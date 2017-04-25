Боян Гламочлия: при всех ЧС мы рассчитываем на помощь России

Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) в городе Ниш на юге Сербии 25 апреля 2017 года отмечает пятилетие своего присутствия на Балканах. О промежуточных итогах работы, задачах по прогнозированию ЧС в регионе, недостатках в подготовке спасателей в самой Сербии и необходимости заимствования российского опыта в этой связи рассказал в интервью РИА Новости директор центра Боян Гламочлия.

— Пять лет назад центр в Нише начинал работу с одного небольшого офиса и складского помещения в местном аэропорту. Что представляет из себя центр сейчас?

- Сейчас все стало гораздо лучше, чем было вначале. Мы запустили учебный центр внутри самого центра, в его рамках действует полигон для обучения работам на высоте. Речь идет в том числе о скалодроме и тропе по подготовке спасателей-альпинистов, работаем над полигоном по извлечению пострадавших из-под завалов в городских условиях, проводятся занятия и для пожарных и учения спасателей на воде. И это сейчас самое актуальное. Разумеется, мы не отставили в сторону реагирование на ЧС и гуманитарную помощь, но обучение это то, что, как мы заметили, требуется нашим пожарным и спасателям, сотрудникам и всей системе гражданской защиты Сербии.

Сейчас нас всего 20 человек. Это россияне и сербы, водители, переводчики. Есть российские инструкторы, четыре человека, и с ними осуществляем и теоретические, и практические занятия на факультетах и на местах. Но нам для этого требуется все-таки больше специалистов.

— На открытии центра в 2012 году тогдашний замглавы МЧС РФ, а впоследствии руководитель этого ведомства Владимир Пучков обещал инвестиции в гуманитарные проекты в Сербии в десятки миллионов долларов. Сбылись ли эти обещания?

— Да, что было обещано, то и было выполнено. Помощь на сумму свыше 20 миллионов евро получил Сектор по ЧС МВД Сербии, в том числе 18 новейших пожарных машин марки MAN, четыре специальных робота, очень ценных и дорогостоящих, свыше 20 автомобилей "Лада-Нива", множество электрогенераторов, палаток, лодок и самых разных инструментов, которые используют пожарные и спасатели. Так что Россия выполнила, то, что обещала в самом начале.

— Расскажите о бюджете РСГЦ.

— Конечно, это не тайна. Существует бюджет, который позволяет нам функционировать в течение года. У нас нет технических средств для непосредственной борьбы с последствиями ЧС, то есть у нас нет собственных самолетов и вертолетов, но, согласно договору об учреждении центра, все это находится в России и по запросу правительства Сербии российские спасатели со своей техникой менее чем за час вылетают в Сербию. Для постоянного функционирования центра не требуется много денег, можете и сами подсчитать — сколько у нас сотрудников и сколько требуется для обычной жизни и работы центра. То, что наиболее важно, по моему мнению, — при всех ЧС, которые происходят или могут произойти, мы рассчитываем на людей и средства, которыми располагает Россия. Это мы видели и во время наводнений весны 2014 года, и во время лесных пожаров, которые были до этого.

— Вы упомянули важность обучения спасателей. Что такого РСГЦ и Россия могут предложить Сербии в данном вопросе, чего здесь не было до сих пор?

- Мы начали использовать российские методы и знания из области противодействия последствиям ЧС. То, что по нашему наблюдению в Сербии было не так сильно развито, это как раз система обучения и подготовки. Россияне развивают подобные системы уже 25 лет, есть университеты, факультеты, и они далеко в этом вопросе продвинулись, может быть, они уже первые в мире по подготовленности. Доказательством тому является то, что представители нескольких европейских государств приезжают в наш центр, и мы занимаемся с ними обучением, а через наш центр группы отправляются в Россию на дополнительную подготовку.

Важно отметить, что в России созданы отличные условия для обучения противодействию ЧС, и мы думаем, что это то, к чему РСГЦ должен стремиться. Мы с 2014 года отправляем сербских специалистов — пожарных, спасателей и сотрудников гражданской обороны — в Россию на обучение, ежемесячно две-три группы по 15 человек. Стоит это недешево, и думаю, что мы можем в самом нашем центре людей, которых затем отправляем в Россию, подготовить, чтобы они здесь прошли основной курс, и тогда они смогут получить в России больше знаний и вернуться с повышенной квалификацией. Центр сейчас пытается создать такую базу, основу для данного обучения, чтобы в России происходило именно повышение квалификации.

