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Интервью

Анатолий Бибилов: референдум о присоединении к России рано или поздно будет

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (431)
11:3002.06.2017
(обновлено: 11:32 02.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий БибиловПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости о перспективах референдума о присоединении республики к России, о том, как Цхинвал собирается выходить на самоокупаемость и есть ли в Южной Осетии российские ракетные комплексы С-300.

— Анатолий Ильич, вы до и после выборов заявляли о необходимости воссоединения осетинского народа, о необходимости присоединения к России. Когда все-таки состоится референдум по этим вопросам?

Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В НАТО предложили России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии
— Во-первых, это не я заявлял, а заявляет народ Южной Осетии начиная с 1921 года. В активную фазу эта проблема вошла во время развала Советского Союза, потому что было понятно — Грузия не оставит своих реваншистских настроений. И для народа Южной Осетии это может быть трагичным финалом, что, в принципе, и происходило, к этому и шло. Поэтому инициатива об объединении осетинского народа и о вхождении Южной Осетии в состав РФ родилась не во время политической деятельности Анатолия Ильича Бибилова. Это была идея народа за все время существования разделенного осетинского народа.

Что касается референдума, то, конечно, я считаю, что его надо проводить. Но в то же самое время, когда у нас была возможность провести референдум (об этом я заявлял еще в 2014 году) тогда, к сожалению, мы ее упустили. Сегодня надо все заново начинать делать. Все надо привести к тому, чтобы этот референдум нам принес результат.  

Здание Парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
© Sputnik / Алексей Ковалев
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Акт провозглашения независимости Южной Осетии
Договоренность в прошлом году с экс-президентом Республики Южная Осетия о том, что мы должны провести в 2017 году после выборов референдум, конечно же, актуальна. Но без консультаций с политическими силами Южной Осетии, без консультаций с политическими силами РФ, с руководством России, пока мы не проведем консультации, не определим своеобразную дорожную карту нашего будущего, конечно, будет тяжело какие-то шаги предпринимать. Но опять-таки заявляю: никто не отрицает идею проведения референдума, народ Южной Осетии хочет его провести, и к этому мы рано или поздно придем. От этого мы никуда не денемся. 

— То есть этот вопрос не решить до конца года? Он может быть отложен на более долгосрочную перспективу?

— Вы знаете, сегодня мир так изменчив, что ничего нельзя исключать. И мы должны понимать ситуацию, которая складывается вокруг Южной Осетии, понимать, что у Южной Осетии сложились экономические отношения с некоторыми, скажем так, непризнанными странами. Не учитывать их интересы мы не имеем права, потому что Южная Осетия вчера была в той же ситуации и в том же состоянии, что находятся они. И поэтому мы не должны забывать о них, проводить с ними консультации на тему, что будет, если мы проведем референдум и войдем в состав России. Еще раз подчеркиваю: время летит быстро, мир меняется очень скоротечно. И вопрос этот будет обсуждаться и будем принимать решение. И вы, журналисты, узнаете об этом первыми.

— Не секрет, что бюджет Южной Осетии во многом формируется за счет России. Как долго будет продолжаться такое положение дел? Есть ли возможность у Южной Осетии стать, так сказать, самоокупаемой республикой? За счет каких ресурсов?

— На сегодняшний день мое участие здесь, на форуме, как раз говорит о том, что мы находим какие-то пути выхода из этой ситуации. Сегодня те соглашения, которые действуют с федеральными властями (России), соглашения о союзничестве и интеграции, которые подписаны двумя президентами — Южной Осетии и РФ — должны претворяться в жизнь. Как это делать? Сегодня нам надо налаживать отношения с регионами РФ, и мы это уже делаем. На сегодняшний день есть инвестиции с Владимирской областью, она фактически вошла в Южную Осетию. В рамках форума мы встречались и разговаривали с президентом Татарстана, тоже есть проекты, которые можно реализовать на территории Южной Осетии. 

Президент России Владимир Путин (справа) и президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов во время встречи в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Межгосударственные отношения России и Южной Осетии
Очень много проектов и с другими регионами, которые мы будем, конечно же, реализовывать. И делать так, чтобы Республика Южная Осетия переходила от абсолютной зависимости к более-менее самостоятельности. Это не говорит, конечно же, о какой-то политической независимости, но ведь это необходимо и самой Российской Федерации тоже. И если мы хотя бы сделаем так, чтобы собственные доходы республики увеличились за короткое время, лет за пять, хотя бы до 40-50%, считаю, это будет очень хорошим результатом. К этому мы будем стремиться, тем более Россия сама вкладывает деньги в развитие Южной Осетии: и в экономику, и в инфраструктуру.

