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Интервью

Сергей Стрельбицкий: иностранцы летят с пересадками, но Крым того стоит

11:0029.04.2017
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© РИА Новости . Александр ПолегенькоМинистр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. Архивное фотоМинистр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Полегенько

В Крыму стартовал курортный сезон — четвертый с момента воссоединения с Россией. Министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал о рисках и конкуренции с другими российскими курортами, о репутации, к которой стремится полуостров, а также о влиянии санкций на туризм, судьбе курортного сбора и о том, почему украинские туристы могут не попасть на отдых в Крым. Беседовал Виктор Лященко.

- Сергей Валентинович, каков ваш прогноз на курортный сезон?

— Мы сделаем все, чтобы сохранить турпоток на уровне прошлого года. Речь идет о 5,6 миллиона человек. Задача вполне по силам.

- Все ли риски учтены?

— Риски всегда есть и некоторые из них сложно прогнозировать. Изменится погода или появится еще один участник туристического рынка, куда потянутся туристы, — это все риски. И здесь главное — быстро на них реагировать, предпринимать необходимые меры для минимизации.

- Под каким лозунгом и чем будем удивлять туристов в дни открытия курортного сезона?

— Старт курортного сезона — 29 апреля. Массовые гуляния и концерты рассчитаны на два дня и впервые пройдут во всех городах и районах республики. Главный лозунг открытия сезона: "Екатерининская миля". В этом году исполняется 230 лет с момента визита на полуостров императрицы Екатерины II, который принято считать началом развития крымского туризма.

- На какие международные курорты равняется Крым?

— Крым не ориентируется на зарубежные курорты. Мы следим за мировыми тенденциями и перенимаем лучшие практики; в остальном — полуостров достоин быть самодостаточной единицей. У нас свой путь развития.

Здесь уместно привести строки Маяковского: "И глупо звать его "Красная Ницца", и скушно звать "Всесоюзная здравница". Нашему Крыму с чем сравниться? Не с чем нашему Крыму сравниваться!".

Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНикитский ботанический сад расположен на Южном берегу Крыма в шести километрах от Ялты.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Никитский ботанический сад расположен на Южном берегу Крыма в шести километрах от Ялты.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУказ о создании ботанического сада император Александр I подписал в июне 1811 года, в сентябре 1812 года на территории сада были посажены первые растения.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Указ о создании ботанического сада император Александр I подписал в июне 1811 года, в сентябре 1812 года на территории сада были посажены первые растения.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанк"Императорский Таврический казенный ботанический сад" должен был стать рассадником всех полезных и декоративных растений южной Европы, для их последующего распространения в Крыму.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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"Императорский Таврический казенный ботанический сад" должен был стать рассадником всех полезных и декоративных растений южной Европы, для их последующего распространения в Крыму.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкУже в 1815 году ботанический сад выпустил свой первый каталог, в который вошли почти сто сортов яблонь, 58 сортов груш, шесть ягодных и 15 декоративных пород.Пальмы в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Уже в 1815 году ботанический сад выпустил свой первый каталог, в который вошли почти сто сортов яблонь, 58 сортов груш, шесть ягодных и 15 декоративных пород.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДиректором ботанического сада был ученый-натуралист Христиан Стевен. За 12 лет работы он собрал в саду более 450 видов экзотических растений.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Директором ботанического сада был ученый-натуралист Христиан Стевен. За 12 лет работы он собрал в саду более 450 видов экзотических растений.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 1828 году приемник Стевена, Николай Гартвис на землях, принадлежавших Никитскому саду, начал строительство большого Магарачского виноградника, на базе которого было создано училище виноделия. Первое вино, выращенное на землях Магарача, получили в 1833 году.Административное здание в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В 1828 году приемник Стевена, Николай Гартвис на землях, принадлежавших Никитскому саду, начал строительство большого Магарачского виноградника, на базе которого было создано училище виноделия. Первое вино, выращенное на землях Магарача, получили в 1833 году.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ конце 19 века резко снизилось финансирование ботанического сада, поэтому масштабные опытные работы были приостановлены вплоть до начала 20 века.Соцветия цветущего кустарника в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В конце 19 века резко снизилось финансирование ботанического сада, поэтому масштабные опытные работы были приостановлены вплоть до начала 20 века.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ 1914 году выдающийся ученый Евгений Вульф создал на территории ботанического сада гербарий, который в настоящее время является самым крупным хранилищем флоры Крыма.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В 1914 году выдающийся ученый Евгений Вульф создал на территории ботанического сада гербарий, который в настоящее время является самым крупным хранилищем флоры Крыма.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время Великой Отечественной войны немецкие военные уничтожили значительное число растений, а гербарий, созданный Вульфом, вывезли из страны.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Во время Великой Отечественной войны немецкие военные уничтожили значительное число растений, а гербарий, созданный Вульфом, вывезли из страны.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДиректор сада Анатолий Коверга самостоятельно отправился на его поиски и, к счастью, нашел его недалеко от Берлина.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Директор сада Анатолий Коверга самостоятельно отправился на его поиски и, к счастью, нашел его недалеко от Берлина.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа данный момент Никитский ботанический сад - это в первую очередь научное учреждение, в котором проводятся фундаментальные исследования.Набухшие почки кустарника в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На данный момент Никитский ботанический сад - это в первую очередь научное учреждение, в котором проводятся фундаментальные исследования.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ коллекциях Сада насчитывается около 30 тысячи видов, сортов и гибридов растений, представляющих флору всех континентов Земли.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В коллекциях Сада насчитывается около 30 тысячи видов, сортов и гибридов растений, представляющих флору всех континентов Земли.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГордость Сада - дендрологический парк, где имеется свыше 1.700 разновидностей и форм древесных и кустарниковых пород, собранных со всех континентов мира.Посетительница в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Гордость Сада - дендрологический парк, где имеется свыше 1.700 разновидностей и форм древесных и кустарниковых пород, собранных со всех континентов мира.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ хозяйство сада входит несколько парков: Нижний, Верхний, Приморский и парк на мысе Монтодор. Территориально эти парки не связаны.Подснежники в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В хозяйство сада входит несколько парков: Нижний, Верхний, Приморский и парк на мысе Монтодор. Территориально эти парки не связаны.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамой старой частью Никитского ботанического сада является Нижний парк, заложенный в ландшафтном стиле еще при основателе сада Стевене.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Самой старой частью Никитского ботанического сада является Нижний парк, заложенный в ландшафтном стиле еще при основателе сада Стевене.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа территории ботанического сада в 2009 году был создан сад Парадиз. Пять тысяч растений в нем подобраны таким образом, что круглый год здесь что-то цветет.Колоннада в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На территории ботанического сада в 2009 году был создан сад Парадиз. Пять тысяч растений в нем подобраны таким образом, что круглый год здесь что-то цветет.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкБотанический сад остается и одной из крупнейшей выставочных площадок страны.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Ботанический сад остается и одной из крупнейшей выставочных площадок страны.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЕжегодно осенью здесь проходит Бал Хризантем, на котором селекционеры представляют публике новые гибриды.Никитский ботанический сад в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Ежегодно осенью здесь проходит Бал Хризантем, на котором селекционеры представляют публике новые гибриды.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС мая по апрель работники ботанического сада устраивают парад тюльпанов, а с мая по сентябрь - парад роз.Ветви цветущего дерева в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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С мая по апрель работники ботанического сада устраивают парад тюльпанов, а с мая по сентябрь - парад роз.
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- Какая ситуация с ценами на отдых в сравнении с прошлым годом?

— Нам удалось стабилизировать ситуацию. Встречаемся с бизнесом в регионах. Объясняем, что завышенные цены – корень зла, который отталкивает туристов, и это касается не только Крыма.

Есть примеры существенного снижения цен на услуги в Крыму. Нас это радует. Сразу же турист отреагировал, интерес к отдыху стал расти. Тот, кто сегодня верно выстраивает свои маркетинговые программы и экономику в плане определения цены, тот и выиграет в этом сезоне. Некоторые из средств размещения, пересмотрев свою ценовую политику, смогли загрузить себя полностью на сезон.

