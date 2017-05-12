Сергей Богданов: интеллектуалов среди абитуриентов стало больше

Один из старейших педагогических вузов страны санкт-петербургский Российский государственный университет имени Герцена в мае празднует свое 220-летие. О сложностях, с которыми сталкивается вуз, и перспективах подготовки педагогов в интервью РИА Новости рассказал и.о. ректора, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО Сергей Богданов. Беседовал Александр Кудрявцев.

- Сергей Игоревич, министр образования Ольга Васильева заявляла, что хочет вернуть двум старейшим педагогическим вузам в Москве и Петербурге прежний статус ведущих университетов. Почувствовал ли ваш вуз на себе какое-то особое внимание со стороны министерства? Какая работа уже ведется в этом направлении?

— Изменения, которые уже произошли, связаны не только с установкой министра, но и с результатами нашей работы. За это время сделано много. Так, 29 декабря 2016 года принята новая редакция развития университета до 2020 года, в которой мы представили конкретные проекты и разработали дорожные карты по главным направлениям нашей деятельности. У нас есть рабочая программа с точно зафиксированными индикаторами развития, но, кроме этого, есть ряд моментов, где помощь министерства была бы необходима.

Я надеюсь, что с 2018 года у нас будет увеличен прием по самым важным направлениям: по образовательным программам коррекционной педагогики, ведь мы ведущий вуз страны в этой области.

Кроме того, требуется развитие образовательных программ, института детства, программ подготовки педагогов, которые работают с дошкольниками, программы подготовки педагогических кадров для северных территорий. Арктика становится приоритетным направлением для развития страны, и это требует нестандартных решений в части разработки новых образовательных программ, создания новых учебных технологий.

Кроме того, рассчитываю, что мы сможем выиграть конкурс и оборудовать ресурсный центр по дефектологии. Добавлю, что у университета появился целый ряд серьезных партнеров, например, есть большие планы сотрудничества с издательствами, специализирующимися на учебном книгоиздании, собираемся построить систему книготорговли. Очень скоро не только наши универсанты, но и весь город почувствует изменения, которые произошли в жизни вуза.

- По вашему мнению, может ли специалист в какой-либо области стать хорошем учителем, не имея педагогического образования?

— Даже хорошего специалиста, но без педагогического опыта, просто так к детям не выпустишь. К тому же современные дети уже другие, для работы с ними сегодня необходима серьезная психологическая подготовка.

Для специалистов без учительских навыков, желающих преподавать, можно было бы разработать специальный курс, который компенсирует отсутствие педагогических компетенций у обычного выпускника непедагогического бакалавриата. Это не только способствовало бы притоку таких профессионалов из разных сфер знаний, но и позволило бы сохранить уровень выпуска по программам педагогической магистратуры.

Наша главная задача сегодня — сформировать единое образовательное пространство, которое было нарушено в последнее время.

Его составляющими должны стать министерство образования, Российская академия образования, ведущие вузы, общественная профессиональные объединения, регионы. Нужно, чтобы все эти институты соединились для общего понимания идеологии использования наиболее продвинутых практик. Создав такое пространство, мы действительно сможем изменить подготовку педагогов в лучшую сторону.

- Сколько сегодня в университете иностранных студентов? Из каких стран приезжают учиться и какие специальности чаще всего выбирают?

- Если рассмотреть 400 вузов в рамках рейтинга БРИКС, мы находимся в числе 40 первых. Неплохо, но должно быть лучше. Количество иностранцев по отношению к общему объему студентов — почти 9%. Среди студентов из-за рубежа наибольшей популярностью пользуются программы творческой направленности: театр, музыка, кино, изобразительные искусства. Популярны и программы по части физической культуры и спорта. Есть серьезная задача увеличить количество иностранных студентов в образовательных программах педагогической направленности. По дополнительным программам контингент вырос уже в этом году.

Больше всего иностранных студентов приезжают из Китая. У нас есть долгосрочные программы еще с 1980 годов с американцами, эта традиция не прерывается до сих пор. Трудно назвать европейскую страну, из которой у нас не было бы студентов. Считанное количество в вузе японцев, так что есть над чем работать.

