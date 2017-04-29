Сергей Стрельбицкий: иностранцы летят с пересадками, но Крым того стоит

В Крыму стартовал курортный сезон — четвертый с момента воссоединения с Россией. Министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о рисках и конкуренции с другими российскими курортами, о репутации, к которой стремится полуостров, а также о влиянии санкций на туризм, судьбе курортного сбора и о том, почему украинские туристы могут не попасть на отдых в Крым. Беседовал Виктор Лященко.

- Сергей Валентинович, каков ваш прогноз на курортный сезон?

— Мы сделаем все, чтобы сохранить турпоток на уровне прошлого года. Речь идет о 5,6 миллиона человек. Задача вполне по силам.

- Все ли риски учтены?

— Риски всегда есть и некоторые из них сложно прогнозировать. Изменится погода или появится еще один участник туристического рынка, куда потянутся туристы, — это все риски. И здесь главное — быстро на них реагировать, предпринимать необходимые меры для минимизации.

- Под каким лозунгом и чем будем удивлять туристов в дни открытия курортного сезона?

— Старт курортного сезона — 29 апреля. Массовые гуляния и концерты рассчитаны на два дня и впервые пройдут во всех городах и районах республики. Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.

- На какие международные курорты равняется Крым?

— Крым не ориентируется на зарубежные курорты. Мы следим за мировыми тенденциями и перенимаем лучшие практики; в остальном — полуостров достоин быть самодостаточной единицей. У нас свой путь развития.

Здесь уместно привести строки Маяковского: "И глупо звать его "Красная Ницца", и скушно звать "Всесоюзная здравница". Нашему Крыму с чем сравниться? Не с чем нашему Крыму сравниваться!".

- Какая ситуация с ценами на отдых в сравнении с прошлым годом?

— Нам удалось стабилизировать ситуацию. Встречаемся с бизнесом в регионах. Объясняем, что завышенные цены – корень зла, который отталкивает туристов, и это касается не только Крыма.

Есть примеры существенного снижения цен на услуги в Крыму. Нас это радует. Сразу же турист отреагировал, интерес к отдыху стал расти. Тот, кто сегодня верно выстраивает свои маркетинговые программы и экономику в плане определения цены, тот и выиграет в этом сезоне. Некоторые из средств размещения, пересмотрев свою ценовую политику, смогли загрузить себя полностью на сезон.

- Может ли Крым полноценно конкурировать с курортами Черноморского бассейна?

— Курорты Крыма и Краснодарского края не конкуренты. Мы представляем юг России и дети одной страны. Вместе четко отслеживаем процессы на международном рынке и выступаем единым фронтом.

Крым предложил рассматривать наши регионы как бренд: "Курорты юга России". Мне кажется, что это очень правильно и своевременно. Здесь мы друг друга только дополняем.

- Возможно ли создание совместных турпродуктов?

— Комфортные для туристов проекты уже создаются. Взаимодействие усилится с окончанием строительства моста через Керченский пролив. Турист может побывать в Сочи, посмотреть Адлер и тут же, через пять-шесть часов, отправиться на отдых в Крым.

Кстати, круизная паромная линия между Кубанью и Крымом, которая в тестовом режиме заработает в мае, а регулярном – в июне, станет одним из примеров наших общих турпроектов.

- Будет ли эта круизная линия иметь успех?

— Безусловно. Я в этом уверен. Согласно всем данным и опросам, которые мы проводим среди туристов, это направление очень востребовано. Тут главное не совершить ошибок в начале больших и перспективных проектов. Круизы нам интересны и позволят увеличить турпоток.

- Как влияют санкции на туризм?

— Санкции создают помехи для развития, однако не останавливают туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Будь транспортная логистика удобнее в части возобновления прямых международных авиарейсов, этот турпоток возрос бы в разы.

Но ничего, мы адаптировались к той ситуации, в которой находимся. Иностранцам приходится лететь с пересадками, но Крым того стоит. Уверен, разум придет к людям, которые выстраивают эти барьеры, и они начнут понимать, что туристы все равно найдут возможность к нам приехать.

- Не стоит ли вопрос открытия чартеров в Турцию?

— Такой вопрос не рассматривается.

- Группы организованных туристов из каких стран Крым ждет в этом году?

— Сложно прогнозировать. Обманывать не хочу. Динамика приезда иностранцев с каждым годом возрастает, и этот сезон исключением не станет.

Надеемся, что увеличится поток китайских туристов. У нас хорошие взаимоотношения с Индией и Ираном. Интерес к нашему региону достаточно высок.

- Турция снижает цены на отдых, как может ответить Крым?

— Мы имеем достаточно плюсов для отдыха и оздоровления. Я хочу обратиться ко всем россиянам, которые выбрали для себя в этом году отдых на зарубежных курортах: сами поезжайте, а детей отправляйте в Крым. Дети, которые отдохнули на крымской земле, в дальнейшем получают такой заряд энергии и здоровья, что могут целый год не болеть.

- Поедут ли в Крым туристы с Украины, учитывая наряженную ситуацию на границе?

— Туристы с Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали.

Помешать могут только форс-мажорные обстоятельства, такие как перекрытие границы украинскими властями. Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг.

