Владимир Тюльков: травматизм на железной дороге снижается

Перелеты на судах малой авиации становятся все более популярным развлечением, а для многих просто необходимостью. Однако с ростом интенсивности таких полетов учащаются авиакатастрофы, как, например, падение в мае вертолета Robinson с тремя людьми на борту в Башкирии в ходе мониторинга ситуации с лесными пожарами. Ранее в феврале при падении Robinson в Телецкое озеро на Алтае все находившиеся на его борту пять человек, в том числе бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных и генеральный директор компании HeliClub Мария Козинцева, погибли. Почему мы так часто слышим про подобные авиакатастрофы, о несчастных случаях на транспорте из-за экстремальных увлечений, и как со всем этим разбираются правоохранители, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Зуевой руководитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Владимир Тюльков.

- Владимир Геннадьевич, почему мы так часто слышим об авиакатастрофах именно с участием вертолетов Robinson?

- Ну, чаще всего причинами таких катастроф становятся технические неисправности, отказы авиационной техники и неверные действия членов экипажей воздушных судов. А вертолет Robinson пользуется наибольшей популярностью у авиавладельцев во всем мире, и, вероятно, поэтому столь часто упоминается в связи с авиапроисшествиями.

В России сейчас зарегистрировано более 400 вертолетов Robinson: два вертолета R-22, 300 вертолетов R-44 и 100 вертолетов R-66. Первое происшествие с участием Robinson в нашей стране случилось в 2003 году, с того момента к 2016 году произошло восемь катастроф и пять происшествий, погибло восемь пилотов и 14 пассажиров.

- Расскажите, пожалуйста, о резонансных уголовных делах, возбужденных после таких авиапроисшествий.

— Одно из таких дел было возбуждено после падения вертолета Robinson R66 Turbine у поселка Авиатор в Тамбовской области 2 февраля 2016 года. Пилот нарушил правила безопасности и эксплуатации воздушного судна, вертолет упал и разрушился. Пилот и пассажир получили травмы, а ущерб владельцу "Юго-Восточной агрогруппы", где работал пилот, превысил 90 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело против пилота по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена). Сейчас дело рассматривает Кирсановский районный суд Тамбовской области.

Вот другой пример — в августе 2016 года вертолет Robinson R-66 зацепил линии электропередач, проходящие через реку Воронеж, и совершил жесткую посадку на воду. Летевшие на нем дети шести, десяти и 13 лет, а также 20-летняя девушка и 54-летний пилот получили травмы, вертолет был разрушен. Его владелец — некоммерческое партнерство "Вертолетный клуб "Солнечный" — понес ущерб свыше 30,6 миллионов рублей. Расследование по уголовному делу, возбужденному по той же части 1 статьи 263 УК РФ, до сих пор не завершено.

- Какие предпринимаются меры, чтобы "предотвратить и не допустить"?

— Поверьте, чтобы "предотвратить и не допустить", делается очень многое. Во-первых, проводится обязательная сертификация воздушных судов (раз в 1-2 года) — это и осмотр судна, и проверка летной годности, исправности оборудования и так далее. Жесткие требования по подготовке пилотов, бортпроводников и инженеров прописаны в авиационных правилах, а по каждому происшествию проводится расследование. Этим занимается комиссия, которую создает Федеральное агентство воздушного транспорта и привлекает при необходимости представителей заводов-изготовителей авиатехники. После расследований по всем происшествиям с участием Robinson были приняты меры по повышению летной годности вертолета.

- А как действует прокуратура?

— Ну, прежде всего, проверяет деятельность организаций гражданской авиации. Например, в 2016 году после проверок авиационных учебных центров аннулированы свидетельства об обучении 82 авиационных специалистов, а также сертификат одного из авиационных учебных центров.

Также прокуроры выяснили, что клуб авиационного самодеятельного технического творчества "Стародуб" в Брянской области незаконно проводил парашютные прыжки и полеты. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Не порадовала и проверка посадочных площадок в Курской области, где два человека перевозили пассажиров на самодельных воздушных судах, не отвечающих требованиям безопасности и без документов. Были возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 238 УК РФ.

Еще в ноябре 2016 года узнали о незаконном использовании 68 воздушных судов без аварийных радиомаяков, и Росавиация отстранила от эксплуатации 15 из них. Владельцы 53 судов устранили нарушения — установили радиомаяки и зарегистрировали их в международной спутниковой системе "КОСПАС-САРСАТ".

- Вы проверяете результаты расследований по авиапроисшествиям?

— Конечно, и в прошлом году наша деятельность по проверке результатов таких расследований активизировалась. Например, в 2016 году прокуроры выявили 11 фактов их некачественного проведения. Комиссии по расследованиям тогда не приняли все меры по устранению нарушений, не направили разработчикам и конструкторам воздушных судов результаты расследования, виновные не были наказаны. Прокуратура внесла 10 протестов, направила документы в Федеральное агентство воздушного транспорта, после чего Росавиация повторно создала комиссии по расследованию, и нарушения были устранены.

- Помимо авиапроисшествий, повышенное внимание в последнее время привлечено к ситуации с суицидами несовершеннолетних…

- Да, действительно, отмечу резкий рост фактов суицида несовершеннолетних на транспорте на 100% — с 7 до 14 случаев, и это вызывает особую тревогу.

Всего в прошлом году с собой покончили 33 человека, в 2015 году — 14. Получается, количество суицидов на транспорте выросло в два раза: в 21 случае это были взрослые люди (в 2015 году — 10 взрослых) и 13 несовершеннолетних (в 2015 году — 5). Не все такие случаи закончились смертельным исходом, но, тем не менее, погибли 16 взрослых (в 2015 году — 8).

