США
2.062 июня10:18МСК
USD56.54-0.15
EUR63.53+0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Виктор Евтухов: инвесторы готовы вкладывать в переработку мусора в России

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (402)
10:0002.06.2017
(обновлено: 10:07 02.06.2017)
0100
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВиктор Евтухов. Архивное фотоВиктор Евтухов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Проблема мусора в нашей стране в последние годы становится если не одной из главных, то одной из самых заметных: общая площадь свалок в стране достигает, по данным российских властей, почти 50 тысяч гектаров — то есть сопоставима с территорией небольшого государства, а количество отходов на этих свалках превышает 30 миллиардов тонн. Как власти России намерены делать деньги из этого мусора, появятся ли зоны отдыха в городах на месте свалок, и какие для этого нужны вложения, рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Беседовала Дарья Станиславец.

- Во сколько вы оцениваете объем инвестиций, которые необходимы, чтобы начать решать проблему переработки мусора в России, и главное — где взять на это деньги?

— Средств на создание инфраструктуры, по оценкам Внешэкономбанка, требуется около 1 триллиона рублей.

Для извлечения полезных компонентов (вторичных ресурсов) из общего объема твердых коммунальных отходов необходимо создание мощностей по сортировке (обработке) твердых коммунальных отходов.

Оценочно существует потребность создания около 200 автоматизированных мусоросортировочных комплексов до 2030 года общим объемом капитальных вложений порядка 400 миллиардов рублей.

Средства готовы вкладывать пенсионные фонды, частные инвесторы, государство в рамках мер поддержки отрасли.

Через два года в Московской области принимать мусор будет некуда
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Коган: через два года в Московской области принимать мусор будет некуда
Как показывает мировая практика, рециклинг отходов создает в десять раз больше рабочих мест, чем традиционное захоронение отходов на полигонах. При создании 100 новых рабочих мест в рециклинге количество рабочих мест в традиционной сфере обращения с отходами сокращается всего лишь на десять.

Индустрия переработки отходов в США в 2010 году обеспечивала 460 тысяч рабочих мест с фондом заработной платы 26 миллиардов долларов. Налоговые платежи всех уровней составили 10,3 миллиарда долларов. Стоимость произведенной продукции и оказанных услуг превышала 90 миллиардов долларов, что сопоставимо с объемами издательской деятельности или добычи угля.

Индустрия переработки отходов в США является одной из десяти наиболее быстро растущих отраслей. В 2016 году зафиксирован рост в 11%. Повышение доли вторичного использования отходов на 1% создает дополнительно около 35 тысяч рабочих мест.

- Какие уникальные технологии в части переработки есть в России? В чем заинтересованы иностранные инвесторы? Например, Китай высказывал заинтересованность в российских технологиях переработки мусора и очистки воды. Интерес есть и у Японии.

— До начала 90-х годов в России на отрасль переработки отходов работали ряд научно-исследовательских институтов, функционировали исследовательские лаборатории. Большая работа проводилась и до сих пор проводится в области биотехнологий по утилизации органических отходов.

Экспертами Научно-технического совета по развитию производственно-технических комплексов по переработке отходов был собран значительный массив информации: по предприятиям, которые выпускают оборудование по переработке отходов, НИИ, которые заняты разработкой технологий и оборудования по переработке, учебным заведениям, которые готовят специалистов в области переработки отходов.

Свалка. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Росприроднадзор назвал шесть самых "мусорных" российских регионов
В ближайшее время можно будет систематизировать все данные, но уже сейчас можно сказать, что исследовательские институты работают по уникальным технологиям по термическому обезвреживанию отходов с генерацией тепла и электроэнергии, по пиролизу, по утилизации вторичного сырья для производства готовой продукции, по обработке отходов (мусоросортировке).

При этом, как показывают результаты бизнес-миссий, проходящих в рамках межправкомиссий, в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в Индии российское оборудование традиционно более интересно, чем многие зарубежные аналоги за счет своей надежности и меньшей, чем у западных аналогов, цены.

В настоящее время ведутся переговоры с представителями правительства Индии о создании рабочей группы и формировании программы сотрудничества в области трансфера природоохранных технологий. Такие же переговоры ведутся с Казахстаном, делегация из которого приезжала на переговоры в министерство.

В конце апреля текущего года состоялся выезд в Японию. Я сам возглавлял делегацию. После визита члены бизнес-миссии уже провели ряд переговоров об обмене опытом в сфере сбора и утилизации отработанных масел, отслужившей электроники, литий-ионных батарей. Надеемся, что сотрудничество с Японией будет развиваться не только по строительству мусоросжигательных заводов, но и по ресурсосбережению и возврату в оборот вторичных ресурсов.

