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Интервью

Георгиевский кавалер Баранов: георгиевскую ленточку надо носить на груди

Сюжет:
Акция "Георгиевская ленточка - 2017" (22)
12:1608.05.2017
(обновлено: 12:27 08.05.2017)
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© Фото : А.КиреевМорской пехотинец из Севастополя Олег БарановМорской пехотинец из Севастополя Олег Баранов
© Фото : А.Киреев

В апреле 2016 года президент России Владимир Путин вручал награды отличившимся в Сирии российским военным. Морской пехотинец из Севастополя Олег Баранов получил в тот день Георгиевский крест IV степени – награду, которую почитали и в Российской Империи, и в СССР (разрешалось носить с советскими наградами), и в современной России. Сержант Баранов не раскрывает секрета – за какие именно заслуги он был удостоен столь высокой чести, и в День Победы не наденет награду на парад. Но о том, как и почему нужно носить георгиевские ленточки, он рассказал РИА Новости (Крым).

— Традиционно в этом году по всей России и других странах антигитлеровской коалиции проходит акция "Георгиевская ленточка". Интерес к этой акции не угасает, а наоборот – только увеличивается. Как вы думаете, почему?

— Великая Отечественная война закончилась давно, но чтобы подобные страшные события больше не повторялись, эту войну нужно помнить. Передавать память о ней подрастающему поколению. Именно поэтому важны подобные акции, а главное они популярны у людей. Растет новое поколение, перенимает традиции, передает их дальше. Сама по себе лента очень символична. Она состоит из двух цветов – черного и оранжевого, которые символизируют дым и огонь, ужас войны. Поэтому я двумя руками поддерживаю эту акцию, поддерживаю людей, которые начали ее проводить и продолжают раздавать георгиевские ленточки всем желающим. Также я полностью согласен с инициативой запретить размещать эту ленту на автомобилях, велосипедах, рюкзаках и другим вещах. Георгиевскую ленту следует носить только на груди, иначе ее смысл теряется.

Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Песков рассказал, сколько лет носит георгиевскую ленточку
— Вы будете принимать участие в Параде Победы в Севастополе в этом году?

— Нахожусь в плановом отпуске, поэтому в этом году я буду присутствовать на параде как зритель, но георгиевскую ленточку одену обязательно.

— Великая Отечественная война затронула практически каждую семью страны. Как война сказалась на вашей семье?

— К сожалению, много информации о моих предках, прадедушках, которые принимали участие в войне, не сохранилось. В основном мне рассказывали о них мои дедушки и бабушки. По отцовской линии простым пехотинцем воевал Дмитрий Данилович Баранов1901 года рождения. Он пропал без вести в районе Курска. По линии мамы также рядовым в пехоте служил Дмитрий Никифорович Ищенко 1902 года рождения. В 1943 году он был серьезно ранен, контужен и демобилизован. Награжден боевыми орденами и медалями.

— Почему вы решили связать свою жизнь с флотом?

— Срочную службу я проходил в Калининградской области в городе Балтийск на эсминце "Настойчивый". Сам из Ростовской области. Изначально оставаться на флоте я не планировал, и после увольнения в запас поехал домой. А спустя шесть лет, когда стали популяризировать контрактную службу, решил послужить в сухопутных войсках. Кроме того, я всегда мечтал жить у моря, а у контрактников есть право выбора места службы. Я попросил, чтобы меня направили в Севастополь в морскую пехоту. Теперь я здесь. Третий год служу командиром отделения разведки реактивно-артиллерийской батареи в отдельной бригаде морской пехоты.

— Служба контрактника сильно отличается от срочной службы?

— Служить по контракту комфортнее. Это больше похоже на работу. Утром приходишь в часть, после, если нет дежурств, идешь домой, есть выходной.

Военно-историческая реконструкция Штурм Сапун-горы
© РИА Новости . Василий Батанов
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В Севастополе прошла историческая реконструкция штурма Сапун-горы
- До службы в Севастополе вы бывали в городе? Какое он произвел на вас впечатление?

— Я приехал в Севастополь летом 2014 года. До этого не был здесь ни разу. Севастополь мне сразу очень понравился – красивая архитектура, героическая история, теплое море. Прекрасное место для службы и жизни.

— В Сирию было страшно ехать?

— Нет. Пришел приказ, и я его выполнил.

— Близким сообщили, что отправляетесь в Сирию?

— Родителям я о предстоящем походе не сказал. Все рассказал, когда вернулся в Севастополь. Они, конечно, разволновались и попросили в будущем сообщать о подобных вещах.

— Уже в Севастополе узнали, что вас представили к награде?

— О том, что меня будут награждать георгиевским крестом, да еще и в Кремле, мне сообщил мой командир. Новость произвела эффект разрыва бомбы. Сослуживцы очень обрадовались, поздравляли.

— Какое впечатление на вас произвел Кремль, вручение награды лично президентом Владимиром Путиным?

— Если честно, нервы были на пределе, очень волновался. Непосредственно перед вручением у меня был легкий мандраж. Непросто было читать текст после награждения. Сам факт, что это происходит со мной в Москве, в Георгиевском зале Кремля, что я ¬– кавалер Георгиевского креста, рядом президент России Владимир Путин – все это казалось и нереальным, и невероятным. Такое бывает далеко не каждый день, поэтому трудно точно описать, что в такой момент происходит с человеком.

— Можете рассказать, за какие заслуги вы получили Георгиевский крест?

— За выполнение специальных задач в Сирии. Большего сказать не могу – военная тайна (улыбается).

— Почему сегодня пришли без награды?

— После награждения я отправился домой в Ростовскую область, взял крест с собой, чтобы показать родителям и оставил там. Когда следующий раз поеду, привезу, обязательно покажу.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Участники всероссийской акции" Георгиевская ленточка"
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.
© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкПервые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.Волонтеры Российских студенческих отрядов в Первомайском сквере Новосибирска во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Первые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.
© РИА Новости . Владимир СмирновПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Владимир Смирнов
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.
© РИА Новости . Владимир СмирновПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.Дети повязывают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Владимир Смирнов
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В 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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В 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУ медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВо вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Во вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗатем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Затем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛенточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.Старт акции Георгиевская ленточка в России
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Ленточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
© РИА Новости . Александр КондратюкПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.
© РИА Новости . Александр КондратюкПерейти в фотобанкК патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.Всероссийская акция Георгиевская ленточка в Челябинске
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
К патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНесмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Несмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВпервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
© РИА Новости . Максим БогодвидПерейти в фотобанкДля миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.Волонтер Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи Патриот раздает георгиевские ленточки в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Для миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
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