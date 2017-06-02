Анатолий Бибилов: референдум о присоединении к России рано или поздно будет

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости о перспективах референдума о присоединении республики к России, о том, как Цхинвал собирается выходить на самоокупаемость и есть ли в Южной Осетии российские ракетные комплексы С-300.

— Анатолий Ильич, вы до и после выборов заявляли о необходимости воссоединения осетинского народа, о необходимости присоединения к России. Когда все-таки состоится референдум по этим вопросам?

— Во-первых, это не я заявлял, а заявляет народ Южной Осетии начиная с 1921 года. В активную фазу эта проблема вошла во время развала Советского Союза, потому что было понятно — Грузия не оставит своих реваншистских настроений. И для народа Южной Осетии это может быть трагичным финалом, что, в принципе, и происходило, к этому и шло. Поэтому инициатива об объединении осетинского народа и о вхождении Южной Осетии в состав РФ родилась не во время политической деятельности Анатолия Ильича Бибилова. Это была идея народа за все время существования разделенного осетинского народа.

Что касается референдума, то, конечно, я считаю, что его надо проводить. Но в то же самое время, когда у нас была возможность провести референдум (об этом я заявлял еще в 2014 году) тогда, к сожалению, мы ее упустили. Сегодня надо все заново начинать делать. Все надо привести к тому, чтобы этот референдум нам принес результат.

Договоренность в прошлом году с экс-президентом Республики Южная Осетия о том, что мы должны провести в 2017 году после выборов референдум, конечно же, актуальна. Но без консультаций с политическими силами Южной Осетии, без консультаций с политическими силами РФ, с руководством России, пока мы не проведем консультации, не определим своеобразную дорожную карту нашего будущего, конечно, будет тяжело какие-то шаги предпринимать. Но опять-таки заявляю: никто не отрицает идею проведения референдума, народ Южной Осетии хочет его провести, и к этому мы рано или поздно придем. От этого мы никуда не денемся.

— То есть этот вопрос не решить до конца года? Он может быть отложен на более долгосрочную перспективу?

— Вы знаете, сегодня мир так изменчив, что ничего нельзя исключать. И мы должны понимать ситуацию, которая складывается вокруг Южной Осетии, понимать, что у Южной Осетии сложились экономические отношения с некоторыми, скажем так, непризнанными странами. Не учитывать их интересы мы не имеем права, потому что Южная Осетия вчера была в той же ситуации и в том же состоянии, что находятся они. И поэтому мы не должны забывать о них, проводить с ними консультации на тему, что будет, если мы проведем референдум и войдем в состав России. Еще раз подчеркиваю: время летит быстро, мир меняется очень скоротечно. И вопрос этот будет обсуждаться и будем принимать решение. И вы, журналисты, узнаете об этом первыми.

— Не секрет, что бюджет Южной Осетии во многом формируется за счет России. Как долго будет продолжаться такое положение дел? Есть ли возможность у Южной Осетии стать, так сказать, самоокупаемой республикой? За счет каких ресурсов?

— На сегодняшний день мое участие здесь, на форуме, как раз говорит о том, что мы находим какие-то пути выхода из этой ситуации. Сегодня те соглашения, которые действуют с федеральными властями (России), соглашения о союзничестве и интеграции, которые подписаны двумя президентами — Южной Осетии и РФ — должны претворяться в жизнь. Как это делать? Сегодня нам надо налаживать отношения с регионами РФ, и мы это уже делаем. На сегодняшний день есть инвестиции с Владимирской областью, она фактически вошла в Южную Осетию. В рамках форума мы встречались и разговаривали с президентом Татарстана, тоже есть проекты, которые можно реализовать на территории Южной Осетии.

Очень много проектов и с другими регионами, которые мы будем, конечно же, реализовывать. И делать так, чтобы Республика Южная Осетия переходила от абсолютной зависимости к более-менее самостоятельности. Это не говорит, конечно же, о какой-то политической независимости, но ведь это необходимо и самой Российской Федерации тоже. И если мы хотя бы сделаем так, чтобы собственные доходы республики увеличились за короткое время, лет за пять, хотя бы до 40-50%, считаю, это будет очень хорошим результатом. К этому мы будем стремиться, тем более Россия сама вкладывает деньги в развитие Южной Осетии: и в экономику, и в инфраструктуру.