- На Украине нет альтернативы крымским курортам?

— Не только на Украине, во всем мире нет альтернативы. Нам повезло, что мы живем на полуострове, которому подарена богатая природа, чистейший воздух и два теплых моря.

- Решен ли вопрос по курортному сбору?

— Курортный сбор в этом году, могу сказать с уверенностью, никто взимать не будет. Сначала предстоит принять все нормативные документы, установить сроки, определить подходы. На это необходимо время. Такие решения не вводится с момента опубликования.

- Какова готовность пляжей?

— Пляжи – это наш основной ресурс. Идет их благоустройство, ведь пляжный сезон начинается летом, когда поток в Крым возрастает в разы. Задел для развития пляжных территорий у нас велик. К организации пляжного отдыха пригодно 451 километр прибрежных территорий, а благоустроено лишь 100 километров. И тут задача с каждым годом повышать протяженность, комфортность и конкурентоспособность наших пляжей перед зарубежными курортами.

Мы уже расширяем пляжную географию. Если в прошлом году работало 367 пляжей, то на сегодня это количество приближается к 500.

- Сколько крымских объектов размещения уже получили звезды?

— Мы лидеры среди российских регионов по добровольной классификации. Испытание на звездность прошли 78 гостиниц. Из них пять звезд получили шесть объектов, четыре – 18, три – 30, две – 15, одну — один. Без звезд числится восемь объектов. Право на проведение аттестации имеют шесть компаний. Но мы не спешим, осторожно подходим к процессу, который должен идти строго по определенным стандартам.

Нам не надо гнаться за количеством. Главное, чтобы отели соответствовали присвоенным звездам. Ведь самое страшное, что мы можем допустить, – обмануть ожидания туристов.

- Теневой сектор мини-отелей велик?

— Их количество уменьшается с каждым годом. Идут поступления в бюджет. Мини-отели, гостевые и жилые дома, сдающие жилье в наем, выходят из тени.

Решить проблему раз и навсегда позволит введение специального патента на сдачу жилья, но пока наше предложение не нашло поддержки в профильном федеральном ведомстве.

- Справится ли паромная переправа с предстоящим потоком? Очередей не будет и многочасовых ожиданий?

— Рисков для переправы мы не видим. Нам понравилась работа транспортных логистических узлов – аэропорт и паромная переправа — в прошлом году. Они отлично справились с задачей.

У нас уже началась навигация. Первый теплоход с туристами прибыл из Самары в Керчь. Мы надеемся, что в этом году теплоходами сможет воспользоваться большее количество туристов.

- Когда Крым заполонит собственная сувенирная продукция, а не китайского производства?

— Этот вопрос был актуален в начале 2000-х. Сегодня крымские ремесленники полностью вытеснили китайцев. На рынке в основном наша сувенирная продукция. Я допускаю, что отдельные заготовки для производства массовой продукции приходят из Китая, но конечный продукт за крымскими мастерами. Это радует. Люди из Крыма должны увозить крымскую продукцию, а из Китая – китайскую. Но лучше, чтобы из Китая тоже крымскую увозили (улыбается – ред.).

Китайским друзьям стоит плотно поработать с нашими ремесленниками, потому что крымская продукция натуральная и очень качественная. Оригинал всегда лучше копии.

- Есть ли в Крыму площадки для строительства курортных моногородов?

— Посмотрите на Западный и Восточный Крым – это сумасшедшая площадка для развития. Мы уже сегодня начинаем прорабатывать некоторые вопросы, участвуя в разработке новой программы Ростуризма по развитию въездного и внутреннего туризма на 2019-2025 годы.

В ее рамки включено и благоустройство пляжных территорий и определение границ будущего кластера. Это как раз подпадает под проект моногородов. Мы говорим об организации туристических кластеров, которые включают строительство набережных, средств размещения и развлекательной инфраструктуры.

- Возможна ли практика компенсации производителям кино части затрат на сьемки?

— Нужно смотреть каждый проект и договариваться. Такая практика применима, если делается серьезный масштабный кинопродукт. Сказать однозначно, что мы каждому будем давать деньги, этого не будет.

Помогать и поддерживать в организационном плане мы готовы всем, так как заинтересованы в проведении различных киносъемок на крымской земле.

- Не грозит ли Крыму культурный голод, учитывая, что к артистам применяют санкции за посещение Крыма?

— Каждый артист, так же как и бизнесмен, принимает самостоятельно решение. Мы никого не консультируем. Надеемся, что тех, кто собрался приехать в Крым, не остановят никакие санкции. Для нас это очень важно.

- Какая репутация должна закрепиться за крымскими курортами?

— Репутация комфортного, доброжелательного и интересного курорта. Место, где можно провести незабываемые дни.

- Сервис не омрачит отдых?

— Те, кто пишет, что в Крыму все плохо, они или не любят наш край, или никогда здесь не были. У нас процесс идет и очень интенсивно.

Проводятся мероприятия по подготовке кадров и повышению сервиса. Туристы сами учат нас сервису своими отзывами и требованиями. Понимание и желание есть. Дайте нам время, и все будет хорошо.