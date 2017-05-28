Сергей Гарбук: информационная граница догонит по важности физическую

Слово граница в сознании рождает образ вспаханной полосы и сурового пограничника с верным четвероногим другом. Однако в XXI веке граница все чаще пролегает в информационном пространстве, а пограничникам нужно защищать страну от киберугроз и деструктивной пропаганды. В День пограничника Сергей Гарбук, заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), являющегося кузницей научной мысли для российской оборонной промышленности, рассказал РИА Новости о новых разработках технических средств для защитников рубежей.
- Сергей Владимирович, какова сегодня роль технических средств в обеспечении эффективной работы пограничников и в каком направлении идет дальнейшее развитие этих средств?
Решение указанной проблемы мы видим в создании автоматизированных технологий, способных без потери качества заменить человека-оператора при решении задач обработки поступающих разнородных данных. Учитывая сложность этих задач и необходимость использования человеком своих интеллектуальных способностей при их решении, такие технологии обработки информации с полным правом могут быть отнесены к разряду интеллектуальных.
Сдерживающим фактором, на мой взгляд, здесь является отсутствие нормативной базы, устанавливающей конкретные функциональные требования к интеллектуальным технологиям, выполнение которых гарантировало бы, что возможности автоматизированных систем при решении определенных прикладных задач интеллектуальной обработки информации не уступают соответствующим возможностям квалифицированного человека-оператора. Определенные работы в этом направлении ведутся, и фонд в них активно участвует.
- В настоящее время, говоря о государственной границе, мы прежде всего подразумеваем физические границы между странами. С учетом развития современных технологий появились ли новые рубежи, которые нуждаются в защите в национальных интересах?
— Сегодня, в связи с развитием информационных технологий и формированием так называемой техногенной инфосферы, понятие границы государства получает новое звучание. Теперь она пролегает не только в физическом, но и в виртуальном, информационном пространстве. Угрозы, связанные с нарушением информационной границы государства, становятся все более актуальными, опасность от их реализации возрастает.
Контроль такой границы осложняется тем, что она не локализована физически и постоянно меняет свою конфигурацию. Общество развивается, становится во всех отношениях более мобильным. Люди не только перемещаются к новому месту учебы, работы и меняют место жительства, но и изменяют свои предпочтения в области используемого информационно-телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, посещаемых интернет-ресурсов и тому подобное. Такая динамика жизни отражает суть научно-технического прогресса.
Поэтому информационные границы намного более сложно верифицируемы, они диффузны и подвижны, их невозможно очертить и зафиксировать на длительное время. Однако комплексное решение задач национальной безопасности предполагает парирование угроз, связанных с нарушением не только физических, но и информационных границ. Со временем последняя станет намного более важной, чем физическая.
- Какие разработки осуществляет ФПИ в этих целях?
— Мы проводим комплексные исследования, направленные на парирование различного рода информационных угроз. В частности, фонд разрабатывает технологии выявления и предотвращения деструктивных информационных воздействий, направленных на дестабилизацию ситуации, приводящих к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств.
- То есть технологию борьбы с чужой пропагандой?
Информационная открытость современного общества, множественность и мультимодальность источников информации имеют как свои плюсы, так и минусы. Общество необходимо защитить от новых информационных угроз. Мы эти задачи стараемся постепенно решать.