- Когда в России могут появиться такие проекты, как в Корее и Японии, когда на месте старых свалок возводят парки и целые острова?

— В России уже есть такие проекты. В частности, в московском регионе был разработан проект по рекультивации старой свалки и созданию на ее месте прогулочного парка (полигон ТКО Некрасовка), такая же работа предполагается на месте еще одного полигона (Левобережный).

Мусорная свалка. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
В России мусорные свалки занимают почти 50 тысяч гектаров
К работе над проектами привлекают зарубежные компании, которые имеют опыт их создания, в частности, в Европе.
Говоря о Японии, в Токио мы посмотрели полигон ТКО, который вдается в море, образуя экологически безопасное место утилизации отходов. Самое интересное, на весь город Токио, где проживают порядка 10 миллионов человек, — только один полигон. И на него попадает порядка 15% отходов. Все остальное применяется как вторичные ресурсы, включая энергетические и сырьевые.

По мере реализации норм природоохранного законодательства, которые требуют сокращения полигонного захоронения, таких объектов в России будет появляться все больше. Главное иметь в виду: они должны предусматривать современные технологии изоляции полигонов, отведения метана и его использования в качестве альтернативного топлива.

Вопросы применения альтернативного топлива в последнее время активно обсуждаются. Приготовление топлива из отходов (РДФ-топлива) позволяет сократить количество муниципальных отходов, поступающих на полигоны. Эти отходы после специальной обработки, по примеру Европы, можно использовать в цементных печах. Одновременно решаются задачи экологически безопасного уничтожения отходов и экономии природного топлива цементной промышленностью.

- Каковы планы по строительству мусороперерабатывающих заводов в России? Необходимо ли создать единую схему по их строительству на территории РФ?

— При разработке территориальных схем по обращению с отходами субъекты запланировали создание различных производств по обращению с отходами. Задача нашего министерства — дать им линейку надежного российского оборудования с доступным сервисом.

Мусор врозь: инструкция для городской квартиры
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мусор врозь: инструкция для городской квартиры
При этом анализ терсхем показал, и это было отмечено Росприроднадзором, что они требуют серьезной доработки. Они несовершенны из-за отсутствия в них мест образования и переработки промышленных отходов и отсутствия элементов планирования отрасли переработки.
На последних слушаниях в Госдуме, 18 мая, также было отмечено, что отсутствует понимание необходимости учитывать фактор межрегионального сотрудничества при построении отрасли переработки в России. Каждый регион имеет свое видение переработки отходов и закладывает в первую очередь строительство полигонов на своих территориях. И даже когда предприятия по переработке заложены в терсхему, в регионах нет понимания, справятся ли эти предприятия с утилизацией накопленных и образующихся отходов в регионах. 
Именно исходя из этого, министр промышленности и торговли Денис Валентинович Мантуров на встрече с заместителем председателя правительства Александром Геннадиевичем Хлопониным заручился его поддержкой в том, чтобы учесть Минпромторг в качестве ФОИВ, отвечающего за согласование терсхем в части выбора технологических решений и оборудования. Это позволит исключить вышеуказанные недостатки при разработке и согласовании терсхем.

- Необходим ли единый регулятор на этом рынке? Например, отдельная госкорпорация или другой специальный орган?

— На сегодняшний день решением вопросов обращения с отходами занимаются различные государственные органы, каждый в пределах своих полномочий. Их деятельность не всегда согласована. Каждый орган выпускает достаточно большое количество своих подзаконных актов, в которых бизнесу сложно разобраться.

Работа мусороперерабатывающего завода. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил стоимость создания в России отрасли по переработке​ мусора
Но создать единый орган не получится, потому что каждое ведомство отвечает за свой фронт работ, определенных его полномочиями.
В настоящее время Минпромторг прорабатывает предложения о создании межведомственной комиссии по координации взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти в области обращения с отходами.

 — Какие меры поддержки просят бизнесмены? Нужны ли дополнительные льготы?

— Что касается мер поддержки отходоперерабатывающей индустрии и отрасли производства высокотехнологичного оборудования по обращению с отходами, то в рамках госпрограммы по развитию промышленности уже сегодня можно воспользоваться общеотраслевыми мерами.

Это субсидии на уплату части процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов, субсидии на финансирование части затрат на НИОКР, льготное заемное финансирование в рамках Фонда развития промышленности.
Одновременно Минпромторгом проработаны меры поддержки, среди них механизмы предоставления субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию проектов по созданию экотехнопарков, субсидии на компенсацию выпадающего дохода отечественным производителям оборудования для отрасли переработки отходов.

Комментировать
+
Интервью
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена