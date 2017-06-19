Владимир Комлев: уже сложно найти место, где нельзя заплатить картой "Мир"

Карты национальной платежной системы "Мир" постепенно входят в обиход, хотя более двух лет назад, когда из-за санкций было принято решение о создании альтернативы международным игрокам, казались диковинкой. Сколько россиян получат карты "Мир", чем они будут выгодны для клиентов, как идет процесс их распространения за рубежом, а также о новых проектах "Мира" рассказал в интервью РИА Новости глава НСПК Владимир Комлев. Беседовали Гульнара Вахитова и Елена Медведева.

— Владимир Валерьевич, cколько карточек "Мир" сейчас выпущено банками, сколько будет выпущено в 2017 и в 2018 годах? Как идет подключение к ним россиян?

— Наш план на 2017 год не изменился — это выпуск свыше 20 миллионов карт "Мир". Надеемся, что нам удастся выполнить эти планы. На сегодняшний день российскими банками эмитировано уже более 8 миллионов карт "Мир". Интерес к этой карте есть и на уровне регионов, и просто у граждан. Мы общаемся с ведущими розничными банками, в которых нам говорят: "Мы не ожидали, что люди с улицы будут приходить". Это такая спонтанная, естественная эмиссия, достаточно большая. Параллельно с этим мы, конечно, реализуем целый ряд проектов с регионами.

— Какие это проекты?

— Уже сейчас на карте "Мир" делаются различные финансовые или нефинансовые, многофункциональные карточные решения, когда карта не только средство платежа, но и проездной на транспорт, и кампусная карта студентов для прохода в университет, в библиотеку, в столовую. Много всего, что удается реализовать на карте. Так что, с нашей точки зрения, карта имеет хорошие перспективы. Сейчас практически все розничные банки стали участниками платежной системы "Мир" и в нее заканчивают вступать оставшиеся банки. На сегодняшний день у нас более 380 банков-участников, уже более 100 банков из них реально выдают в своих отделениях карты. Практически вся эквайринговая инфраструктура — та ключевая задача, с которой мы должны были справиться в прошлом году и в первом квартале этого года, — выполнена.

— Где пока сохранились сложности с приемом карт "Мир"?

— Наверное, сейчас уже сложно найти место, где нельзя заплатить картой "Мир". Речь идет не только о центральных городах, а обо всей России. Мы сами достаточно много ездим по российским городам, стараясь найти исключения, но таких точек почти нет, только самые небольшие предприятия. Там, где карты принимаются, на сегодняшний день "Мир" работает практически везде. В мае, например, по картам "Мир" было совершено порядка 5-6 миллионов межбанковских операций — удвоение происходит каждый месяц.

— Насколько вырастет охват россиян картами "Мир"? © РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"

— Есть разные категории бюджетников. Пенсионеры — категория граждан, с которой установление контакта требует определенных усилий. У них в основном нет постоянного места работы или учебы, чтобы пригласить их и перевыпустить карту. Поэтому для пенсионеров замена на карты "Мир" будет идти три года — с июля 2017 по июнь 2020 года по мере перевыпуска их карт. Для работников бюджетной сферы, студентов установлен более короткий период — с июля 2017 года по июль 2018 года. Этот перевыпуск пока активно не начался. После 1 июля, когда еще и законодательные нормативные сроки вступят в силу, темпы выпуска таких карт существенно возрастут.

— Насколько?

— Мы рассчитываем, что до конца года те цифры, о которых я говорил, то есть не менее двадцати миллионов карт, вполне достижимы. Самое главное, что этот темп прироста сохранится и на будущий год. Особенно в первом полугодии, когда бюджетные карты еще будут перевыпускаться.

— Насколько будут востребованными карты "Мир"?

— Конечно, хочется, чтобы карты выпускались не только по закону, чтобы это был коммерчески востребованный, интересный продукт. Для этого мы как раз и строим многофункциональные карты, когда совмещаются очень востребованные приложения, например транспортные.

— Чем карты "Мир" могут быть выгоднее карт других платежных систем?

— Мы очень рассчитываем на нашу программу лояльности, что она сыграет очень большую роль в том, чтобы за нашей картой граждане пошли и предпочитали ее на понятных и естественных коммерческих выгодах.

— Например?

— Например, мы недавно презентовали карту, которая в рамках фестиваля "Нашествие" будет предлагать держателям определенные привилегии как при покупке билетов на "Нашествие", так и при возможности приобрести какие-то товары, продукты на самом фестивале, так и в дальнейшем.

