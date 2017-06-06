Антонио Фаллико: нам надо перестать говорить о санкциях

Иностранные и российские участники ПМЭФ-2017 много дискутировали на тему стимулов для глобального развития и о той роли, которую может сыграть Россия не только в мировой экономике, но и в четвертой промышленной революции. Активное участие в форуме принимал и итальянский банк Intesa Sanpaolo, реализующий целый ряд проектов в РФ. О том, что может стать драйвером для роста, чего стоит опасаться западным политикам и какие возможности открываются для российского бизнеса в Европе и США, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров российского подразделения банка Антонио Фаллико. Беседовала Дарья Станиславец.

— Одной из тем Петербургского экономического форума стал поиск путей экономического роста в мире и в России. Какие, по вашему мнению, есть сейчас драйверы для развития, какие инструменты?

— Нам надо перестать говорить о санкциях. Можно сказать, что мы к санкциям уже адаптировались. И мы должны совершить усилие всеми нашими мускулами для того, чтобы обеспечить рост при санкциях. Это возможно, это реалистично, для этого нужно желание.

Я надеюсь, что бизнес перестанет пассивно зависеть от политических директив и сможет навязать политике интересы самих компаний, которые стремятся к развитию. Кстати, та политика, которую предлагает (президент США Дональд) Трамп, наименее идеологизирована из всех возможных. А если мы снижаем уровень идеологизации, на первое место выходит экономика. Я не верю, что предприниматели не могут убедить правительства своих стран в примате, в приоритете экономики. И поэтому примат первенства экономики проходит через деидеологизацию.

В этом году рост глобального ВВП будет примерно 2,3%, Россия вырастет примерно на 1,5%, Германия — также на 1,5%, Италия не достигнет и 1%. Я не думаю, что такие темпы роста удовлетворительны. Мы все говорим о глобализации, при этом каждый хочет вырезать свою собственную делянку. При разговорах о глобализации де-факто мы сталкиваемся с протекционизмом на разных рынках. Это тоже элемент идеологизации. Поэтому реформа номер один — это реформа в мозгах.

— А по-вашему мнению, насколько сильно влияние политики и идей Трампа на мировую экономику в целом и на российскую в частности? © AFP 2017 / Saul Loeb Госдеп вне политики: Трамп поручил Тиллерсону наладить отношения с Россией

— Нельзя говорить о каком бы то ни было влиянии, поскольку уровень торгово-экономических отношений между Россией и Соединенными Штатами слишком невелик. Я могу вам сказать другое, что самые крупные американские компании спят и видят, когда они смогли бы свободно работать на российском рынке. Поэтому все ожидают, чтобы как можно скорее произошла нормализация в этом парадоксальном положении.

Я думаю, что как только внутреннее положение Трампа станет немножечко помягче, тогда сдуется этот несуществующий миф, это пугало Russiagate. Я думаю, что положение нормализуется. Посмотрите, примерно половина американского населения считает, что это все глупости. Но, к сожалению, крупнейшие СМИ — и американские, и европейские — размахивают этим флагом, как будто это истина в последней инстанции. Но целую жизнь это не продлится.

— Страны "Большая семерки" ранее вновь заговорили о возможности введения санкций против России за невыполнение минских договоренностей. По вашему мнению, несут ли новые санкции серьезные риски для российской экономики? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Сенатор рассказал, как Запад может заставить Украину соблюдать "Минск-2"

— Новые санкции будут формальными, никто на них особого внимания не обратит. Все формально их признают, но все формально постараются их игнорировать. Я не думаю, что они будут иметь большое влияние. Я думаю, что самый тяжелый момент был с конца 2014 до февраля 2015 года. Если вы посмотрите на данные за первые четыре месяца по торговле между Россией и Европой, Россией и Италией, вы увидите, что она выросла. И самое интересное, что гораздо больше вырос российский экспорт, чем российский импорт. Санкции мешают в психологическом плане, они не дают свободу для работы, всю эту свободу надо завоевывать. И они стали вредными прежде всего для тех, кто их ввел.

— В числе главных тем ПМЭФ также были и высокие технологии. Рассматриваете ли вы проекты в этой сфере? © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Белоусов рассказал, какие изменения нужны для развития технологий

— Я не люблю говорить заранее о вещах, которые только готовятся. Я могу сказать, что я надеюсь, что до конца года по крайней мере один из этих проектов будет осуществлен с участием одной из крупнейших российских высокотехнологических компаний. Это проект, который вписывается в четвертую промышленную революцию.

Речь идет о том, что называется увеличенной реальностью. Это абсолютно революционная концепция. Это можно приспособить как к энергетике, так и к строительству, и к другим отраслям. В настоящее время в мире не существует такого рода проектов на промышленном уровне, есть прототипы. Производство данной продукции будет локализовано в России.

— Позвольте вернуться к теме экономики. Подходит к концу первое полугодие, между тем в России не было ни одной крупной приватизационной сделки. По вашему мнению, с чем это может быть связано? Не является ли это плохим сигналом для инвесторов?

— Я начну с того, что скажу, что слово "приватизация" может быть положительным, может быть отрицательным. Все зависит от того, в каких условиях, в каком контексте оно используется. Если не было нормальных рыночных условий, значит, правильно сделали, что ничего не приватизировали. Инвесторы не теоретики, они хотят заработать. Поэтому я ничего трагического не вижу.

— Рассматривает ли для себя банк Intesa участие в новых приватизационных сделках. Уже было объявлено о возможной приватизации Новороссийского морского торгового порта и Совкомфлота, интересны вам эти компании?

— Мы занимаемся инвестбанкингом, поэтому все подобного рода операции нас интересуют.

— Вы приняли участие в крупной сделке по приватизации Роснефти. Вам, конечно, известно о событиях, которые произошли вокруг этой сделки. Если повернуть время назад примерно на полгода, вы бы стали по-прежнему участвовать в приватизации Роснефти или нет? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Шувалов назвал возможные сроки приватизации "Газпрома" и "Роснефти"

— Еще больше хотели бы!

— Россия в этом году планирует размещение евробондов. Готова ли Intesa участвовать в этом размещении, интересны ли вам эти бумаги и, может быть, вам уже предлагали их купить?

— Нам бы, конечно, больше нравилось организовывать эти размещения.

— В настоящее время готовится IPO компании Saudi Aramco, как вы оцениваете это размещение? Видите ли вы потенциал, возможность участия в нем российских и итальянских компаний?

— Я скажу свое личное мнение. Saudi Aramco — компания очень закрытая, ее баланс очень закрытый, поэтому как мы можем проанализировать ее положение?

— Intesa традиционно проводит форум в Вероне, на котором собирает политиков, экономистов, представителей крупного бизнеса. Какая повестка будет в этом году?

— Форум пройдет 19-20 октября. В этом году форум будет обогащен геополитической сессией. Мы считаем, что на ней произойдет первая неформальная встреча нескольких членов Европейской комиссии с членами Евразийской экономической комиссии.

В прошлом году эту мечту высказал Романо Проди, он был очень последователен в осуществлении своей мечты. И есть шансы, что эта мечта станет реальностью.

— Правильно ли я понимаю, что фактически на вашем форуме может быть дан старт формированию общего экономического пространства между ЕАЭС и Европой?

— Я более консервативен. Я буду считать, что нам очень повезет, если мы сможем создать условия для начала неформального диалога между несколькими еврокомиссарами и некоторыми комиссарами Евразийской экономической комиссии. Между ними сейчас диалога нет, мы не претендуем на то, чтобы придать этому официальный статус, но неофициально мы можем дать возможность встретиться и поговорить.