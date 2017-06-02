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Интервью

Максим Соколов: сесть на самолет по билету на гаджете можно будет к осени

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (654)
22:0802.06.2017
(обновлено: 22:20 02.06.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Максим Соколов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Министр транспорта РФ Максим Соколов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр транспорта России Максим Соколов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал о том, какие проекты могут быть реализованы в стране с помощью механизма инфраструктурной ипотеки, о повышении ответственности авиакомпаний за сильные задержки рейсов, нулевом НДС для региональных перевозок и проходе на посадку в самолет по смартфону. Беседовала Надежда Фролова.

- Максим Юрьевич, сегодня на Петербургском экономическом форум президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу такого инструмента, как инфраструктурная ипотека. Когда планируется подготовить некий шорт-лист проектов, для которых можно использовать этот механизм? 

Министр транспорта РФ Максим Соколов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Соколов на ПМЭФ предложил транспортные проекты для инфраструктурной ипотеки

— Этот шорт-лист у нас, в принципе, под рукой. И мы по так называемому принципу инфраструктурной ипотеки можем структурировать большинство наших проектов, по которым сейчас в силу разных объективных причин не хватает финансирования в федеральной целевой программе до 2020 года.

Например, это проект, по реализации которого было подписано одно из соглашений с потенциальными инвесторами в рамках экономического форума между ГТЛК и компанией Mercuria по участию в создании проекта Мурманского транспортного узла и нового порта на левом берегу Кольского залива и, соответственно, завершения строительства железной дороги, по которой мы видим дефициты денежных средств в федеральной целевой программе. Этот проект готов к структурированию по высказанному президентом принципу. 

На Дальнем Востоке, говоря о развитии железнодорожного подхода к портам, при таком же подходе можно структурировать проект по созданию порта Восточный (Находка). Но не только это, практически любой наш проект: Белкомур, Северный широтный ход, строительство Кызыл-Курагино.

Второй день работы Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а также состоялся традиционно знаковый деловой завтрак Сбербанка.Участники в зале перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В пятницу в "Экспофоруме" прошло пленарное заседание ПМЭФ-2017, где выступили главы четырех государств, а также состоялся традиционно знаковый деловой завтрак Сбербанка.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев и глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВыступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США, а также напомнил западным странам о необходимости совместной борьбы с терроризмом.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая (слева) перед началом пленарного заседания Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая перед началом пленарного заседания ПМЭФ.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".Министр транспорта РФ Максим Соколов и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во второй день форума министр транспорта России Максим Соколов попробовал себя в роли выпускающего редактора. Глава Минтранса отправил новость-"молнию", которая сразу стала доступна подписчикам РИА Новости и пользователям новостного мобильного приложения "Динамика дня".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" — современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.Премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в пленарном заседании ПМЭФ. Выступая на форуме, индийский премьер заявил об инициативе создания "Новой Индии" — современном обществе, в котором центральное место будет отведено молодежи.
© РИА Новости / Михаил КиреевПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.Президент ФК Шальке 04 Клеменс Тённис (слева) и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер во время церемонии подписания футбольных маек в честь заключения генерального спонсорского контракта между группой Газпром и Шальке 04 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Михаил Киреев
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В пятницу на форуме председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент футбольного клуба "Шальке 04" подписали соглашение о продлении генерального спонсорского контракта до 2022 года.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкНа полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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На полях ПМЭФ министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала о начале применения российской вакцины в борьбе с лихорадкой Эбола.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.Участники на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В пятницу на форуме стало известно, что "Лукойл" ведет переговоры с Saudi Aramco по покупке нефти у Саудовской Аравии.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.Председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс во время панельной сессии Россия в глобальной зеленой политике: вынужденное участие или перспективы для развития в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс принял участие в панельной сессии форума "Россия в глобальной "зеленой" политике: вынужденное участие или перспективы для развития". Выступая на форуме, глава "Роснано" рассказал о комплексе мер, разработанных правительством для поддержки возобновляемой энергетики.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В пятницу в рамках ПМЭФ прошел круглый стол, в котором приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-премьер России Дмитрий Рогозин и губернаторы российских регионов. Стороны обсудили сотрудничество двух стран.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкТелеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.Телеведущая NBC News Меган Келли на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Телеведущая NBC News Меган Келли была модератором на пленарном заседании Петербургского форума.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСтенд Объединенной зерновой компании на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Стенд Объединенной зерновой компании в Экспофоруме на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Объединенной зерновой компании на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВо второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.Видеооператор во время бизнес-диалога ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества в рамках XX Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во второй день форума участники бизнес-диалога "ЕАЭС — Латинская Америка: наращивая темпы сотрудничества" обсудили возможности увеличения импорта сельхозпродукции.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОбъединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.На выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Объединенный стенд Минкавказа России, АО "Курорты Северного Кавказа" и АО "Корпорация развития Северного Кавказа" на Петербургском форуме.
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Там, где появляются обязательства государства, не обеспеченные сегодня документами бюджетного планирования, можно привлекать частные инвестиции с гарантией их возврата потом за пределами бюджетного цикла. 