— Какова же в Сербии сейчас система обучения пожарных и спасателей на воде и в горах?

— У нас существуют курсы для пожарных и спасателей и обучение для гражданской обороны. Наши курсы длятся по три-четыре месяца, а в России по проблематике ЧС обучаются после окончания начальной школы, существует средне-специальное образование по ЧС, факультеты, магистратура и докторские степени. Буквально представлены совокупные знания о каждой разновидности ЧС. Мы стараемся распорядиться тем, что наработано в России, наиболее эффективным способом.

— Как планируете развивать центр?

- Планы включают в себя те направления, о которых мы говорили. Прежде всего речь идет о возможностях обучения, разумеется, и о мониторинге и реагировании при ЧС. Как уже я упоминал, есть техника и специалисты в России в элитном подразделении "Центроспас" МЧС, в нем всего около 700 человек, и они постоянно готовы помочь не только Сербии, но и всем государствам, которые попросят помощь. Где бы ни произошли пожары, наводнения, землетрясения, что угодно, они реагируют, и мы также опираемся на их силы и средства.

Сами мы несколько переросли нынешние возможности территории РСГЦ. Для обучения необходим полигон, где можно организовать возгорание, симулировать наводнение или другое стихийное бедствие. Но этого нет и у более крупных государств, чем наше. И мы пытаемся организовать такое у нас.

— Существуют, насколько нам известно, планы по расширению центра на севере Сербии в автономном крае Воеводина?

— У Воеводины есть своя специфика, свои риски, а в центральной Сербии и на юге совсем иная картина. Поэтому в Воеводине требуется свой полигон для обучения и подготовки. Но не только в Воеводине, не помешал бы еще один и в Сербии вообще. Это отличная идея, но пока она не реализована.

— Почему?

— В первую очередь причины финансового характера. Должны быть соблюдены определенные условия, чтобы это воплотить.

— Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Белград в декабре 2016 года заявил, что Евросоюз осуществляет давление на Сербию с тем, чтобы РСГЦ в Нише был закрыт из-за якобы существующей угрозы безопасности с его стороны для Европы. Вы ощущаете в своей повседневной работе какое-то внешнее давление?

— Мы в Нише ничего подобного на себе не чувствуем. Зачем закрывать наш центр, если два государства-члена Евросоюза (не могу их пока называть) просят, чтобы такие центры были открыты на их территории? Так что мы думаем, что РСГЦ отлично функционирует, и множество государств уже отправляли своих представителей, чтобы они ознакомились с работой нашего центра, и они были в Москве на переговорах об открытии подобных центров. Россия направляет к нам в Ниш представителей всех государств региона, они к нам приезжают с визитами, остаются довольны нашей работой, и мы продолжаем этот вид сотрудничества с ними, так что взаимодействие в основном развивается на уровне обучения.

Насколько я знаю, в настоящее время пять государств мира хотят открыть подобные центры. А в регионе у нас прекрасное сотрудничество с Боснией и Герцеговиной (БиГ), Македонией, Венгрией, сейчас будут учения на Мальте, в прошлом году были в Греции, речь идет еще о нескольких государствах — мы планируем посетить Азербайджан, ожидаем визит главы службы по ЧС Армении. Наш центр всем интересен, потому что является единственным таким в мире. Когда я был на генеральной ассамблее Международной организации гражданской обороны, чья штаб-квартира находится в Женеве, многие представители служб, начиная от министров и руководителей, отвечающих за гражданскую защиту, обращались ко мне и расспрашивали о центре, о том, каковы условия и что мы получили с открытием РСГЦ. И все согласны, что помощь России, ее мгновенное участие очень важны.

— Какие спасательные операции с участием специалистов центра за последние годы запомнились больше всего?

- В мае 2014 года при разрушительных наводнениях в Сербию прибыли около 100 российских спасателей со своими самолетами, вертолетами, техникой. Была оказана значительная гуманитарная помощь. Мы тогда воочию увидели, что для страны означает существование РСГЦ, все граждане обратили внимание и весь мир. Перед тем у нас происходили лесные пожары, которые гасили с помощью российских самолетов и вертолетов. Тогда мы в Сербии были слабее оснащены в плане летательных аппаратов — и не только Сербия, но и БиГ у нас просила помощи. И российские вертолеты вылетали туда и тушили пожары.

