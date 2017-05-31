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Интервью

Чезаре Мария Рагальини: итальянский бизнес всегда сохранял доверие к России

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (91)
17:0031.05.2017
(обновлено: 17:09 31.05.2017)
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© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПосол Итальянской Республики Чезаре Мария РагальиниПосол Итальянской Республики Чезаре Мария Рагальини
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Итальянский бизнес сохраняет большой интерес к инвестициям в Россию, партнерские отношения между деловыми кругами двух стран сохранялись даже в сложные с точки зрения политики времена, заявил в интервью РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол Италии Чезаре Мария Рагальини. В преддверии ПМЭФ-2017 он рассказал о присутствии итальянских компаний в российских регионах, а также о визовой политике посольства Италии, за которую дипмиссия уже была удостоена награды Союза туроператоров России.

— Каковы ваши ожидания от форума в этом году? Как вы оцениваете присутствие итальянского бизнеса на ПМЭФ-2017?

— В этом году в Петербургском экономическом форуме примет участие весьма значительное количество представителей нашего бизнеса. Это будут представители как крупного бизнеса, так средних и малых предприятий. Это свидетельствует о доверии итальянского бизнеса в целом к России, доверии, которое с нашей стороны всегда было и сохранялось даже в самые непростые времена последних лет. Это также свидетельствует о том, что есть силы и желание (бизнеса Италии) участвовать в экономическом развитии России. Это говорит о большом желании внести вклад в экономику вашей страны с помощью в том числе высоких технологий, которыми обладают итальянские компании.  

Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главы BP, Total и Boeing планируют принять участие в ПМЭФ-2017
Мы все знаем, что именно применение высоких технологии для модернизации национальной экономики — одна из целей российской политики. На площадках форума есть отличные возможности для встреч, обсуждения, изучения будущих стратегий. 

В целом, конечно, форум за последние годы стал очень престижным и привлекательным для предпринимателей со всего мира. И в этой связи важно отметить, что итальянские компании принимали участие в ПМЭФ даже в те времена, когда представители других стран на него не приезжали.

Поэтому мое главное ожидание от форума — это надежда, что в последующие дни мы заложим основы для дальнейшего партнерства. Я уверен, что так и будет, как это было и в предыдущие годы.

— Каким вы видите будущее двустороннего российско-итальянского сотрудничества? Какие сферы могут развиваться сейчас более динамично?

— Наши компании обладают технологиями, которые можно применить практически во всех отраслях. Вряд ли мы найдем какую-нибудь отрасль, где итальянские компании не смогут принять участие. В настоящий момент мы видим особый интерес наших компаний к нефтегазовой сфере, сфере машиностроения, сельского хозяйства, химической промышленности, нанотехнологий, производства мебели. Мы также развиваем двустороннее партнерство в сфере здравоохранения. 

— Как вы можете оценить уровень содействия российских властей иностранным инвестициям? Можно ли говорить о каких-то значимых улучшениях с точки зрения уменьшения госрегулирования, бюрократии?

Встреча С. Лаврова и П. Джентилони в Риме. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Межгосударственные отношения России и Италии

— Конечно, в жизни всегда найдутся какие-то моменты, которые можно было бы улучшить. Но я думаю, что в настоящий момент те льготы и те преференции, которые предоставляет федеральное правительство России и власти субъектов, предоставляют нашим компаниям оптимальные условия для развития бизнеса. Я лично считаю, что (в России) есть очень интересные возможности для итальянских компаний. В прошлом и в этом году мы проводили очень активную работу для того, чтобы ознакомить итальянский бизнес с этими возможностями. В начале прошлого года мы составили справочник для инвестиций в Россию для итальянских предпринимателей, и такой справочник, в принципе, отвечает на вопросы, почему инвестировать, куда, в какие регионы и какие можно получить льготы. 

Мы рассмотрели сотни разных проектов из федеральных субъектов, после чего отобрали сто проектов, которые представили потом в Италии во время деловых поездок. Эти проекты мы представали итальянскому бизнесу в десятках городов Италии. 

— О каких регионах идет речь и можно ли говорить о расширении присутствия России?

— Конечно, есть регионы, где наше посольство имеет связи. Это Липецкая область, Владимирская, Воронежская, Краснодарский край, Свердловская область, Челябинская, республика Татарстан и некоторые другие регионы. 

— Планируете ли вы расширять сеть визовых центров, чтобы привлечь больше российских туристов в Италию? 

Доллары, рубли и евро. Архивное фото
© Fotolia / kkolosov
Товарооборот России и Италии вырос на 28% за первые два месяца 2017 года
- Когда я приехал в Россию в конце 2013 года, у нас было всего семь визовых центров, а сейчас их тридцать — от Калининграда до Владивостока. В прошлом году мы были награждены Союзом туроператоров России. Мы активно работали по этому направлению, именно с тем, чтобы идти навстречу российским туристам, их нуждам. Летом мы сократили время выдачи виз, и самое главное —  Италия уже несколько лет выдает долгосрочные визы. В общем, идет упрощение выдачи виз посредством нашего портала "Твоя Италия", где на русском языке можно найти много полезной информации для путешествия по Италии. Все эти меры позволили значительно увеличить количество выдаваемых виз. 

— А в следующем году будут новые центры открываться?

— В настоящий момент не планируется, но тридцать визовых центров работают. И это самая большое количество иностранных центров в России. 

 

 

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