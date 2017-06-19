Карлос Соррета: Россия предложила Филиппинам хороший кредит на вооружение

Посол Филиппин в Москве Карлос Соррета рассказал в интервью РИА Новости о предстоящих крупных контрактах с Россией в оборонной сфере, раскрыл подробности подписанных в мае президентами двух стран соглашений, а также обозначил перспективы сотрудничества РФ и Филиппин в энергетике, строительстве и борьбе с терроризмом.

— Господин посол, в конце мая Москву посетил президент Филиппин Родриго Дутерте. Наметился ли после этой поездки принципиально новый курс в отношениях Манилы и Москвы? Можем ли мы говорить сегодня о стратегическом сотрудничестве между нашими странами?

— Сегодня обе стороны нацелены на то, чтобы установить стратегическое сотрудничество только в сфере экономики. Что касается безопасности, этот вопрос пока не стоит на повестке переговоров, хотя есть те, кто верит, что такое сотрудничество также может быть взаимовыгодным. Тем не менее эта тема требует последующего обсуждения по мере развития наших отношений.

Что касается направления, в котором движется наше взаимодействие, мы считаем, что оно идет по восходящей. Мы можем говорить о значительном прогрессе в сравнении с тем, что было в наших отношениях на протяжении последних 40 лет. В рамках предыдущего визита в Россию президента Бенигно Акино в 2012 году было подписано лишь три соглашения. Впоследствии их было также немного, несмотря на то, что предложений по новым соглашениям поступало достаточно.

Так продолжалось до тех пор, пока мы не приняли для себя новое направление, начав активно развивать взаимодействие с Россией. Раньше мы не придавали такого значения нашему сотрудничеству. И вот, во время недавнего президентского визита в Россию, мы подписали десять соглашений.

Что касается самого визита, мы были очень благодарны президенту Путину, особенно потому, что встреча с ним изначально была запланирована на 25 мая. Однако ввиду того, что наш президент был вынужден сократить свой визит и вернуться 23-го числа, господин Путин согласился скорректировать свой график и приехать в Москву, чтобы встретиться с нашим лидером.

Во-вторых, мы были немного удивлены, поскольку переговоры двух лидеров, которые, как мы полагали, займут всего 45 минут, продлились более полутора часов и перевалили за полночь. С точки зрения содержания стороны обсудили широкий круг тем, что, в свою очередь, было отражено в совместном заявлении президентов.

Переговоры затронули практически все аспекты наших отношений: от политической безопасности и военного взаимодействия до сотрудничества в области культуры, обмена кадрами, опытом. Это было очень полное, очень комплексное обсуждение. В свете тех договоренностей, которые были подписаны, я думаю, этот визит послужит важным толчком к развитию двусторонних отношений и достижению еще больших результатов.

— В совместном заявлении лидеров наших стран, сделанном в конце мая, говорится, в том числе, о том, что Россия и Филиппины будут наращивать совместные усилия для борьбы с глобальными угрозами, с международным терроризмом. Могли бы вы подробнее рассказать, каким будет конкретное содержание двустороннего сотрудничества по этому направлению?

— Одно из соглашений, заключенных в рамках визита президента Филиппин в Москву, было подписано нашей службой безопасности и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Оно предусматривает обмен разведданными и другой информацией о террористах и источниках их финансирования. Мы рассчитываем, что нам удастся реализовать такой обмен.

Другое соглашение также затрагивает сотрудничество в оборонной сфере. Одним из его элементов является военная подготовка. У России огромный опыт борьбы с терроризмом, у нас он также есть, поэтому мы могли бы наладить обмен и в этой сфере. В действительности у нас уже была такая программа подготовки, однако она не была связана с терроризмом. Сотрудники охраны нашего президента приезжали в Россию в апреле и проходили обучение у ваших служб безопасности.

Наконец, президенты Путин и Дутерте обсуждали возможность закупки российского вооружения для борьбы с террористами на Филиппинах, в частности связанных группировкой "Исламское государство"*. В связи с этим наши официальные лица вскоре посетят Россию для проведения встреч с представителями ФСБ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ФСВТС и Рособоронэкспорта.

Кроме того, делегация от нашей страны в июле приедет на Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017), а уже через две недели в Санкт-Петербурге пройдет Международный военно-морской салон (МВМС-2017). На нем также будут присутствовать официальные представители Филиппин, которые намерены ознакомиться с образцами российского вооружения и оценить возможность его использования в условиях нашей страны.

— Кто будет возглавлять эти делегации?

— Мы ожидаем, что от нашей страны в Санкт-Петербурге будет присутствовать как минимум заместитель министра обороны. Изначально планировалось, что приедет сам глава ведомства, однако в связи с ситуацией на Филиппинах, вероятно, он не сможет это сделать.