Лучшего инвестора, чем Россия, у Южной Осетии нет. И все руководители регионов РФ, с кем мы встречались на ПМЭФ и не только, они всегда готовы прийти, инвестировать, делать совместные предприятия. Думаю, что мы найдем этому применение. Сегодня со многими субъектами мы эту дорожную карту обсуждали.

— О какого рода новых проектах идет речь, например, с тем же Татарстаном?

— Татарстан сегодня уже присутствует в Южной Осетии. Строительные компании работают в республике. Государственный драматический театр в Южной Осетии строит как раз Татарстан, и, уже зная Южную Осетию, они должны прислать своих специалистов, чтобы на месте ознакомиться с возможностями развития экономических отношений.

— Возможно ли открытие транзита через Южную Осетию из России в Грузию? На каких условиях? Что для этого нужно?

— Я бы не ограничивался понятием транзита из России в Грузию. Кроме Грузии, в Закавказье есть еще Азербайджан, Армения, есть Иран и Турция. Конечно, дорога через Южную Осетию самая удобная и для Турции, и для Азербайджана, и для Армении, и для Грузии.

Для того чтобы открыть дорогу, нужно политическое решение, в первую очередь самой Грузии. С нашей стороны я не считаю, что могут быть какие-то проблемы. Единственная проблема, на которую может ссылаться грузинская сторона, это статус Южной Осетии. Конечно же, мы не позволим, и этого без сомнения не будет, чтобы Южная Осетия в этой дорожной карте связи Европы с Азией выступала не как равноправный партнер. Южная Осетия должна выступать равноправным партнером, должна участвовать в этом точно так же, как и другие государства. А в принципе, для Южной Осетии никаких проблем нет.

Меня иногда обвиняют в том, что из-за этой дороги, мол, нет политических отношений, еще они не подписали меморандум о неприменении силы. Но мы в первую очередь должны думать о тех людях, которые проживают в Армении, в Азербайджане, о тех, кто хочет торговых отношений с Россией в Иране, Турции. Мы не должны зацикливаться на Грузии. Другое дело, что на сегодняшний день Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений, однако экономические отношения развиваются, и поэтому я никаких проблем, в принципе, не вижу. Если Грузия будет настаивать на том, чтобы Республика Южная Осетия не была равноправным партнером, то необходимо будет проводить какие-то консультации, переговоры и объяснять, что это далеко не так. Мы — республика, и мы будем равноправным партнером.

— Вы сами служили миротворцем в Южной Осетии. Сейчас там расположена российская база. Достаточно ли только этой базы, ее вооружений для надежного обеспечения безопасности республики? Что еще нужно? И правда ли, что в Южной Осетии размещены российские комплексы С-300?

— Вы знаете, иногда журналисты любят раздувать. Говорят, что у нас есть и "Тополь-М", и аэродром для стратегических бомбардировщиков, и так далее. Конечно, нет. Того вооружения, которое есть в республике, и того контингента военнослужащих, которое есть, в том числе и в пограничном управлении ФСБ РФ, достаточно для того, чтобы сохранять безопасность Южной Осетии. Плюс Вооруженные силы республики. Их вполне достаточно, чтобы дать отпор возможному агрессору.

Дополнительно мобилизовывать какие-то силы из РФ или внутри Южной Осетии абсолютно нет никакой необходимости. В Южной Осетии есть Вооруженные силы, сейчас проходит призывная кампания, практически все мужское население республики в возрасте от 25 лет прошло войну, каждый из них в индивидуальной подготовке довольно высоко обучен. Мы проводим сборы в рамках тех законов, которые есть в республике. Боевая готовность Вооруженных сил Южной Осетии обеспечена, обучение военнослужащих проходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил республики. В итоге те силы, которые сегодня есть на нашей территории, полностью гарантируют безопасность Южной Осетии. Причем вы, наверное, знаете, что на сегодняшний день разработан план комплексной безопасности территории РФ и Южной Осетии в части ее границ. Она сегодня полностью обеспечена, договоры между нашими военными ведомствами подписаны, дополнительные соглашения подписаны. И в рамках этих соглашений ведется работа по обеспечению контурной безопасности Южной Осетии и РФ в части границ Южной Осетии.