Абдель Хафез Нофаль: Палестина ведет переговоры о поставке российской нефти

Россия на протяжении нескольких лет выступает за проведение конференции по Ближнему Востоку в Москве. В Кремле также предлагают российскую столицу в качестве площадки для встречи президента ПНА Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако тупик, в который зашло палестино-израильское урегулирование в последнее время, до сих пор не позволил реализовать эти планы. В интервью РИА Новости посол Палестины в России Абдель Хафез Нофаль рассказал, какие препятствия остаются на пути разрешения 50-летнего конфликта, какую роль в этом процессе может сыграть Москва, а также каковы перспективы торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

— Господин посол, какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для того, чтобы придать стимул разрешению палестино-израильского конфликта, который на сегодняшний день очевидно перешел в стадию стагнации?

— Как и вы, мы считаем, что разрешение палестинской проблемы сегодня становится все более и более тяжелой задачей. Тот, кто следит за политической ситуацией на Ближнем Востоке, мог заметить, что Израиль стремится завести этот процесс в темный тоннель.

© AP Photo / Adel Hana Палестино-израильский конфликт

Недавно израильтяне попытались ликвидировать UNRWA (Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев — ред.). А несколько дней назад кнессет принял законопроект, предусматривающий списывание Израилем средств со счетов ПНА, предназначенных для выплат палестинским пленникам и их семьям. Не следует забывать и о том, что Израиль все так же продолжает расширять масштабы своей поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан и на остальной территории Палестины.

Все это говорит о том, что ситуация, с которой мы столкнулись, очень сложна. В этих условиях международная конференция при участии РФ и США может стать отличной платформой для решения наших проблем. Несмотря на важность более чем 20-летних переговоров с израильтянами, мы движемся в очень трудное измерение. Поэтому для выхода из сложившегося кризиса необходимо нарастить международные усилия.

Мы рассматриваем попытку США организовать встречу лидеров Палестины и Израиля как шаг к проведению международной конференции. Окончательное решение (палестино-израильского вопроса — ред.) должно быть принято на основе такой конференции под эгидой РФ и США и при участии всех заинтересованных сторон.

На пресс-конференции по итогам визита в Сочи и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент Махмуд Аббас подтвердил, что готов хоть завтра встретиться с (премьером Израиля) Нетаньяху в Москве. Но израильская сторона всегда пыталась найти причину, чтобы не проводить такую встречу.

Повторяю, мы считаем, что для решения этого (конфликта) необходимо проведение международной конференции при партнерских усилиях Москвы и Вашингтона.

— Может ли Москва стать площадкой для такой конференции?

— После Аннаполиса (конференция по миру в американском городе Аннаполис в 2007 году. — ред.) было принято решение о проведении следующей международной конференции в Москве. Мы выступили в поддержку этой инициативы, однако США оказались против, тогда как позиция международного квартета по данному вопросу оказалась очень слабой.

В палестино-израильском мирном процессе задействованы очень много игроков, поэтому мы считаем, что партнерство является важным фактором для выработки общего подхода к решению этой проблемы. Мы выступаем за то, чтобы эта конференция прошла в Москве. Однако решение принимаем не мы.

— Переговоры между Палестиной и Израилем фактически провалились в 2014 году после того, как израильская сторона отказалась прекратить строительство новых поселений и освободить палестинских заключенных из своих тюрем. Вы по-прежнему настаиваете на выполнении этих двух пунктов как на обязательном условии запуска мирного процесса? © РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк В Палестине оценили готовность Израиля участвовать во встрече с Россией

— Мы более открыты, чем кажется. Конечно, эти пункты являлись для нас условием. Мы полагаем, что расширение поселений является очень серьезным ударом по мирному процессу. Переговоры, которые на протяжении девяти месяцев вел экс-министр иностранных дел США Джон Керри, доказали, что именно поселения серьезно бьют по мирному процессу.

Президент Махмуд Аббас принял инициативу российского президента Владимира Путина о том, чтобы провести встречу здесь и без предварительных условий. Мы верим намерениям России и стремимся решить этот вопрос, верим так же в то, что если эта встреча пройдет в Москве, то она будет иметь хороший результат. И мы согласились.

Что касается поселений и заключенных, то эти вопросы лишь дают возможность проверить намерения Израиля. Если бы израильтяне стремились к решению конфликта мирным путем, что мешало бы им остановить поселенческую деятельность и освободить пленников?

Самое важное для нас, чтобы международное сообщество и определенные страны подтвердили, лучше в письменном виде, что израильтяне согласны на создание Палестинского государства в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, а также на справедливое решение проблемы беженцев.

© AFP 2017 / Ahmad Gharabli Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией © AFP 2017 / Ahmad Gharabli Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией

— На днях министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что власти страны с начала 2017 года утвердили строительство рекордных за последние четверть века восьми тысяч единиц жилья в еврейских поселениях Западного берега реки Иордан. Не считаете ли вы, что, продолжая такую политику, Израиль тем самым загоняет в тупик саму идею решения палестино-израильского конфликта? © Fotolia / AZN99 Израиль с начала года утвердил рекордные за 25 лет стройки в поселениях

— Безусловно. Напоминаю, что в 2014 году госсекретарь США Джон Керри пытался на протяжении девяти месяцев решить этот вопрос. В итоге американцы сами подтвердили, что эти поселения являются серьезным ударом. Бывший посол США в Израиле Мартин Индик, хоть и сам является евреем, заявил об этом открыто.

