Михаил Киречко: в России появится система контроля за беспилотниками

В России будет создана система контроля за полетами малых беспилотных авиационных систем (БАС), в том числе легкими квадрокоптерами, которые пока без проблем можно приобрести в многочисленных интернет-магазинах. В США над аналогичным проектом работает NASA. В нашей стране решением вопроса занимаются специалисты Российских космических систем (РКС) — холдинга госкорпорации "Роскосмос". Эта компания является разработчиком системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая ляжет в основу инфраструктуры для обеспечения безопасного использования БАС. Планируется, что ее опытный образец будет готов к концу 2017 года и испытан в республике Башкортостан. Зачем нужна система, как она будет работать и чего ждать нынешним и будущим владельцам квадрокоптеров, в интервью РИА Новости рассказал главный конструктор беспилотной инфраструктуры Михаил Киречко.

— Расскажите, пожалуйста, о целях создания системы. Зачем потребовалось отслеживать небольшие аппараты, предназначенные в большинстве своем для спортивных состязаний по пилотированию и любительских фото- и видеосъемок?

- Я бы не стал называть нашу разработку системой контроля, ее функционал существенно шире. Правильнее будет использовать термин "система информационного обеспечения". Кроме того, контроль — это только средство, целью является упорядочивание и создание рабочей среды для операторов малых БАС, расширение их возможностей и формирование основ для появления в экономике нашей страны целого пласта новых высокотехнологичных услуг.

— Почему принято решение о создании инфраструктуры контроля за беспилотниками именно сейчас?

— Дистанционно управляемые летательные аппараты не являются чем-то новым, технологии существуют уже несколько десятилетий, но в последние годы они резко подешевели. Именно с этим связан бум развития малых БАС. Особенно это заметно на примере легких квадрокоптеров — их производство и продажи растут высокими темпами, а по частоте обновления модельного ряда эта индустрия уступает разве что производителям смартфонов. Несмотря на это, небольшие беспилотники по-прежнему остаются не более чем модными гаджетами. Их широкому использованию с целью извлечения прибыли препятствуют законодательные ограничения и требования безопасности. Сегодня очевидно, что те страны, которые сумеют первыми снять эти барьеры, получат огромное стартовое преимущество в развитии ряда новых высокотехнологичных услуг — от доставки и мониторинга до страхования и систем безопасности нового поколения.

— Где будет тестироваться пилотный проект системы и когда она начнет функционировать в масштабах страны?

- Планируется, что опытный образец инфраструктуры будет готов к концу 2017 года. Сейчас запланирован первый опытный регион — республика Башкортостан. Это один из самых передовых субъектов России по уровню развития и темпам внедрения геоинформационных систем. В ближайшее время там планируется запустить проект по мониторингу дорожной инфраструктуры с помощью беспилотников. В ходе решения этой задачи мы сможем обкатать наши разработки, создать региональный прототип системы. Следующий этап — масштабировать ее на территорию всей страны. Это огромный проект, над которым мы работаем в партнерстве с Росавиацией, госкорпорацией по ОрВД, Ростелекомом и НП "ГЛОНАСС". У нас очень хороший уровень взаимодействия, уверен, что вместе мы сможем обеспечить нашей стране лидерство во внедрении беспилотных технологий.

— Как, по вашему мнению, государственный контроль сможет помочь достижению баланса между бурным развитием молодой индустрии и безопасностью полетов?

— Я приведу в пример автомобили. Когда они только появились, никто до конца не понимал, что это. Но по мере их распространения сформировалось представление о необходимости строительства дорог, были введены правила уличного движения и дорожные знаки и в конце концов появилась лицензия на управление, поскольку было очевидно, что под управлением необученного или недееспособного водителя автомобиль представляет угрозу для окружающих. Без этого автомобильная индустрия никогда бы не стала такой, какой мы ее знаем сегодня.

— То же самое предстоит пережить и владельцам квадрокоптеров?

— Да, и это неизбежно. Как вы, наверное, знаете, в России в конце 2015 года был принят закон об обязательной регистрации и сертификации всех БАС весом более 250 грамм. Это решение было мотивировано благими пожеланиями, в частности вопросами безопасности, однако на практике оно означало полное выведение из легального поля владельцев небольших аппаратов вплоть до игрушечных авиамоделей. В результате нормы были пересмотрены и летом 2016 года все БЛА массой до 30 килограммов были освобождены от регистрации.

Чтобы соблюсти баланс безопасности и развития, будет введен упрощенный, уведомительный характер получения разрешения на полеты, для чего и потребовалась разрабатываемая нами система. Ее использование не требует больших усилий от операторов, но она сможет обеспечить безопасность полетов. Система позволит избегать столкновений БАС, полетов над аэропортами и военными объектами, где аппарат могут просто сбить или жестко посадить, заглушив помехами канал управления и навигационный сигнал. Кроме того, она даст возможность контролировать все, что происходит с аппаратом за пределами прямой видимости. А это, в свою очередь, создает предпосылку для появления индустрии страхования квадрокоптеров, что очень актуально, учитывая стоимость некоторых продвинутых моделей.

— Как это будет работать на практике — потребуется ли обязательная установка дополнительного оборудования на БАС? Насколько оно дорогостоящее?

— На каждом аппарате должно быть установлено определенное оборудование, которое с помощью системы спутниковой навигации будет определять его местоположение и параметры движения, а затем по каналу связи передавать эту информацию в систему контроля. На большинстве современных моделей такое оборудование уже устанавливается, вопрос только в адаптации программного обеспечения.

Оператор будет подавать заявку на маршрут и получать подтверждение или перечень ограничений. Система автоматически сформирует план маршрута с учетом ограничений и уже поданных заявок. Она же будет контролировать его выполнение. При желании план можно выгрузить в память беспилотника для автономного выполнения полета. При нарушении маршрута оператор получит информацию о необходимых действиях для прекращения нарушения, одновременно эти данные будут получать контрольные органы.

В рамках проекта "Инфраструктура федерального сетевого оператора", работы над которым ведет РКС, мы также предусмотрели возможность создавать специальные приложения для нужд операторов БАС. К примеру, ряд задач для службы доставки может быть автоматизирован и сводиться к выбору адреса полета, как это сегодня происходит в автомобильной навигации. Но это в будущем, сейчас наша задача состоит в том, чтобы учесть такую возможность на системном уровне — для этого создается специальная облачная платформа комплексных приложений. Принцип ее работы будет в чем-то похож на магазины приложений для смартфонов — AppStore и GooglePlay.

— На какие именно беспилотные аппараты рассчитана система?

— Рабочий вариант — на дроны весом от 250 граммов до 30 килограммов. Характеристики определяются так: нижняя граница — аппараты, которые, по мнению авиационных специалистов, представляют угрозу для больших самолетов. А верхняя — габаритные аппараты, которые уже подчиняются тем же правилам, что и гражданская авиация. Да и задачи у них другие.

— А вы уже обсуждали последствия внедрения системы контроля с производителями БАС? Ведь в основном это активно развивающиеся молодые зарубежные компании, которые не слишком заинтересованы в ограничениях…

— Сейчас РКС совместно с Росавиацией создает концептуальные предложения, где в том числе начато формирование набора требований к бортовому оборудованию, которому должны будут соответствовать все продаваемые в России малые БАС. Эти требования будут построены так, чтобы максимально упростить производителям и операторам возможную модернизацию.

— Как быть с теми, кто захочет демонтировать установленное добросовестными производителями оборудование, чтобы скрыть перемещения своего аппарата?

- Технически это сделать несложно. Современные технологии вообще позволяют сделать дрон самому — распечатал корпус на принтере, купил двигатели, сервоприводы, радиоаппаратуру и летай. Но это, возвращаясь к нашей аналогии с автомобилями, как езда без прав — нормальные люди ездят с правами и трезвые, но всегда есть исключения…. Если вы хотите нарушать закон — это ваше дело, но за это должна существовать ответственность, соизмеримая общественной опасности таких действий. Уверен, так будет и в случае с БАС.

— Как именно будет передаваться информация? По какому каналу связи? Часто бывает, что над одной точкой одновременно летает сразу несколько квадрокоптеров…

— Предполагается, что на первом этапе развития основным каналом передачи данных будут сотовые сети. В перспективе возможен переход на сети типа LPWAN (Low-power Wide-area Network — энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия — ред.), они очень хорошо подходят для интернета вещей и, несомненно, будут развиваться в нашей стране. Это новая технология, но для некоторых задач она подходит намного лучше сотовой связи.

— Учитываете ли вы в своей работе опыт зарубежных коллег?

— Сейчас наиболее серьезные усилия в этом направлении предпринимаются в США, где аналогичным проектом занимается NASA. Похожая работа ведется в странах Евросоюза. Мы все это учитываем.

Рынок очень динамичен и возник относительно неожиданно, что стало проблемой для регулирующих органов. Тем более речь идет об авиации — это очень консервативная сфера, подчиненная строгим требованиям безопасности. Сегодня рынок растет быстрее, чем регуляторы успевают отвечать на его вызовы. Это проблема не государственных органов, а недостатка релевантных технических решений. Все понимают, что запрещать нельзя, но для контроля нужна новая инфраструктура. Сейчас мы ее создаем.

— Не получится ли так, что именно в России создаваемая инфраструктура, как это часто бывает, будет отличаться от подобных решений в других странах?

— Как колея железной дороги… Сегодня это невозможно. Мир другой — он более открыт, обмен информацией происходит просто и быстро. Это работает на то, чтобы решение было согласовано, более универсально. Все стараются обмениваться идеями, всячески доносить свою точку зрения. Согласование и гармонизация будут происходить естественным образом.