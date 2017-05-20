Протоиерей Андрей Бойцов: подлинные мощи святого Николая не покидали Бари

Настоятель патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари протоиерей Андрей Бойцов рассказал РИА Новости, почему принесение мощей святого в Россию уникальное событие.
- Отец Андрей, неужели переговоры патриарха Кирилла и папы Францсика о принесении в Россию мощей святителя Николая Чудотворца стали первыми на эту тему?
Поэтому то, что свершилось сейчас, означает, что пришло время. Святой Николай захотел — если рассматривать с духовной точки зрения — посетить самую верную часть своей паствы. Ведь ни для кого не секрет, что он особо почитается именно в Русской церкви. Многие верующие даже полагают, что он был русским святым. Хотя мы все понимаем, что это не так — он был малазийским греком, жившим в эпоху Римской империи.
- Как же все-таки удалось это организовать?
Паломничество в Италию сопряжено с определенными финансовыми затратами и понятно, что отнюдь не все верующие могут позволить себе такую дорогостоящую поездку. Поэтому патриарх в данном случае действовал как любящий отец своей паствы. Он озаботился не только насущными проблемами, требующими разрешения или совместных действий двух церквей, но и обратился к папе Римскому с такой практической просьбой, имея в виду нужды своей паствы.
- Известно, что во многих храмах России есть частицы мощей святителя Николая. В то же время мы слышим в последние дни, что мощи, по сути дела, впервые извлекаются и привозятся к нам. Как это можно объяснить?
Более того, известно, что в какие-то давние времена была отделена десница — правая рука; от нее частицы могли быть взяты. Теоретически, это могло произойти в византийскую эпоху, но это невозможно отследить, потому что нет документов.
Второй момент: когда барийцы в XI веке украли мощи, они это сделали в спешке. После них в Миры приехали венецианцы — выкупить остатки, примерно 15% скелета. И потом уже они с документами Венецианского патриарха раздавали мощи. Очень много частиц — именно документированных — как раз из Венеции. Медицинской экспертизой было подтверждено, что это мощи одного человека.
- Так в чем же тогда уникальность принесения мощей в Россию?
Но "по вере вашей, да будет вам". Конечно, Господь не осудит прикладывающихся даже к мнимым святыням. Но если нет документа, когда и в каком месте эта частица мощей была отделена, куда перенесена, то это уже повод для большого сомнения. Здесь же никакого сомнения быть не может. Историческое событие — перенесение мощей в Бари известно. И то, что происходит сейчас — действительно в истории впервые. Но, конечно, могут быть маленькие частицы в других российских храмах.
- Насколько многочисленна русская община города Бари?
До кризиса на праздник святителя — 22 мая — сюда из России приезжали до десяти тысяч паломников.
- А сейчас?
— В последнее время это примерно четыре-пять тысяч человек.
- Само собой, паломники приезжают в том числе и в надежде на исцеление. Вам известны случаи чудесного исцеления?
— Очень часто люди, которые получили помощь от святителя, свидетельствуют об этом. Я регулярно совершаю здесь богослужения в течение шести лет и даже за этот относительно недолгий период ко мне обращалось много людей, которые засвидетельствовали факты исцеления от таких недугов как, например, онкология на последних стадиях.
Также знаю очень много пар, страдавших от бесплодия и также получавших просимое. Особенно отрадно, когда через год они уже приезжают сюда с двух-трехмесячным младенцем, дабы его покрестить здесь, у мощей святителя Николая.
Часто сюда приезжают молиться об избавлении от несправедливости в судебных решениях. Мы стараемся вести дневник таких чудесных случаев, который, быть может, опубликуем.
- А католики ведут такой же дневник?
— Раньше фиксировались чудеса. В настоящее время — нет. Как мы знаем, святитель Николай очень популярен в городе Бари, в провинции Апулия. Но для католической церкви он фактически является местночтимым святым. То есть, он не обязателен для почитания всеми.