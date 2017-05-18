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Интервью

Борис Сатовский: готовимся к прорыву в создании летательного аппарата

15:3018.05.2017
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© Фото : Фонд перспективных исследованийРуководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис СатовскийРуководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Борис Сатовский
© Фото : Фонд перспективных исследований

Фонд перспективных исследований (ФПИ), являющийся кузницей научных идей для российской оборонки, на днях подвел итоги открытого конкурса на создание лучшего демонстратора летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки. Такой летающий внедорожник, по замыслу разработчиков, станет новым средством освоения бескрайних просторов Сибири и Дальнего Востока. О подробностях конкурса и ближайшей работе создателей нового воздушного мотоцикла рассказал РИА Новости руководитель проектной группы ФПИ Борис Сатовский.

— Борис Львович, с чем вы связываете активное внимание к этому конкурсу?

Инженер за работой. Архивное фото
© Fotolia / shefkate
ФПИ выбрал компанию для создания "летающего внедорожника"
- В ходе конкурса была поставлена действительно актуальная и масштабная задача. Несмотря на сегодняшний уровень развития техники и технологий, человечество пока не сумело реализовать свою давнюю мечту — научиться летать как птицы. Да, в современном мире десятки тысяч летательных аппаратов ежедневно взмывают в небо — но им всем необходимы взлетно-посадочные полосы, аэропорты и аэродромы. Птицам аэропорты и полосы не нужны. Поэтому настоящий прорыв случится, когда будет создан летательный аппарат, способный перевозить людей и грузы средней тяжести и обходиться при этом без наземной инфраструктуры. Можно сказать, что российские ученые готовятся к такому прорыву.

— Насколько мне известно, на конкурс было подано много заявок. Неужели разработчики так уверены в своих силах — ведь задача не из простых?

— В конкурсной документации мы сформулировали задачи таким образом, что они были конструктивно восприняты технически мыслящей общественностью. За более чем три месяца к нам поступила 61 заявка — это довольно много, учитывая сложность и уникальность поставленных задач. Мы не стали единолично принимать решения по отбору и определению победителей и призеров: для этого была сформирована межведомственная комиссия из представителей ФПИ, Минобороны, Объединенной авиастроительной корпорации и холдинга "Вертолеты России". Поэтому выбор победителя — компании "ПромСервис" из города Истра Московской области — и призера — компании "ФЛЭШ-М" из Красноярска — это коллективное решение, причем мнения членов комиссии относительно качества представленных на рассмотрение проектов почти полностью совпали.

— Как проходил конкурс?

Инженер за работой
© Fotolia / kichigin19
Фонд перспективных исследований намерен создать "летающий внедорожник"
- В два этапа. Первый этап был дистанционным — заявители направляли нам свои идеи. Во второй этап прошли десять претендентов, которым было предложено очно выступить с защитой своего проекта на заседании конкурсной комиссии. Победитель, компания "ПромСервис", представил самый интересный проект с точки зрения его инновационности, применения новых способов конструирования летательных аппаратов. Этот проект победил, поскольку фонд интересуют в первую очередь технические решения с большим горизонтом планирования, от 15 лет и более. Именно поэтому в конкурсной документации мы четко обозначили, что не будем рассматривать проекты создания малогабаритных вертолетов — это вчерашний день.

Можно сказать, что итоговый отбор проводился по совокупности критериев: техническая реализуемость проекта, его инновационность, в том числе по отношению к западным аналогам, и заявленная стоимость. Выбрали два проекта, которые качественно выделялись на фоне всех остальных.

— Что будет происходить дальше с победителями и их предложениями?

— С победителем и призером конкурса будут заключены договоры на реализацию аванпроектов, в рамках которых будут уточнены достижимые технические характеристики, обоснована экономика проектов и ключевые технологии. На основании результатов аванпроектов будут приняты решения о строительстве летных демонстраторов. При этом летательные аппараты, созданные победителем и призером, вероятно, будут ориентированы на разные функциональные ниши.

— На вашу работу оказало какое-то влияние то, что делается по данному направлению за рубежом?

— Интерес к подобного рода аппаратам в последнее время растет взрывоподобно во всем мире, так как технологии достигли такого уровня и позволяют создавать такие схемы, которые еще десять лет назад были недоступны. Однако на сегодняшний день подобных решений в железе нет ни у кого. Хочу подчеркнуть, что речь идет о пилотируемых аппаратах: вертикальные беспилотники, конечно же, хорошо известны и широко распространены. Есть вертолеты, есть конвертопланы, но это изделия, основанные на технологических решениях двадцатилетней давности.

Летающий автомобиль Aeromobil
© Фото : AeroMobil
Из водителей – в пилоты: кто производит летающие автомобили
Единственный в мире серийный западный образец пилотируемого грузопассажирского самолета вертикального взлета и посадки — это V-22 Osprey. Среди опытных образцов существует несколько его повторений, а также воздушные средства индивидуального использования на основе винт-кольцевых движителей, так называемые джетпэки и воздушные мотоциклы.  

Мы же намерены создать технологически принципиально новую машину не конвертопланной схемы, остро необходимую для освоения отдаленных районов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, Арктики — мест, где нет дорог, где дорого и сложно строить традиционные аэропорты. Новый вид транспорта — летательные аппараты вертикального или сверхкороткого взлета и посадки — жизненно необходимы России с точки зрения ее государственных интересов. Если нам удастся их разработать и создать, это будет огромный скачок в обеспечении связанности нашего населения и его мобильности. К примеру, многим европейским странам такие аппараты практически не нужны — территории там значительно меньше и практически в любую точку можно добраться на автомобиле или на поезде.

 

 

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