Александр Афанасьев: биржа поможет в выпуске облигаций среднему бизнесу

Первый квартал показал значительный рост рынков РЕПО, товарных деривативов и рынка облигаций как за счет выпуска ОФЗ, так и корпоративных бумаг. Но Московская биржа готова идти и дальше, обсуждая возможности с регуляторами для привлечения на рынок публичного долга компаний малого и среднего бизнеса. О том, как это будет происходить и какие новые эмитенты и инвесторы могут появиться в кратко- и среднесрочном периоде, в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев.

— Первый квартал, как и прошлый год, прошел под знаком роста объемов торгов облигационного рынка, по сравнению с которым рынок акций показал скромные результаты. На ваш взгляд, в чем причина такой диспропорции? На других зарубежных рынках такая же ситуация?

— Мы видим существенный рост объемов торгов и на рынке облигаций, и на рынке РЕПО, и в товарных деривативах.

Действительно, сейчас аппетит инвесторов к публичному долгу российских эмитентов выше, чем к акциям. Ведь ставки все еще очень привлекательны для инвесторов, тем более что рубль укрепляется, и при этом стали уже приемлемыми для эмитентов. У компаний есть отложенный спрос на долговое финансирование на развитие своего бизнеса. В прошлом году порядка 2,5 триллиона рублей было привлечено компаниями (это без однодневных облигаций, которых было выпущено на 1,4 триллиона рублей).

За первые четыре месяца этого года мы видим прирост объема новых выпусков ОФЗ на 64%, порядка 10% — прирост новых выпусков корпоративных облигаций.

Соседи к нам стали приходить, увидев развитие рынка: "Казахстанские железные дороги" выпускают облигации на 15 миллиардов рублей. Это хороший признак — такой пробный выпуск.

Видим растущий интерес и российских частных инвесторов к облигациям, потому что ставки по депозитам — традиционному продукту для сбережений в России — снижаются, а индекс ОФЗ показывает доходность с начала года 13% в годовом выражении. Появились налоговые стимулы для инвестиций в фондовый рынок.

— Ожидаете ли вы в этом году IPO и SPO компаний? Сколько их может быть?

— Сейчас порядка 5-7 компаний хотят выйти на IPO и SPO. Компаний, которые интересуются листингом и находятся на разных этапах диалога с нами, еще больше. Готовимся к возможной крупной приватизационной сделке — размещению акций "Совкомфлота".

— Вы недавно говорили, что Московская биржа составила план по привлечению средних компаний на площадку в качестве эмитентов. Можете рассказать о нем? Будет ли для этого создан отдельный сектор по типу РИИ? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк Московская межбанковская валютная биржа

— Главная задача проекта — обеспечить доступ к публичному рынку капитала средним и небольшим динамично развивающимся российским компаниям, выделить их в отдельный сектор листинга. Компании смогут размещать облигации без регистрации проспекта ценных бумаг (но при условии регулярного раскрытия информации). Возможно, биржа снизит для них требования по доле акций в свободном обращении (free-float), так как сейчас они для этих компаний великоваты. Совместно с институтами развития прорабатываем механизмы поддержки компаний нового сектора после прохождения ими листинга. Такие меры поддержки могут включать, например, льготное кредитование, субсидирование ставки по купонам облигаций, получение гарантий и так далее.

— Можно ли ожидать в этом году размещения Минфином ОФЗ в юанях на Московской бирже? Возможен ли выход на биржу корпоративных заемщиков в юанях?

— Мы создали инфраструктуру, которая готова для размещения облигаций в юанях. Само решение по выпуску — за эмитентом — Минфином. Китайская инициатива "Один пояс — один путь" придает импульс для расширения российско-китайского сотрудничества в области инвестиций и финансового рынка. Поэтому размещение облигаций в юанях может оказаться очень интересной альтернативой заимствованию в долларах и евро.

Российские компании потенциально готовы размещать свой корпоративный долг в китайской валюте, важным стимулом для них станет размещение суверенного долга для установления нового бенчмарка.

