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Интервью

Владимир Верхошинский: ставки по ипотеке в 2018 году упадут ниже 9%

20:0009.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЧлен правления банка ВТБ (ПАО) Владимир Верхошинский. Архивное фотоЧлен правления банка ВТБ (ПАО) Владимир Верхошинский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В мае прошел ровно год с того момента, когда Банк Москвы присоединился к ВТБ. Каких результатов удалось достичь за последний год, какие тенденции видны на рынке розничного кредитования, когда ставки по ипотеке начнут активно снижаться, в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал член правления ВТБ Владимир Верхошинский. Беседовала Гульнара Вахитова.

- Добрый день. Какие планы у ВТБ по развитию розничного бизнеса в текущем году?

— В прошлом году мы утвердили стратегию развития на 2017-2019 годы. Мы ставим перед собой агрессивные цели, и розница для нас — локомотив роста.

Реклама ипотеки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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К концу 2019 года мы хотим достичь четверти рынка по кредитному портфелю, то есть мы планируем, что каждый четвертый кредит в стране будет оформлен в банках группы ВТБ. Конечно, у нас не менее амбициозные темпы роста и по пассивам.

Если говорить конкретно про 2017 год и розничный бизнес банка, то план этого года — увеличить кредитный портфель и портфель привлеченных средств населения на 20%.

- За счет чего можно достичь таких показателей?

— Стратегия нашего развития предполагает фокус на государственном секторе, сотрудниках бюджетной сферы, муниципальных служащих, врачах, учителях, силовиках, бюджетниках, и год за годом эта стратегия себя оправдывает.

- Поможет ли, по вашим оценкам, перевод бюджетников на карты "Мир" достигнуть этих целей?

— На мой взгляд, наша группа одна из наиболее готовых на рынке к массовой эмиссии карт "Мир". Совместно с Центральным банком, правительством Москвы и НСПК мы работаем над проектом по переводу карты москвича на карты "Мир" и активно развиваем сотрудничество с госучреждениями, которые по закону к лету следующего года обязаны перевести зарплаты своих сотрудников на карты "Мир". Безусловно, этот проект станет одним из инструментов развития нашего бизнеса.

- На каких розничных продуктах ВТБ хочет сконцентрироваться?

— В наше линейке розничного бизнеса банка представлены все продукты, но, конечно, если говорить про кредитование, то главный фокус — потребительское кредитование и ипотека.

Если мы говорим о привлечении, то главным образом фокусируемся на массовом сегменте с соответствующей продуктовой линейкой.

- Для привлечения средств в массовом сегменте нужны привлекательные ставки по депозитам. Госбанки обычно очень консервативно подходят к ценообразованию на рынке вкладов.

Оформление кредитов в новом центре ипотечного кредитования в Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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- Конечно, статус государственного банка играет важную роль, но наша ценовая политика давно уже не так консервативна. Если вы посмотрите на нашу продуктовую линейку, то увидите в ней так называемые сезонные вклады, которые обеспечивают повышенную доходность за счет высокой ставки.

Подобные предложения привлекают новых клиентов, а после окончания срока размещения такого вклада по статистике порядка 80% из этих клиентов переходят на наши стандартные вклады, а затем эти люди становятся постоянными клиентами.

Но, конечно, в депозитах важны три вещи: ставка, надежность и удобство.

- Если говорить о рынке в целом, какие вы сейчас видите тенденции в розничном кредитовании?

— Если говорить конкретно про розничное кредитование, то я смотрю на ситуацию оптимистичнее, чем большинство моих коллег. Мы еще в 2015 году сумели увидеть общую картину, и это позволило нам расти в четыре раза быстрее рынка. Пока мы отмечаем тренд по росту потребительского кредитования и ипотеки.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Интересно вот что: за год наш кредитный портфель вырос на 17%, а доля просрочки в нем практически не изменилась. То есть при таком росте портфеля улучшается его качество.

На мой взгляд, это связано с тем, что, во-первых, несколько лет население не использовало возможность кредитования и, тем самым, снижало свою кредитную платежную нагрузку, а сейчас наши граждане могут позволить себе больше кредитов и лучше по ним платят.

Во-вторых, многие банки недооценивают уровень недекларируемых доходов. Через год-два ситуация может поменяться, но пока мы отмечаем этот тренд на рынке и не упускаем его.

- Прошел ровно год с момента присоединения Банка Москвы к ВТБ. Можете поделиться первыми результатами работы?

— Да, это знаковое событие. За год мы в четыре раза быстрее рынка выросли по кредитам, в 3,5 раза — по пассивам, а клиентская база выросла на 10%.

Мы заработали более 10 миллиардов рублей чистой прибыли, клиентская база сейчас уже превышает 2,2 миллиона человек. Розничный бизнес ВТБ сейчас полностью универсальный.

- Какие планы у ВТБ по развитию ипотечного кредитования? Видят ли в банке качественный спрос со стороны клиентов?

— Безусловно. За год с момента интеграции мы выдали более 20 тысяч ипотечных кредитов, что составляет порядка 45 миллиардов рублей. Группа ВТБ в целом ежемесячно выдает порядка 100 миллиардов рублей кредитов физлицам, примерно половина из них приходится на ипотеку. Я убежден, что за ней будущее не только финансового сектора страны, но и всей экономики.

Ключи от квартиры. Архивное фото
© Fotolia / Anna Baburkina
Курс на снижение: ставки по ипотеке могут упасть ниже 10%

Когда ставки станут достаточно привлекательными, чтобы сделать ипотеку еще более массовым продуктом, люди начнут активнее использовать этот инструмент. Тогда возрастет спрос на жилье, строители начнут возводить больше жилых комплексов и, таким образом, механизм ипотечного кредитования по привлекательным ценам запускает новый цикл развития экономики.

Я думаю, когда ставки по ипотеке шагнут ниже 9-10%, всем будет заметен резкий рост спроса. И сейчас мы уже готовы к этому.

- Когда ставка по ипотеке может опуститься до такого уровня?

— Я не исключаю, что уже в этом году ставка по ипотеке у крупных банков, включая нас, тоже совершенно точно опустится ниже 10%. И я не исключаю, что уровень 9% и ниже возможен уже в следующем году.

- Вы ждете решения ЦБ по ключевой ставке?

— Повлияет это решение, но и не только оно. Это, безусловно, наши намерения и стоимость внутренних пассивов.

- Вы сказали, что качество кредитного портфеля ВТБ растет. Во всех ли сегментах видите положительную динамику?

— Динамика просроченной задолженности нас радует. По всем показателям, которые мы мониторим на регулярной основе, мы идем с полуторакратным, с двукратным запасом.

Прошлый год был очень хорош с точки зрения качества портфеля, в этом году мы ожидаем, что ситуация будет еще лучше.

- ВТБ продает долги коллекторам?

— Время от времени продаем. Но мы поняли, что по тем ценам, которые покупают коллекторские агентства, выгоднее самим отрабатывать. В ВТБ24 сейчас достаточно крупная собственная коллекторская служба.

- Банк России активно проводит политику девалютизации финансового рынка. Видит ли ВТБ девалютизацию вкладов населения?

— Мы не отмечаем ни роста, ни падения. В массовом сегменте все стабильно, порядка 20% пассивов в валюте, в VIP-сегменте — стабильно 50-60% пассивов в валюте. Видимо, валютные колебания не так сильны, чтобы провоцировать массовые притоки из рублей в валюту и наоборот. Пропорции, которые я назвал, стабильны на протяжении уже долгого времени.

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