— Какие у вас долгосрочные амбициозные цели? Например, завоевать десять процентов от всех выпущенных в России платежных карт?

— Мы рассчитываем на существенно большую долю, чем десять процентов. У нас есть определенные счетные показатели, которые мы в состоянии сделать, исходя из того, какие возможности нам предоставляют нормы законодательства. Мы знаем, сколько в стране пенсионеров, бюджетников. Мы понимаем, что, условно говоря, к концу 2020 года в стране будет порядка 60-70 миллионов человек, которые такую карту могут получить. Но мы, честно говоря, видим гораздо больший потенциал.

— В чем именно?

— Во взаимодействии государства с человеком не только в бюджетной сфере, но и в сфере повседневных выплат. Здесь очень много направлений, которые мы сейчас параллельно развиваем. Это, например, наш проект с Фондом социального страхования. Для нас это стратегически важное направление: прямые выплаты государства на счета граждан с использованием технологий платежной системы. Такой простой пример: мы были в командировке в одной из областей, и заместитель губернатора нам рассказал: "Когда мы переводим деньги из бюджета области на счета тех или иных категорий граждан, мы платим банку за обслуживание этих переводов 90 миллионов рублей в год". НСПК предлагает механику, в рамках которой напрямую деньги из казначейства могут попадать на счета граждан через процессинг НСПК практически с нулевой себестоимостью, потому что для нас обработка 2-3 миллионов транзакций в день не является дополнительной нагрузкой. Такая платформа взаимодействия государства с человеком для меня является показателем гораздо более широкого масштаба, чем просто прямые выплаты.

— Когда проект будет запущен?

— Наш проект с Фондом социального страхования стартует в этом году. Первые выплаты пойдут по Крыму и по Севастополю. Надеемся, еще несколько регионов до конца года успеем реализовать.

— Когда начнет работать программа лояльности по картам "Мир"? © РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Эксперт: карта "Мир" нужна для безопасности платежной системы страны

— Мы создаем портал, на котором торгово-сервисные предприятия смогут размещать свои акции, свои предложения для всей многомиллионной аудитории целой платежной системы. А мы, как физические лица, как пользователи карт, можем привязать свою карточку к платформе лояльности в интернете или в мобильном приложении и в дальнейшем выбирать, чьи предложения, акции каких предприятий нам интересны. Программа построена на механике cash-back, который максимально просто вписывается в процессинговые форматы платежной системы. Привязав свою карту и выбрав то или иное предложение, вы можете в дальнейшем просто ходить в магазин, ресторан, и в зависимости от срока скидки она вам будет просто возвращаться на карту деньгами. Более того, это будет cash-back, реализованный не за счет банка-эмитента. Это cash-back, который предоставляется самими торговыми предприятиями в рамках маркетинговой активности и в связке с поставщиками товаров, потому что мы предлагаем крупнейшим сетевым предприятиям возможность интеграции с их торговыми системами. Так что они могут предлагать тот или иной уровень скидок и cash-back в привязке к конкретной группе товаров.

— О каком размере скидок идет речь?

— Это не два-три процента, речь идет о 5-20 процентах, может быть, иногда до 50 процентов, особенно когда это завязано на возможностях поставщика товаров и его маркетинговых акциях, которые могут объединяться с маркетинговыми акциями самого торгового предприятия. Банкам, в отличие от их сегодняшних программ лояльности, когда они свои 1-1,5 процента межбанковской комиссии отдают и сами практически ничего не зарабатывают, мы позволяем в этой ситуации заработать несколько десятых процента от этой суммы, которые мы распределяем по участникам за поддержку программы. Мы видим возможность синергии с банками в этом направлении. Наша платформа создает возможности использования одновременно разных сервисов, это могут быть и заказ еды или одежды, посещение ресторана или заправка автомобиля. Рассчитываем, что в сентябре-октябре будет запуск федеральной рекламной кампании и мы сможем уже, скажем так, начать взлетать.

— На что больше всего сейчас тратится средств по картам "Мир"?

— На продукты питания. У нас сегодня происходит явно больше транзакций в торговой сети, чем снятие наличных. Но это уже нормальная, наверное, практика для российского рынка, что карты и безналичные платежи плотно пошли в торговлю. На сегодняшний день по количеству транзакций это приблизительно 60 на 40 процентов. По картам "Мир" сейчас средняя сумма чека по операциям в торговых терминалах составляет 630 рублей.

