Джамбулат Хатуов: Россия стала одним из ведущих игроков зернового рынка

Сельское хозяйство в последние годы демонстрирует серьезный рост: в 2016 году российский АПК вырос на 4,8%, а экспорт превысил 17 миллиардов долларов. О роли России на глобальном рынке зерна, конкуренции с США, работе с генетиками, продовольственной помощи малоимущим, поддержке виноделов, проблеме орошения в Крыму в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. Беседовали Антон Мещеряков и Ирина Андреева.
— Джамбулат Хизирович, согласно прогнозу из майского доклада Минсельхоза США, Россия перестанет быть мировым лидером по экспорту пшеницы — в этом сезоне нас обгонят Соединенные Штаты, в следующем — Евросоюз. Согласны ли вы с таким прогнозом? Какой объем экспорта всего зерна и, в частности, пшеницы ожидает Минсельхоз по итогам 2016-2017 сельхозгода?
— Насколько важно для России быть лидером по экспорту пшеницы?
— Это вопрос статуса и престижа на мировых рынках, но главное — сохранять доходность сельскохозяйственных товаропроизводителей, поскольку это позволяет обеспечить расширенное производство зерна. А в отношении результатов текущего и следующего сезона — посмотрим по фактическим объемам экспорта.
— Если говорить в целом, какой сейчас приоритет у российского зернового комплекса?
За последние 15 лет у нас практически с нуля созданы портовые перевалочные мощности, которые достигают 40 миллионов тонн в год, хотя транспортно-логистические расходы на доставку зерна, особенно из отдаленных регионов, одни из самых высоких в мире.
— В чем сейчас основной вопрос развития зернового комплекса?
— Минсельхоз видит одним из важных направлений развитие всего инфраструктурного комплекса — от мощностей по приемке, подработке, хранению и отгрузке зерна до портовых и сухопутных терминалов, что приведет к сокращению транспортно-логистических расходов и повысит конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке.
— Создание российской индустрии глубокой переработки зерна не первый год стоит на повестке. Что тормозит развитие?
— Это перспективная и высокомаржинальная отрасль, где пока высока зависимость от импортных технологий. И здесь мы рассчитываем на помощь со стороны российских ученых так же, как и вопросе развития отечественной селекции и генетики. Работу в этом направлении будем стимулировать через федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, которую Минсельхоз разработал в этом году.
Задача — обеспечить эффективный трансферт и коммерциализацию аграрных технологий. От этого выиграет как бизнес, который получит доступ к новейшим достижениям аграрной науки, так и ученые, которые, помимо морального удовлетворения от осознания полезности своей деятельности, получат и материальное поощрение в виде патентных выплат.
— В конце апреля администрация Херсонской области на Украине сообщила о введении в эксплуатацию новой дамбы для перекрытия подачи днепровской воды на полуостров. Будет ли хватать аграрному сектору Крыма воды?
— Как ситуацию можно изменить?
— Для обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства на полуострове нами совместно с региональными властями предпринимаются меры не только по изменению структуры севооборота в пользу более засухоустойчивых культур, но и по поиску альтернативных источников водоснабжения и введению дополнительных площадей сельхозугодий под орошение. По итогам коллегии, прошедшей в прошлом году, Минсельхоз определил задачи по ускоренному развитию мелиорации в республике.
— Уже очень долгое время в России обсуждается запуск программы продовольственной помощи малоимущим гражданам. Ее планировалось запустить и в прошлом году, и в этом, теперь планируется в следующем, однако каждый раз запуск программы сталкивается с нехваткой финансирования…
Такие меры дают возможность обеспечить нуждающихся граждан сбалансированным питанием, а также сформировать дополнительный гарантированный спрос на отечественные продукты питания, что крайне актуально для аграриев. На сегодняшний день проработкой вопроса финансирования программы занимается Минпромторг совместно с Минфином России.
— Если говорить о поддержке производителей, много предложений звучало в отношении поддержки отечественных виноделов. Какие меры поддержки этой отрасли сейчас обсуждаются? По мнению Минсельхоза, нуждаются ли виноделы в поддержке в целом?
Я бы хотел также отметить, что в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического союза установлены ставки ввозных таможенных пошлин, применяемые к импортному виноматериалу, на уровне обязательств России перед Всемирной торговой организацией, которые являются максимальными. Увеличение их размера приведет к нарушению международных обязательств РФ. Вопрос целесообразности введения этих мер требует дополнительной проработки с участием заинтересованных ведомств, экспертного сообщества и представителей виноградарской и винодельческой отрасли. Однако повышение таможенной пошлины на импортные виноматериалы не является панацеей. Минсельхоз комплексно подходит к вопросам поддержки и развития виноградарства и виноделия в России. Конечно, на сегодняшний день поддержка оказывается и будет оказываться только отечественному виноградарству, а также стимулированию производства винодельческой продукции из российского винограда.
— Каким образом?
— Российские власти неоднократно говорили, что в условиях продовольственного эмбарго российские компании могут организовывать совместные предприятия с иностранными компаниями, в том числе с греческими предприятиями. Обсуждаются ли сейчас подобные проекты, в каких отраслях, с какими компаниями?
— В рамках двусторонних встреч с иностранными партнерами мы делаем акцент именно на реализацию совместных проектов в регионах страны. Перечень предложений большой. Почти во всех отраслях аграрного сектора есть проекты, которые могут быть интересны зарубежным инвесторам.
Греческой стороне направлено предложение по закладке питомника винограда и фруктовых растений в Краснодарском крае. Также наши партнеры проявляют интерес к созданию совместного производства в сфере аквакультуры и производства кормов для рыб в одном из регионов России и по организации хозяйства аквакультуры в Оренбургской области.
— В начале июня состоится Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно примет участие Минсельхоз России. Какие ожидания у министерства от форума?
Кроме того запланирован ряд переговоров с представителями аграрных ведомств Египта, Сербии, Монголии и Зимбабве. В приоритете — вопросы расширения российского экспорта.