Николай Стаськов: за 10 лет мы можем приблизиться к показателям ДОСААФ СССР

ДОСААФ, некогда оборонное общество миллионов, встало на ноги и надеется к своему столетию вернуть былой блеск и охват. О возвращении в школы военруков, летних лагерях для школьников, массовой подготовке десантников и созданном попечителями фонде общества РИА Новости рассказал статс-секретарь — заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов. Беседовал специальный корреспондент Игорь Ермаченков.

— В нынешний год 90-летия ДОСААФ видно, что общество быстро развивается с четким пониманием своей цели. Однако для возвращения былого величия организации необходима законодательная база. Известно, что в Госдуме готовятся два законопроекта "О допризывной и вневойсковой подготовке" и "О военно-патриотическом воспитании". Расскажите, что они дадут ДОСААФ?

— Сегодня уже существует закон о патриотическом воспитании граждан СНГ, принятый Межпарламентской ассамблеей содружества, также действуют соответствующие законы в 35 регионах нашей страны, однако в России такого федерального закона нет. Законопроект "О патриотическом воспитании граждан РФ" находится сегодня в Госдуме и дорабатывается депутатами нового созыва. Надеюсь, что он будет принят уже к концу этого года.

Что касается законопроекта "О допризывной и вневойсковой подготовке", то он соответствует основным направлениям работы ДОСААФ, определенным постановлением правительства от 28 ноября 2009 года. Сегодня мы готовим проект закона, который основывается на концепции о допризывной подготовке, разработанной Минобороны России. Ключевой момент концепции — финансирование ДОСААФ прописывается отдельной строкой в федеральном бюджете. В этом случае наша организация поднимется на более высокий уровень и под все наши государственные задачи мы получим соответствующие денежные средства.

Финансовое обеспечение ДОСААФ необходимо в том числе для обновления нашей материально-технической базы. Вооруженные силы постоянно обновляются, переходят на современную технику, и мы не должны от них отставать. У нас большая сеть аэродромов, на которой около тысячи летательных аппаратов, но многие из них неисправны. Промедление в ситуации с нашей авиационной составляющей приведет к полному развалу.

Кстати, отмечу, что 18 июля состоятся парламентские слушания "Совершенствование законодательства в системе подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания".

— Ранее долго обсуждался вопрос о подготовки законопроекта "О ДОСААФ России" или же внесении поправок в федеральный закон "Об общественных объединениях", так как в законодательстве ничего не сказано об общественно-государственных организациях, которой является ДОСААФ. Сегодня эта инициатива отошла на второй план или же на каком-то этапе вы вновь планируете вернуться к этому вопросу?

— Мы трижды пытались провести закон "О ДОСААФ" через Госдуму, но его не приняли. Нам разъяснили, что пока в законах нет ни строчки об общественно-государственных организациях, которых насчитывается 16, отдельный закон "О ДОСААФ" является непроходным. Поэтому мы пошли другим путем, подготовив, как я уже говорил, законопроекты о "О допризывной и вневойсковой подготовки" и "О военно-патриотическом воспитании".

— В случае принятия этих законов вернется ли начальная военная подготовка в школы?

— Из школьного образования военную подготовку вытравили. Некоторые граждане до сих пор жалуются на милитаризацию страны. Но когда война постучится в их двери, поздно будет искать правых и виноватых. Поздно уже будет разводить руками и сетовать, что мы не готовы. Страна должна быть готова к войне, тогда и войны не будет. Поэтому мы предлагаем ввести в школах должность заместителя директора по воспитательной работе из числа офицеров запаса, которые прошли переподготовку и имеют соответствующий диплом о педагогическом образовании. С этим предложением соглашаются и в Минобороны России. Оно тоже отражено в законопроекте "О военно-патриотическом воспитании граждан РФ".