- Может ли Крым полноценно конкурировать с курортами Черноморского бассейна?

— Курорты Крыма и Краснодарского края не конкуренты. Мы представляем юг России и дети одной страны. Вместе четко отслеживаем процессы на международном рынке и выступаем единым фронтом.

Крым предложил рассматривать наши регионы как бренд: "Курорты юга России". Мне кажется, что это очень правильно и своевременно. Здесь мы друг друга только дополняем.

- Возможно ли создание совместных турпродуктов?

— Комфортные для туристов проекты уже создаются. Взаимодействие усилится с окончанием строительства моста через Керченский пролив. Турист может побывать в Сочи, посмотреть Адлер и тут же, через пять-шесть часов, отправиться на отдых в Крым.

Кстати, круизная паромная линия между Кубанью и Крымом, которая в тестовом режиме заработает в мае, а регулярном – в июне, станет одним из примеров наших общих турпроектов.

- Будет ли эта круизная линия иметь успех?

— Безусловно. Я в этом уверен. Согласно всем данным и опросам, которые мы проводим среди туристов, это направление очень востребовано. Тут главное не совершить ошибок в начале больших и перспективных проектов. Круизы нам интересны и позволят увеличить турпоток.

- Как влияют санкции на туризм?

— Санкции создают помехи для развития, однако не останавливают туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Будь транспортная логистика удобнее в части возобновления прямых международных авиарейсов, этот турпоток возрос бы в разы.

Но ничего, мы адаптировались к той ситуации, в которой находимся. Иностранцам приходится лететь с пересадками, но Крым того стоит. Уверен, разум придет к людям, которые выстраивают эти барьеры, и они начнут понимать, что туристы все равно найдут возможность к нам приехать.

Святыни Крыма
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСобор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.Собор Александра Невского в Ялте
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Собор Александра Невского в Ялте. По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, в регионе расположено более 600 паломнических объектов.
© Фото : Официальный туристический портал Республики КрымТекие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.Текие дервишей в Евпатории
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Текие дервишей в Евпатории. Многие религиозные объекты Крыма отреставрированы за счет государства, отметил член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСвято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Свято-Успенский мужской монастырь в Бахчисарайском районе в Крыму. Во времена нахождения Крыма в составе Украины средства на реставрацию православных святынь не выделялись, это делалось за счет спонсоров.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничестваХрам Святого Иоанна Предтечи в Керчи
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи. В 2015 году была создана рабочая группа для решения вопросов развития паломничества
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.Минарет Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости . Константин Чалабов
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Свадьба на фоне минарета Большой Ханской мечети на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". Сейчас Крым может предложить верующим туры на один или несколько дней, однако вопрос ценообразования по-прежнему остается открытым.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСвященнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Священнослужитель накануне Пасхи в скальном мужском монастыре святого мученника Феодора Стратилата на горе Челтер-Коба в Бахчисарайском районе Крыма. Эксперты считают необходимым сертифицировать гидов, экскурсоводов и переводчиков, дабы избежать некорректной подачи информации.
© РИА Новости . Юрий ЛашовПерейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Стоимость многодневных туров по святыням Крыма начинается примерно с 17 тысяч рублей.
© РИА Новости . Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма Хансарай
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Вид на Большую Ханскую мечеть на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника Крыма "Хансарай". В путевки чаще всего включены проживание, питание и перемещение по паломническим местам.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкХрам во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости Кафа
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Храм во имя иконы Пресвятой Богородицы Иверская на фоне Генуэзской крепости "Кафа". Крым является первым регионом современной России, принявшим христианство.
© РИА Новости . Юрий ЛашовПерейти в фотобанкТуристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.Музей-заповедник Херсонес Таврический
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Туристы в национальном музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Крыму. Древний город Херсонес Таврический знаменит тем, что в нем проповедовал апостол Андрей Первозванный и крестился князь Владимир.
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым
© Фото : Официальный туристический портал Республики Крым
Мечеть Хана Узбека в исторической части города Старый Крым. Ислам в Крыму появляется примерно в XIII веке.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. В 2016 году Крым посетило свыше 5,5 миллионов туристов, что является рекордом.
© РИА Новости . Владимир СергеевПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостейЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму. За январь-февраль текущего года полуостров принял почти 123 тысячи гостей
© РИА Новости . Михаил МокрушинПерейти в фотобанкГлавный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Главный православный собор Ялты - Собор Святого Александра Невского. Индустрия паломничества важна для региона тем, что не зависит от определенного сезона.
© РИА Новости . Василий БатановПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму
© РИА Новости . Василий Батанов
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Церковь Воскресения Христова на Красной скале над поселком Форос в Крыму.
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- Не стоит ли вопрос открытия чартеров в Турцию?

