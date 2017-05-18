Борис Сатовский: готовимся к прорыву в создании летательного аппарата

Фонд перспективных исследований (ФПИ), являющийся кузницей научных идей для российской оборонки, на днях подвел итоги открытого конкурса на создание лучшего демонстратора летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки. Такой летающий внедорожник, по замыслу разработчиков, станет новым средством освоения бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока. О подробностях конкурса и ближайшей работе создателей нового воздушного мотоцикла рассказал РИА Новости руководитель проектной группы ФПИ Борис Сатовский.
— Борис Львович, с чем вы связываете активное внимание к этому конкурсу?
— Насколько мне известно, на конкурс было подано много заявок. Неужели разработчики так уверены в своих силах — ведь задача не из простых?
— В конкурсной документации мы сформулировали задачи таким образом, что они были конструктивно восприняты технически мыслящей общественностью. За более чем три месяца к нам поступила 61 заявка — это довольно много, учитывая сложность и уникальность поставленных задач. Мы не стали единолично принимать решения по отбору и определению победителей и призеров: для этого была сформирована межведомственная комиссия из представителей ФПИ, Минобороны, Объединенной авиастроительной корпорации и холдинга "Вертолеты России". Поэтому выбор победителя — компании "ПромСервис" из города Истра Московской области — и призера — компании "ФЛЭШ-М" из Красноярска — это коллективное решение, причем мнения членов комиссии относительно качества представленных на рассмотрение проектов почти полностью совпали.
— Как проходил конкурс?
Можно сказать, что итоговый отбор проводился по совокупности критериев: техническая реализуемость проекта, его инновационность, в том числе по отношению к западным аналогам, и заявленная стоимость. Выбрали два проекта, которые качественно выделялись на фоне всех остальных.
— Что будет происходить дальше с победителями и их предложениями?
— С победителем и призером конкурса будут заключены договоры на реализацию аванпроектов, в рамках которых будут уточнены достижимые технические характеристики, обоснована экономика проектов и ключевые технологии. На основании результатов аванпроектов будут приняты решения о строительстве летных демонстраторов. При этом летательные аппараты, созданные победителем и призером, вероятно, будут ориентированы на разные функциональные ниши.
— На вашу работу оказало какое-то влияние то, что делается по данному направлению за рубежом?
— Интерес к подобного рода аппаратам в последнее время растет взрывоподобно во всем мире, так как технологии достигли такого уровня и позволяют создавать такие схемы, которые еще десять лет назад были недоступны. Однако на сегодняшний день подобных решений в железе нет ни у кого. Хочу подчеркнуть, что речь идет о пилотируемых аппаратах: вертикальные беспилотники, конечно же, хорошо известны и широко распространены. Есть вертолеты, есть конвертопланы, но это изделия, основанные на технологических решениях двадцатилетней давности.
Мы же намерены создать технологически принципиально новую машину не конвертопланной схемы, остро необходимую для освоения отдаленных районов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктики — мест, где нет дорог, где дорого и сложно строить традиционные аэропорты. Новый вид транспорта — летательные аппараты вертикального или сверхкороткого взлета и посадки — жизненно необходимы России с точки зрения ее государственных интересов. Если нам удастся их разработать и создать, это будет огромный скачок в обеспечении связанности нашего населения и его мобильности. К примеру, многим европейским странам такие аппараты практически не нужны — территории там значительно меньше и практически в любую точку можно добраться на автомобиле или на поезде.