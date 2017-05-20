Василий Небензя: приоритет России в ЭСКАТО – энергетика и транспорт

В пятницу в столице Таиланда закончилась 73-я сессия Экономической и Социальной комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО), крупнейшей комиссии ООН, созданной в 1947 году, штаб-квартира которой расположена в Бангкоке. Россия является членом ЭСКАТО со дня основания. После окончания сессии возглавлявший российскую делегацию заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя ответил на вопросы корреспондента РИА Новости Евгения Беленького.

- Василий Алексеевич, каковы основные итоги для России закончившейся в Бангкоке 73-й сессии Экономической и Социальной Комиссии ООН по Азиатско-Тихоокеанскому региону (ЭСКАТО)?

- Это была юбилейная сессия ЭСКАТО, хоть и 73-я, но мы празднуем 70-летие создания комиссии, которая за эти годы доказала свою востребованность как элемент региональной экономической и политической архитектуры. ЭСКАТО является самой представительной многосторонней межправительственной организацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Итоги сессии нас удовлетворяют. Вся деятельность ЭСКАТО на современном этапе завязана на развитие так называемой региональной связуемости (Regional Connectivity), которая предполагает комплексный подход к строительству транспортных, энергетических и информационных коммуникаций. Это полностью совпадает с нашими приоритетами, потому что мы тоже стремимся к формированию большого Евразийского партнерства на основе сотрудничества и кооперации стран Евразийского Экономического Союза и АСЕАН. Проведение сессии ЭСКАТО практически совпало по времени с проведением в Пекине форума на высшем уровне "Один пояс, один путь", это китайская инициатива, как вы знаете, который был тоже посвящен вопросам межрегиональной связуемости. ЭСКАТО в своей деятельности занимается тем же самым на региональном уровне.

Главной темой сессии было региональное сотрудничество в целях развития устойчивой энергетики. Энергетика является одним из приоритетов России в деятельности ЭСКАТО. Мы придали этому направлению деятельности ЭСКАТО дополнительный импульс: в 2013 году во Владивостоке состоялся первый Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, был запущен так называемый Владивостокский процесс, результатом чего стало создание под эгидой ЭСКАТО комитета по энергетике, который в январе этого года провел свою первую сессию. Для нас важнейшим итогом нынешней сессии ЭСКАТО стало принятие нашей совместной с Азербайджаном резолюции "Укрепление регионального сотрудничества в целях укрепления и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе", которая одобряет итоги первой сессии комитета по энергетике и запускает практическую деятельность ЭСКАТО в этой области, создав две рабочие группы по энергетической проблематике.

На сессии была также принята резолюция по итогам министерской конференции по транспорту, которая у нас в Москве прошла в декабре прошлого года. Это было удачное мероприятие, и сессия ЭСКАТО приняла резолюцию под названием "Имплементация декларации министерской конференции по устойчивой транспортной связуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе", тем самым официально утвердив итоги московской конференции по транспорту. Транспорт – это еще один наш приоритет в ЭСКАТО: транспортные маршруты, коридоры, железнодорожное сообщение, контейнерное, автомобильное. ЭСКАТО этим давно и успешно занимается, и это все тоже идет в "копилку" той самой связуемости между Азиатско-Тихоокеанским регионом и регионом европейским, о которой сейчас все так любят говорить. Этим занимается и "сестринская" по отношению к ЭСКАТО Евразийская Экономическая Комиссия. Мы пытаемся объединить усилия, сделать эту работу более скоординированной. Транспорт – это важная тема. Тем более, что мы, Россия – это "хребет" большинства маршрутов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и обратно. Мы будем и дальше всячески развивать инфраструктуру, которая будет способствовать тому, чтобы и эти маршруты, идущие через нашу территорию, постоянно развивались. Уже сейчас, благодаря развитию физической инфраструктуры и упрощению формальных процедур нам удалось сократить время грузовых железнодорожных перевозок по Транссибирской магистрали до семи суток, что значительно быстрее, чем морской путь через Суэцкий канал. Россия интенсивно готовится к великому транспортному соединению Азии и Европы. Это соединение в определенном смысле уже, конечно, существует, но у нас есть возможности сделать его лучше, быстрее и эффективнее.

- Конструктивной реакции на предложение о налаживании отношений с ЕАЭС от Евросоюза так и не поступило. Россия по-прежнему выступает за сближение ЕС и ЕАЭС?

- Мы выступаем за сближение, мы считаем, что процесс сотрудничества между Евразийским Экономическим Союзом и Европейским Союзом – это естественное развитие событий, это должно когда-нибудь произойти. Несомненно, наши европейские партнеры должны осознать, что сотрудничество на уровне интеграционных объединений – это необходимость. Но ситуация на данный момент никак не изменилась с прошлого года. На политическом уровне у нас сотрудничества нет, и у наших европейских партнеров нет политической воли такое сотрудничество развивать, хотя на техническом уровне разговоры между Европейской Комиссией и Евразийской Экономической Комиссией существуют, такой диалог идет. Мы никого не заставляем развивать это сотрудничество, никого не заманиваем в силки, мы ждем, когда к нашим европейским партнерам придет осознание того, что это сотрудничество неизбежно, и что его необходимо налаживать.

- Можно ли говорить о возможных сроках заключения соглашения по зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном? Существуют ли какие-то препятствия на этом пути?

- Между Евразийским Союзом и Ираном идут переговоры о создании временной зоны свободной торговли, которая будет прологом к созданию полноценной такой зоны. Переговоры идут, в начале апреля в Бишкеке прошел очередной раунд, однако, к сожалению, они в Бишкеке не завершились, потому что стороны пока не смогли согласовать свои позиции. В этом процессе каждая сторона отстаивает свои интересы. Торговые переговоры всегда не простые. Представители Евразийской Экономической Комиссии докладывали на Высшем Евразийском Экономическом Совете, который проходил также в Бишкеке, в середине апреля, о промежуточных итогах переговоров. По итогам их доклада Президенты поручили Евразийской Экономической Комиссии продолжить этот диалог. Следующая встреча ЕАЭС на высшем уровне запланирована на 11 октября. Мы рассчитываем, что к тому времени мы уже подойдем к тому, чтобы завершить переговоры и приступить к процедуре заключения временного соглашения о Зоне свободной торговли.