— Такой вопрос не рассматривается.

- Группы организованных туристов из каких стран Крым ждет в этом году?

— Сложно прогнозировать. Обманывать не хочу. Динамика приезда иностранцев с каждым годом возрастает, и этот сезон исключением не станет.

Надеемся, что увеличится поток китайских туристов. У нас хорошие взаимоотношения с Индией и Ираном. Интерес к нашему региону достаточно высок.

- Турция снижает цены на отдых, как может ответить Крым?

— Мы имеем достаточно плюсов для отдыха и оздоровления. Я хочу обратиться ко всем россиянам, которые выбрали для себя в этом году отдых на зарубежных курортах: сами поезжайте, а детей отправляйте в Крым. Дети, которые отдохнули на крымской земле, в дальнейшем получают такой заряд энергии и здоровья, что могут целый год не болеть.

- Поедут ли в Крым туристы с Украины, учитывая наряженную ситуацию на границе?

— Туристы с Украины потянутся на крымские курорты. Мы ожидаем рост турпотока. У многих с Крымом остались родственные и семейные связи, бизнес. Крым невозможно вырвать из души тех людей, которые хоть раз здесь побывали.

Помешать могут только форс-мажорные обстоятельства, такие как перекрытие границы украинскими властями. Надеемся, что они не пойдут на такой опрометчивый шаг.

- На Украине нет альтернативы крымским курортам?

— Не только на Украине, во всем мире нет альтернативы. Нам повезло, что мы живем на полуострове, которому подарена богатая природа, чистейший воздух и два теплых моря.

- Решен ли вопрос по курортному сбору?

— Курортный сбор в этом году, могу сказать с уверенностью, никто взимать не будет. Сначала предстоит принять все нормативные документы, установить сроки, определить подходы. На это необходимо время. Такие решения не вводится с момента опубликования.

- Какова готовность пляжей?

— Пляжи – это наш основной ресурс. Идет их благоустройство, ведь пляжный сезон начинается летом, когда поток в Крым возрастает в разы. Задел для развития пляжных территорий у нас велик. К организации пляжного отдыха пригодно 451 километр прибрежных территорий, а благоустроено лишь 100 километров. И тут задача с каждым годом повышать протяженность, комфортность и конкурентоспособность наших пляжей перед зарубежными курортами.

Мы уже расширяем пляжную географию. Если в прошлом году работало 367 пляжей, то на сегодня это количество приближается к 500.

Где купаться в Крыму: карта чистого моря
© РИА Новости, Инфографика
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Где купаться в Крыму: карта чистого моря

- Сколько крымских объектов размещения уже получили звезды?

— Мы лидеры среди российских регионов по добровольной классификации. Испытание на звездность прошли 78 гостиниц. Из них пять звезд получили шесть объектов, четыре – 18, три – 30, две – 15, одну — один. Без звезд числится восемь объектов. Право на проведение аттестации имеют шесть компаний. Но мы не спешим, осторожно подходим к процессу, который должен идти строго по определенным стандартам.

Нам не надо гнаться за количеством. Главное, чтобы отели соответствовали присвоенным звездам. Ведь самое страшное, что мы можем допустить, – обмануть ожидания туристов.

- Теневой сектор мини-отелей велик?