— Что есть на складах центра в данный момент из средств для оперативной помощи гражданам при ЧС?

— Лодки, электрогенераторы, палатки, одеяла, кровати и все, что требуется, чтобы противостоять последствиям ЧС и помочь эвакуированным людям, разместить их. Но нужно иметь в виду, что у центра нет собственных сил реагирования. В Сербии реагирует министерство внутренних дел, сектор по чрезвычайным ситуациям, армия, жандармерия и все остальные. Наше учреждение здесь прежде всего присутствует как своего рода логистический центр, который может предоставить свое оборудование, генераторы, палатки, одеяла, лодки и так далее.

— Планируется ли в этом году продолжение программы разминирования в Сербии?

— Да, необходимо отдельно отметить, что мы уже восемь лет получаем помощь от России в виде гуманитарного разминирования. Группа российских саперов числом до 50 человек каждый год с ранней весны до поздней осени очищает территорию от невзорвавшихся средств поражения в Сербии. Они единственные сейчас, кто остался здесь, чтобы помочь нам в этом смысле.

С 2008 года они очистили около 5 миллионов квадратных метров территории, обнаружили и уничтожили свыше 14 тысяч неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся в земле со времен Первой и Второй мировых войн, бомбардировок НАТО в 1999 году и взрыва на армейских складах в Парачине в 2006 году.

Это для нас очень значимо, очищается большая территория, главным образом там, где прошли бомбардировки НАТО. Остается после саперов чистая земля, которая может использоваться для сельского хозяйства и промышленности. Мы ожидаем их и в этом году в мае. По информации, который мы располагаем, решение в министерстве финансов РФ сейчас на согласовании, так как эти проекты обходятся в миллионы и каждый приезд саперов стоит больших денег.

— Как происходит мониторинг угроз ЧС?

— Мы находимся в постоянной готовности в рамках своих возможностей. Ситуация в регионе постоянно отслеживается на вероятность лесных пожаров и наводнений. В прошлом году в марте мы получили уведомление от специалистов из России, что у нас выпадут большие осадки, и мы перенаправили сведения в сектор по ЧС МВД Сербии. Каждый день мы получаем информацию о пожарах в Сербии и регионе, также перенаправляем их в сектор по ЧС и в этом смысле центр располагает отличной логистикой.

— Что для РСГЦ означает предоставление дипломатического статуса? Согласование этого вопроса на уровне правительства Сербии продолжается уже несколько лет.

— Это вопрос для руководства страны. Все, о чем мы говорили, это были технические вопросы, которыми мы в центре занимаемся по возможности на максимально высоком уровне. Политические вопросы мы не решаем. Но, конечно, для нас было бы важно в финансовом плане, мы бы получили налоговые послабления, освобождение от таможенных пошлин и НДС на ввозимое оборудование и в этом смысле дипломатический статус бы много значил.

— Насколько хорошо власти Сербии представляют себе возможности и оснащение центра?

— Руководство Сербии отдает себе отчет о том, чем располагает центр. Мозгом всей системы является космический мониторинг и возможности спутников. Это мы стараемся использовать максимально эффективно. Сербия такими средствами не располагает, государства региона тоже. Приведу всего один пример — центр, подобный нашему, сформирован в Женеве в штаб-квартире Международной организации гражданской обороны, и с его формированием 17 новых государств подали заявку на вступление в международную систему гражданской обороны, в которой уже находятся 70 с лишним стран и множество организаций. Многие государства не имеют собственных космических спутников и программ прогнозирования ЧС, Россия в этом вопросе продвинулась далеко, и все хотят использовать то, чего не имеют сами.

— Возложены ли на вас новые задачи, например в решении последствий миграционного кризиса, в котором вы уже приняли участие ранее?

- В августе 2015 года мы развернули палаточные городки в приемных центрах для мигрантов в Прешево и Каниже, предоставили дизель-генераторы, отопительные печи, и одеяла для них и для пункта размещения беженцев в Шиде.

То, что мы имеем в центре, всегда может быть использовано правительством, министерством обороны и МВД Сербии. Они знают, чем мы располагаем и когда потребуется, мы все, что имеем, предоставим и максимально пойдем навстречу. Мы всегда готовы помочь при любой чрезвычайной ситуации.