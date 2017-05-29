Денис Родькин: танцевать принцев - самое сложное

О предстоящих гастролях в Японию, о своих учителях, хореографах, о партнерстве с выдающейся балериной Светланой Захаровой, о своей профессии и ее трудностях рассказал в интервью РИА Новости премьер балета Большого театра Денис Родькин. Беседовала Наталия Курова.

— Денис, буквально через несколько дней вы отправляетесь в Японию, где Большой театр будет открывать "Русские Сезоны". Что вы покажете японской публике?

— Большой театр везет в Японию три балета, два из них — "Жизель" и "Лебединое озеро" — творения нашего выдающегося балетмейстера Юрия Николаевича Григоровича, а также "Пламя Парижа" в хореографии Алексея Ратманского. Все начинается 4 июня со спектакля "Жизель", где я танцую со Светланой Захаровой, и затем, 8 июня, мы вместе выступаем в "Лебедином озере".

Приезжать в Японию — это всегда большая ответственность. Здесь очень искушенный и избалованный в хорошем смысле слова зритель. Эта публика видела лучшие балетные труппы, здесь выступают мировые звезды, разные частные компании. Осведомленность японской публики о нашем балетном искусстве достаточно велика. И поэтому если какая-то, даже небольшая, фальшь или недотанцованность, японские зрители сразу это почувствуют. Когда едешь в Японию, то надо каждый раз и на каждом спектакле доказывать, что русский балет — лучший в мире. Вообще, для меня лично существуют две такие важные балетные страны — это Англия и Япония.

— А вы не первый раз будете выступать в Японии?

— Нет, это будет мой четвертый визит в эту страну. И интересно, что все четыре раза я выступаю здесь в разном статусе. Первый раз — как артист кордебалета, второй — как солист, третий — как ведущий солист и сейчас — в качестве премьера Большого театра. Так что эти гастроли для меня особенно сложны и ответственны — надо будет доказать публике, что высокое звание я получил не напрасно.

- Что особенно нравится японской публике в русском балете?

— "Лебединое озеро" принимают везде, потому что это бренд Большого театра и вообще русского балета. Этот балет обречен на успех в любой стране, потому что "Лебединое" это и есть русский классический балет. Японская публика любит наш балет и всегда особенно отмечает эмоциональность исполнения, актерское мастерство русских танцовщиков. Это то, что отличает русский балет, и надо, как мне кажется, двигаться в этом направлении.

Что касается техники, то многие уже ушли вперед, и удивить с точки зрения техники сегодня очень сложно. А что касается актерского мастерства, танца, исполненного душой, здесь мы недосягаемы. Но, конечно, нельзя забывать технику. Ведь русская школа как раз и славится сочетанием высокой техники и актерского начала.

— Вы партнерствуете с выдающееся балериной Светланой Захаровой. Насколько для вас это важно и ответственно?

— Мне в жизни выпал счастливый билет — быть партнером Светланы, и я должен изо всех сил стремиться к тому, чтобы соответствовать ей. Помимо того, что надо хорошо держать балерину, я должен быть на уровне и в своих сольных кусках. Не должно случиться так, что Светлана танцует идеально, а она совершенна во всех своих партиях, а я так, подтанцовываю. Я тоже должен стремиться к идеалу.

Мы со Светланой не только вместе выезжаем на гастроли с театром, но и выступаем с отдельными номерами или выезжаем танцевать в театрах других стран. Я участвовал в ее сольном проекте "AMORE", где мы исполняли "Франческу да Римини", в июле поедем в Италию танцевать "Жизель", а на следующий год в Болгарию. И очень приятно, что наше партнерство развивается, идет по нарастающей. Мы не стоим на месте, и всегда сегодняшний спектакль интереснее предыдущего. Конечно, для меня это большая удача и спасибо Светлане.

— Денис, вы, наверное, единственный, кто пришел в Большой театр, да еще стал премьером после школы танцев при театре "Гжель", а не Московской академии балета — главной поставщицы кадров ГАБТа?

— Да, в этом смысле у меня такая особенная, интересная судьба. Я, конечно, не думал, что стану премьером в Большом, но так случилось. Моим первым учителем, человеком, который открыл мне глаза на то, что я могу танцевать ведущие партии в Большом, стал Николай Цискаридзе. Он меня заметил, и мы даже потихоньку начали репетировать. А потом Юрий Николаевич Григорович дал мне станцевать Курбского в своем балете "Иван Грозный". Эта партия стала серьезным толчком в моей профессиональной карьере

- Вы прирожденный принц — и по профессиональным качествам, и по внешним данным. И, наверное, перетанцевали всех принцев на сцене Большого. Насколько сложно исполнять роль принца?

— Я считаю, что танцевать принцев — самое сложное. Они все похожи, что в "Спящей красавице", что в "Лебедином". Они все такие положительные. Отрицательные партии исполнять гораздо интереснее и легче, есть за что зацепиться. Танцуя принца, главное донести до зрителя этот образ, его положительную энергетику. Но при этом ни на секунду не забывать о безупречности классического танца, ведь принц — это всегда чистая классика.

— Но вам повезло — вы были уже Спартаком и Курбским в балетах Григоровича, Печориным в балете Посохова "Герой нашего времени".

