информации об оплате задолженности и перейти на электронное межведомственное взаимодействие с погранслужбой.

Концепция, согласованная с участниками процесса отмены ограничения, предполагает, что информацию об оплате долгов судебный пристав-исполнитель при директоре службы будет получать из ГИС ГМП  незамедлительно.

Уже сейчас закон предписывает кредитным организациям сразу же после оплаты должниками средств направлять эти сведения в указанную информационную систему.

В качестве временного решения, направленного на снижение социальной напряженности, в период новогодних и майских праздников приставы круглосуточно дежурили на пунктах пропуска. Они в ручном режиме снимали  ограничения на выезд из России должников, исполнивших свои обязательства. В результате в период майских праздников было принято решение об отмене временного ограничения на выезд из РФ в отношении 313 должников. В период новогодних праздников временные ограничения были отменены в отношении 308 должников.

Пассажиры проходят паспортный контроль. Архивное фото
© РИА Новости / Эмин Джафаров
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СМИ: в России хотят упростить должникам выезд за границу
Всего же на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян. Поэтому, как нам представляется, проблема требует скорейшего решения.

Пока же в целях сокращения срока снятия временного ограничения на выезд из Российской Федерации ФССП России ежедневно обрабатывает и направляет в Пограничную службу ФСБ России реестры лиц, в отношении которых вынесены постановления об отмене временного ограничения.

— С пограничной службой вы только планируете взаимодействовать в электронном виде. А с какими госорганами электронное взаимодействие уже налажено?

— В рамках развития межведомственного электронного взаимодействия приставы уже получают информацию об имуществе должника от ГИБДД, ФНС России, Росреестра, Ростехнадзора, Пенсионного фонда и кредитных организаций. Также в электронном виде направляются Росреестру и Госавтоинспекции постановления о запрете на отчуждение недвижимого имущества и автотранспорта.

Важным совместным достижением является электронное предъявление в ФССП России исполнительных документов от ГИБДД и ФНС России, а также направление в эти госорганы постановлений судебных приставов в электронном виде.

В настоящее время на федеральном уровне заключены соглашения об электронном документообороте со 113 крупными кредитными организациями. А ведь именно оперативность получения информации о средствах на счетах должника, их оперативный арест и взыскание являются важным фактором фактического исполнения судебных актов и актов других органов.

Пачка денег. Архивное фото
© Fotolia / SemA
Исследование: семь миллионов россиян потенциально невыездные из-за долгов
На 2017-2018 годы важнейшей задачей службы является переход на электронный документооборот с судами. Сейчас он находится в стадии опытной эксплуатации: обмен осуществляется в небольших количествах между судами и отделами судебных приставов Москвы.

Переход на централизованный электронный документооборот с судами через систему судебного департамента при Верховном суде позволит более 95% всех исполнительных документов предъявлять в электронном виде.

— Расскажите, какие сейчас есть электронные сервисы для граждан, какова динамика их использования?

— Ключевой сервис для граждан — это Банк данных исполнительных производств, который расположен на официальном сайте службы (fssprus.ru). Он позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить общедоступную информацию об исполнительном производстве.

В случае выявления задолженности оплатить ее можно там же на сайте, не выходя из дома. В 2016 году общая сумма оплат при помощи электронных платежных систем составила более 1,9 миллиарда рублей.

Для получения более подробной информации по исполнительному производству на сайте службы создан личный кабинет стороны исполнительного производства. В настоящее время в тестовом режиме он работает в 23 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве. 

Следует ли смягчить условия выезда за границу для должников?
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Следует ли смягчить условия выезда за границу для должников?

  • 55.3%

    Нет, платить надо вовремя

  • 31.9%

    Да, это правильная инициатива

  • 12.9%

    Меня это не касается, у меня нет долгов
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Прорабатываются и новые способы надлежащего уведомления граждан. Так, с Минкомсвязью России ведется работа по реализации возможности направлять гражданам с их согласия постановления судебного пристава через личный кабинет на едином портале госуслуг.

В частности, в наших планах введение такого порядка, при котором должники-юридические лица и взыскатели не будут уведомляться традиционным способом, а будут самостоятельно отслеживать через портал госуслуг изменения в электронном деле, содержащем постановления и иные документы по исполнительному производству. Это касается и уведомления должника-физического лица о возбуждении исполнительного производства по административному штрафу. Обмен с органами государственной власти не будет больше осуществляться в бумажном виде, только в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия.

—  С 2016 года в России действует норма об ограничении должников в праве управления автомобилем. Оправдала ли она себя, сколько ограничений было наложено, как много автолюбителей добровольно гасят долги под угрозой стать пешеходами?

— Реализация этого закона положительно отразилась на эффективности принудительного исполнения социально значимых категорий исполнительных производств.

По состоянию на 1 мая 2017 года более 228 тысяч должников временно ограничены в пользовании специальным правом, еще в рамках 32,8 тысячи исполнительных производств судебными приставами-исполнителями принимаются меры по личному вручению должникам постановления о временном ограничении в пользовании специальным правом.

Как показывает практика, чаще всего временное ограничение в пользовании специальным правом устанавливается в отношении должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов. Так, по состоянию на 1 мая 2017 года более 154 тысяч должников этой категории фактически ограничены в пользовании специальным правом в рамках 162,4 тысячи исполнительных производств.

— Поддерживаете ли вы расширение перечня специальных прав, которые приставы могут ограничивать за долги?

Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минюст сообщил, когда снизится число должников с ограничением выезда из РФ

— В настоящее время служба не рассматривает вопрос о расширении перечня специальных прав, которые могут быть ограничены судебным приставом. Вместе с тем мы прорабатываем вопрос о том, чтобы шире применять эту меру, так как зачастую сам факт вручения должнику предупреждения о возможном ограничении права управления транспортными средствами мотивирует его к исполнению требований исполнительного документа.

В целом в результате применения судебными приставами-исполнителями в течение 2016-го и первых месяцев текущего года превентивных мер по предупреждению должников о возможном ограничении специального права и фактического ограничения специального права взыскано порядка пяти миллиардов рублей.

Наличие в законодательстве об исполнительном производстве общепревентивных норм при расширении их сферы применения позволит повысить добровольную платежную дисциплину.

 

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