— Как карты "Мир" работают сейчас за рубежом? © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк СМИ узнали о возможном запуске платежной системы "Мир" за рубежом

— Карты "Мир", совмещенные с платежными системами Maestro (бренд MasterCard), JCB, работают совершенно нормально. У меня есть карточка "Мир"-Maestro, я ей расплачиваюсь в зарубежных поездках. Надеемся, скоро появятся карты и "Мир"-Union Pay, и "Мир"-American Express, эти проекты практически на выходе. Целый ряд банков ждет проекты с Visa и с базовым брендом платежной системы MasterCard (непосредственно бренд MasterCard, не Maestro).

— С MasterCard тоже ведете переговоры?

— Я бы сейчас не стал называть конкретные сроки, но да, мы обсуждаем с MasterCard возможность кобейджа "Мир"- MasterCard, потому что есть такой запрос со стороны банков.

— Президент России ранее подписал закон, согласно которому участниками платежной системы могут стать иностранные компании. Появились какие-то интересанты?

— На сегодняшний день у нас в стадии предзапусковой организации с международным приемом карт "Мир" находится взаимодействие с армянской платежной системой. Дружественная нам страна, максимально близкая территориально и много россиян посещают Армению, а граждан Армении приезжает в Россию. Сейчас мы выстраиваем систему расчетов в национальных валютах между Россией и Арменией. Уже есть участники платежной системы "Мир", которые, благодаря изменениям в законе, смогут стать расчетными агентами для проведения такого рода межстрановых расчетов, — это международные банки. Что касается прямого участия в платежной системе "Мир" иностранных банков, то такое взаимодействие мне видится с Таиландом — мы встретились очень позитивно весной этого года с ведущими банками Таиланда в рамках участия в межправительственной комиссии и в секции, посвященной финансовым расчетам.

— Как идет сотрудничество с Турцией?

— Мы ведем с Турцией переговоры по приему карт "Мир", целый ряд турецких банков в этом заинтересован. Только что наша делегация вернулась с рабочей встречи между национальными банками в Измире. Надеемся, что это будет не очень сложный проект. Все технологии, которые делались в НСПК изначально, были рассчитаны на то, чтобы быть максимально совместимыми с уже развернутой инфраструктурой по всему миру.

— Будут ли создаваться такие проекты с Китаем?

— В Китае есть своя платежная система UnionPay. Но в отличии, например, от той же индийской платежной системы RuPay, китайская платежная система стала уже международной. Найти интерес, зачем мы им нужны, — вот это ключевая задача. Пока китайский рынок видится достаточно сложным для вхождения, каким он был всегда. Я думаю, что это будет по масштабам сложнейший проект. Пока мы с ними идем в рамках кобейджинговых взаимоотношений, здесь мы быстро нашли интерес.

— Какие плюсы у вашей новой платформы "Мир Accept" с точки зрения безопасности?

— Самое главное, мы обеспечили в ней бесшовную преемственность. Клиенты разницы не заметят, требования к безопасности очень высокие. Держатель карты сможет безопасно оплачивать товары и услуги не только через web-браузер, но и непосредственно в приложении интернет-магазина в своем смартфоне или планшете, а банк может использовать несколько режимов аутентификации клиента либо с помощью смс с одноразовым паролем, как это работает сейчас, либо принять решение о подтверждении операции по карте на основе анализа расширенного набора данных, например, на основе параметров операции и устройства пользователя, а также оценки рисков.

— Каков сейчас штат НСПК?

— Мы растем, у нас на сегодняшний день в компании работает 500 человек, пока мы планируем продолжать расти.

— Есть ли потребность у НСПК в докапитализации со стороны государства? Какую прибыль компания ожидает получить в 2017 году?

— Сумма прибыли 2016 и 2015 годах, полученная НСПК, уже почти равна ее капиталу. Если у нас был капитал 4,3 миллиарда рублей, то мы совокупно получили прибыли уже на 4 миллиарда рублей. По итогам этого года прибыль мы ожидаем, но раскрывать ее размер мы будем только по итогам аудиторской проверки в начале следующего года.

— Каково ваше отношение к блокчейну? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Путин пообщался с одним из создателей блокчейна и криптовалюты

— Технология блокчейн интересна, но, как у любой технологии, у нее есть та ниша, в которой она нужна и в которой она не нужна. Я думаю, что сегодня еще нет промышленного применения этой технологии. С процессинговой точки зрения нам недостаточно быстродействия блокчейна. Его преимущество — это гарантия фиксации данных и контроля всех изменений данных в хранимой информации, если они меняются. Но у нас пока нет таких задач, которые мы не могли бы решить более эффективно другими средствами.