Что касается МАКС-2017, я пока не могу с уверенностью сказать, на каком уровне мы будем представлены — возможно, на уровне технических специалистов.

Впереди также ждут "Армейские игры — 2017", которые начнутся 29 июля. Мы планируем направить туда наших технических специалистов для того, чтобы уже в ближайшие годы принять участие в этих играх. Российская сторона предложила нам прислать своих военнослужащих для обучения. Затем они смогут посоревноваться на танках с РФ, КНР и другими странами. Я думаю, мы сможем очень много почерпнуть на этих играх, особенно в том, что касается использования защитного обмундирования и оружия для борьбы с террористами. Для нас это всё — новый опыт.

— В ходе недавней пресс-конференции вы заявили, что Москва и Манила ведут переговоры о поставках российских вооружений для противодействия экстремистской угрозе. Контракты на закупку какого оружия вы планируете подписать до конца года?

— Я думаю, что нам удастся заключить некоторые контракты на закупку вооружения до конца 2017 года. Оружие, которое нас сейчас интересует, будет предназначено для защиты от внутренних угроз, а не от внешних. Речь идет преимущественно о том оружии, которое могут носить с собой солдаты. Также мы рассматриваем возможность закупки российских вертолетов.

— Каких именно?

— Ударных вертолетов. А также высокоточного оружия.

— Могли бы вы рассказать, на какой основе Филиппины хотели бы получить вооружение от РФ? Мы говорим о приобретении в кредит или на свои средства? Проявляет ли Москва готовность предоставить вам кредит для этих целей?

— У нас есть бюджет, позволяющий нам закупить определенный объем оружия прямо сейчас. Что касается остального, Россия предложила нам очень хорошую систему кредитования. На очень хороших условиях. То есть это будет смешанная система: часть мы закупим на собственные средства, а в том, что касается более крупных объемов, финансирование будет идти через кредитование.

— Поступают ли от России предложения о проведении совместных учений либо обмена опытом борьбы с терроризмом?

— Да, сейчас идут дискуссии о проведении подготовки наших военных на разных уровнях: от рядовых служащих до генеральского состава. Говоря о подготовке генералов, нужно упомянуть, что она включает в себя год изучения русского языка. Что касается обучения военных более низкого уровня, на эту тему также ведутся переговоры.

— Готова ли Манила предоставить российским военным возможность использовать филиппинские базы?

— Обсуждения на эту тему не ведутся. Нет абсолютно никаких переговоров по возможности использования Россией филиппинских баз. Что мы обсуждали, так это возможность для российских кораблей заходить в воды Филиппин. Мы сказали: "Да, это возможно, вы можете посещать нас чаще — так часто, как вы хотите". Однако переговоры касательно использования именно баз не ведутся.

— Я хотел бы перейти с экономическому аспекту отношений наших стран. Какие крупные контракты планируется заключить в ближайшее время?

— На этой неделе в России будет проходить международный форум "Атомэкспо", наша бизнес-делегация едет, чтобы подписать соглашение с "Росатомом". Речь идет о коммерческом соглашении.

Кроме того, министр энергетики Филиппин, два его заместителя, а также его ассистенты также прибудут для подписания межправительственного соглашения с "Росатомом" касательно мирного использования ядерной энергии. Это что касается ближайшего времени.

Филиппинам необходимо очень много электроэнергии, и ее импорт составляет порядка 90%. Собственных источников энергии у нас крайне мало. В основном это природный газ, гидроэлектростанции. В связи с этим у России мы закупаем очень много угля, нефти и газа.

Президент Дутерте принял решение изучить возможности ядерной энергетики. А Россия, как нам известно, является лидером в области мирного использования атома. Это очень важно для нашей экономики и развития нашей промышленности, так как стоимость электроэнергии на Филиппинах очень высока.

Даже с учетом того, что цены на нефть опускаются, электричество по-прежнему стоит дорого. Таким образом, энергетика — одна из ключевых сфер нашего сотрудничества с РФ.

— Недавно западные СМИ опубликовали информацию со ссылкой на неназванные источники о том, что Филиппины планируют возобновить реализацию проекта атомной электростанции "Батаан". Это правда?

— Нет. У нас нет таких планов. Мы изучали этот вопрос, но я не думаю, что (это имеет перспективы. — Прим. ред.) Наше министерство энергетики рассматривает вариант с более современными ядерными технологиями. Это связано в том числе с сотрудничеством с Россией. Такова наша позиция по данному вопросу. Мы просто хотим арендовать у России небольшие ядерные реакторы и разместить их на Филиппинах.

— А что касается российского газа?

— Пока еще не принято окончательного решения, но сейчас очень активно обсуждается вопрос увеличения импорта газа из России. Кроме того, российские компании намерены инвестировать в производство специальных труб и емкостей для хранения и транспортировки природного газа.