— Да, я танцевал эти партии, что для меня самого стало большой неожиданностью. Первое, что я увидел, когда только пришел в Большой театр, был прогон "Спартака". Взрывная музыка, масштабность постановки Григоровича — я был очень впечатлен увиденным. И тогда, признаюсь, с грустью подумал, что никогда не буду танцевать Спартака. Ну, может быть, Красса…

Но так случилось, что Юрию Николаевичу нужен был Спартак и он сказал мне: "Давай, готовь". И вот я уже исполнял Спартака не только в Большом, но и в Греции, а совсем недавно в Антверпене. Григорович подбадривает: "Молодец, развиваешься, я в тебе не ошибся". Похвала Мастера дорогого стоит. А это значит, надо работать и работать, чтобы оправдать доверие такого человека.

Внутренне я больше чувствую таких героев, как Спартак и Курбский, но когда смотрю на это со стороны, то понимаю, что здесь немного недоделал, и здесь тоже. А когда танцую принцев, там все убедительнее, все в русле классики. Да и Спартак у меня получается такой лирико-героический.

— В планах ГАБТа на новый сезон балеты Ратманского, Килиана, Ноймайера. С кем из ведущих отечественных и зарубежных балетмейстеров вам довелось сотрудничать?

— Я работал с выдающимся балетмейстером Джоном Ноймайером, когда вводился в "Даму с камелиями". Я ездил тогда к нему, и это были очень интересные репетиции. Сейчас я танцую Армана, и это одна из моих любимых партий. Мечтаю, что в балете Ноймайера "Анна Каренина", который запланирован на следующий сезон, тоже буду танцевать. Я очень этого хочу.

Обожаю балет Джона Крэнко "Онегин". Может быть, это не совсем то, что у Пушкина, хотя мы все равно опираемся именно на роман "Евгений Онегин", чтобы создать этот образ, но работа хореографа очень интересная. Я всегда получаю удовольствие, танцуя в "Онегине", и у зрителей этот балет пользуется успехом.

С Иржи Килианом мне не довелось встречаться, но я работал с его ассистентом над спектаклем "Симфония псалмов", который и сейчас в репертуаре театра.

— Общеизвестно, что профессия артиста балета это не только и не столько аплодисменты и цветы, а больше каторжный, ежедневный, бесконечный труд.

— Я даже не знаю, с кем сравнить нашу профессию по сложности. Может быть, со спортсменами. Но у них другое — они несколько лет готовятся, чтобы показать свои достижения один раз, но и у них есть несколько попыток. А у нас нет второй попытки — надо сегодня и сейчас показать все идеально.

Кроме того, у артиста балета часто случаются какие-то мелкие травмы, и с этим надо научиться жить. Когда ты выходишь на сцену, нельзя показывать, что у тебя что-то болит. В зале это никого не волнует. Зрители пришли увидеть спектакль и получить удовольствие от прекрасного исполнения. И мы не имеем права обмануть их ожидания.

Артисту балета надо каждый день все начинать сначала. Самое главное — с утра настроить и разогреть правильно тело, чтобы оно было готово к репетиции. Причем, скажем, сегодня ты танцуешь "Спартак", а завтра "Лебединое", а это уже разные мышцы, и все надо перестраивать. Для меня самое трудное — настроить себя с утра. Мне несложно выйти на сцену и танцевать, когда я уже готов. А вот начать день и правильно себя настроить — это проблема. Но я стараюсь, ищу правильные пути.

— Понятно, что профессия занимает практически все ваше время. Но все же, если случается окошечко, что вы любите, чем увлекаетесь?

— В последнее время я полюбил оперу. Начал с "Хованщины" Мусоргского в театре Станиславского и Немировича-Данченко, потом "Ромео и Джульетта" и "Фауст" Гуно. Мне это интересно, и я понимаю, что это поможет в моем развитии. Я стал по-другому чувствовать музыку, мое исполнение стало более проникновенным, музыкальным.

Люблю ходить в филармонию, где выступают замечательные дирижеры, в том числе Юрий Хатуевич Темирканов, который поразил меня своим исполнением "Ромео и Джульетты". Он действительно великий дирижер.

Люблю читать, и исключительно классику — Булгакова, Достоевского, которые мне близки. Мой любимый роман — "Мастер и Маргарита". А современную литературу пока не очень воспринимаю.

Хожу иногда в кино. Недавно посмотрел фильм Валерия Тодоровского "Большой". С точки зрения человека, который далек от балета и никогда не был в репетиционном зале, наверное, это может быть интересно. Но я смотрел по-другому и, признаться, некоторые вещи для меня были смешны, а некоторых просто не может быть на самом деле. Но, думаю, у режиссера была задача показать людям, что никогда не надо отчаиваться, что всегда есть шанс и надо добиваться осуществления своей мечты.

— Немного о ваших ближайших планах. Куда отправитесь после Японии?

— После выступления в Японии мы приедем в Москву к открытию Международного конкурса артистов балета, который будет проходить в Большом театре. И вместе со Светланой Захаровой примем участие в гала-концерте — исполним па-де-де из балета "Дон Кихот". 24 июня у нас балет "Дама с камелиями". Ну а дальше — не будем пока загадывать.