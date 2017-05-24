Сергей Ткаченко: полуостров Таймыр — территория, уникальная во всем

Первый международной турнир по керлингу в Заполярье — этап мирового тура Arctic Cup-2017, прошедший под эгидой Curling Champions Tour с 19 по 21 мая в Дудинке, стал масштабным событием для жителей Таймырского полуострова. О перспективах, которые сулит "прописка" на полуострове международного спортивного турнира столь высокого уровня, о 350-летнем юбилее Дудинки, который город отмечает в этом году, о богатых ресурсах уникальной природной территории Таймыра в интервью РИА Новости рассказал руководитель администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко:

- Мировой керлинг в Заполярье — с этого и начнем. Какие перспективы открываются для Таймыра?

— Это действительно масштабнейшее для Красноярского края событие. Еще в прошлом году мы с партнерами из "Норникеля" искали необычный ход для использования ледового дворца "Таймыр", который строился в рамках четырехстороннего соглашения между федеральным и краевым правительствами, администрацией Таймыра и "Норильским никелем". Понятно, что в нашей стране есть традиционные зимние виды спорта — фигурное катание, хоккей, но хотелось чего-то нового: отчасти экзотичного, но подчеркивающего, что мы относимся к арктической территории. Опять же хотелось, чтобы и в масштабах России это было чем-то необычным. Долго думали и выбрали кёрлинг. Совместно с партнерами, при полной их поддержке, решили провести российский турнир по кёрлингу среди сильнейших мужских команд страны.

© РИА Новости / Александр Кряжев Перед ледовой ареной "Таймыр" в дни международного турнира по керлингу Arctic Cup © РИА Новости / Александр Кряжев Перед ледовой ареной "Таймыр" в дни международного турнира по керлингу Arctic Cup

Начиналось все очень осторожно: в прошлом году мы не знали, как люди воспримут кёрлинг, придут ли на игры. В итоге все дни турнира трибуны были полными. И в этом году за публику мы уже не переживали, тем более что соревнования стали международными, плюс это еще и женский кёрлинг, который сам по себе более красивый и зрелищный. И это сильнейшие мировые команды и наши российские сборные, рейтинг которых высок в мире. Трибуны замирали, когда камень российской команды подходил к центру круга, и взрывались аплодисментами, если все удавалось. Видно, что людям это очень нравится.

Кстати, на трибунах присутствовали не только жители Дудинки и ближайших поселений, но и соседи из Норильска. Как это отразится на нашей дальнейшей жизни? Безусловно, мы все понимаем, что это должно стать традицией. И что касается стратегической концепции развития туризма в регионе — в арктической зоне Красноярского края, мы уже имеем в календаре свою точку притяжения — как для россиян, так и для иностранных гостей.

- Регионы все чаще решают задачи внутреннего туризма путем инициирования культурных, спортивных событий. А дальше надо создавать инфраструктуру под них: гостиницы и далее по списку. Как Дудинка в этом году справилась с наплывом гостей? Насколько мне известно, многим пришлось жить в Норильске и ездить сюда на соревнования. А в следующем году, когда о турнире уже будут знать, число гостей может возрасти. Какие планы на этот счет?

- У нас есть на сегодняшний день порядка пяти объектов, которые принимают гостей Таймыра, и два из них муниципальные. Еще три года назад их состояние оставляло желать лучшего. А гостиницы нам и самим нужны, потому что приезжают оленеводы со стойбищ на значимые мероприятия. И тут тоже своя специфика. На сегодня, в связи с проведением и российского турнира, и международного, мы привели в порядок две наши гостиницы. На этом, безусловно, останавливаться не будем. В рамках развития туризма в регионе запланирован ряд мероприятий, рассчитанных на несколько лет.

- На полуострове живут пять коренных национальностей — нганасаны, долганы, энцы, ненцы и эвенки. Скажите, а кёрлинг как-то можно увязать с традиционными играми северных народов? Или в столь суровых условиях забавы у людей более "прикладные"?

— Все-таки это север, и игра тоже северная. Но я бы обратил внимание на то, что мы, с одной стороны, выделяем коренные народы, а, с другой, не делим местное население на тех и этих. В данном контексте замечу, что команда, которая появилась благодаря нашей школе кёрлинга, опять же созданной при всесторонней помощи "Норникеля", уже после полугода тренировок заняла первое место на турнире Красноярского края. И она состоит в том числе и из представителей коренных народов.

- А это школа бесплатная?

— Безусловно. Все в рамках муниципальной программы.

- Грядет 350-летие Дудинки… Как правило, город дарит себе большой подарок на юбилей, а у вас к тому же такая солидная дата…

© РИА Новости / Александр Кряжев В преддверии 350-летия в Дудинке освежили фасады. Вид на город с высоты © РИА Новости / Александр Кряжев В преддверии 350-летия в Дудинке освежили фасады. Вид на город с высоты

- Еще в 2014 году мы согласовали наши идеи с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и председателем правительства региона Виктором Томенко, и при их поддержке была создана рабочая группа, которая контролировала четырехлетнюю программу подготовки к юбилею Дудинки. В ее основу вошло практически все, что мы предложили. Во многом это касалось модернизации домов культуры, музеев, комплексных центров развития. Также была программа по ремонту коллекторного хозяйства, которое долгие годы в таких объемах не обновлялось. На это мы делали большую ставку. Далее провели ремонт дворовых территорий, уличной дорожной сети, покрасили фасады, привлекли инвесторов для строительства магазинов, кафе и ресторанов. Работы еще продолжаются — многое будет сделано в летний период, и в следующем году не остановимся, потому что большие юбилеи принято отмечать целый год, и мы будем это делать на благо Дудинки. Все, что мы намечали, реализуется по графику.

- А когда будет сам праздник?

— Традиционно день города в Дудинке проводится в середине июня. Но в этом году в связи с тем, что в июне аэропорт в Норильске будет работать в ограниченном режиме из-за ремонта взлетной полосы, мы перенесли его на 16 сентября, чтобы не ограничивать приток гостей, и чтобы все наши земляки могли вернуться из летних отпусков. У нас будет большая концертная программа, которая запланирована не на один, а на три юбилейных дня. Она будет ориентирована и на молодежь, и на людей среднего возраста, и на старшее поколение.

- Дудинка — город-порт, и понятна его неразрывная связь с Норильском, с "Норникелем", но полагаю, что пока большинство россиян имеет о ней весьма скромное представление. Какова роль маленькой Дудинки для региона и для России в целом?

- Дудинка сегодня — это не только транспортные водные ворота Норильска и всего Таймыра, но и некий логистический хаб для перегрузки товаров, приходящих из Европы и европейской части России, для доставки в центр Красноярского края. Напомню, что порт Дудинка объединяет в себе возможности приема и речного флота, и морского. У нас сегодня флот "Норильского никеля" и флот, который фрахтует другой частный бизнес, закрывают порядка 80% всего Северного морского пути. Это колоссальный объем! И мы понимаем, что это еще не предел. У нас идет очень активная разработка добычи угля в Диксоне, а этот город не имеет морских причалов, и транспортировка будет осуществляться через Дудинку. На территорию Таймыра заходят такие крупные компании, как "Лукойл", "Роснефть" — они также будут свои грузы провозить через Дудинку, как из Красноярска, так и по Северному морскому пути. Это самый большой порт во всем Красноярском крае и, наверное, один из самых крупных в России, который работает всесезонно. И те объемы, которые он сегодня перерабатывает, колоссальны для такого города.

- Дудинка визуально заметно отличается от Норильска, она более симпатичная, уютная. Однако, согласитесь, что туристов, которые прилетают на Таймыр ради природных красот, встречает, скорее, промышленный пейзаж…..