— В готовящемся законопроекте часы начальной военной подготовки в школах предполагается сделать обязательными или дополнительными? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В ГД внесен проект, предлагающий вывешивать по праздникам Знамя Победы

— Российское движение школьников, в которое входит Юнармия, определило, что занятия по патриотическому, военно-патриотическому воспитанию проводятся во внеурочное время. Законопроект "О патриотическом воспитании граждан РФ" не оспаривает это решение. Для начала должны быть созданы площадки для юнармейцев на базе школ, вузов, региональных отделений ДОСААФ и воинских частей. Юнармия должна стать системой подготовки граждан к службе в Вооруженных силах. В зависимости от возраста школьники после уроков должны будут осваивать разные этапы курса молодого бойца, а в летние каникулы закреплять полученные навыки и знания, участвуя в военно-патриотических и военно-тактических играх, например "Зарница", "Заря" или "Победа". Таким образом школьник без отрыва от обучения сможет подготовиться к службе в армии.

Со своей стороны ДОСААФ намерен осуществить новый подход к воспитанию молодежи путем создания системы центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, по своей организации похожих на парк культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Подмосковье. Их суть — близость к городам и большое количество разных объектов, которые будут интересны как детям и подросткам, так и их родителям. Осенью такой центр будет представлен в Ярославле. А до конца 2018 года мы запустим еще восемь подобных центров в других регионах.

Еще в планах — организовать юнармейские смены на базе летних оздоровительных оборонно-спортивных лагерей. Такую задачу поставил перед нами министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Эти смены будут отличаться по своей программе, в них ребята будут выполнять разные коллективные задачи военной направленности. Например, участвовать в оборудовании полевого лагеря. А это рытье траншей, установка палаток и прочее. Иными словами, юнармейцы в этих лагерях будут не просто отдыхать, но и сообща обучаться военному делу.

Также мы работаем над поручением министра обороны о создании в нашей стране поисково-экспедиционного движения, когда юнармейцы будут совершать походы по местам боев Великой Отечественной войны. Сейчас идет расчет необходимых средств на формирование и материальное обеспечение экспедиционных отрядов.

— Сможет ли созданное движение "Юнармия" помочь в начальном военном образовании?

— Очень хорошо, что такое всероссийское движение создано. Это новое большое направление в систематизации военно-патриотической работы. Теперь юридически нам разрешено работать со школьниками, готовить их в военно-патриотических клубах к службе в армии. Кроме того, тот год, который был убран по политическим соображениям из срочной службы, нужно чем-то восполнять. Необходимо качественно подготовить молодых людей к службе в армии, чтобы они приходили не азы военного ремесла осваивать и технику ломать, а уже со знанием дела служить и профессионально развиваться.

Каждому молодому человеку свойственно желание преодолеть себя и показать сверстникам, что он способен на что-то выдающееся. Ведь осознанно побеждать страх — это и есть мужество. После того как под крики о милитаризации развалили систему допризывной и военно-спортивной подготовки, в качестве печальной альтернативы появились движения зацеперов и руферов, "группы смерти" в социальных сетях, увеличилось число молодежи, вставшей на шаткую дорожку преступности. С помощью алкоголя, наркотиков, лжеценностей преступного мира, подмены исторических фактов враги нашей страны пытаются разложить и уничтожить нашу молодежь. Мы же предлагаем тем ребятам и девушкам, которые хотят показать себя, не перебегать перед машиной и поездом на свой страх и риск и не подсаживаться на иглу, а прыгать с парашютом, стрелять в тирах, управлять автомобилями и мотоциклами, сдавать нормативы ГТО, заниматься техническими и военно-прикладными видами спорта, участвовать в военно-тактических играх, осваивать массовые технические профессии.

Но одного проекта "Юнармия" явно недостаточно. По нашим данным, в патриотических клубах и поисковых отрядах состоит не более 3% от общего числа молодежи нашей страны. Юнармейцев пока мало, поэтому наша задача — сформировать массовое молодежное движение. Судьбу России 3% не решат. Большинство ребят и девушек должны пройти военно-патриотические организации и научиться защищать себя, свою семью и родину. Но чтобы воплотить этот замысел в жизнь, необходимо создать действенную и эффективную систему военно-патриотического воспитания со своими планами, инструментами развития и привлечения молодежи и целевой программой.

— Предположим, в скором будущем в каждой школе появится комната юнармейца. Но где они будут заниматься настоящей военной подготовкой? Будут ли юнармейцы бесплатно заниматься в клубах ДОСААФ?