— В декабре вы подписали соглашение с Шанхайской фондовой биржей, согласно которому китайские брокеры будут предоставлять доступ к торгам российскими ценными бумагами на Московской бирже своим клиентам, при этом предусмотрена возможность оказания содействия китайским компаниям, желающим пройти листинг на Московской бирже. Недавно было подписано еще одно соглашение. Как эти соглашения работают? © РИА Новости / Жанна Манукян Московская биржа будет сотрудничать с двумя ведущими китайскими брокерами

— Наша главная задача — привлечь китайский капитал в Россию и продавать наши продукты и сервисы на китайском рынке. Безусловно, мы также будем рады, если китайским компаниям будет интересен российский рынок капитала и они придут за листингом на Московскую биржу. Мы очень динамично развиваем отношения с Китаем. Крупнейшие китайские поставщики финансовой информации уже начали распространять рыночные данные (market data) Московской биржи, мы подписали соглашение о сотрудничестве с двумя ведущими китайскими брокерами, проводим в Шанхае инвестиционный форум совместно с локальной биржей. Как известно, на нашей площадке проходят биржевые торги по валютной паре юань/рубль, есть возможность хеджировать валютный риск через фьючерс по паре юань/рубль.

Главное ограничение в том, чтобы на нашем фондовом рынке было больше китайских денег — существенные ограничения на вывоз капитала из страны.

— Каково сейчас соотношение российских и иностранных инвесторов по объемам торгов на Московской бирже по секторам? Считаете ли вы такое соотношение оптимальным? Есть ли необходимость в увеличении числа иностранных инвесторов? На ваш взгляд, какие факторы могут сработать, чтобы количество российских инвесторов на бирже увеличилось?

— В оборотах рынка акций доля международных инвесторов выросла с 38% в 2012 году до 47% в настоящее время, на срочном рынке их доля составляет 45%. На валютном рынке доля за последние пять лет выросла с 10% до 17% на конец 2016 года, в начале 2017 года она чуть снизилась. На рынке облигаций доля международных инвесторов порядка 20% в оборотах. Насколько это оптимальное соотношение между российскими и международными инвесторами? Об этом говорит сам рынок: если у нас ликвидный стакан, растут обороты, значит, такое соотношение эффективно. При этом я хотел бы видеть больше российских участников: национальный рынок тогда силен, когда на нем есть долгосрочные местные инвесторы.

— Ранее вы говорили, что одним из пунктов стратегии Московской биржи является развитие внутреннего инвестора. Что биржа сейчас делает для этого? Как вы оцениваете темпы роста количества индивидуальных инвестиционных счетов (ИИСов), открываемых физлицами?

— Количество счетов, открытых на бирже частными инвесторами, за три года увеличилось с одного до 1,7 миллиона. Хорошо пошли ИИСы — открыто более 220 тысяч, из них треть — активные, это высокая доля. Есть еще одно правильное решение со стороны государства: с 1 января 2018 года купон по корпоративным облигациям не будет облагается налогом (по ОФЗ купон и сейчас не облагается налогом).

Биржа активно участвует в проектах по финансовому просвещению и повышению финансовой грамотности. Совместно с брокерами мы проводим в год более 100 региональных мероприятий, свыше 500 обучающих вебинаров и семинаров в рамках Школы Московской биржи. С начала года школу посетило около 15 тысяч человек.

Доля ценных бумаг в сбережениях населения в 2012 году составляла 8%, сейчас — 16%, то есть мы видим позитивную тенденцию, наши граждане начинают дифференцировать инструменты инвестиций своих сбережений.

— Чего не хватает для развития этого сектора на сегодняшний момент?

— Нужно увеличить ежегодный максимальный взнос на ИИС, на который распространяется налоговая льгота, с нынешних 400 тысяч рублей до хотя бы 1 миллиона.

Соответствующее предложение сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе. Необходима информационная поддержка со стороны государства, даже пропаганда, убеждающая людей инвестировать в отечественную экономику напрямую с помощью приобретения ценных бумаг российских компаний.

Инструменты фондового рынка — это конкуренция банковским депозитам и структурным продуктам банков. Не удивительно, что банки не очень активно продвигают инвестиции в акции и облигации. Но это меняется: например, "Тинькофф банк" через сотрудничество с БКС открыл порядка 40 тысяч брокерских счетов. Также в направлении инвестброкериджа активизировались и крупные банки — ВТБ24, Сбербанк. Надеюсь, что активность банков по продаже биржевых продуктов будет увеличиваться.

