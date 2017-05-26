Джамбулат Хатуов: Россия стала одним из ведущих игроков зернового рынка

Сельское хозяйство в последние годы демонстрирует серьезный рост: в 2016 году российский АПК вырос на 4,8%, а экспорт превысил 17 миллиардов долларов. О роли России на глобальном рынке зерна, конкуренции с США, работе с генетиками, продовольственной помощи малоимущим, поддержке виноделов, проблеме орошения в Крыму в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Беседовали Антон Мещеряков и Ирина Андреева.

— Джамбулат Хизирович, согласно прогнозу из майского доклада Минсельхоза США, Россия перестанет быть мировым лидером по экспорту пшеницы — в этом сезоне нас обгонят Соединенные Штаты, в следующем — Евросоюз. Согласны ли вы с таким прогнозом? Какой объем экспорта всего зерна и, в частности, пшеницы ожидает Минсельхоз по итогам 2016-2017 сельхозгода?

— По состоянию на 24 мая текущего сельхозгода российский экспорт зерна уже превысил 32,7 миллиона тонн, это чуть больше уровня в прошлом сезоне. Пшеницы вывезено почти на два миллиона тонн больше — 25,2 миллиона тонн. По предварительным оценкам, в этом сезоне экспорт зерна составит 34-35 миллионов тонн, в том числе пшеницы около 27 миллионов тонн. Напомню, что в сезоне 2015-2016 года экспорт зерна составил 33,9 миллиона тонн, а пшеницы немногим больше 25 миллионов тонн.

— Насколько важно для России быть лидером по экспорту пшеницы?

— Это вопрос статуса и престижа на мировых рынках, но главное — сохранять доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку это позволяет обеспечить расширенное производство зерна. А в отношении результатов текущего и следующего сезона — посмотрим по фактическим объемам экспорта.

— Если говорить в целом, какой сейчас приоритет у российского зернового комплекса?

— Приоритеты зернового комплекса — это и повышение урожайности, и увеличение объема производства. По проекту долгосрочной стратегии развития комплекса предполагается рост производства зерна до 130 миллионов тонн к 2030 году. Может возникнуть вопрос, а зачем? Ведь внутреннее потребление составляет 72-75 миллионов тонн в год, а еще в прошлом сезоне мы собрали свыше 120 миллионов тонн зерна. Ответ прост — мы увеличиваем экспортные поставки. Россия в XXI веке из крупнейшего мирового импортера стала одним из ведущих игроков мирового зернового рынка. Так, в 2000-2016 годы мы в совокупности собрали без малого полтора миллиарда тонн зерна и поставили на экспорт почти 280 миллионов тонн. Кроме того, экспорт — мощный драйвер развития зернового комплекса.

За последние 15 лет у нас практически с нуля созданы портовые перевалочные мощности, которые достигают 40 миллионов тонн в год, хотя транспортно-логистические расходы на доставку зерна, особенно из отдаленных регионов, одни из самых высоких в мире.

— В чем сейчас основной вопрос развития зернового комплекса?

— Минсельхоз видит одним из важных направлений развитие всего инфраструктурного комплекса — от мощностей по приемке, подработке, хранению и отгрузке зерна до портовых и сухопутных терминалов, что приведет к сокращению транспортно-логистических расходов и повысит конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке.

Одним из наших резервов является увеличение производства высокопротеиновой мягкой пшеницы и твердой пшеницы, ведь все условия для этого у нас есть. Не стоит забывать, что рост производства зерна невозможен без укрепления материально-технической базы — повышения эффективности сельхозтехники, объема вносимых удобрений, использования средств защиты растений. Кроме роста экспорта к 2030 году до 48,5 миллиона тонн, мы планируем развитие внутреннего потребления зерна, прежде всего за счет полного обеспечения потребностей животноводства, а также развития переработки, в том числе глубокой.

— Создание российской индустрии глубокой переработки зерна не первый год стоит на повестке. Что тормозит развитие?

— Это перспективная и высокомаржинальная отрасль, где пока высока зависимость от импортных технологий. И здесь мы рассчитываем на помощь со стороны российских ученых так же, как и вопросе развития отечественной селекции и генетики. Работу в этом направлении будем стимулировать через федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, которую Минсельхоз разработал в этом году.

Задача — обеспечить эффективный трансферт и коммерциализацию аграрных технологий. От этого выиграет как бизнес, который получит доступ к новейшим достижениям аграрной науки, так и ученые, которые, помимо морального удовлетворения от осознания полезности своей деятельности, получат и материальное поощрение в виде патентных выплат.

— В конце апреля администрация Херсонской области на Украине сообщила о введении в эксплуатацию новой дамбы для перекрытия подачи днепровской воды на полуостров. Будет ли хватать аграрному сектору Крыма воды?

— Перекрытие днепровской воды не влияет на дальнейшее потребление воды аграрным сектором Крыма. С 2014 года республика Крым не получает днепровскую воду для сельскохозяйственных нужд. В регионе реализуются меры по подаче воды на орошение только из внутренних и подземных источников.

