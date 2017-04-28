Петер Жига: у сотрудничества Словакии и РФ есть потенциал роста

В пятницу в Москве состоится встреча глав российско-словацкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству: министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра экономики Словакии Петера Жиги. В преддверии переговоров Жига рассказал в интервью РИА Новости о том, что он ожидает от заседания межправкомиссии, о расширении контактов между отдельными регионами и предприятиями обеих стран, а также заверил, что гостеприимные граждане Словакии всегда рады приветствовать россиян в своей республике. Беседовал корреспондент РИА Новости Александр Куранов.

— Господин министр, как вы оцениваете нынешний уровень экономического сотрудничества Словакии и России? Существуют ли возможности для дальнейшего роста контактов между фирмами и предприятиями обеих стран? В чем, на ваш взгляд, это может выражаться?

— Уровень отношений между Словацкой Республикой и Российской Федерацией в торгово-экономической области мы считаем достаточно сбалансированным. Конечно, в немалой мере на них отражается и актуальная весьма непростая международно-политическая ситуация. Она принесла большие перемены, прежде всего, на российском рынке, которые подталкивают предпринимателей к поиску новых форм сотрудничества для проникновения на рынки других стран.

Мы предполагаем, что в будущем характер экономической кооперации будет постепенно переходить от традиционного торгового обмена к созданию совместных предприятий на территории обеих стран. Время покажет, какое влияние эта смена окажет на сами фирмы и предприятия. В целом, необходимо констатировать, что в отношениях наших стран не существует никаких нерешенных вопросов, что позволяет нам сосредоточиться на развитии именно экономической стороны сотрудничества.

— В каких именно сферах экономики вы видите потенциал для усиления взаимного сотрудничества?

— В качестве наиболее перспективных областей для сотрудничества мы считаем автомобилестроение, химическую промышленность, альтернативную энергетику, IT инновации, производство резино-технических изделий, строительство, сельское хозяйство и туризм с акцентом на широкое использование словацких курортов.

При этом необходимо подчеркнуть, что данный вопрос имеет и свои географические размеры. Мы вполне понимаем территориальный размах Российской Федерации и экономический потенциал ее субъектов. Поэтому в будущем мы планируем все активнее развивать отношения с отдельными российскими регионами.

— Какой размер взаимного товарооборота между Словакией и РФ был достигнут в 2016 году?

— Мы располагаем пока что данными за 11 месяцев 2016 года. За этот период товарооборот между нашими странами составил 3,68 миллиарда евро, что на 0,93 миллиарда евро меньше, чем за тот же период 2015 года. При этом экспорт словацких товаров в Россию выражается в размере 1,27 миллиарда евро, импорт из России — 2,41 миллиарда евро.

Общий объем словацкого экспорта в зарубежные страны за 11 месяцев 2016 года составил почти 64,7 миллиарда евро.

— В чем причина снижения размера товарооборота между нашими странами? Идет ли поиск новых форм и методов сотрудничества, чтобы компенсировать эти потери?

- Действительно, в течение последних двух лет наш взаимный товарооборот заметно снизился в связи с падением цен на нефть, ослаблением рубля и санкциями в отношении России.

Тем не менее уже существуют, например, проекты высших форм сотрудничества в сфере передачи опыта в области автоматических процессов в промышленности и машиностроении. Правда, их реализация лимитирована экономической ситуацией в России. Поскольку упомянутые проекты пока находятся в начальной стадии разработки, думаю, нет смысла их конкретизировать.

— На падении товарооборота между нашими странами, видимо, сказались и санкции в отношении России со стороны Евросоюза?

— Необходимо признать, что санкционные меры в отношении России со стороны Евросоюза, также, как и ответные меры России по отношению к ЕС, действуют на торговлю между нашими странами отрицательно. С другой стороны, неудовлетворительные цифры результатов взаимной торговли России и Словакии необходимо воспринимать в контексте, на который влияет целый ряд факторов.

Кроме санкционных мер со стороны ЕС и ответных со стороны России речь также идет о резком падении цен на сырье на мировых рынках, обесценивании российского рубля по отношению к евро, снижении покупной способности российского населения и фирм, а также политика импортозамещения, то есть замена зарубежных товаров на российские.

Эти, а также ряд других факторов в итоге способствовали падению взаимного товарооборота не только между Россией и Словакией, но также и между Россией и ЕС, Китаем или странами-членами Евразийского экономического союза. То есть падение товарооборота с Россией является феноменом, превышающим конкретные рамки санкций.

Негативное влияние на торговое сотрудничество между Словакией и Россией оказывают и проблематичные отношения России и Украины, которые выражаются в ограничениях по транспортировке и транзиту товаров.

Однако мы верим, что вопреки вышеприведенным факторам в ближайшем времени нам удастся остановить негативное развитие товарооборота между Словакией и Россией.

— Вы упомянули о расширении прямых контактов между отдельными регионами и предприятиями наших стран. Можете рассказать об этом подробнее?

— Подобных примеров можно привести немало, и их число постоянно растет.

Например, уже подготовлен договор о сотрудничестве между фирмами Agrokomplex Vystavnictvo из города Нитра и RESTEC из Санкт-Петербурга. В апреле этого года делегация из Челябинской области прибудет в Братиславу, где ее ждут переговоры в рамках круглого стола, который организуют наше министерство, а также фирма по проведению выставок и ярмарок Inchebа и Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли SARIO.

Подобные переговоры четыре месяца назад провели с участием тех же организаторов представители промышленности и инновационных фирм Республики Татарстан, которые вернулись домой с интересными идеями о сотрудничестве со словацкими коллегами.

