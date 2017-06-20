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Интервью

Валерий Лимаренко: "Росатом" поможет Европе безопасно хранить отходы АЭС

Сюжет:
Международный Форум "Атомэкспо 2017" (107)
13:0020.06.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГенеральный директор российской объединенной инжиниринговой компании ОАО НИАЭП — ЗАО Атомстройэкспорт Валерий ЛимаренкоГенеральный директор российской объединенной инжиниринговой компании ОАО НИАЭП — ЗАО Атомстройэкспорт Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Госкропорация "Росатом" на протяжении многих лет и с большим отрывом лидирует в мире по числу заказов на строительство АЭС в разных странах мира. В последние годы "Росатом" начал осваивать и такой крупный сегмент глобального атомного рынка, как строительство за рубежом объектов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. О том, как атомная госкорпорация развивает эти направления, специальному корреспонденту РИА Новости Владимиру Сычеву в рамках международного форума "Атомэкспо-2017" в Москве рассказал президент инжинирингового дивизиона "Росатома", группы компаний ASE Валерий Лимаренко.

— Валерий Игоревич, в этом году достаточно много сообщалось о текущих проектах Росатома по строительству АЭС в Египте, Турции, недавно произошло знаковое событие — подписано генеральное рамочное соглашение по строительству третьей очереди АЭС "Куданкулам" в Индии. А как обстоят дела с исторически более старым направлением строительства АЭС с участием России — в Иране?

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный форум "Атомэкспо"

— Сотрудничество "Росатома" с иранскими партнерами действительно можно назвать исторически сложившимся. Напомню, что в ноябре 2014 года был подписан протокол к межправительственному соглашению между Российской Федерацией и Ираном о сотрудничестве в сооружении на территории Ирана атомной электростанции и межведомственный меморандум о взаимопонимании в расширении сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях.

Одновременно с протоколом к межправсоглашению между АО "Атомстройэкспорт" и Nuclear Power Production and Development Company of Iran (NPPD) были подписаны два контракта: на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер-2" на условиях под ключ, а также на выполнение инженерных изысканий и сбор исходных данных по площадке АЭС "Бушер-2". Суммарная мощность двух блоков должна составить 2,1 тысячи МВт.

АЭС Бушер. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Росатом обеспечит первый блок АЭС "Бушер" резервной партией топлива
В декабре 2016 года иранская сторона выплатила аванс по контракту на строительство АЭС "Бушер-2". Сторонами был утвержден отчет по сейсмическим параметрам площадки АЭС и были подписаны соответствующие документы, необходимые для начала работ по контракту. 28 декабря 2016 года является официальной датой начала проекта по сооружению АЭС "Бушер-2".

Что касается перспектив, мы высоко оцениваем потенциал нашего сотрудничества с иранскими партнерами, особенно с учетом того, что в протоколе к межправительственному соглашению предусмотрено сооружение в Иране восьми ядерных энергоблоков по российским проектам.

—  Если говорить о текущем статусе проекте АЭС "Бушер-2", то что сейчас происходит на площадке строительства?

— В марте текущего года на ней начаты строительно-монтажные работы по вертикальной планировке. Особо отмечу, что эти работы выполняются иранской субподрядной организацией и привлечение к участию в российских зарубежных проектах местных организаций — это принципиальная позиция госкорпорации "Росатом".

К укреплению грунтов под основные здания второго энергоблока планируем приступить в четвертом квартале 2017 года. На сегодняшний момент выпущен технический проект на укрепление грунтов, начата разработка рабочей документации.

— На поставку какого оборудования для АЭС "Бушер-2" уже заключены договора и контракты и какие в ближайшее время предстоит оформить?

Запуск АЭС Бушер. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Подготовка грунтов под будущую АЭС "Бушер-2" в Иране начнется к концу года

— Уже подписаны договоры на изготовление устройства локализации расплава, так называемой ловушки расплава (одной из систем безопасности АЭС — ред.), для второго и третьего энергоблока АЭС. Более того, компания — производитель уже начала изготавливать это сложнейшее оборудование. Также заключены договоры на поставку оборудования для машинных залов. Планируются к подписанию еще ряд договоров на оборудование длительного цикла изготовления.