— Их количество уменьшается с каждым годом. Идут поступления в бюджет. Мини-отели, гостевые и жилые дома, сдающие жилье в наем, выходят из тени.

Решить проблему раз и навсегда позволит введение специального патента на сдачу жилья, но пока наше предложение не нашло поддержки в профильном федеральном ведомстве.

- Справится ли паромная переправа с предстоящим потоком? Очередей не будет и многочасовых ожиданий?

— Рисков для переправы мы не видим. Нам понравилась работа транспортных логистических узлов – аэропорт и паромная переправа — в прошлом году. Они отлично справились с задачей.

У нас уже началась навигация. Первый теплоход с туристами прибыл из Самары в Керчь. Мы надеемся, что в этом году теплоходами сможет воспользоваться большее количество туристов.

- Когда Крым заполонит собственная сувенирная продукция, а не китайского производства?

— Этот вопрос был актуален в начале 2000-х. Сегодня крымские ремесленники полностью вытеснили китайцев. На рынке в основном наша сувенирная продукция. Я допускаю, что отдельные заготовки для производства массовой продукции приходят из Китая, но конечный продукт за крымскими мастерами. Это радует. Люди из Крыма должны увозить крымскую продукцию, а из Китая – китайскую. Но лучше, чтобы из Китая тоже крымскую увозили (улыбается – ред.).

Китайским друзьям стоит плотно поработать с нашими ремесленниками, потому что крымская продукция натуральная и очень качественная. Оригинал всегда лучше копии.

- Есть ли в Крыму площадки для строительства курортных моногородов?

— Посмотрите на Западный и Восточный Крым – это сумасшедшая площадка для развития. Мы уже сегодня начинаем прорабатывать некоторые вопросы, участвуя в разработке новой программы Ростуризма по развитию въездного и внутреннего туризма на 2019-2025 годы.

В ее рамки включено и благоустройство пляжных территорий и определение границ будущего кластера. Это как раз подпадает под проект моногородов. Мы говорим об организации туристических кластеров, которые включают строительство набережных, средств размещения и развлекательной инфраструктуры.

Отдых в Крыму
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКрымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.Отдыхающие на пляжах Судака
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Крымские власти в этом году ожидают, по разным прогнозам, от 6 до 7 миллионов туристов. В 2015 году в Крыму побывали 4,5 миллиона отдыхающих.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На пляже в Судаке.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ Генуэзской крепости в Судаке.Отдыхающие в Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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В Генуэзской крепости в Судаке.
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На центральной набережной Судака.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже в Судаке.Отдыхающий в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На пляже в Судаке.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа пляже Феодосии.Отдыхающие на пляжах Феодосии
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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На пляже Феодосии.
© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие в Судаке.Отдыхающие в Судаке
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Отдыхающие в Судаке.
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- Возможна ли практика компенсации производителям кино части затрат на сьемки?

— Нужно смотреть каждый проект и договариваться. Такая практика применима, если делается серьезный масштабный кинопродукт. Сказать однозначно, что мы каждому будем давать деньги, этого не будет.

Помогать и поддерживать в организационном плане мы готовы всем, так как заинтересованы в проведении различных киносъемок на крымской земле.

- Не грозит ли Крыму культурный голод, учитывая, что к артистам применяют санкции за посещение Крыма?

— Каждый артист, так же как и бизнесмен, принимает самостоятельно решение. Мы никого не консультируем. Надеемся, что тех, кто собрался приехать в Крым, не остановят никакие санкции. Для нас это очень важно.

- Какая репутация должна закрепиться за крымскими курортами?

— Репутация комфортного, доброжелательного и интересного курорта. Место, где можно провести незабываемые дни.

- Сервис не омрачит отдых?

— Те, кто пишет, что в Крыму все плохо, они или не любят наш край, или никогда здесь не были. У нас процесс идет и очень интенсивно.
Проводятся мероприятия по подготовке кадров и повышению сервиса. Туристы сами учат нас сервису своими отзывами и требованиями. Понимание и желание есть. Дайте нам время, и все будет хорошо.

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