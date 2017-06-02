Анатолий Бибилов: референдум о присоединении к России рано или поздно будет

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости о перспективах референдума о присоединении республики к России, о том, как Цхинвал собирается выходить на самоокупаемость и есть ли в Южной Осетии российские ракетные комплексы С-300.
— Анатолий Ильич, вы до и после выборов заявляли о необходимости воссоединения осетинского народа, о необходимости присоединения к России. Когда все-таки состоится референдум по этим вопросам?
Что касается референдума, то, конечно, я считаю, что его надо проводить. Но в то же самое время, когда у нас была возможность провести референдум (об этом я заявлял еще в 2014 году) тогда, к сожалению, мы ее упустили. Сегодня надо все заново начинать делать. Все надо привести к тому, чтобы этот референдум нам принес результат.
— То есть этот вопрос не решить до конца года? Он может быть отложен на более долгосрочную перспективу?
— Вы знаете, сегодня мир так изменчив, что ничего нельзя исключать. И мы должны понимать ситуацию, которая складывается вокруг Южной Осетии, понимать, что у Южной Осетии сложились экономические отношения с некоторыми, скажем так, непризнанными странами. Не учитывать их интересы мы не имеем права, потому что Южная Осетия вчера была в той же ситуации и в том же состоянии, что находятся они. И поэтому мы не должны забывать о них, проводить с ними консультации на тему, что будет, если мы проведем референдум и войдем в состав России. Еще раз подчеркиваю: время летит быстро, мир меняется очень скоротечно. И вопрос этот будет обсуждаться и будем принимать решение. И вы, журналисты, узнаете об этом первыми.
— Не секрет, что бюджет Южной Осетии во многом формируется за счет России. Как долго будет продолжаться такое положение дел? Есть ли возможность у Южной Осетии стать, так сказать, самоокупаемой республикой? За счет каких ресурсов?
— На сегодняшний день мое участие здесь, на форуме, как раз говорит о том, что мы находим какие-то пути выхода из этой ситуации. Сегодня те соглашения, которые действуют с федеральными властями (России), соглашения о союзничестве и интеграции, которые подписаны двумя президентами — Южной Осетии и РФ — должны претворяться в жизнь. Как это делать? Сегодня нам надо налаживать отношения с регионами РФ, и мы это уже делаем. На сегодняшний день есть инвестиции с Владимирской областью, она фактически вошла в Южную Осетию. В рамках форума мы встречались и разговаривали с президентом Татарстана, тоже есть проекты, которые можно реализовать на территории Южной Осетии.
Лучшего инвестора, чем Россия, у Южной Осетии нет. И все руководители регионов РФ, с кем мы встречались на ПМЭФ и не только, они всегда готовы прийти, инвестировать, делать совместные предприятия. Думаю, что мы найдем этому применение. Сегодня со многими субъектами мы эту дорожную карту обсуждали.
— О какого рода новых проектах идет речь, например, с тем же Татарстаном?
— Татарстан сегодня уже присутствует в Южной Осетии. Строительные компании работают в республике. Государственный драматический театр в Южной Осетии строит как раз Татарстан, и, уже зная Южную Осетию, они должны прислать своих специалистов, чтобы на месте ознакомиться с возможностями развития экономических отношений.
— Возможно ли открытие транзита через Южную Осетию из России в Грузию? На каких условиях? Что для этого нужно?
— Я бы не ограничивался понятием транзита из России в Грузию. Кроме Грузии, в Закавказье есть еще Азербайджан, Армения, есть Иран и Турция. Конечно, дорога через Южную Осетию самая удобная и для Турции, и для Азербайджана, и для Армении, и для Грузии.
Меня иногда обвиняют в том, что из-за этой дороги, мол, нет политических отношений, еще они не подписали меморандум о неприменении силы. Но мы в первую очередь должны думать о тех людях, которые проживают в Армении, в Азербайджане, о тех, кто хочет торговых отношений с Россией в Иране, Турции. Мы не должны зацикливаться на Грузии. Другое дело, что на сегодняшний день Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений, однако экономические отношения развиваются, и поэтому я никаких проблем, в принципе, не вижу. Если Грузия будет настаивать на том, чтобы Республика Южная Осетия не была равноправным партнером, то необходимо будет проводить какие-то консультации, переговоры и объяснять, что это далеко не так. Мы — республика, и мы будем равноправным партнером.
— Вы сами служили миротворцем в Южной Осетии. Сейчас там расположена российская база. Достаточно ли только этой базы, ее вооружений для надежного обеспечения безопасности республики? Что еще нужно? И правда ли, что в Южной Осетии размещены российские комплексы С-300?
— Вы знаете, иногда журналисты любят раздувать. Говорят, что у нас есть и "Тополь-М", и аэродром для стратегических бомбардировщиков, и так далее. Конечно, нет. Того вооружения, которое есть в республике, и того контингента военнослужащих, которое есть, в том числе и в пограничном управлении ФСБ РФ, достаточно для того, чтобы сохранять безопасность Южной Осетии. Плюс Вооруженные силы республики. Их вполне достаточно, чтобы дать отпор возможному агрессору.