Началась проработка закупки ядерной паропроизводящей установки и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это сложная и кропотливая работа, в которой задействовано большое количество специалистов "Атомстройэкспорта", основная цель которой обеспечить поставку оборудования точно в установленные сроки. Именно такой подход позволит сократить основной период сооружения, так как оборудование будет доставляться сразу в зону монтажа.

— "Росатом" давно и успешно работает на китайском направлении. Постепенно завершается строительство второй очереди Тяньваньской АЭС — ее третьего и четвертого энергоблоков. Когда планируется начало загрузки ядерного топлива в реактор третьего энергоблока? И на какое время намечен пуск реактора и его вывод на так называемый минимально контролируемый уровень мощности (МКУ), когда, как говорят атомщики, реактор начинает жить?

Строительство Тяньваньской АЭС в Китае. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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Пуск реактора нового блока N3 Тяньваньской АЭС в Китае намечен на октябрь

— По графику сооружения этого энергоблока начало загрузки топлива запланировано на конец августа 2017 года. Соответственно, выход на МКУ запланирован на октябрь нынешнего года. Однако, понимая важность создания дополнительных резервов времени в период пуско-наладочных работ на энергоблоке, специалисты российской и китайской сторон поставили перед собой амбициозную задачу выйти на загрузку топлива на месяц раньше запланированного срока, к концу июля 2017 года. Сейчас мы совместно с китайскими коллегами ведем диалог с надзорными органами Китая с целью досрочной защиты разработанного нами документа — окончательного отчета по обоснованию безопасности — и получения лицензии на загрузку.

— В портфеле группы компаний ASE есть особый проект — строительство в России Курской АЭС-2, которая со временем заместит ныне действующую Курскую атомную станцию. Особый этот проект потому, что на новой АЭС будут впервые построены блоки по российскому проекту ВВЭР-ТОИ, который, как считается, обеспечит их высокий уровень безопасности и технико-экономических показателей. Каков на сегодняшний день статус работ на площадке строительства Курской АЭС-2?

— Сейчас площадка находится на стадии подготовительного периода к строительству. По графику укладка первого бетона фундаментной плиты здания реактора запланирована на первое полугодие 2018 года.

С этой целью сегодня на площадке выполняются замещение слабонесущих грунтов и формирование искусственного основания из песка и песчано-гравийной смеси. До конца текущего года необходимо уложить еще 290 тысяч кубометров этой смеси и более 300 тысяч кубов песка, что позволит выйти к концу года на начало армирования фундаментной плиты здания реактора первого энергоблока. Также идет сооружение объектов строительной базы, обеспечивающих первый бетон.

Площадка строительства Курской АЭС-2. Архивное фото
© Фото предоставлено пресс-службой Курской АЭС
Проект Курской АЭС-2 в 2017 году может обойтись примерно в 16,5 млрд рублей

Кроме того, заключены договоры по основному оборудованию длительного цикла изготовления, в том числе ядерный реактор, парогенераторы, главные циркуляционные насосы и так далее. Также подписаны контракты на изготовление основного оборудования машинного зала — паровая турбина, генератор.

Особенность курской площадки в том, что именно эта стройка стала пилотной по внедрению проекта так называемого побоксового монтажа оборудования и трубопроводов. Это один из основных принципов производственной системы "Росатома" — "точно вовремя", то есть когда сроки контрактации и поставки оборудования и трубопроводов обеспечивают их подачу в зону монтажа точно в срок достижения строительной готовности соответствующего помещения (бокса).

Если говорить о планах по пускам обоих новых энергоблоков, то физический пуск первого энергоблока запланирован на 2022 год, второго энергоблока — на 2023 год. Датой сдачи первого блока в промышленную эксплуатацию намечено 21 сентября 2023 года, второго блока — 21 августа 2024 года.

— Группа ASE оказывает услуги по проектированию и строительству не только АЭС, но и исследовательских реакторов. Как инжиниринговый дивизион будет работать в этой области?

— Cооружение исследовательских реакторов и центров ядерных исследований на их основе выбрано одним из самых перспективных направлений на сегодняшний день в рамках по достижению стратегических целей "Росатома" по диверсификации бизнеса группой компаний ASE.

В настоящее время большинство стран, которые не обладают ядерными технологиями, проявляют большой интерес к приобретению ядерных технологий, позволяющих, наряду с комплексом работ по обучению персонала, заниматься и прикладными задачами по производству изотопов, материалов, используемых в электронной промышленности и радиотерапии.

