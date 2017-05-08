Георгиевский кавалер Баранов: георгиевскую ленточку надо носить на груди

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин вручал награды отличившимся в Сирии российским военным. Морской пехотинец из Севастополя Олег Баранов получил в тот день Георгиевский крест IV степени – награду, которую почитали и в Российской Империи, и в СССР (разрешалось носить с советскими наградами), и в современной России. Сержант Баранов не раскрывает секрета – за какие именно заслуги он был удостоен столь высокой чести, и в День Победы не наденет награду на парад. Но о том, как и почему нужно носить георгиевские ленточки, он рассказал РИА Новости (Крым).

— Традиционно в этом году по всей России и других странах антигитлеровской коалиции проходит акция "Георгиевская ленточка". Интерес к этой акции не угасает, а наоборот – только увеличивается. Как вы думаете, почему?

— Великая Отечественная война закончилась давно, но чтобы подобные страшные события больше не повторялись, эту войну нужно помнить. Передавать память о ней подрастающему поколению. Именно поэтому важны подобные акции, а главное они популярны у людей. Растет новое поколение, перенимает традиции, передает их дальше. Сама по себе лента очень символична. Она состоит из двух цветов – черного и оранжевого, которые символизируют дым и огонь, ужас войны. Поэтому я двумя руками поддерживаю эту акцию, поддерживаю людей, которые начали ее проводить и продолжают раздавать георгиевские ленточки всем желающим. Также я полностью согласен с инициативой запретить размещать эту ленту на автомобилях, велосипедах, рюкзаках и другим вещах. Георгиевскую ленту следует носить только на груди, иначе ее смысл теряется.

© РИА Новости . Сергей Гунеев Перейти в фотобанк Песков рассказал, сколько лет носит георгиевскую ленточку

— Нахожусь в плановом отпуске, поэтому в этом году я буду присутствовать на параде как зритель, но георгиевскую ленточку одену обязательно.

— Великая Отечественная война затронула практически каждую семью страны. Как война сказалась на вашей семье?

— К сожалению, много информации о моих предках, прадедушках, которые принимали участие в войне, не сохранилось. В основном мне рассказывали о них мои дедушки и бабушки. По отцовской линии простым пехотинцем воевал Дмитрий Данилович Баранов1901 года рождения. Он пропал без вести в районе Курска. По линии мамы также рядовым в пехоте служил Дмитрий Никифорович Ищенко 1902 года рождения. В 1943 году он был серьезно ранен, контужен и демобилизован. Награжден боевыми орденами и медалями.

— Почему вы решили связать свою жизнь с флотом?

— Срочную службу я проходил в Калининградской области в городе Балтийск на эсминце "Настойчивый". Сам из Ростовской области. Изначально оставаться на флоте я не планировал, и после увольнения в запас поехал домой. А спустя шесть лет, когда стали популяризировать контрактную службу, решил послужить в сухопутных войсках. Кроме того, я всегда мечтал жить у моря, а у контрактников есть право выбора места службы. Я попросил, чтобы меня направили в Севастополь в морскую пехоту. Теперь я здесь. Третий год служу командиром отделения разведки реактивно-артиллерийской батареи в отдельной бригаде морской пехоты.

— Служба контрактника сильно отличается от срочной службы?

— Служить по контракту комфортнее. Это больше похоже на работу. Утром приходишь в часть, после, если нет дежурств, идешь домой, есть выходной.

© РИА Новости . Василий Батанов Перейти в фотобанк В Севастополе прошла историческая реконструкция штурма Сапун-горы

— Я приехал в Севастополь летом 2014 года. До этого не был здесь ни разу. Севастополь мне сразу очень понравился – красивая архитектура, героическая история, теплое море. Прекрасное место для службы и жизни.

— В Сирию было страшно ехать?

— Нет. Пришел приказ, и я его выполнил.

— Близким сообщили, что отправляетесь в Сирию?

— Родителям я о предстоящем походе не сказал. Все рассказал, когда вернулся в Севастополь. Они, конечно, разволновались и попросили в будущем сообщать о подобных вещах.

— Уже в Севастополе узнали, что вас представили к награде?

— О том, что меня будут награждать георгиевским крестом, да еще и в Кремле, мне сообщил мой командир. Новость произвела эффект разрыва бомбы. Сослуживцы очень обрадовались, поздравляли.

— Какое впечатление на вас произвел Кремль, вручение награды лично президентом Владимиром Путиным?

— Если честно, нервы были на пределе, очень волновался. Непосредственно перед вручением у меня был легкий мандраж. Непросто было читать текст после награждения. Сам факт, что это происходит со мной в Москве, в Георгиевском зале Кремля, что я ¬– кавалер Георгиевского креста, рядом президент России Владимир Путин – все это казалось и нереальным, и невероятным. Такое бывает далеко не каждый день, поэтому трудно точно описать, что в такой момент происходит с человеком.

— Можете рассказать, за какие заслуги вы получили Георгиевский крест?

— За выполнение специальных задач в Сирии. Большего сказать не могу – военная тайна (улыбается).

— Почему сегодня пришли без награды?

— После награждения я отправился домой в Ростовскую область, взял крест с собой, чтобы показать родителям и оставил там. Когда следующий раз поеду, привезу, обязательно покажу.

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