- Как за последние годы изменилось качество абитуриентов?

— Дети стали другими: они стали быстрее развиваться, меньше спать, у молодежи произошли психофизиологические изменения восприятия действительности. Полнотекстовые источники информации, когда мы имели дело с длительной вербальной последовательностью и такого рода информационные источники являлись главным средством познания реальности, уже не актуальны. Теперь актуально клиповое сознание, когда молодой человек старается иметь дело с гораздо более компактным текстовым сегментом. Кроме обычной текстовой последовательности молодому человеку хочется видеть элементы инфографики, мультимедийную составляющую, современный визуальный ряд. Это нужно принять как реальность и, исходя из этого, постараться сделать молодому человеку содержательное предложение в устраивающем его формате.

Текст с небольшим символьным объемом и большим объемом мультимедийной составляющей можно рассматривать как прообраз новой формы подачи информации — значимого в образовательном процессе, в других видах деятельности. Внедрение содержательно важных для нас текстов позволит сконцентрировать внимание молодого поколения на главных темах.

Это, кстати, позволит уменьшить количество аудиторных часов в университете и создаст лучшие условия для самостоятельной работы. Однако научиться новому формату еще предстоит.

Еще один момент: абитуриенты представляют теперь менее однородное пространство. Звездочек-интеллектуалов стало больше. С другой стороны, из-за того что развалился школьный стандарт, появились абитуриенты, которые имеют меньшую подготовку для того, чтобы включиться в образовательный процесс. Сложившаяся картина заставляет думать об индивидуальном образовательном маршруте, создающим условия для компенсации пробелов в ходе обучения.

- Планируете ли открывать новые факультеты?

- Сегодня хочется сохранить и развить то, чем университет уже обладает. Поэтому об открытии нового факультета в этом году или следующем мы не думали. Но совершенствование инфраструктуры уже происходит. Например, у нас разделился институт педагогики и психологии на самостоятельные институты. Надеюсь, это будет способствовать тому, что у нас повысится эффективность психологических и педагогических исследований. Будет и активное развитие традиционно сильных в нашем вузе направлений, например по части изучения иностранных языков. Наша школа всегда славилась качеством подготовки по иностранным языкам, и сейчас у нас работает лучшая в стране школа перевода. В одном только лингвистическом департаменте МИДа работает более 20 наших выпускников. Появятся новые программы и будут развиваться перспективные точки роста: институт дефектологии и реабилитации, институт народов Севера, институт детства и другие наши уникальные разработки.

- Следите ли за трудоустройством выпускников? Какова доля тех, кто работает по специальности?

— В Петербурге около 70% выпускников идут в школы, примерно из двух тысяч выпускников из регионов 1200-1300 уезжают обратно в регионы. Это значит, что мы выполняем свою миссию и по отношению к регионам.

- В этом году в школьную программу вернется астрономия. Начнет ли университет готовить учителей астрономии и как?

— Мы видим свою миссию в том, чтобы помогать строить современную Россию. Если принимается решение о введении астрономии, мы должны создать для этого все необходимые условия. Есть проблема — ограниченное количество часов, но она может быть решена при создании лучших условий для самостоятельной работы. К этому должны быть готовы и учитель, и преподаватель высшей школы. По каждой из этих задач будем работать, надеюсь, что мощный кадровый ресурс позволит решить эту задачу.

- Появятся ли в вузе образовательные модули по кибербезопасности для будущих педагогов?

— Сказать, что у нас сегодня полностью готовы учебно-методические комплексы по кибербезопасности, пока нельзя. Но здесь мало создать подобный комплекс, необходимо еще и повысить квалификацию учителей. Недавно одна из петербургских школ попросила сделать курс о минимизации воздействия суицидальных пабликов, научить педагогов уменьшить фактор риска от воздействия подобной информации, распространяемой в соцсетях. Мы переработали старую программу с учетом пожеланий школы, и сейчас по ней уже занимаются. Если программа покажет свою эффективность, то в дальнейшем этот опыт может быть распространен как в Петербурге, так и в регионах.