Результативными можно считать еще три круглых стола, проведенных гостями из России в нашей республике во второй половине прошлого года. Я имею в виду переговоры работников сферы туризма и других служб из Башкортостана, Волгоградской и Астраханской областей, а также из некоторых других регионов России с представителями ряда словацких туристических и культурных институтов. В частности, было подписано соглашение об испытательных работах между фирмой "Баратели" из Астрахани и центром Agro Bio Tech из Нитры о тестах продуктов фирмы "Баратели".

В сентябре минувшего года продуктивную встречу провели работники промышленности из различных регионов России с представителями 1-го Словацкого машиностроительного центра, Клуба 500 и SOPK при участии нашего министерства. Надеюсь, что эта встреча уже в ближайшее время выльется в конкретные совместные проекты.

В августе 2016 года наше министерство инициировало и помогло организовать прямые переговоры членов делегации из Астраханской области с фирмами JAV из Влчан, Isokman из Зволена и Aero-impex из Штурово. В том же месяце после двухлетних переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве между Астраханским техническим университетом и Словацким сельскохозяйственным университетом. Инициатором в этом также выступило наше министерство.

Считаю необходимым отметить также договоренность о поставке строительной стали между Череповецким металлургическим комбинатом "Северсталь" и строительной компанией SV Corp из города Пухова, а также установление сотрудничества в сфере сертификации и поставке кормовых смесей для корма животных между фирмой "Белфармак" из Белгорода и фирмами Bioveta и Vetservis из Нитры.

Кроме того, наше министерство наладило контакты с Ижевским инвестиционным агентством из Удмуртской республики для поиска взаимовыгодных инвестиций. Уже проявила интерес к работе в Удмуртии фирма Castor Pollux.

— Хорошо известно о давнем и успешном сотрудничестве российских и словацких работников атомной промышленности. Каким образом проявляют себя российские фирмы в процессе достройки АЭС "Моховце"?

- В декабре 2016 года между компаниями "Словацкие электростанции" и "Русатом Сервис", которая входит в госкорпорацию "Росатом", был подписан договор о предоставлении технической поддержки деятельности, связанной с пуском 3-го и 4-го энергоблоков АЭС "Моховце" в фазе неактивных испытаний. Российские фирмы продолжают поставки систем внутриреакторных измерений. Кроме того, компания "Словацкие электростанции" имеет долгосрочный контракт с компанией ВНИИАЭС, которая предоставляет техническую поддержку в сфере проектирования электростанции.

— Существуют ли проблемы с финансированием совместных проектов?

— Отмечающий в этом году свое 20-летие Экспортно-импортный банк Словацкой республики (EXIMBANKA SR) не регистрирует никаких проблем с финансированием совместных проектов. Он всегда готов поддержать взаимное сотрудничество торгово-экономических субъектов из обеих стран целым рядом своих продуктов в сфере страхования экспортных кредитов или прямого финансирования.

— В Словакии существует немало фирм и предприятий с участием россиян. Как идут у них дела?

— Экономические интересы российских предпринимателей и фирм на территории Словакии существуют, главным образом, в таких секторах экономики, как энергетика, машиностроение, резинотехническая промышленность. Кроме того, компании с участием российского капитала есть и в логистике и электротехнике, в пищевой промышленности.

Ведется разработка многих перспективных совместных проектов по активизации сотрудничества в сфере транспорта и сельского хозяйства, в банковском секторе и культуре.

Инвестиционное пространство Словакии имеет широкий потенциал для дальнейшего роста. Главными факторами, все активнее привлекающими внимание российских инвесторов к нашей республике, являются квалифицированная рабочая сила, низкие затраты на оплату труда в комбинации с высокой трудовой продуктивностью, но более всего — политическая и экономическая стабильность в стране. И, конечно, нельзя не учитывать и традиционные исторические и культурные связи между народами наших государств.

Большую роль в развитии сотрудничества между фирмами и предпринимателями обеих стран играет, помимо прочего, и уже упомянутое мною Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли (SARIO), которое, благодаря накопленному опыту и имеющимся средствам, оказывает активную ассистентскую поддержку российским инвесторам. Наше агентство помогает обеспечить сервис при создании совместных предприятий с участием словацких и зарубежных фирм, а посредством организации международных кооперационных мероприятий в значительной мере способствует установлению контактов между представителями бизнеса из различных стран.

В последнее время представители SARIO регистрируют значительный рост интереса со стороны российских компаний к ситуации в словацкой промышленности, подтверждением этого является и активное участие россиян в различных кооперационных мероприятиях, а также посещение нашей республики в 2016 году представителями более чем ста предпринимательских субъектов из разных регионов России. Как правило, в рамках таких визитов проводятся презентации инвестиционных возможностей как в отдельных регионах России, так и в Словакии, сопровождающиеся соответствующими переговорами представителей обеих стран.

— Растет ли число российских туристов в Словакии?

— В 2016 году их побывало в нашей стране на 21,1% больше, чем годом ранее. Тем не менее общее число российских туристов за минувший год — 35,9 тысячи человек — уступает показателям ряда прошлых лет. Например, в 2013 году у нас побывали 54,4 тысячи россиян. В последующем снижении числа туристов отразился целый ряд факторов, в том числе, временное ослабление рубля.

Я надеюсь, что число приезжающих к нам россиян будет постепенно расти. Словакия — небольшая, но красивая страна с очень разнообразным ландшафтом. У нас есть и высокие горы, и лесные заповедники с большим разнообразием флоры и фауны, и старинные замки, и многочисленные курорты, а также вкусные напитки и оригинальные блюда. Но главное наше богатство — гостеприимные и трудолюбивые люди, которые всегда будут рады приветствовать россиян в своей стране.