Наработанный опыт по сооружению АЭС и системный подход к строительству сложных инженерных объектов позволяет нам успешно сооружать исследовательские реакторы по всему миру. Мы готовы и будем развивать компетенции в таком перспективном направлении, как сооружение центров исследований на базе исследовательских реакторов как в России, так и за рубежом.

Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Росатом надеется в 2017 году подписать контракт по ядерному центру в Замбии
В настоящий момент группа ASE участвует в подготовке контрактных документов по сооружению центров ядерных исследований в Боливии, Замбии и Вьетнаме.

По центру в Боливии сейчас заканчиваются работы по комплексу инженерных изысканий на площадке его строительства. Продолжается согласование статей и приложений к контракту на сооружение центра.

На форуме "Атомэкспо-2017" подписан контракт на предварительные инженерные изыскания по исследовательскому центру в Замбии. Заключение контракта позволит начать в самое ближайшее время физические полевые работы на площадке и подготовить обоснование об ее пригодности для сооружения.

Хотел бы отметить и поблагодарить замбийскую проектную команду за конструктивную и профессиональную работу. В рамках консультаций в Лусаке 5-10 июня нынешнего года стороны финализировали и запарафировали пакет контрактов по проекту центра.

Из перспективных планов можно также отметить прогресс в переговорном процессе по сооружению исследовательских центров в ЮАР, Белоруссии, Нигерии и Гане.

— Еще одно стратегически важное направление для группы ASE — строительство объектов по обращению с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Здесь, в частности, работает принадлежащая "Росатому" немецкая компания NukemTechnologies. Как вы развиваете этот сектор?

— "Росатом" выделил этот бизнес в отдельное направление на базе предприятия "НИКИМТ-Атомстрой". Ему в управление передан Nukem. Сейчас развитие идет по трем направлениям. Первое — это внутренний российский рынок, это услуги по строительству под ключ объектов для дивизионов "Росатома", таких как концерн "Росэнергоатом" и блок по управлению инновациями.

Второе направление — это иностранный рынок в странах присутствия "Атомстройэкспорта", наши строящиеся АЭС, объекты всей цепочки следования ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Наконец, третье направление — тоже зарубежный рынок, в котором самостоятельно может контрактоваться Nukem или "НИКИМТ-Атомстрой". Например, в начале июня Nukem выиграл тендер в составе консорциума на вывод из эксплуатации германской АЭС "Библис".

Международный форум "Атомэкспо"
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДевятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девятый международный форум "Атомэкспо" проходит с 19 по 21 июня в Москве.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОткрывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Открывая форум, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что "Атомэкспо" зарекомендовал себя как площадка, на которой происходит интенсивный обмен идеями о путях развития атомной отрасли.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Мы ожидаем плодотворных дискуссий на тему сегодняшнего и завтрашнего дня атомной отрасли. Мы проанализируем те вызовы, которые стоят перед нами, и определим более полно место атомной энергетики в общем энергобалансе", — сказал глава Росатома.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.Стенд концерна Росэнергоатом на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В работе девятого "Атомэкспо" участвуют 653 компании, более 100 из них представлены на форуме своими стендами.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТрадиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.Стенд Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Н.А. Доллежаля на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Традиционно форум "Атомэкспо" проходит в формате конгресса и выставки.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФорум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.Посетитель на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Форум этого года собрал в Москве более шести с половиной тысяч делегатов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.Сергей Кириенко на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выступая на пленарном заседании форума "Атомэкспо-2017", председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что российские атомщики готовы делиться со своими зарубежными партнерами передовыми технологиями строительства безопасных, экономически эффективных атомных энергоблоков.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.На IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На форум "Атомэкспо" в Москву прибыли 33 официальные правительственные делегации.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЕжедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).Трансляция видеозаписи на Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ежедневно на экранах форума ведется онлайн-трансляция новостей "Атомэкспо" с сайта ria.ru (РИА Новости - генеральный информационный партнер мероприятия).
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".Посетители на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В этом году главная тема форума - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.Российская атомная батарейка на 2 v, представленная на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На форуме была представлена российская атомная батарейка на 2 v, срок службы которой составляет до 50 лет.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.Посетители на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В деловую программу форума включены пленарная сессии "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего" и 16 круглых столов с участием 210 экспертов.
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— Недавно произошло знаковое событие для нашей атомной отрасли — начало горячих испытаний на построенном с участием Nukem комплексе по переработке и хранению твердых РАО на Игналинской АЭС. А в прошлом году Nukem победил в тендерах на строительство хранилища РАО на болгарской АЭС "Козлодуй" и на разработку проекта демонтажа оборудования четырех энергоблоков этой станции в составе немецко-болгарского и немецко-российского консорциумов. Возможно ли получение в нынешнем году новых контрактов по проектам строительства объектов по обращению с ОЯТ и РАО (в том числе за рубежом), если да, то где?