Нам нужно кастомизировать некоторые продукты под спрос именно физлиц. Мы уже разговариваем с эмитентами, чтобы они могли выпускать бумаги по типу ОФЗ для населения. Еще важно облегчить доступ физлиц на биржу через развитие удаленного доступа и создание более удобных интерфейсов для работы на рынках.

— Вас не удивляет, что физлица предпочитают довольно рискованный рынок акций, а не облигаций?

— Котировки акций, конечно, как правило, более волатильны. Однако статистика большинства рынков мира показывает, что в целом в долгосрочной перспективе 15-30 лет инвесторы в акции всегда выигрывают у инвесторов в другие типы активов. Акции — это и интересное накопление на будущее, и хорошая пенсионная программа. Именно так это и видят на развитых рынках, и нам надо донести до граждан, что отечественные компании будут жить долго, что у них есть долгосрочные перспективы развития, как и в целом у российской экономики.

— Вы недавно озвучили, что Московская биржа хочет переименовать свой основной индекс фондового рынка — индекс ММВБ — в индекс Мосбиржи. Изменится ли база расчета индекса? Останется ли общая база расчета у этого индекса с индексом РТС? © РИА Новости / Сергей Мамонтов Перейти в фотобанк Индекс РТС упал ниже психологически значимого уровня в 1100 пунктов

— Индекс ММВБ будет переименован в Индекс Мосбиржи (MOEX Russia Index). Биржа повысит требования к ликвидности ценных бумаг в основном индексе. Число акций станет переменным и будет зависеть от числа ликвидных инструментов на рынке. То есть мы будем стремиться к тому, чтобы индекс был легко реплицируемый, чтобы в нем не было "хвоста" из неликвидных акций. База расчета индекса Мосбиржи не будет отличаться от РТС: будет только различие по валютам и разные названия, как это есть и сейчас.

Естественно, переход к новой методологии будет плавным.

— Нет ли планов переименовать индекс РТС?

— Пока мы не планируем его переименовывать. Запустим Индекс Мосбиржи, посмотрим, как он будет работать. Индекс РТС — это бренд, его название знают аналитики во всем мире.

— Какие новые инструменты и сервисы планирует биржа запустить в 2017-2018 годах, чтобы увеличить собственные доходы? Как вы считаете, сможет ли биржа и в этом году увеличить комиссионные доходы или пик уже пройден и дальше этот вид дохода будет стабилизироваться?

— Не все зависит от самой биржи, но мы ставим себе цели развивать рынок, наращивать объемы торгов и, соответственно, биржевые комиссионные доходы. Рынок акций явно недооценен, тем более с учетом намечающегося роста экономики, снижения процентных ставок и высокой дивидендной доходности российских компаний. Международные инвесторы ждут сигнала, например, движения в сторону отмены санкций, чтобы начать вкладываться в российские ценные бумаги.

Мы расширяем число участников валютного и денежного рынка за счет корпораций, предоставляя им возможность работать на рынках напрямую. Для компаний это возможность существенно повысить эффективность работы со своей денежной ликвидностью, а для всего рынка — дополнительные объемы.

Также на валютном рынке готовимся представить четыре новые валютные пары, запустили маркет-мейкерскую программу, направленную на стимулирование ликвидности и улучшение качества биржевой книги заявок, хотим расширить количество иностранных клиринговых членов.

На срочном рынке будем развивать процентные деривативы. На товарном рынке, помимо уже торгующихся сахара и пшеницы, будем запускать и другую продукцию агропромышленного комплекса.

— Согласны ли вы с тем, что кибератаки являются одной из самых серьезных угроз? В прошлом году вы сталкивались с проблемой непосредственно. Насколько серьезной угрозой кибератаки являются для вас сейчас, насколько вы защищены? © Fotolia / Tomasz Zajda Эксперт дал прогноз по кибератакам на важные объекты в России в 2017 году

— Мы ко всем рискам относимся серьезно. И существенная часть наших расходов на IT, до 30%, уходит на цели, связанные с обеспечением информационной безопасности. За последние годы мы разделили сеть таким образом, что есть внутренний контур по основным торговым и учетным системам. Он полностью отделен от внешнего сетевого уровня, то есть они физически разделены, что существенно снижает возможность кибератаки на саму систему. У нас есть несколько контуров защиты и контроля, которые мы постоянно совершенствуем.