Лучшего инвестора, чем Россия, у Южной Осетии нет. И все руководители регионов РФ, с кем мы встречались на ПМЭФ и не только, они всегда готовы прийти, инвестировать, делать совместные предприятия. Думаю, что мы найдем этому применение. Сегодня со многими субъектами мы эту дорожную карту обсуждали.

— О какого рода новых проектах идет речь, например, с тем же Татарстаном? 

— Татарстан сегодня уже присутствует в Южной Осетии. Строительные компании работают в республике. Государственный драматический театр в Южной Осетии строит как раз Татарстан, и, уже зная Южную Осетию, они должны прислать своих специалистов, чтобы на месте ознакомиться с возможностями развития экономических отношений. 

— Возможно ли открытие транзита через Южную Осетию из России в Грузию? На каких условиях? Что для этого нужно?

— Я бы не ограничивался понятием транзита из России в Грузию. Кроме Грузии, в Закавказье есть еще Азербайджан, Армения, есть Иран и Турция. Конечно, дорога через Южную Осетию самая удобная и для Турции, и для Азербайджана, и для Армении, и для Грузии.

Флаг Южной Осетии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РФ поддерживает Южную Осетию по вопросу транзита грузов через ее территорию
Для того чтобы открыть дорогу, нужно политическое решение, в первую очередь самой Грузии. С нашей стороны я не считаю, что могут быть какие-то проблемы. Единственная проблема, на которую может ссылаться грузинская сторона, это статус Южной Осетии. Конечно же, мы не позволим, и этого без сомнения не будет, чтобы Южная Осетия в этой дорожной карте связи Европы с Азией выступала не как равноправный партнер. Южная Осетия должна выступать равноправным партнером, должна участвовать в этом точно так же, как и другие государства. А в принципе, для Южной Осетии никаких проблем нет.

Меня иногда обвиняют в том, что из-за этой дороги, мол, нет политических отношений, еще они не подписали меморандум о неприменении силы. Но мы в первую очередь должны думать о тех людях, которые проживают в Армении, в Азербайджане, о тех, кто хочет торговых отношений с Россией в Иране, Турции. Мы не должны зацикливаться на Грузии. Другое дело, что на сегодняшний день Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений, однако экономические отношения развиваются, и поэтому я никаких проблем, в принципе, не вижу. Если Грузия будет настаивать на том, чтобы Республика Южная Осетия не была равноправным партнером, то необходимо будет проводить какие-то консультации, переговоры и объяснять, что это далеко не так. Мы — республика, и мы будем равноправным партнером. 

— Вы сами служили миротворцем в Южной Осетии. Сейчас там расположена российская база. Достаточно ли только этой базы, ее вооружений для надежного обеспечения безопасности республики? Что еще нужно? И правда ли, что в Южной Осетии размещены российские комплексы С-300?

— Вы знаете, иногда журналисты любят раздувать. Говорят, что у нас есть и "Тополь-М", и аэродром для стратегических бомбардировщиков, и так далее. Конечно, нет. Того вооружения, которое есть в республике, и того контингента военнослужащих, которое есть, в том числе и в пограничном управлении ФСБ РФ, достаточно для того, чтобы сохранять безопасность Южной Осетии. Плюс Вооруженные силы республики. Их вполне достаточно, чтобы дать отпор возможному агрессору.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Бибилов опроверг сообщения о размещении в Южной Осетии С-300 и "Тополь-М"
Дополнительно мобилизовывать какие-то силы из РФ или внутри Южной Осетии абсолютно нет никакой необходимости. В Южной Осетии есть Вооруженные силы, сейчас проходит призывная кампания, практически все мужское население республики в возрасте от 25 лет прошло войну, каждый из них в индивидуальной подготовке довольно высоко обучен. Мы проводим сборы в рамках тех законов, которые есть в республике. Боевая готовность Вооруженных сил Южной Осетии обеспечена, обучение военнослужащих проходит в рамках боевой подготовки Вооруженных сил республики. В итоге те силы, которые сегодня есть на нашей  территории, полностью гарантируют безопасность Южной Осетии. Причем вы, наверное, знаете, что на сегодняшний день разработан план комплексной безопасности территории РФ и Южной Осетии в части ее границ. Она сегодня полностью обеспечена, договоры между нашими военными ведомствами подписаны, дополнительные соглашения подписаны. И в рамках этих соглашений ведется работа по обеспечению контурной безопасности Южной Осетии и РФ в части границ Южной Осетии. 

 

 

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