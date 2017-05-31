Чезаре Мария Рагальини: итальянский бизнес всегда сохранял доверие к России

Итальянский бизнес сохраняет большой интерес к инвестициям в Россию, партнерские отношения между деловыми кругами двух стран сохранялись даже в сложные с точки зрения политики времена, заявил в интервью РИА Новости Чрезвычайный и Полномочный посол Италии Чезаре Мария Рагальини. В преддверии ПМЭФ-2017 он рассказал о присутствии итальянских компаний в российских регионах, а также о визовой политике посольства Италии, за которую дипмиссия уже была удостоена награды Союза туроператоров России.
— Каковы ваши ожидания от форума в этом году? Как вы оцениваете присутствие итальянского бизнеса на ПМЭФ-2017?
— В этом году в Петербургском экономическом форуме примет участие весьма значительное количество представителей нашего бизнеса. Это будут представители как крупного бизнеса, так средних и малых предприятий. Это свидетельствует о доверии итальянского бизнеса в целом к России, доверии, которое с нашей стороны всегда было и сохранялось даже в самые непростые времена последних лет. Это также свидетельствует о том, что есть силы и желание (бизнеса Италии) участвовать в экономическом развитии России. Это говорит о большом желании внести вклад в экономику вашей страны с помощью в том числе высоких технологий, которыми обладают итальянские компании.
В целом, конечно, форум за последние годы стал очень престижным и привлекательным для предпринимателей со всего мира. И в этой связи важно отметить, что итальянские компании принимали участие в ПМЭФ даже в те времена, когда представители других стран на него не приезжали.
Поэтому мое главное ожидание от форума — это надежда, что в последующие дни мы заложим основы для дальнейшего партнерства. Я уверен, что так и будет, как это было и в предыдущие годы.
— Каким вы видите будущее двустороннего российско-итальянского сотрудничества? Какие сферы могут развиваться сейчас более динамично?
— Наши компании обладают технологиями, которые можно применить практически во всех отраслях. Вряд ли мы найдем какую-нибудь отрасль, где итальянские компании не смогут принять участие. В настоящий момент мы видим особый интерес наших компаний к нефтегазовой сфере, сфере машиностроения, сельского хозяйства, химической промышленности, нанотехнологий, производства мебели. Мы также развиваем двустороннее партнерство в сфере здравоохранения.
— Как вы можете оценить уровень содействия российских властей иностранным инвестициям? Можно ли говорить о каких-то значимых улучшениях с точки зрения уменьшения госрегулирования, бюрократии?
— Конечно, в жизни всегда найдутся какие-то моменты, которые можно было бы улучшить. Но я думаю, что в настоящий момент те льготы и те преференции, которые предоставляет федеральное правительство России и власти субъектов, предоставляют нашим компаниям оптимальные условия для развития бизнеса. Я лично считаю, что (в России) есть очень интересные возможности для итальянских компаний. В прошлом и в этом году мы проводили очень активную работу для того, чтобы ознакомить итальянский бизнес с этими возможностями. В начале прошлого года мы составили справочник для инвестиций в Россию для итальянских предпринимателей, и такой справочник, в принципе, отвечает на вопросы, почему инвестировать, куда, в какие регионы и какие можно получить льготы.
Мы рассмотрели сотни разных проектов из федеральных субъектов, после чего отобрали сто проектов, которые представили потом в Италии во время деловых поездок. Эти проекты мы представали итальянскому бизнесу в десятках городов Италии.
— О каких регионах идет речь и можно ли говорить о расширении присутствия России?
— Конечно, есть регионы, где наше посольство имеет связи. Это Липецкая область, Владимирская, Воронежская, Краснодарский край, Свердловская область, Челябинская, республика Татарстан и некоторые другие регионы.
— Планируете ли вы расширять сеть визовых центров, чтобы привлечь больше российских туристов в Италию?
— А в следующем году будут новые центры открываться?
— В настоящий момент не планируется, но тридцать визовых центров работают. И это самая большое количество иностранных центров в России.