У нас есть серьезные опасения в том, что касается расширения израильских поселений. В частности, мы боимся, что после столь активного "расширения" (Израиля) нам будет попросту не о чем договариваться, поскольку они захватят всю территорию.

Например, когда в 1993 году мы только подписали соглашение с израильтянами (мирные соглашения между Израилем и Палестиной, подписание которых состоялось в Осло — ред.), число поселенцев на оккупированных территориях составляло около 173 тысяч. Сейчас это число перевалило за 800 тысяч. И это при том, что общая площадь Западного берега составляет порядка 5800 квадратных километров. Если вся эта территория будет аннексирована Израилем, тогда о чем нам дальше вести с ними переговоры?

Мы считаем, что прекращение строительства поселений — это основа для начала переговоров и главный тест, который покажет, хочет Израиль мира или нет.

— Не менее важным является и вопрос о статусе Иерусалима. Его неурегулированность осложняет и без того натянутые отношения Израиля как с Палестиной, так и с другими игроками арабо-мусульманского мира. Между тем на минувшей неделе МИД РФ подтвердил, что Москва не намерена переносить свое посольство в Израиле в Иерусалим до достижения окончательной договоренности о судьбе города между израильтянами и палестинцами. Как ваша страна оценивает такое решение? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк В МИД России назвали условие переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим

— Мы благодарны властям и министерству иностранных дел России за такое решение. Насколько нам известно, ранее российский МИД допускал возможность того, что Иерусалим мог бы стать столицей сразу двух государств.

Мы высоко ценим позицию РФ в том, что посольство России в Тель-Авиве останется там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании Палестинского государства в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Сам по себе перенос российского посольства из Тель-Авива в Иерусалим является опциональным. Прежде всего израильтяне должны признать Палестину в пределах границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы, палестинцы, часто говорим о том, что Иерусалим должен стать городом, открытым для всех: христиан, мусульман, иудеев — городом, открытым в политическом и экономическом отношениях. Однако это возможно после того, как Израиль признает право Палестины на самоопределение. После этого — никаких проблем.

— Хотел бы подробнее остановиться на экономическом аспекте отношений РФ и Палестины. Очевидно, что, несмотря на все предпринимаемые усилия, сегодня они не отвечают потенциалу наших двух стран. На ваш взгляд, в каких областях мы могли бы наладить взаимодействие? Поступают ли конкретные предложения в этой связи?

— Полностью согласен с вами. Добрые, исторически теплые отношения наших стран должны отражаться и в тесном экономическом взаимодействии. Мы подробно обсуждали эту тему в рамках второго заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве. Что касается поездок в Палестину или инвестиций, то здесь нет серьезных сложностей — россиянам не требуется виза. Обещаю, что я буду работать над укреплением этих отношений и в дальнейшем.

Говоря о тех областях, в которых мы могли бы плотно работать, я бы в первую очередь упомянул туризм. Сейчас мы работаем над проведением большой конференции в Москве в текущем году. Ее цель — расширить российское присутствие на туристическом рынке Палестины. Для нас это очень важный вопрос. Возможности присутствуют, и мы надеемся уже в скором времени получить результаты.

Во-вторых, совместные инвестиции. Мы считаем создание специальных экономических зон хорошим вариантом для того, чтобы РФ через нас продавала свою продукцию в другие страны арабского и прочих регионов.

В третьих, медикаменты. Сейчас речь идет о проведении совместных мероприятий, а также о создании в РФ двух заводов по производству лекарств. Мы хотели бы продавать наши лекарства на российском рынке. Кроме того, на территории Палестины можно создать российский завод по изготовлению тех лекарств, которые не производятся ни в Палестине, ни в регионе. Завод мог бы распространять продукцию не только в Палестине, но также и в соседних странах.

Наконец, мы работаем над проектом поставок российской нефти и нефтехимических продуктов в Палестину взамен израильских. В ходе визита президента Аббаса в Россию мы обратились с этой просьбой, и уже есть кое-какие договоренности по этому вопросу. Мы очень надеемся, что скоро сможем увидеть серьезные результаты, я позитивно смотрю на это.

— Могли бы вы уточнить, когда ваша страна рассчитывает начать импорт российской нефти? © РИА Новости / Александр Натрускин Перейти в фотобанк Аббас и Путин обсудили импорт нефти из России в Палестину

— Впереди нас ждут переговоры, мы детально рассматриваем некоторые предложения. Сейчас обсуждается ряд деталей, и мы надеемся вскоре получить серьезные результаты. Вы прекрасно знаете, что этот вопрос очень сложен, поскольку существует позиция Израиля и другие факторы, которые также необходимо учитывать. Однако могу сказать, что мы очень серьезно настроены и этот вопрос поднимался на встрече двух президентов.

— Какие-то контакты на высшем и высоком уровне запланированы между нашими странами в ближайшее время?

— Разумеется. В ближайшее время, возможно в августе, крупная делегация государственного уровня посетит Палестину. В нее войдут представители госучреждений, министерств и частных компаний РФ.