— Ваша страна заинтересована в наращивании импорта?

— Да, такой план существует. Потому что цены для нас очень приемлемые. Мы производим небольшое количество природного газа сами, но к 2022 году, по нашим оценкам, эти запасы будут исчерпаны. Соответственно, нам необходимо развивать инфраструктуру для того, чтобы закупать газ из других стран. Сейчас у нас есть только один порт, который может эффективно отвечать потребностям, связанным с импортом газа.

— Выражают ли российские компании заинтересованность в совместных проектах с Филиппинами?

— Да, конечно, особенно в том, что касается развития инфраструктуры. Прежде всего это строительство железных дорог, мостов.

— Обсуждаются конкретные предложения? Если да, то на какую сумму?

— Я не могу сказать, на какую конкретно сумму, но обсуждается много всего. К примеру, есть ряд компаний из России, которые хотят производить вагоны на Филиппинах и затем экспортировать их в Юго-Восточную Азию. Они хотят, таким образом, чтобы Филиппины стали своего рода хабом, а производство было сосредоточено здесь.

Мы импортируем сталь из России, и тем не менее у нас ее по-прежнему недостаточно для того, чтобы построить железную дорогу. Поэтому нам нужно будет импортировать непосредственно рельсы — и в этом мы также намерены сотрудничать с РФ. У нас попросту нет необходимых технологий и достаточного количества сырья для того, чтобы построить эти пути самостоятельно.

Кроме того, правительство Филиппин приняло решение развивать железнодорожную сеть и проложить дороги в труднодоступных районах. Соответственно, нам потребуются мосты и тоннели. У России эти технологии есть.

Мы вели переговоры с компанией, которая занимается строительством в Москве, и она выразила большую заинтересованность в финансировании этого проекта. У нас очень большой бюджет, это часть так называемой "экономики Дутерте". Государство инвестирует в развитие инфраструктуры, это один из важнейших элементов такой экономики. Речь идет о сооружении аэропортов, железных дорог, портов, особенно в Минданао. Это южные районы, которые нам действительно необходимо развивать: создавать рабочие места и бороться с бедностью. Террористы, как известно, всегда используют именно бедные слои населения, рекрутируют людей оттуда в свои организации.

— Помимо тех визитов, о которых вы упомянули, запланированы ли еще какие-то контакты на высоком уровне между нашими странами в скором будущем?

— У нас есть два направления для проведения таких контактов на высшем уровне. Во-первых, это политические консультации. Во-вторых, работа совместной комиссии по техническим вопросам, экономике и торговле. Эти встречи проходят сейчас и будут продолжатся в дальнейшем: как в Маниле, так и в Москве.

Также существует новое соглашение, которое было подписано недавно. Оно касается прямых политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Так что, как мне представляется, юридическое основание для такой работы уже есть.

В свою очередь, наши министерства обороны также сформировали рабочие группы и составили план работ, который намерены имплементировать.

Что касается туризма, то в этом направлении наши чиновники также разрабатывают специальный план. Таким образом, у нас уже выстроена определенная структура для диалога между нашими странами.

Кроме того, мы являемся представителями АСЕАН. Глава МИД РФ Сергей Лавров приедет в Манилу в августе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также будет в ноябре в Маниле на встрече АСЕАН.

У нас также большой визит запланирован: в июле секретарь Анданар, который является министром президентской службы по коммуникациям, прибудет сюда, чтобы встретиться с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Они подпишут соглашение. Это станет первой встречей на министерском уровне после президентского визита. Это случится 11 июля. Анданар с 10 по 13 июля будет находиться в России.

— В свете недавнего визита президента Филиппин в Россию ожидаете ли вы в обозримом будущем ответного визита президента Путина на Филиппины?

— Да, конечно, он был приглашен посетить нашу страну, но господин Путин очень занятой человек. Я надеюсь, что он сможет, может быть, заглянуть к нам на Филиппины для ответного визита по пути во Вьетнам, когда полетит на (саммит) АТЭС. Это произойдет впервые: российский лидер никогда не посещал Филиппины, даже во времена Советского Союза.

— Но вы ожидаете его визит до конца года?

— Еще рано говорить об этом. Я пока не получил инструкции касательно формального приглашения для него. Я думаю, он сможет посетить Филиппины, только если будет находиться в этом регионе по какой-то причине. Вот на АТЭС он собирается, Вьетнам в этом году принимает саммит. А Вьетнам находится примерно в двух часах пути от Филиппин, и у Путина есть свой самолет. Надеюсь, он сможет посетить нас хотя бы на день.

Но ваши военные корабли периодически подплывают к Филиппинам. Моему президенту очень нравится подниматься на борт корабля.

*Террористическая организация, запрещенная в России.