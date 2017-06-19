Посол Бразилии: Petrobras не участвует в сделках по ценам на нефть

О перспективах присоединения Бразилии к соглашению ОПЕК и не входящих в картель стран об ограничении добычи нефти, возможных поставках российских вооружений и сотрудничестве в других отраслях экономики в интервью РИА Новости рассказал посол Бразилии в России Антонио Салгадо.



— В скором времени должен состояться визит в Россию президента Бразилии Мишела Темера. Расскажите, пожалуйста, какова повестка визита и какие запланированы встречи?

— Визит президента Темера в Москву состоится 20-21 июня. Планируются переговоры с президентом Владимиром Путиным, председателем правительства Дмитрием Медведевым, спикером Госдумы господином Володиным и председателем Совета Федерации госпожой Матвиенко. Планируется подписать ряд двусторонних документов, наиболее важными из которых является совместное заявление по установлению стратегического диалога в сфере внешней политики, а также плана политических консультаций между нашими странами.

— Председатель Делового совета РФ-Бразилия ранее заявлял, что бразильская экономика стала более открытой к сотрудничеству. Вы разделяете его мнение?

- Экономика Бразилии становится все более открытой, но в стратегических областях сохраняется ощутимое присутствие государства. Необходимо иметь в виду, что Бразилия является участником южноамериканского общего рынка Меркосур, в рамках которого действуют таможенный союз и зона свободной торговли. В настоящее время Бразилия старается поддерживать активные консультации с партнерами по ВТО и диверсифицировать свои торговые отношения. Сейчас идут активные переговоры между членами Меркосур и Евросоюзом.

— А сотрудничество с Россией в экономике остаётся в приоритете?

— Да, безусловно, сотрудничество с Россией стоит в ряду наших приоритетов. Мы реализуем его как в двустороннем плане, так и в формате БРИКС. Наши страны имеют много общих черт: это страны со значительным народонаселением, развитым индустриальным парком, богатой культурой. Бразилия и Россия имеют схожие позиции по целому ряду международных вопросов. Мы выступаем в поддержку формирования многополярного мира и против однополярной системы международных отношений. Наши страны выступают за верховенство международного права.

Что касается двусторонних торговых отношений, то по итогам 2011 года мы вышли на уровень в шесть миллиардов долларов. После этого произошел спад в двусторонней торговле, вызванный девальвацией наших денежных единиц и международным экономическим кризисом. Даже несмотря на это, в прошлом году мы вышли на уровень в 4 миллиарда долларов во взаимной торговле.

Перед нами стоит амбициозная цель, сформулированная лидерами наших стран, — выйти на уровень в 10 миллиардов долларов в двусторонней торговле. Для этого нам прежде всего необходимо существенно диверсифицировать номенклатуру торговых отношений, которые в настоящее время сконцентрировалась в основном на продукции сельского хозяйства. Что касается инвестиций, то необходимо отметить, что сейчас компания "Роснефть" активно работает в бассейне реки Солимойнс в районе Амазонки, где занимается разведкой нефти и газа. Если я не ошибаюсь, то компания инвестировала более одного миллиарда долларов в этот проект. Существует большой потенциал для роста двусторонней торговли и инвестиций, но для этого необходимо усилить работу как по линии правительств наших стран, так и представителей делового сообщества, которые пока недостаточно хорошо знают друг друга.

— Есть ли оценки того, какой ущерб скандал с бразильскими производителями мяса нанес товарообороту между Бразилией и Россией? Будут ли восстановлены поставки мясной продукции из Бразилии на российский рынок в полном объеме?

— Должен сказать, что эта проблема практически решена и в целом коснулась только двух предприятий, которые специализируются на производстве мясной продукции. Поэтому эта ситуация не повлияла на имидж нашего государства как надежного поставщика качественного мяса, отвечающего высоким стандартам безопасности продукции. Сегодня доверие к продукции нашей страны полностью восстановлено.

— Вы упомянули сотрудничество с Роснефтью. Готовы ли бразильские нефтяные компании расширять проекты с Роснефтью?

- Естественным партнером Роснефти на рынке в Бразилии является крупнейшая компания Petrobras, которая работает во многих точках по всему миру, в том числе в Мексиканском заливе, в странах Африки и Латинской Америки. Российский рынок пока только "высвечивается на ее радаре". Проект, который сейчас реализуется в бассейне реки Солимойнс, безусловно, находится в центре внимания компании Petrobras, и думаю, что завершив оценку, компания выйдет на потенциальных российских партнеров.

— В 2017 году должен пройти лицензионный раунд на участки недр в Бразилии, в том числе на шельфе, Роснефть заявила, что рассматривает возможность участия. Как вы оцениваете шансы Роснефти?

— Разведка и эксплуатация залежей нефти в Бразилии открыта для участия любых иностранных компаний. Периодически проходят торги по блокам подсолевых нефтяных месторождений на шельфе. Помимо таких месторождений, у нас также проходят торги по запасам нефти на твердой земле, где, я думаю, у Роснефти есть очень хорошие шансы. Участие в торгах — это путь для выхода на бразильский рынок, и серьезные фирмы, безусловно, должны в этих торгах участвовать, чтобы закрепиться на рынке.

