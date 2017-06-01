Новаков: "в августе Енисей как оживленное шоссе. А сейчас ждем ледохода"

Со дня на день в низовьях Енисея вскроется лед. В заполярный город-порт Дудинку ледоход и весенний паводок приходят в конце мая — начале июня. В это время в Дудинском порту "пересменка" между зимней и летней навигацией. Об уникальных особенностях самого северного международного порта в мире корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказал директор порта Алексей Новаков.

— В мире нет другого порта, который бы ежегодно затапливало, технику эвакуировали, а потом возвращали на место. Как это происходит? И когда? Сейчас конец мая, а льды на месте, никакого движения не наблюдается…

— Ждем. В этом году ледоход задерживается — пока кромка льда в 300 километрах от Дудинки. Если посмотреть график за последние пять лет, затопление причалов порта обычно приходилось на 15-16 мая. В этом году оно выпало на 24 мая. Но начало ледохода на реке Енисей, который проходит на пике паводка, МЧС прогнозирует на 2-4 июня. Уже через три недели уровень воды пойдет вниз, и морской причал освободится. У нас вода поднимается в среднем до 14,5 метров. А в 1999 году был рекорд — 21,5 метра. То есть все причалы уходят под воду. И мы, действительно, каждый год эвакуируем всю инфраструктуру порта, выводим краны, оборудование и, по сути, прекращаем обработку судов почти на месяц.

Наш портовый флот в это время в затоне, лёгкие суда мы поднимаем на берег вместе с оборудованием — за три недели до начала затопления.

В свое время была создана уникальная технология эвакуации на высокий берег портальных кранов. Сейчас они уже наверху стоят, а неделю назад были внизу. Технология такая: кран ходит по рельсам, заходит на технологическую тележку, тележка смещает его в тыл, он переходит на вторую, и она уже поднимает его наверх. Это было придумано в 60-70-е годы ХХ века. Технология действительно уникальная.

© Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Ледокольные суда, зимняя навигация © Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Ледокольные суда, зимняя навигация

— А как выглядит ледоход в Дудинке?

— Незабываемо! Сначала поднимается вода — вместе со льдом, и уже тогда лед начинает движение. Глыбы льда встают дыбом, грохот стоит страшный! Люди специально приезжают из Норильска, чтобы посмотреть на уникальное природное явление. Для зрителя это, конечно, потрясающее зрелище, а для нас — природное явление, которое несёт разрушение инфраструктуре порта. Ледоход прошел — мы ее восстанавливаем и возвращаемся к нормальному ритму работы. Дело привычное, но затратное. Пока вода не пришла к нормальным отметкам, обрабатываем суда прямо на рейде. Совсем простаивать мы никак не можем, ведь, помимо того, что через нас идет снабжение всего Норильского промышленного района, порт является важным звеном в технологической цепи производства ГМК "Норникель". Официально Дудинский порт — это Заполярный транспортный филиал "Норникеля". Мы не только принимаем грузы, которые обеспечивают работу предприятий, но и отправляем как готовую продукцию, так и "полуфабрикаты" — файнштейн (промежуточный продукт при производстве никеля и меди). Он уходит на предприятия Кольской горно-металлургической компании.

Сейчас период пиковых нагрузок прошёл, зимняя навигация завершается. У нас осталось последнее судно, которое будет догружаться, пока не начнёт подниматься вода. А следующее, уже с грузами, придет и станет ниже по течению в том месте, где можно спрятаться от ледохода. И будет ждать, когда пройдет большой лед.

© Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Ледоход на Енисее © Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Ледоход на Енисее

— Как возник порт Дудинка — с ежегодной эвакуацией кранов и всесезонной навигацией, несмотря на восемь месяцев льдов?

— Порт создаётся под потребности. Наш был создан в точке оптимального приближения к основному потребителю. В 30-е годы прошлого века это был строящийся Норильский комбинат. И именно эта точка позволяла в те годы осуществить доставку грузов за один сезон. До запуска порта "Дудинка" грузы везли по реке, Северный морской путь был еще плохо освоен. По Норило-Пясинской водной системе доставка часто растягивалась на два года. Караваны судов, бывало, замерзали в пути и проводили зимовку во льдах.

Вот и решили создать порт в Дудинке. И, несмотря на специфику с затоплением и эвакуацией, экономически это все равно оправдано. И вообще нам нравится гордиться своей уникальностью. Это не пустые слова. Здесь все уникально — и порт, и город, потому что в условиях вечной мерзлоты неприменимы типовые решения. Попробуйте забить сваю в эту землю. Попробуйте заставить обычную технику работать в минус 50. Элементарные вещи здесь требуют глубокой проработки. Сталь для наших кранов нужна особая. И люди "из стали", которые тоже могут работать при минус 50-ти и ниже.

© Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Порт Дудинка © Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Порт Дудинка

— Енисей зимой промерзает на полтора-два метра, а нагромождение льдин на берегу при ледоходе порой достигает девяти метров в высоту. Но у вас же есть свой ледокольный флот…

— В этом году толщина льда до полутора метров доходила. Но мы, действительно, до такого не доводим. Два вспомогательных портовых ледокола "Авраамий Завенягин" и "Дудинка" постоянно поддерживают состояние акватории порта пригодным для швартовки морских судов к причалам.