Это очень правильные идеи, и когда мы получим реальный инструмент, мы сможем предложить правительству Российской Федерации достаточно большое количество проектов практически в каждой отрасли: и в авиации, и в портовой инфраструктуре, и в строительстве автомобильных дорог, и, конечно же, железных. И, говоря об автомобильных дорогах, у нас тоже несколько проектов структурированы, уже реализуемы сегодня по этому принципу. Пятый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги, система "Платон" была как в концессия структурирована по принципу платежам за доступность. 

Министр транспорта РФ Максим Соколов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минтранс поддерживает создание лоукостеров в России, заявил Соколов
Поэтому это широко используемый в мире принцип, который снимает для инвестора большой объем рисков, а значит, удешевляет для государства этот проект, потому что любой риск оценивается и инвестором, и финансирующими его банковскими институтами, и закладывается в финансовую модель проекта.

- Сегодня мы с вами уже говорили о массовых задержках рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Вы сказали, что может быть увеличена компенсация пассажирам, если будут такие сильные задержки.

— Надо установить общие правила, поднять ответственность перевозчиков. И, конечно, мы переговорим с бизнес-сообществом, с ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта, чтобы компании чувствовали себя более ответственными перед теми, кому они продают эти билеты. И понятно, что сейчас, в острой фазе, не надо никого наказывать. Тем более, излишне наказывать. Надо всем консолидироваться, чтобы решить эти проблемы. Точно так же, как мы делали в ситуации с "Трансаэро". И только потом, что называется, разложить ситуацию и сделать на холодную голову разбор полетов и, возможно, выступить или предложить правительству и эту меру по увеличению ответственности за срыв полетного расписания.

- В какие сроки это может быть сделано?

Министр транспорта РФ Максим Соколов и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Минтранса попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости на ПМЭФ
- Поскольку это будет нормативный акт, то у нас есть четкая процедура, и быстро такие документы, конечно, не готовятся. Необходимо создать проект, вывесить на сайте regulation.gov.ru, провести межведомственные согласования, заказать оценку регулирующего воздействия и только после этого внести в правительство РФ. Процесс не мгновенный.

- Если продолжать тему авиации, на каком этапе сейчас находятся и готовятся ли документы по обнулению НДС на региональные перевозки?

— Соответствующее поручение находится на этапе межведомственного согласования. Будем говорить откровенно, понятно, что, наверное, позиция министерства финансов, а я, естественно, разговаривал и с министром, и с профильным заместителем министра, не будет абсолютно положительным к вопросу. В этом никакой трагедии нет. Могут быть разные точки зрения. Мы направим все позиции министерств и ведомств в правительство России для принятия окончательного решения. Конечно, Минтранс выступает за эту меру, поскольку аналогичная мера по снижению НДС с 18 до 10%, вы видели, вывела авиацию в кризисный период из состояния турбулентности.

И те темпы, которые сейчас показывает авиационный рынок, говорят о том, что в целом (за исключением недавней ситуации с "ВИМ-Авиа", которая, я надеюсь, разрешится все-таки достаточно успешно, там вопрос больше технический, а не финансовый), состояние отрасли стабилизируется. Но при этом мы последовательно последние годы ведем политику по развитию внутрироссийских и в первую очередь межрегиональных перевозок, минуя московский авиационный узел. 

Второй день ПМЭФ: экономика спорта, энергетика и "длинные деньги"
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГлава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (справа) во время интервью журналистам на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов во второй день форума дал интервью журналисту РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкБолее 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.В Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Более 12 тысяч человек принимают участие в панельных сессиях, деловых завтраках, круглых столах и других мероприятиях Санкт-Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВо второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.Президент РФ Владимир Путин во время бизнес-диалога Россия — США в рамках XXI Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Во второй день форума президент России Владимир Путин принял участие в заседании "Бизнес-диалог Россия — США". "Мы намерены всячески содействовать двусторонним деловым проектам, предусматривающим равноправное конструктивное партнерство и взаимодействие. Заинтересованы в трансфере технологий, привлечении иностранных фирм к развитию отечественной промышленности и инфраструктуры", — сказал глава государства, выступая на заседании.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.Генеральный директор АО Российский экспортный центр Петр Фрадков (в центре) во время интервью радио Sputnik на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Петр Фрадков рассказал радио Sputnik о соглашениях, подписанных РЭЦ на форуме.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСтенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Стенды различны компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Стенды российских компаний на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОснователь Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".Основатель Фонда Обнаженные сердца, посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова на панельной сессии Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018 в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Основатель Фонда "Обнаженные сердца", посол чемпионата мира-2018 Наталья Водянова приняла участие в панельной сессии форума "Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018".
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.Мэр Москвы Сергей Собянин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В рамках ПМЭФ правительство Москвы заключило соглашение с Российским экспортным центром, реализация которого позволит усилить экспортную деятельность столичных предприятий и продвинуть их товары на международные рынки.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.Беспилотный микроавтобус КамАЗ-ШАТЛ на стенде автоконцерна КАМАЗ Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На форуме был подписан меморандум о создании Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Беспилотные микроавтобусы КамАЗ-"ШАТЛ" (на фото) могут стать основой для будущего парка электротранспорта в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗаместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак (справа) перед началом панельной сессии Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак принял участие в работе панельной сессии форума "Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды".
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев с представителями Индии на стенде международной медиагруппы.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.Председатель Счётной палаты РФ Татьяна Голикова на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова дала интервью радио Sputnik. Ранее, выступая на форуме, Голикова предложила провести в стране реформу всей системы социального страхования.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.Стенд Роскосмоса на выставке в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Роскосмос" и "Росгеология" подписали на форуме соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, касается поиска полезных ископаемых с помощью спутников дистанционного зондирования Земли.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМеждународная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.Участники форума на стенде РИА Новости на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Международная медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На форуме стало известно, что группа "Сумма" заинтересована в консолидации 100% акций Объединенной зерновой компании и будет участвовать в ее приватизации.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".Петербургский международный экономический форум. День второй
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В рамках форума прошла торжественная церемония вручения гранта "Зеленая химия для жизни", которую президент IUPAC, член бюро отделения химии и наук о материалах РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук Наталья Тарасова и финансовый директор IUPAC, профессор Джон Кориш вручили доктору Майе Станисавлевич за проект "Изучение методов получения гибридных металлоуглеродных наноматериалов, полученных из щлама горнодобывающей промышленности. Их применение для процессов адсорбции/катализа фармацевтических препаратов в воде".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПредседатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф выступает на деловом завтраке Сбербанка России в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф провел деловой завтрак, посвященной теме развития экономики после мая 2018 года.
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Поэтому эта мера поддержки, которая даст именно этому низкодоходному сектору межрегиональных перевозок дополнительные преимущества — льготы в виде нулевого НДС, — позволит более комфортно перемещаться по стране людям, которые летят не в Москву, а в соседний субъект федерации, регион, и пока прямых авиационных связей между этими регионами нет. Вот это стимул для того, чтобы они появились в ближайшем будущем.