- Как на эту ситуацию повлияло поголовное "зависание" молодежи в Интернете?

— Судите сами — большинство покончивших с собой несовершеннолетних имели контакты в Интернет-сообществах с суицидальными наклонностями. Например, после самоубийства на железной дороге двух девочек в июле 2016 года полиция выявила более 30 таких интернет-сообществ. Уже давно облюбовали Интернет и любители "экстрима на транспорте", которые были и остаются нашей вечной головной болью. Например, в 2016 году прокуратурой заблокировано 120 интернет-сайтов с запрещенной информацией о способах зацепинга, в позапрошлом 180. На некоторых была даже информация о продаже специальных ключей машиниста к дверям вагона и служебным помещениям. По гиперссылкам на таких страницах можно было, например, найти фотографии и видео с пропагандой проезда запрещенным способом.

- То есть экстремальные увлечения молодежи создают правоохранителям все те же проблемы?

- Вы знаете, все-таки на данном направлении есть и положительные сдвиги. Вот, например, снизилось на 17 % количество получения травм любителями трейнсерфинга и руфинга — в 2016 году их было 37, а ранее — 45. Прокуратура и полиция вовремя пресекли две попытки незаконных прыжков с веревкой с железнодорожных мостов в подмосковном Истринском районе. В свою очередь Мещанский районный суд по иску прокуратуры запретил информацию о таких прыжках на одном из Интернет-сайтов. Однако в ряде районов Подмосковья поклонники трейнсерфинга и руфинга активизировались. Наиболее критичная ситуация сложилась в Королеве, где травмы получили семь подростков, Орехово-Зуевском и Подольском районах, в каждом из которых получили травмы по пять подростков. Так, в апреле прошлого года подросток 2003 года рождения ехал на сцепке вагона до станции Мытищи и упал с электрички. Тогда же другой подросток того же возраста катался на крыше электрички между станциями Лось и Лосиноостровская и получил электротравму. Оба мальчика не состояли на профилактических учетах, но были зарегистрированы в соцсети в группе зацеперов.

- Любовь к экстриму и суициды — не единственные причины несчастных случаев на транспорте…

— Вы правы. Такими причинами зачастую становятся и невнимательность, неосторожность людей, хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах. Всего в прошлом году пострадали 103 несовершеннолетних, из них 49 погибло, а в 2015 году получили травмы 102 подростка, погибших было тоже 49. В январе этого года успели получить травмы пятеро несовершеннолетних, двое из них погибли; за тот же месяц в 2015 году были травмированы шестеро, погибли семеро. Больше всего из них было школьников в возрасте от 13 до 16 лет, а многие такие случаи пришлись на промежуток времени с 6 утра до 23 часов вечера на территории Московского транспортного узла.

- Куда в этот момент смотрели взрослые?

— Ну, сами понимаете, взрослые не всегда могут уследить за детьми, а бывает, сами родители и железнодорожники становились виновниками несчастных случаев. Количество таких инцидентов выросло с трех до девяти. Так, в апреле прошлого года на оборудованном переезде на станции Нахабино женщина перевозила ребенка в коляске через железнодорожные пути. Шлагбаум в этот момент как раз закрывался, она оказалась между двумя поездами, коляску затянуло потоком воздуха под проходящий состав и мать с ребенком погибли. В другом случае, во время посадки пассажиров двери электропоезда Москва-Крюково зажали коляску с маленьким ребенком. Родители в попытке вытащить коляску уронили младенца на перрон, и ребенок получил травмы.

Кстати, много несчастных случаев происходит из-за надетых наушников. В 2016 году таких пострадавших было 30 человек, из них 15 несовершеннолетних. Например, в апреле 2016 года поезд насмерть сбил подростка, который в надетых наушниках переходил железнодорожные пути в неустановленном месте на перегоне Водники-Долгопрудный. Причем до своей гибели подросток в школе присутствовал на беседе по профилактике травмирования на железной дороге.

- Как себя максимально обезопасить, чтобы не стать жертвой несчастного случая?

— Советы самые простые, мы их всегда озвучиваем родителям и пассажирам. Никогда не ходите по железнодорожным путям и пересекайте их только в специально оборудованных местах. Перед переходом путей надо убедиться в отсутствии движущихся поездов, не перебегать пути и быть очень внимательным при переходе. И конечно же, не оставляйте детей без присмотра, не высовывайтесь из окон вагона и не прыгайте с перрона.

- Владимир Геннадьевич, как оцениваете в целом ситуацию с несчастными случаями на транспорте?

— В общем, можно считать, что тенденция здесь скорее позитивная. Количество случаев получения травм на железной дороге снижается — в прошлом году пострадали 1383 человека, в 2015 году — 1520 человек. В январе этого года ситуация тоже немного лучше: травмы получили 80 человек, тогда как в прошлом январе пострадало больше 100 человек. Более чем в два раза в 2016 году уменьшилось количество авиаинцидентов — 33 по сравнению с предыдущими 79. В прошлом году был один случай повреждения воздушного судна, а в 2015 году таких случаев было три.

Хочу отметить, что также на ситуацию положительно влияет социальная реклама, информационные стенды на вокзалах, лекции-беседы транспортных прокуроров о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, в том числе со школьниками и студентами. Один из примеров такой рекламы, разработанной прокурорами совместно с ОАО "Аэроэкспресс" — анимационные ролики о последствиях несоблюдения правил поведения на объектах транспорта под названием "Здесь нет кнопки" — "Повторить игру. Берегись поездов" и "Жизнь дороже обидных слов".