— Учитывая коррупционный скандал, связанный с Petrobras, по-прежнему ли компания заинтересована в продаже части своих активов Роснефти? Когда может быть финализирована сделка?

— Petrobras сейчас находится не в самой лучшей стадии, но, принимая во внимание высокий международный авторитет компании, мы можем ожидать, что в ближайшем будущем она справится со всеми сложностями. Не надо забывать о том, что в области технологий эта компания владеет совершенно уникальным опытом, ей принадлежит разработка технологии добычи нефти с шельфовых месторождений, которые находятся на большой глубине, и эта технология востребована во многих странах мира.

Что касается возможности продажи активов Роснефти, у меня нет детальной информации по этому вопросу. Сейчас Petrobras занимается продажей своих активов, но это не затрагивает приоритетные, стратегические области ее деятельности. Если у компании Petrobras будет интерес, а Роснефть сделает хорошее предложение, я не исключаю, что сделка может состояться. Но повторю, у меня нет конкретной информации.

— Есть ли интерес у Бразилии в увеличении импорта российской пшеницы? Ведутся ли сейчас переговоры об увеличении поставок?

— Бразилия может начать импорт российской пшеницы, но для этого необходимо завершить процедуры, которые проводят наши фитосанитарные службы по соответствию продукции всем требованиям. Должен сказать, что перспективы закупки Бразилией российской пшеницы очень хорошие.

— Буквально на днях состоится встреча глав МИД стран БРИКС в Пекине. С учетом сложной экономической ситуации в Бразилии, намерена ли страна обращаться в Новый банк развития БРИКС с просьбой предоставить кредит на какие-то проекты и в том числе для решения существующих в бразильской экономике проблем?

- Хочу отметить, что, несмотря на все переживаемые сложности, Бразилия обладает стремительно развивающейся экономикой. Наши макроэкономические показатели весьма устойчивы. Бразилии открыт доступ к кредитам международного финансового рынка, поэтому здесь нет никаких проблем. Помимо этого, наблюдается хороший приток прямых зарубежных инвестиций. В среднем объем привлекаемых инвестиций составляет порядка 70 миллиардов в год, в прошлом году поступило 79 миллиардов. Это наглядно показывает, что международные инвесторы уверены в нашей экономике. В 2015-2016 годах была отмечена некоторая рецессия, но в текущем году мы с успехом вышли на устойчивый рост. По данным МВФ, по итогам 2016 года экономика Бразилии превзошла российскую на 40%.

— В Бразилии также сохраняется сложная политическая обстановка, считаете ли вы возможным развитие ситуации, когда может потребоваться вмешательство военных для борьбы с беспорядками на улицах?

— Хочу разделить два вопроса, которые между собой никак не связаны. Вмешательство военных в политическую жизнь — это дела довольно далекого прошлого. Начиная с 1985 года, когда в нашей стране закончился военный режим, Бразилия остается демократической страной, где соблюдаются все демократические свободы. За прошедшие годы вооруженные силы республики действовали исключительно в соответствии с положениями бразильской конституции. После военной диктатуры в Бразилии произошли два серьезных политических кризиса: в 1992 году, когда был объявлен импичмент президенту Фернанду Колору, и в 2016 году, когда в отставку была отправлена президент Дилма Роуссефф. Ни в одном из этих случаев армия не вмешивалась в политический процесс. Все бразильские институты, включая ветви исполнительной и законодательной власти, действовали исключительно в рамках закона.

Другой вопрос — это когда вооруженные силы привлекаются для оказания помощи полиции в ходе массовых беспорядков. В таких случаях действия военных четко регламентируются конституцией и действующим законодательством. Недавно прошли серьезные волнения в Бразилиа, и полиция призналась, что ее сил не было достаточно, чтобы справиться с беспорядками. Национальная гвардия также не располагала достаточным количеством сотрудников, и правительство приняло решение использовать вооруженные силы. Был принят соответствующий декрет президента республики, но как только волнения улеглись, военные вернулись обратно в казармы. Поэтому все действия проводились исключительно в соответствии с действующей конституцией и законами нашей страны.

— Еще одна тема, которая напрямую затрагивает интересы Бразилии, — решение США выйти из Парижского соглашения по климату. Считаете ли вы, что без участия Вашингтона оно будет недееспособным и готова ли Бразилия инициировать переговоры с другими странами, чтобы выйти на новое соглашение, которое будет устраивать все стороны?

— Не являясь специалистом в области экологии, должен сказать, что вопросы, связанные с изменениями климата, находятся в центре внимания нашего правительства. Бразилия является одним из основных инициаторов переговоров, результатом которых стало Парижское соглашение. Поэтому наша страна с озабоченностью и разочарованием восприняла решение США выйти из Парижского соглашения. Безусловно, это решение окажет негативное влияние на усилия различных стран мирового сообщества в борьбе с изменением климата. Как бы то ни было, Бразилия твердо придерживается обязательств, взятых на себя в рамках климатического соглашения, и будет работать над достижением тех целей, которые были поставлены. Наша реакция на это решение США во многом схожа с реакцией других государств, которые подтвердили свое намерение и далее следовать положениям документа. Мы надеемся, что после решения США достижение поставленных целей не будет ставиться под сомнение другими странами.

