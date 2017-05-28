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Интервью

Сергей Гарбук: информационная граница догонит по важности физическую

10:3028.05.2017
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© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследованийЗаместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук. Архивное фотоЗаместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук. Архивное фото
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований

Слово граница в сознании рождает образ вспаханной полосы и сурового пограничника с верным четвероногим другом. Однако в XXI веке граница все чаще пролегает в информационном пространстве, а пограничникам нужно защищать страну от киберугроз и деструктивной пропаганды. В День пограничника Сергей Гарбук, заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ), являющегося кузницей научной мысли для российской оборонной промышленности, рассказал РИА Новости о новых разработках технических средств для защитников рубежей.

- Сергей Владимирович, какова сегодня роль технических средств в обеспечении эффективной работы пограничников и в каком направлении идет дальнейшее развитие этих средств?

Научный сотрудник. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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- Подразделения Пограничной службы ФСБ России оснащены самыми современными техническими средствами безопасности, позволяющими с высокой эффективностью осуществлять мониторинг границы. Это и наземные средства наблюдения в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах частот, и системы аэрокосмического мониторинга, и комплексы контроля радиоэфира, и досмотровое и биометрическое оборудование пограничных пунктов пропуска. Многие из этих средств обладают чувствительными сенсорами, в совокупности практически не оставляющими злоумышленнику шанса на незаконное пересечение государственной границы или выполнение иных противоправных действий.

Жесткий диск. Архивное фото
© Fotolia / fotokup
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Вместе с тем проблемой является экспоненциально возрастающий поток информации, поступающей от средств контроля. Поэтому эффективное решение задач охраны государственной границы возможно лишь при обработке всей совокупности получаемой информации в масштабе времени, близком к реальному. Сложности возникают и при хранении получаемых данных. В области информационных технологий эта проблема известна как проблема обработки больших данных.

Решение указанной проблемы мы видим в создании автоматизированных технологий, способных без потери качества заменить человека-оператора при решении задач обработки поступающих разнородных данных. Учитывая сложность этих задач и необходимость использования человеком своих интеллектуальных способностей при их решении, такие технологии обработки информации с полным правом могут быть отнесены к разряду интеллектуальных.

Разъем micro-USB. Архивное фото
© Flickr / comedy_nose
Вечный носитель: Россия может стать лидером в хранении информации

Сдерживающим фактором, на мой взгляд, здесь является отсутствие нормативной базы, устанавливающей конкретные функциональные требования к интеллектуальным технологиям, выполнение которых гарантировало бы, что возможности автоматизированных систем при решении определенных прикладных задач интеллектуальной обработки информации не уступают соответствующим возможностям квалифицированного человека-оператора. Определенные работы в этом направлении ведутся, и фонд в них активно участвует.

- В настоящее время, говоря о государственной границе, мы прежде всего подразумеваем физические границы между странами. С учетом развития современных технологий появились ли новые рубежи, которые нуждаются в защите в национальных интересах?

— Сегодня, в связи с развитием информационных технологий и формированием так называемой техногенной инфосферы, понятие границы государства получает новое звучание. Теперь она пролегает не только в физическом, но и в виртуальном, информационном пространстве. Угрозы, связанные с нарушением информационной границы государства, становятся все более актуальными, опасность от их реализации возрастает.

Работа таможенного поста ФТС России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Искусственный интеллект научится определять преступников на границе

Контроль такой границы осложняется тем, что она не локализована физически и постоянно меняет свою конфигурацию. Общество развивается, становится во всех отношениях более мобильным. Люди не только перемещаются к новому месту учебы, работы и меняют место жительства, но и изменяют свои предпочтения в области используемого информационно-телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения, посещаемых интернет-ресурсов и тому подобное. Такая динамика жизни отражает суть научно-технического прогресса.

Поэтому информационные границы намного более сложно верифицируемы, они диффузны и подвижны, их невозможно очертить и зафиксировать на длительное время. Однако комплексное решение задач национальной безопасности предполагает парирование угроз, связанных с нарушением не только физических, но и информационных границ. Со временем последняя станет намного более важной, чем физическая.

- Какие разработки осуществляет ФПИ в этих целях?

— Мы проводим комплексные исследования, направленные на парирование различного рода информационных угроз. В частности, фонд разрабатывает технологии выявления и предотвращения деструктивных информационных воздействий, направленных на дестабилизацию ситуации, приводящих к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств.

- То есть технологию борьбы с чужой пропагандой?

Стела с надписью Крым у пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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На границе в Крыму испытают технологию по распознаванию лиц
- Не только. Под деструктивным воздействием понимаются и призывы к насилию любого рода, и провоцирование граждан к нанесению себе ущерба (например, доведение подростков до самоубийства), и сектантская деятельность, и многое другое, что наносит неопровержимый вред обществу и отдельным людям. При этом важно научиться адекватно оценивать возможный ущерб от тех или иных информационных воздействий на общественное сознание, отделяя действительно опасные от не несущих существенных угроз для личности, общества или государства.

Информационная открытость современного общества, множественность и мультимодальность источников информации имеют как свои плюсы, так и минусы. Общество необходимо защитить от новых информационных угроз. Мы эти задачи стараемся постепенно решать.

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