— В мае Nukem Technologies заключил контракт с предприятием из Саудовской Аравии, и я упоминал уже АЭС "Библис". Сейчас участвуем уже в третьем тендере для АЭС "Козлодуй" — по комплексу по переработке жидких радиоактивных отходов. Техническую заявку мы подали в составе консорциума компаний "Росатома". Но Nukem — лидер этого консорциума, как и двух предыдущих.

В следующем году будет тендер на вывод из эксплуатации 3 и 4 блоков АЭС "Козлодуй". Ждем следующей стадии тендера. В сентябре этого года будет тендер на хранилище B25 на Игналинской станции и мы, безусловно, будем в нем участвовать.

— Созданная в "Росатоме" под эгидой группы ASE (как считают эксперты, уникальная разработка) система управления проектами на основе так называемой Multi-D технологии победила в США в престижном конкурсе WNE Awards. За счет чего удалось добиться такого, на первый взгляд, неожиданного признания на Западе?

На IX Международном форуме Атомэкспо в Москве. 19 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Атомная отрасль должна реализовать свой потенциал, считает глава "Росатома"

— Это победа — результат десятилетней работы. Система Multi-D позволяет эффективно управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС, а также других объектов капитального строительства.

Конкурентные преимущества системы управления проектами на основе Multi-D технологии и выгоды проекта очевидны — прежде всего это сокращение сроков проектирования (с 5 лет до полутора лет по техническому проекту, на 30% — сроков выпуска рабочей документации), повышение качества проекта, снижение уровня возможных коллизий и, как следствие, количества корректировок документации, сокращение сроков закупки за счет так называемой бесшовной передачи данных и использования объединенного графика (рабочая документация, закупка, строительно-монтажные работы), оптимизация технологий и сроков строительно-монтажных работ.

В целом внедрение управления жизненным циклом позволяет обеспечить более высокую производительность и экономическую эффективность в проектный срок эксплуатации объектов, оптимизировать режимы загрузки, повысить их безопасность за счет предварительного моделирования технологических операций и мониторинга объекта на протяжении всего периода эксплуатации.

— Можете ли вы привести примеры применения этой системы, где с ее помощью удалось реализовать названные преимущества?

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев на IX Международном форуме Атомэкспо в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Атомэкспо-2017" собрал в Москве рекордное число участников, заявил Лихачев

— Если говорить о конкретных фактах, то в результате внедрения данной системы удалось в 2014 году пустить на два месяца раньше установленного срока третий энергоблок Ростовской АЭС, что позволило сэкономить два миллиарда рублей. Опять же нам удалось снизить трудозатраты за счет сокращения сроков согласования с заказчиком в три раза — с 66 дней (ранее считавшихся минимальными) до 22 дней. Если перевести это в деньги, то только на одной площадке на этапе строительства это дает экономию 296 миллионов рублей. В пересчете на девять планируемых площадок АЭС это будет три миллиарда рублей (не считая сэкономленную бумагу, ведь это, в конечном счете, вклад и в сбережение природных ресурсов).

Сегодня подход к управлению в логике жизненного цикла относится к числу лучших практик среди зарубежных технологических компаний и рассматривается как основа их инновационного развития. По оценке экспертов, именно "Росатом" стал новатором среди отечественных госкорпораций и стал одним из первых в России, кто стал успешно реализовывать инновационные технологии в своих проектах.
 
—  Как идет работа по тиражированию опыта применения этой системы в том числе на неатомных рынках?

— Сейчас платформа Multi-D разворачивается на предприятиях атомной отрасли, однако она имеет безусловный потенциал тиражирования на другие отрасли промышленности в нашей стране. Так, на сегодняшний день инструменты платформы были поставлены в качестве уникальных решений для ОАО "РЖД". Нами ведутся переговоры и с другими отраслями.

 

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Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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