Морской флот компании также уникальный. Суда специально были разработаны для "Норникеля", чтобы не нанимать ледоколы и не зависеть от ледокольной проводки. Они могут самостоятельно ходить по Северному морскому пути. В зимнюю навигацию мы обрабатываем только морские суда, которые идут по нему из Мурманска и Архангельска, а когда ледоход проходит и начинается летняя навигация, начинаем обрабатывать грузы по речному направлению: это порты реки Енисей, в основном, Красноярск и Лесосибирск. За летнюю навигацию, с июня по октябрь, поскольку к середине октября, как правило, лед уже встает, мы принимаем две трети грузов от общего годового объема — чаще промышленного назначения. Понятно, что водным путем, а не авиаперевозками, способ доставки более дешевый, поэтому стараемся принять летом как можно больше судов. Именно в этот период мы организуем заготовку, прием и обработку инертных и сыпучих материалов: песка, угля, клинкера. Речной песок добываем здесь же, в ста километрах выше по течению, привозим и складируем на причалах. Объём — до двух миллионов тонн. Также у нас приходят огромные объёмы леса — от 60 до 80 тысяч кубометров. И снова есть своя технология, которая позволяет лес извлечь — его везут не баржами, а сплавляют по Енисею на плотокараванах. Мы принимаем, завозим в специальную гавань, извлекаем лес и складируем на берегу, обеспечивая фактически годовой запас Таймыра, который потребляют заводы и фабрики "Норникеля" и весь полуостров.

— Порт Дудинка международный… Чьи суда заходят к вам?

— Последний раз были голландцы и немцы. А вообще кого покупатель наймет, те и приходят. Для нас важно, что у нас есть пункт пропуска, таможня и возможности обрабатывать иностранные суда. Но все же большинство судов — наши. Мы же обеспечиваем ещё и северный завоз во все поселки Таймырского района, включая места проживания коренного населения. У нас три сухогруза оборудованы лебёдками. Идет судно из Архангельска или Мурманска, может остановиться возле посёлка и прямо на лёд выгрузить контейнеры с товаром, а у местных забрать рыбу, — процессы отлажены. Плюс возим материалы для Арктической горной компании, для Ванкорского нефтегазового месторождения и далее по списку. Мимо нас не пройдёшь. Вдобавок, "Норникель" ведёт огромную работу по очистке территорий от металлолома — речь о Норильске и других промышленных районах. Компания занимается этим системно: металлолом собирают, перерабатывают, и порт его отгружает. Забирают его, как правило, иностранные суда.

— Из каких судов состоит ваш собственный флот?

— Флот порта состоит из 11 судов: это морские и речные буксиры, лоцманский катер, сборщик льяльных вод, танкер-бункеровщик — наша большая бензозаправка. Но есть еще морской флот компании: шесть судов ледового класса — пять сухогрузов и танкер. Этого достаточно, чтобы обеспечить круглогодичное перемещение всех материалов на морском направлении. На речном работают суда Енисейского речного пароходства — около 400 единиц. Там же есть речные танкеры — мы завозим топливо не только по морю, но и по реке, в основном, в летний период. В общем, если вы приедете в августе или сентябре, река будет как оживленное шоссе, по которому снуют 600 судов — не только наш флот, но и суда частных компаний, которые мы тоже обрабатываем.

Грузооборот порта в год составляет примерно четыре миллиона тонн. В периоды активного строительства предприятий доходил до семи. Но наш потенциал — 11 миллионов тонн. Представьте, 96-97% всего грузопотока на Таймыр проходит через порт, и только 3-4% — скоропортящиеся продукты, лекарства, парфюмерию — везут самолетами.

— Порт — это режимный объект, сюда не все могут попасть. Есть у вас смотровая площадка, куда люди могут прийти и на порт поглядеть?

— А вот сейчас откроем окно и поглядим. С берега, с площади, где расположены храм, краеведческий музей и администрация, открывается очень хороший вид на порт. Люди любят смотреть на порт — я сам любуюсь каждый день.

— А когда, по-вашему, порт наиболее красив?

— Вы знаете, в каждом периоде есть своя прелесть. Лично я больше ощущаю мощь порта зимой. Когда среди глыб льда швартуется морское судно, и наши люди, наши механизмы начинают его обрабатывать, для меня это самое впечатляющее зрелище, особенно в период полярной ночи, при свете сигнальных судовых огней и причальных прожекторов. Люди гордятся работой в порту, на градообразующем предприятии Дудинки. Около 1300 дудинцев у нас трудятся. Прибавьте их семьи, которые тоже "наши", так как пользуются социальным пакетом сотрудника предприятия — льготными путевками и бесплатными билетами на материк в отпуск. Город существует благодаря порту. И поэтому свое 80-летие в этом году мы отметим вместе с юбилеем Дудинки. Ей 350 лет, но водными воротами Таймыра она стала благодаря порту. Так что праздновать круглые даты будем вместе.