— Военно-патриотическую подготовку в школах начал внедрять еще Николай II, приказав унтер-офицерам и офицерам за малую плату проводить занятия по строевой подготовке и гимнастике. Именно с тех пор в той или иной форме существует юнармейское движение. Сегодня Вооруженные силы взяли под крыло "Юнармию" и предоставляют школьникам свои площадки для подготовки в 64 регионах России. У ДОСААФ же есть своя сеть площадок в 81 регионе страны, и мы предлагаем всем гражданам приходить к нам. В нашей стране достаточно площадок Минобороны России и ДОСААФ, чтобы обеспечить подготовку всех желающих.

— Сегодня в ДОСААФ можно вступить с 18 лет, хотя в этом возрасте ребята отправляются служить в армию. Планируете ли опустить планку вступления в организацию?

— Раньше в ДОСААФ могли вступить с 14 лет и в течение нескольких лет готовиться к службе в армии. Поэтому сегодня вопрос снижения возрастного ценза на вступление в общественную структуру стоит довольно остро и причиной этому является соответствующий федеральный закон от 19 мая 1995 года "Об общественных объединениях". По факту мы занимаемся с несовершеннолетними, которые не могут вступить в общество. Юридический казус. Мы предлагаем снизить возрастную планку на вступление в общественные объединения с 18 до 14 лет, как, кстати, установлено во многих странах СНГ. Я думаю, что этот вопрос можно решить внесением поправок в закон "Об общественных организациях". В настоящий момент эти поправки находятся в стадии разработки.

© Фото предоставлено пресс-службой ДОСААФ России Заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов © Фото предоставлено пресс-службой ДОСААФ России Заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов

— По заданию Минобороны ДОСААФ в 2016 году подготовил 32 тысячи 600 граждан по 12 военно-учетным специальностям, в том числе новым — так, с этого года в Воздушно-десантных войсках служат тысяча подготовленных ДОСААФ стрелков-парашютистов. Какие планы по подготовке юношей для ВДВ и других видов и родов Вооруженных сил на этот год? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Путин: российские солдаты и сегодня готовы на любой подвиг ради страны

— Принципиально мы ставим задачу подготовить немногим свыше тысячи десантников, но мы зависим от плана Генерального штаба. Впрочем, в Генштабе планируют незначительно увеличить эту цифру и продолжить этот эксперимент. По предыдущему году мы уже получили положительные отзывы из воинских частей, на базе которых проходил эксперимент, и Генштаб признал его удачным. Теперь можно переходить к массовой подготовке, чтобы войска были укомплектованы более опытными солдатами. Единственное, для дальнейшей расширенной подготовки нужны денежные средства.

— Сегодня молодые ребята бьются в танковых сражениях в своих компьютерах и планшетах. Это же ведь начальная военная подготовка танкистов. Или же летают на авиасимуляторах, сражаются в играх за спецназовцев. Намерен ли ДОСААФ взять под крыло подобный киберспорт?

— На самом деле это очень актуальный вопрос. Действительно, молодежь проводит много времени в интернете, поэтому взять под свое крыло или стать партнером крупных военно-исторических симуляторов было бы для нас возможностью привлечь огромную аудиторию молодежи, интересующуюся военной тематикой. У нас уже есть опыт сотрудничества с популярным онлайн-симулятором, посвященным боевой авиации, бронетехнике и флоту времен Второй мировой войны — "Гром войны" (War Thunder). Эта игра была нашим генеральным партнером в рамках международного автопробега "Дорогами побед" от Москвы по Торгау, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и встрече на Эльбе войск стран-участниц антигитлеровской коалиции. Из разных городов России, Белоруссии, Польши и Германии колонну по ходу движения приходили встречать пользователи этого симулятора, чтобы сфотографироваться с экипажем от этой игры.

Недавно прошло заседание комиссии по медиакоммуникации попечительского совета ДОСААФ России, в рамках которой были представлены два проекта — дополненной реальности и виртуальной реальности. В результате мы прорабатываем вопрос о сотрудничестве и взаимодействии между ДОСААФ и ООО "Туниди" по созданию и продвижению анимационных медиапродуктов и медиапродуктов с элементами дополненной реальности, направленных на формирование положительного имиджа ДОСААФ и его образовательных учреждений, создания положительного образа члена первичного отделения общества. По поводу же виртуальной реальности: достигнута договоренность с компанией ООО "Моджо" и все той же игрой "Гром войны" по созданию и продвижению технологий виртуальной реальности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017". Иными словами, на стенде ДОСААФ будут представлены 3-D очки HTC — Vive, надев которые, посетители форума смогут сесть за штурвал истребителя "Аэрокобра" первого трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина и сразиться с немецко-фашистской авиацией.

— Недавно создан попечительский совет ДОСААФ. Чем предстоит заниматься попечителям в 2017 году?

— Первое и второе заседания попечительского совета прошли очень хорошо, на весьма положительной волне. В наш попечительский совет входят около 60 человек, имеется шесть рабочих комиссий по разным направлениям деятельности — от патриотики до медиакоммуникаций и инноваций. Выбраны кураторы этих комиссий из числа сотрудников ДОСААФ, разработаны частные планы их мероприятий. В ближайшее время планируем создать фонд попечительского совета для привлечения финансовых средств под самые главные мероприятия.

— Расскажите подробнее про этот фонд?

— Вопрос о создании фонда ставился на заседании совета, но ввиду того, что ряд документов еще не доработан, мы пока не стали выбирать руководство фонда и отложили этот вопрос. Рабочее название фонда — "Мир патриотов". Думаю, что документы фонда, руководство и название будут утверждены на следующем заседании попечительского совета. Если говорить об объеме фонда и его наполняемости, то мы сегодня тщательно прорабатываем предложения для привлечения в фонд средств физических и юридических лиц.

— В советское время выпускались лотерейные билеты ДОСААФ. Может быть, сегодня тоже запустить лотерею для наполнения фонда? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк География служит основой формирования патриотизма, заявил Путин

— Да, мы планируем возродить лотерею ДОСААФ. Вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая, которая входит в наш попечительский совет, намерена в Госдуме поднять этот вопрос. В соответствии с законом "О лотереях", в 2014 году все региональные, муниципальные, негосударственные и стимулирующие лотереи были запрещены и полностью прекратили свое существование. Среди них оказалась и лотерея оборонного общества. Остались на плаву только два вида лотерей — государственные и международные. Чтобы возродить лотерею ДОСААФ, необходимо, соответственно, снова вносить поправки в закон "О лотереях" или делать какие-то другие шаги.

— Ваша организация — общественно-государственная, но, как я понимаю, этот статус не влияет на уровень налогообложения — налоговые платежи начисляются на общих основаниях. С этой стороны ожидаются какие-то послабления от государства?

— Прогнозный рост налоговых платежей на 2017 год составляет 73%, что является серьезным обременением. В вопросе господдержки по компенсации налоговых расходов нас поддерживает министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.

Был разработан проект постановления правительства о выделении ДОСААФ России целевой субсидии в сумме 137 миллионов рублей на поддержание устойчивого финансового состояния в 2017 году. Однако до настоящего времени вопрос не решен ввиду отсутствия согласования Минфина России.

— В соответствии с предложением комиссии по медиакоммуникациям ДОСААФ планирует создать медиасовет. Что это будет за структура?

— Медиасовет — это рабочее название клуба журналистов, фотокорреспондентов и блогеров, освещающих деятельность ДОСААФ и учреждений. Подобный клуб существует и успешно функционирует, например, при Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР). Мы хотим, чтобы журналисты не только оказывали нам содействие в информационном обеспечении работы общества, но и жили его жизнью, могли влиять на процессы, проходящие в нем, выступать со своими предложениями по обновлению и раскрутке нашей организации, ее образа.

Я предполагаю, что его заседания будут проходить в форматах конференций или круглых столов, на которых будут обсуждаться актуальные вопросы по работе ДОСААФ. Для членов медиасовета мы будет организовывать пресс-туры и иные интересные мероприятия — стрельбы, картинг, участие в военно-тактических играх и других мероприятиях.

— Делая ставку на массовость, сможет ли оборонное общество к своему столетию приблизиться к показателям ДОСААФ СССР?

— Все зависит от нашей державы: если государство прикажет и поможет, то за десять лет мы сможем приблизиться к тем темпам развития и показателям. Самое главное, что у нас есть структура, площадки, кадры и понимание, что и где надо делать.