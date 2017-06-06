Джим Роджерс: все больше инвесторов могут найти Россию на карте

Миллионер Джим Роджерс — один из наиболее известных финансистов и инвесторов в мире, в прошлом один из соратников и друзей Джорджа Сороса. Несколько лет назад Роджерс начал вкладывать в российский рынок, приобрел крупный пакет акций производителя удобрений "Фосагро", вошел в совет директоров компании и присматривается к другим активам.



Почему рублевые бумаги привлекательны для глобальных инвесторов, какие отрасли экономики РФ недооценены, какие риски несет политика ФРС США и действительно ли ОПЕК влияет на рынок нефти, Джим Роджерс рассказал корреспонденту РИА Новости Веронике Буклей в кулуарах Петербургского международного экономического форума.



— Господин Роджерс, насколько привлекательно для вас, как для международного инвестора, сегодня выглядит Россия? © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Инвестировать в Россию стало очень модно, заявил Белоусов

— Я интересуюсь инвестициями в Россию. На прошлой неделе я купил российские облигации, некоторое количество российских акций на этой, я хотел бы инвестировать и в будущем.

— Считаете ли вы инвестиции в страну привлекательными даже в условиях непростой экономической ситуации?

— Мой жизненный опыт говорит о том, что нужно покупать во времена трудностей. Это самое подходящее время. То, что популярно и интересует всех, не приносит много денег. Я рад видеть возможности в России.

— Видите ли вы в России потенциал для экономического роста?

— Я вижу потенциал роста в сфере сельского хозяйства, туризма, в особенности азиатского туризма, он сейчас переживает настоящий бум. Ряд компаний будет активно использовать возможности китайского проекта "Один пояс, один путь". Здесь полно возможностей.

— Вы упомянули, что приобретали российские облигации. Россия в текущем году планирует выпуск евробондов на три миллиарда долларов. Было бы вам интересно инвестировать в эти бумаги?

— Я бы хотел покупать российские рублевые облигации, не в иностранной валюте. Я с оптимизмом смотрю на будущее рубля: доходность по российским облигациям выше, чем по долларовым или в евро.

— Заинтересуют ли эти евробонды иностранных инвесторов?

— Я уверен, что их купят иностранные игроки. Два года назад Россию даже не упоминали иностранным инвесторам, сейчас интерес к стране все больше растет. Все больше инвесторов могут найти Россию на карте.

— На ваш взгляд, какие секторы российской экономики сейчас недооценены, но имеют хороший потенциал?

Я уже упомянул туризм. Большая часть российских секторов экономики переживала непростые времена. У меня есть акции Московской биржи, "Аэрофлота", "Фосагро", фондов (ETF) на российские индексы. Кроме того, на прошлой неделе я купил акции российской ресторанной компании "Росинтер". Я также интересуюсь другими, но пока у меня нет конкретных компаний на примете.

— "Фосагро" в начале года провела SPO, увеличив free float до 25,1%. Как вы оцениваете это событие — позитивно ли оно для компании, привлекательности для инвесторов? © Фото : предоставлено пресс-службой компании "ФосАгро" Гурьев: на долю России приходится 10% производства удобрений в мире

— Одним из негативных факторов для "Фосагро" раньше было то, что компания не была достаточно ликвидной. Сейчас она более ликвидна, это привлекает покупателей. Для большинства участников рынка 25,1% — достаточный уровень, чтобы купить акции и привлечь интерес.

— Какой сейчас у вас пакет акций "Фосагро"?

— У меня 25 тысяч акций в форме глобальных депозитарных расписок (GDR), которые торгуются в Лондоне, они стоят порядка 15 долларов за бумагу.

— Было бы вам интересно инвестировать в другие компании сектора АПК в России?

— Я изучаю, в настоящий момент я пока не нашел (подходящую компанию — ред.), но я ищу. Я бы хотел вложиться.

— Какие ожидаемые и возможные политические события в мире будут в 2017 году в центре внимания инвесторов? © AFP 2017 / Brendan Smialowski Суть момента: борьба больших денег против очень больших денег

— Главный фактор, который беспокоит инвесторов, это действия правительства и ФРС США. Президент Дональд Трамп довольно быстро меняет свой взгляд на вещи. Это затрудняет процесс принятия решений. Что касается ФРС, она напечатала гигантский объем денег, опустила ставки донельзя. Они не знают, что они делают, и это рано или поздно повлечет за собой проблемы для всех нас. В конце концов ставки пойдут вверх с этих абсурдных уровней.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Главное здание ФРС США © AP Photo / J. Scott Applewhite Главное здание ФРС США

— Насколько вероятным кажется вам импичмент Трампа?

— Я не думаю, что этот риск присутствует в настоящий момент, республиканцы контролируют Конгресс. Очень маловероятно, что они объявят импичмент своему собственному президенту.

— Насколько сильно фактор ОПЕК, на ваш взгляд, сейчас влияет на нефтяной рынок? Насколько большой риск он представляет для рынка?

— Я не слежу пристально за ОПЕК, не придаю этому такого значения. Я не верю большинству того, что они говорят или делают: они никогда не соблюдают квоты. Меня больше интересуют основополагающие факторы рынка нефти. А они таковы, что резервы продолжают сокращаться.