— Как человек, который родился и вырос в Норильске, хочу вас заверить, что то, что было в конце 80-х годов, какое было производство, и то, что происходит сейчас, разнится очень сильно. Сегодня даже промзона, откуда рождался город, выглядит иначе. В прошлом году Никелевый завод прекратил свою деятельность. И ты понимаешь, что жизнь в Норильске в корне меняется. Я абсолютно уверен, что при той политике, которую сегодня ведет "Норильский никель", при условии, что администрация Норильска будет приводить город и его окрестности в порядок, картина со временем поменяется. Сегодня дана основа для того, чтобы Норильск стал другим. Все-таки Никелевый завод вводился в эксплуатацию в 1942 году, и технологии, которые там применялись, не учитывали никаких экологических требований, почему его и закрыли. Если Надеждинский металлургический завод и Медный вводились в эксплуатацию позже, и производство можно было модернизировать, с Никелевым заводом это уже было невозможно. Вообще, изменения происходят последовательно и сбалансированно, а потому перспектива к изменениям условий жизни и в Норильске, и на Таймыре хорошая. Мы юридически разделены: это два муниципальных образования — Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район. Норильск находится в центре полуострова, а со всех сторон его дружески обнимает наш район. Но мы, конечно, и географически, и исторически находимся в мощной связке.

© РИА Новости / Александр Кряжев Вид с набережной Енисея в Дудинке. Вторая половина мая © РИА Новости / Александр Кряжев Вид с набережной Енисея в Дудинке. Вторая половина мая

- Чем еще располагает регион и что он дает России?

— Ресурсов у нас очень много. Таймыр богат углем, нефтью, газом. На сегодняшний день мы весь Норильск обеспечиваем газом. Он используется и для жизнеобеспечения населения, и для металлургического производства. У нас есть Попигайское алмазное месторождение, которое сегодня законсервировано. У нас добывается золото на острове Челюскин. Плюс на полуострове достаточно масштабно на протяжении десятков лет идет геологоразведка. Так что перспектив у Таймыра очень много, и они постепенно реализуются. В течение 50 лет единственным крупным, мирового уровня предприятием, здесь был и остается "Норильский комбинат", ныне "Норникель". Но сейчас на юге Таймыра работает "Роснефть", ведет разведку, причем наперегонки с компанией "Лукойл" — они работают на разных берегах Хатынского залива. И это их соревнование в том, кто быстрее подтвердит запасы, ускоряет процесс значительно. И чем быстрее начнется добыча, тем больше возможностей появится и у Красноярского края, и у Таймыра.

- Давайте еще скажем о туристических ресурсах. Все-таки плато Путорана — это мечта многих…

— Туризм на Таймыре есть, но он носит частный характер, потому что это очень дорого из-за больших расстояний, из-за дороги. Все-таки добраться до самых впечатляющих наших красот можно только на вертолете. Но мы не стоим на месте и, опять же с нашим партнером "Норникелем", проговариваем совместный на первых годах реализации проект по обеспечению отдыха, в первую очередь, наших жителей, а в перспективе и приезжих, на юго-западной части плато Путорана, на озере Хантайском. Это не так далеко от Норильска и Дудинки, но без вертолета все равно никак. Там находится очень красивый поселок, расположенный не в арктической тундре, а в окружении лесного массива. Это горы, огромные озера — озеро Хантайское впадает в Хантайское водохранилище, и все это через Снежногорскую ГЭС, через плотину впадает в Енисей. Очень красивые места, и мы надеемся уже в этом году реализовать проект, чтобы район создал необходимую структуру, а компания помогла на первых этапах с транспортировкой людей. Если нам это удастся, в следующем году мы уже будем приглашать гостей с материка.

© Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Плато Путорана © Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля" Плато Путорана

- В условиях вечной мерзлоты многое в разы сложнее. В плане коммуникаций страдает Таймыр без интернета?

— Конечно! "Норильский никель" сегодня реализует проект по протяжке оптоволокна в Норильск. До этого МТС тянул оптоволоконную линию в Дудинку. То есть как только оптоволокно достигнет Норильска, эти два города будут обеспечены скоростным интернетом, но перспектива обеспечения интернетом наших поселков пока еще достаточно далека в силу климатических условий и особенностей территории. Сегодня мы пользуемся интернетом за счет спутниковых ресурсов, что очень дорого. Но, видите, и над этим вопросом работаем.