— Как ситуацию можно изменить?

— Для обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства на полуострове нами совместно с региональными властями предпринимаются меры не только по изменению структуры севооборота в пользу более засухоустойчивых культур, но и по поиску альтернативных источников водоснабжения и введению дополнительных площадей сельхозугодий под орошение. По итогам коллегии, прошедшей в прошлом году, Минсельхоз определил задачи по ускоренному развитию мелиорации в республике.

— Уже очень долгое время в России обсуждается запуск программы продовольственной помощи малоимущим гражданам. Ее планировалось запустить и в прошлом году, и в этом, теперь планируется в следующем, однако каждый раз запуск программы сталкивается с нехваткой финансирования…

— Действительно, такая программа разработана Минпромторгом и Минсельхозом. У программы большой потенциал. Мы можем охватить до 19 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума — это и есть адресная продовольственная помощь. Кроме того, около 25 миллионов человек питаются с привлечением или за счет бюджетных средств в учреждениях социальной сферы (образования, здравоохранения и социальной защиты). И все это продовольствие должно быть отечественным.

Такие меры дают возможность обеспечить нуждающихся граждан сбалансированным питанием, а также сформировать дополнительный гарантированный спрос на отечественные продукты питания, что крайне актуально для аграриев. На сегодняшний день проработкой вопроса финансирования программы занимается Минпромторг совместно с Минфином России.

— Если говорить о поддержке производителей, много предложений звучало в отношении поддержки отечественных виноделов. Какие меры поддержки этой отрасли сейчас обсуждаются? По мнению Минсельхоза, нуждаются ли виноделы в поддержке в целом?

— Мы направили в правительство доклад по принятию необходимых мер для поддержки национальных производителей винодельческой продукции, в том числе посредством повышения пошлины на ввоз импортных виноматериалов. Следует отметить, что все вопросы, связанные с налогообложением алкогольной продукции, и, в частности, акцизная политика находятся в ведении Минфина России.

Я бы хотел также отметить, что в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза установлены ставки ввозных таможенных пошлин, применяемые к импортному виноматериалу, на уровне обязательств России перед Всемирной торговой организацией, которые являются максимальными. Увеличение их размера приведет к нарушению международных обязательств РФ. Вопрос целесообразности введения этих мер требует дополнительной проработки с участием заинтересованных ведомств, экспертного сообщества и представителей виноградарской и винодельческой отрасли. Однако повышение таможенной пошлины на импортные виноматериалы не является панацеей. Минсельхоз комплексно подходит к вопросам поддержки и развития виноградарства и виноделия в России. Конечно, на сегодняшний день поддержка оказывается и будет оказываться только отечественному виноградарству, а также стимулированию производства винодельческой продукции из российского винограда.

— Каким образом?

— По поручению министра мы сейчас разрабатываем целый комплекс правовых актов, направленных на поддержку и развитие виноградных питомников и для обеспечения виноградарей отборными саженцами, в том числе редких отечественных сортов. По нашему мнению, развитие отечественного виноградарства и виноделия требует более простого регулирования и контроля со стороны государственных органов. Сельскохозяйственным товаропроизводителям, особенно небольшим, очень трудно выполнять все процедуры, которые необходимы для лицензирования производства вина или игристого вина и последующей работы. Соответствующие изменения в законодательство о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта уже готовятся Минсельхозом и к концу года будут направлены в правительство.

— Российские власти неоднократно говорили, что в условиях продовольственного эмбарго российские компании могут организовывать совместные предприятия с иностранными компаниями, в том числе с греческими предприятиями. Обсуждаются ли сейчас подобные проекты, в каких отраслях, с какими компаниями?

— В рамках двусторонних встреч с иностранными партнерами мы делаем акцент именно на реализацию совместных проектов в регионах страны. Перечень предложений большой. Почти во всех отраслях аграрного сектора есть проекты, которые могут быть интересны зарубежным инвесторам.

Греческой стороне направлено предложение по закладке питомника винограда и фруктовых растений в Краснодарском крае. Также наши партнеры проявляют интерес к созданию совместного производства в сфере аквакультуры и производства кормов для рыб в одном из регионов России и по организации хозяйства аквакультуры в Оренбургской области.

— В начале июня состоится Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно примет участие Минсельхоз России. Какие ожидания у министерства от форума?

— Ключевым вопросом наших тематических дискуссий станет инновационное развитие отрасли. Вместе с российскими и зарубежными партнерами мы бы хотели обсудить вопросы будущего сельского хозяйства в глобальной экономике, определить ряд приоритетных технологий, которые станут драйверами трансформации аграрного сектора и сельского уклада жизни.

Кроме того запланирован ряд переговоров с представителями аграрных ведомств Египта, Сербии, Монголии и Зимбабве. В приоритете — вопросы расширения российского экспорта.