- Это может произойти в 2017 году? 

— Необходимо принятие соответствующего закона. Поэтому это тоже не очень быстрая процедура, но теоретически возможно все.

- Когда в аэропортах России можно будет проходить по смартфонам, то есть без распечатки посадочного? 

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Второй день ПМЭФ: цифровая экономика от Путина и "изгой" Трамп
- Приказ Минтранса подготовлен по этому вопросу и проходит межведомственное согласование. После этого должна быть соответствующим образом проведена регистрация в Минюсте. Как только это произойдет, инфраструктура будет к этому готова. Рассчитываю, что, может быть, успеем до конца лета.

- Будет ли это сначала внедрено в аэропортах Москвы, а затем в других российских аэропортах?

— Это приказ, который позволит аэропортом применять в том числе и такую систему регистрации. Те аэропорты, в которых готовы соответствующие инфраструктуры, могут это делать немедленно после регистрации приказа в Минюсте. Это опция. Те, которые хотят, те, кто готовы, они будут. Это добровольно.

- Вернемся с небес на землю к железным дорогам. Вы говорили на ПМЭФ год назад, что первая в стране система Hyperloop стоимостью 30-40 миллиардов рублей может появиться на участке от Китая до порта Зарубино. Актуален ли еще этот проект? На каком этапе его разработка? Не будет ли он свернут или отодвинут на более поздний период?

— За год он немножко продвинулся, потому что год назад эта идея лишь родилась. Она подверглась определенной проработке. В Минтрансе даже была создана специальная рабочая группа. Определенный этап этого проекта презентовался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре прошлого года. В принципе проработана трассировка, определена длина этого маршрута, примерная скорость движения будущего транспортного средства, выделены конечные точки территории Китая, России.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
© РИА Новости, Инфографика
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Но до реализации еще далековато. В первую очередь потому, что сама технология должна была пройти аттестацию, апробацию в феврале этого года в Соединенных Штатах Америки, но в полном объеме испытания не состоялись. Поэтому мы все-таки должны сначала увидеть продукт, а потом уже под него структурировать этот проект. Хотя сразу подчеркну, что особой бюджетной поддержки он не получит.

- Вы говорили, что он вообще не получит господдержки и будут только частные инвестиции.

— Я и сейчас говорю. Ну, может быть, какие-то элементы вложений государства, например, в обустройство пунктов пропуска или чего-то еще будут необходимы. Все-таки это трансграничные перевозки и здесь есть определенные обязательства государства по администрированию этой перевозки. Но говорить о каких-то масштабных бюджетных государственных инвестициях, об этом речи нет.

- Какие-то сроки реализации проекта можете обозначить? То есть ближайшие два-три-четыре-пять лет.

Пассажиры на борту самолета. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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- Это же инициатива инвесторов, поэтому инвесторам этот вопрос и надо адресовать. Тем более, что мы пока еще делим шкуру неубитого медведя, как говорят охотники, поскольку нет технологии, ее надо сертифицировать. Сертифицировать и в Китае, и в России, и только после этого на свой страх и риск параллельно с этим заниматься созданием соответствующей инфраструктуры.

- И последний вопрос, который не имеет отношения к транспорту. Когда играли в финале Кубка России "Локомотив" и "Урал", вы с Олегом Валентиновичем были на этом матче, вы были в шарфе "Локомотива". Вы болельщик "Локомотива" или все-таки какие-то другие предпочтения?

— Я всегда был и остаюсь болельщиком "Зенита". Это моя родная команда. И на матче в финале Кубка я присутствовал и, естественно, среди двух играющих команд поддерживал свою транспортную. По-другому, наверное, и не должен был поступить министр транспорта Российской Федерации.

- А на матчи Кубка конфедераций, который стартует скоро в России, будете ходить?

— Пока в моем графике нет посещений матчей Кубка. Но, если, что называется, судьба забросит в командировку в тот или иной регион… Хотя у меня есть приглашение и из Петербурга, и из Казани.

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