— Готова ли Бразилия присоединиться к соглашению ОПЕК о заморозке добычи нефти? Или страна намерена по-прежнему ее увеличивать?

— Добыча нефти в Бразилии подчинена рыночной логике. Petrobras, конечно, государственная компания, но акции принадлежат и частным инвесторам, равно как и торгуются на Нью-йоркской бирже. По правилам, по которым работает эта компания, ей запрещено участвовать в соглашениях, которые каким-то образом устанавливают цены на нефть.

— На каком этапе находятся переговоры между РФ и Бразилией о закупке ЗРПК "Панцирь-С1"? Когда они могут быть возобновлены? Рассматривается ли вариант закупок на средства кредита, который может предоставить Россия?

- В Бразилии хорошо знакомы с развитием российской оборонной промышленности. Российское оборудование находит самую высокую оценку со стороны наших военных. В плане технологических возможностей они очень хорошо отзываются о российских комплексах "Панцирь-С1". К сожалению, целый ряд бюджетных ограничений не позволяет нам осуществить эту сделку в данный момент. Но в целом сотрудничество в ВПК — очень перспективная сфера наших отношений. Переговоры ведутся, и уже давно, но информации о каких-то кредитных схемах или кредитных линиях у меня нет.

— Говоря о ситуации в Латинской Америке, соседняя Венесуэла находится в глубоком политическом кризисе, готова ли Бразилия сама или совместно с другими странами региона оказать какую-то помощь соседней стране по выходу из кризиса?

— Вместе с нашими соседями по региону мы предпринимаем определенные шаги, чтобы способствовать урегулированию этого кризиса и установлению конструктивного диалога между правительством и оппозицией. В конкретном плане Бразилия наладила поставку продовольствия и лекарств населению этой страны.

— Как сейчас складываются отношения Бразилии с новой администрацией США? Как вы можете прокомментировать сообщения средств массовой информации о том, что президент Темер якобы был завербован разведкой США и предоставлял данные американским военным в обмен на политическую поддержку?

— Отношения с США у нас традиционно хорошие. Но это не означает, что у нас не может быть разногласий по целому ряду вопросов. Эти разногласия мы пытаемся решать путем диалога. Такой подход у нас не меняется, вне зависимости от администрации в Белом Доме. Что касается инсинуаций по поводу президента Темера, то они являются совершенно необоснованными. Послу Бразилии не пристало комментировать такие инсинуации.

— Почти год прошел после Олимпийских и Паралимпийских игр в Рио, и в СМИ появляется информация, что большая часть спортивных объектов разрушена и разворована мародерами. Как власти страны намерены бороться с этим?

— Статьи, которые публикуются на эту тему, не соответствуют действительности и являются преувеличенными. Я думаю, что основой для их появления могут быть проблемы, с которыми в прошлом столкнулся стадион "Маракана". Все дело в том, что после проведения Олимпийских игр управление стадионом было поручено компании Oderbrecht, которая сейчас, как вы знаете, находится в довольно сложном положении. Сейчас мы рассматриваем возможность проведения торгов, по итогам которых будет выдана концессия на восстановление и эксплуатацию этого спортивного объекта. В настоящий момент финансовое положение Рио-де-Жанейро весьма неустойчиво, хотя уже намечен целый ряд мер для того, чтобы справиться с создавшейся ситуацией. Поэтому, как нам кажется, проведение торгов — это выгодное решение для того, чтобы восстановить ряд олимпийских объектов в городе, чтобы население Рио могло в полной мере использовать объекты олимпийского наследия.

— Вы сказали, что будут проводиться торги по восстановлению стадиона "Маракана". Это будут торги с участием международных компаний?

- На сегодняшний момент порядок и правила проведения торгов ещё не определены. Но в предыдущих подобных торгах участвовали иностранные компании. Я думаю, когда мы определимся по срокам, не будет никаких препятствий для того, чтобы иностранцы также приняли в них участие.

— Бразилия заинтересована в российском участии в торгах?

— Ваше участие всегда будет приветствоваться. Если российские компании окажутся вполне конкурентоспособными, то почему бы и нет. Хотел бы отметить, что стадион "Маракана" уже действует, работает, на нем проводятся матчи.

— В субботу в России стартовал Кубок конфедераций…

- К сожалению, мы проиграли команде Парагвая, поэтому не участвуем в Кубке конфедераций. Хотя в 2013 году бразильская команда была победителем. У нас очень много титулов в коллекции. Но в этот раз не получится.

— Тогда команда Бразилии играла на своей территории?

— Да. Но играть дома очень опасно, понимаете, игроки нервничают. Вы помните, что произошло во время прошлого чемпионата мира в Бразилии.

— А за какую команду вы будете болеть?

— Предпочтений нет. Естественно, симпатии на стороне португальцев и представителей латиноамериканского региона. Игра покажет.