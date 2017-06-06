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Интервью

Антонио Фаллико: нам надо перестать говорить о санкциях

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (766)
16:0006.06.2017
(обновлено: 16:02 06.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАнтонио Фаллико на конференции От Лиссабона до Владивостока в рамках ПМЭФ 2017Антонио Фаллико на конференции От Лиссабона до Владивостока в рамках ПМЭФ 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Иностранные и российские участники ПМЭФ-2017 много дискутировали на тему стимулов для глобального развития и о той роли, которую может сыграть Россия не только в мировой экономике, но и в четвертой промышленной революции. Активное участие в форуме принимал и итальянский банк Intesa Sanpaolo, реализующий целый ряд проектов в РФ. О том, что может стать драйвером для роста, чего стоит опасаться западным политикам и какие возможности открываются для российского бизнеса в Европе и США, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров российского подразделения банка Антонио Фаллико. Беседовала Дарья Станиславец.

— Одной из тем Петербургского экономического форума стал поиск путей экономического роста в мире и в России. Какие, по вашему мнению, есть сейчас драйверы для развития, какие инструменты?

— Нам надо перестать говорить о санкциях. Можно сказать, что мы к санкциям уже адаптировались. И мы должны совершить усилие всеми нашими мускулами для того, чтобы обеспечить рост при санкциях. Это возможно, это реалистично, для этого нужно желание.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Я надеюсь, что бизнес перестанет пассивно зависеть от политических директив и сможет навязать политике интересы самих компаний, которые стремятся к развитию. Кстати, та политика, которую предлагает (президент США Дональд) Трамп, наименее идеологизирована из всех возможных. А если мы снижаем уровень идеологизации, на первое место выходит экономика. Я не верю, что предприниматели не могут убедить правительства своих стран в примате, в приоритете экономики. И поэтому примат первенства экономики проходит через деидеологизацию.

В этом году рост глобального ВВП будет примерно 2,3%, Россия вырастет примерно на 1,5%, Германия — также на 1,5%, Италия не достигнет и 1%. Я не думаю, что такие темпы роста удовлетворительны. Мы все говорим о глобализации, при этом каждый хочет вырезать свою собственную делянку. При разговорах о глобализации де-факто мы сталкиваемся с протекционизмом на разных рынках. Это тоже элемент идеологизации. Поэтому реформа номер один — это реформа в мозгах.

— А по-вашему мнению, насколько сильно влияние политики и идей Трампа на мировую экономику в целом и на российскую в частности?

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
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— Нельзя говорить о каком бы то ни было влиянии, поскольку уровень торгово-экономических отношений между Россией и Соединенными Штатами слишком невелик. Я могу вам сказать другое, что самые крупные американские компании спят и видят, когда они смогли бы свободно работать на российском рынке. Поэтому все ожидают, чтобы как можно скорее произошла нормализация в этом парадоксальном положении.

Я думаю, что как только внутреннее положение Трампа станет немножечко помягче, тогда сдуется этот несуществующий миф, это пугало Russiagate. Я думаю, что положение нормализуется. Посмотрите, примерно половина американского населения считает, что это все глупости. Но, к сожалению, крупнейшие СМИ — и американские, и европейские — размахивают этим флагом, как будто это истина в последней инстанции. Но целую жизнь это не продлится.

— Страны "Большая семерки" ранее вновь заговорили о возможности введения санкций против России за невыполнение минских договоренностей. По вашему мнению, несут ли новые санкции серьезные риски для российской экономики?

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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— Новые санкции будут формальными, никто на них особого внимания не обратит. Все формально их признают, но все формально постараются их игнорировать. Я не думаю, что они будут иметь большое влияние. Я думаю, что самый тяжелый момент был с конца 2014 до февраля 2015 года. Если вы посмотрите на данные за первые четыре месяца по торговле между Россией и Европой, Россией и Италией, вы увидите, что она выросла. И самое интересное, что гораздо больше вырос российский экспорт, чем российский импорт. Санкции мешают в психологическом плане, они не дают свободу для работы, всю эту свободу надо завоевывать. И они стали вредными прежде всего для тех, кто их ввел.

— В числе главных тем ПМЭФ также были и высокие технологии. Рассматриваете ли вы проекты в этой сфере?

Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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— Я не люблю говорить заранее о вещах, которые только готовятся. Я могу сказать, что я надеюсь, что до конца года по крайней мере один из этих проектов будет осуществлен с участием одной из крупнейших российских высокотехнологических компаний. Это проект, который вписывается в четвертую промышленную революцию.  

Речь идет о том, что называется увеличенной реальностью. Это абсолютно революционная концепция. Это можно приспособить как к энергетике, так и к строительству, и к другим отраслям. В настоящее время в мире не существует такого рода проектов на промышленном уровне, есть прототипы. Производство данной продукции будет локализовано в России.

— Позвольте вернуться к теме экономики. Подходит к концу первое полугодие, между тем в России не было ни одной крупной приватизационной сделки. По вашему мнению, с чем это может быть связано? Не является ли это плохим сигналом для инвесторов?

— Я начну с того, что скажу, что слово "приватизация" может быть положительным, может быть отрицательным. Все зависит от того, в каких условиях, в каком контексте оно используется. Если не было нормальных рыночных условий, значит, правильно сделали, что ничего не приватизировали. Инвесторы не теоретики, они хотят заработать. Поэтому я ничего трагического не вижу.

— Рассматривает ли для себя банк Intesa участие в новых приватизационных сделках. Уже было объявлено о возможной приватизации Новороссийского морского торгового порта и Совкомфлота, интересны вам эти компании?

— Мы занимаемся инвестбанкингом, поэтому все подобного рода операции нас интересуют.

— Вы приняли участие в крупной сделке по приватизации Роснефти. Вам, конечно, известно о событиях, которые произошли вокруг этой сделки. Если повернуть время назад примерно на полгода, вы бы стали по-прежнему участвовать в приватизации Роснефти или нет?

В Экспофоруме накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.
© РИА Новости / Максим Блинов
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— Еще больше хотели бы!

— Россия в этом году планирует размещение евробондов. Готова ли Intesa участвовать в этом размещении, интересны ли вам эти бумаги и, может быть, вам уже предлагали их купить?

— Нам бы, конечно, больше нравилось организовывать эти размещения.

— В настоящее время готовится IPO компании Saudi Aramco, как вы оцениваете это размещение? Видите ли вы потенциал, возможность участия в нем российских и итальянских компаний?

— Я скажу свое личное мнение. Saudi Aramco — компания очень закрытая, ее баланс очень закрытый, поэтому как мы можем проанализировать ее положение?

— Intesa традиционно проводит форум в Вероне, на котором собирает политиков, экономистов, представителей крупного бизнеса. Какая повестка будет в этом году?

— Форум пройдет 19-20 октября. В этом году форум будет обогащен геополитической сессией. Мы считаем, что на ней произойдет первая неформальная встреча нескольких членов Европейской комиссии с членами Евразийской экономической комиссии.

В прошлом году эту мечту высказал Романо Проди, он был очень последователен в осуществлении своей мечты. И есть шансы, что эта мечта станет реальностью.

— Правильно ли я понимаю, что фактически на вашем форуме может быть дан старт формированию общего экономического пространства между ЕАЭС и Европой?

— Я более консервативен. Я буду считать, что нам очень повезет, если мы сможем создать условия для начала неформального диалога между несколькими еврокомиссарами и некоторыми комиссарами Евразийской экономической комиссии. Между ними сейчас диалога нет, мы не претендуем на то, чтобы придать этому официальный статус, но неофициально мы можем дать возможность встретиться и поговорить.

 

 

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