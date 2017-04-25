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Интервью

Михаил Мишустин: ФНС представит в Сингапуре проект по электронным услугам

08:0025.04.2017
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© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Архивное фотоРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Федеральная налоговая служба является председателем семинара по электронным услугам и цифровым каналам доставки в Сингапуре. Семинар – это часть рабочей программы Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA). Глава Налоговой службы Михаил Мишустин, который является вице-председателем FTA уже несколько лет, рассказал о перспективах дальнейшего развития налогового администрирования в технологичную и мобильную сферы, а также как санкции влияют на международный диалог налоговиков.

- Скажите, почему ФНС проводит мероприятие под эгидой ОЭСР да еще и в Сингапуре?

— Напомню, что в марте 2015 года Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР (FTA) поручило именно ФНС России возглавить проект по электронным услугам и цифровым каналам доставки, а меня как вице-председателя FTA назначили непосредственным куратором проекта.

Здание управления Федеральной налоговой службы России. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Уткин
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ФНС за два месяца увеличила сборы страховых взносов до 692 млрд рублей
Для содействия в работе мы пригласили в Консультативную группу представителей Австралии, Дании, Новой Зеландии, Сингапура.

В результате мы подготовили отчет с практическими рекомендациями для руководителей налоговых органов мира, который позволит им лучше ориентироваться в современных технологиях и использовать их для повышения эффективности налогового администрирования и улучшения качества обслуживания налогоплательщиков в электронном виде.

Важнейшим достижением проекта стала разработка так называемой модели оценки цифровой зрелости налоговых администраций – это инструмент, который позволяет налоговым администрациям самостоятельно оценить уровень внедрения той или иной инновационной составляющей в свою деятельность и понять, куда двигаться дальше.

На форуме FTA в Пекине в мае 2016 года стало понятно, что модель очень востребована. И впоследствии мы доработали эту модель и на ее основе провели международное исследование. В Сингапуре мы планируем представить предварительные результаты этого исследования.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Федеральную налоговую службу РФ
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Президент РФ В. Путин посетил Федеральную налоговую службу РФ

- Какова цель этого исследования и чем, к примеру, оно отличается от рейтинга Всемирного банка по разделу "налогообложение"? 

— Мы, налоговые администраторы, представляющие страны всего мира, тесно работаем друг с другом. Крайне важно, чтобы мы оставались на одной волне, обменивались опытом и разрабатывали общие подходы к решению вопросов соблюдения налоговой дисциплины и цифровой стратегии.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время встречи. 27 января 2017
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ФНС фиксирует увеличение суммы налогов, оплачиваемых через интернет
После того как на Пленарном заседании FTA в Пекине было поддержано решение о продолжении работы над моделью цифровой зрелости, мы усовершенствовали модель и провели опрос среди 26 стран.

Модель разработана как простой в использовании инструмент самооценки. Для участия в заполнении опросника не требуется никаких особых IT-знаний. Единственная цель опросника – задать ориентиры в области тенденций развития и использования инновационных технологий налоговыми администрациями.

В отличие от исследования Всемирного банка Doing business по разделу "Налогообложение", этот опросник не составляет рейтинг стран или побуждает страны соревноваться друг с другом. 

Модель разработана для того, чтобы способствовать проведению стратегических дискуссий в рамках налоговых администраций, обмениваться идеями и опытом, а также помочь руководителям налоговых администраций решить, куда они хотели бы направить свой корабль в этом море технологических возможностей.

- Исходя из созданной вами Модели оценки цифровой зрелости ФНС России  можно назвать зрелой налоговой администрацией?

— ФНС России в каком-то смысле повезло. Система налогового администрирования России – одна из самых молодых в мире, нашим информационным технологиям менее 20 лет. Поэтому нам удалось избежать большого количества ошибок наследных налоговых систем, что стало для нас конкурентным преимуществом.

© РИА Новости . Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин

Наша IT-инфраструктура была создана в начале 2000-х годов с изначально заложенной перспективой создания портальных решений с учетом реальных запросов налогоплательщиков. Это предоставило нам возможность оказывать передовые услуги гражданам.

Они основаны на унифицированных форматах данных и доставляются через стандартное бухгалтерское ПО частных разработчиков.

С 2002 года ФНС России поддерживает автоматическую подготовку и подачу налоговых деклараций. Доля налоговых деклараций, представленных в электронном виде, составляет 90%, а все, что поступает на бумаге, переводится в цифровую форму.

Наш веб-портал предлагает 49 сервисов. Они разрабатывались постепенно в течение нескольких лет и поддерживают разные аспекты отношений с налогоплательщиками. Более 25 миллионов налогоплательщиков открыли личный кабинет, чтобы получать услуги в электронном виде. Все эти инициативы остаются очень современными.

- А какие из своих лучших практик как куратор проекта  ФНС России может представить на этом семинаре? 

1 июля предприниматели Москвы перейдут на новую контрольно-кассовую технику
© РИА Новости . Владимир Астапкович
1 июля предприниматели Москвы перейдут на новую контрольно-кассовую технику
— Передовые технологии, которые мы внедряем в налоговое администрирование, не стоят на месте. Мы постоянно  развиваем и совершенствуем свои налоговые инструменты. Один из таких примеров — проект по внедрению онлайн-ККТ, не имеющий аналогов в мире. На сегодня зарегистрировано более 340 тысяч касс. Всего участвуют 25 производителей кассовой техники и 9 операторов фискальных данных. В реестре 71 модель касс, в том числе бюджетные от 12 тысяч рублей.

Это откроет перед нами новые возможности для аналитики и измерения экономических показателей в реальном времени в масштабе всей страны. Система способствует борьбе с теневой экономикой за счет увеличения прозрачности ведения бизнеса, стимулирования более здоровой деловой среды и конкуренции. Отмечу, что внедрение онлайн-ККТ – это только один из технологичных проектов ФНС России, которые вызывают интерес у зарубежных коллег.

- То есть иностранные налоговики ориентируются на наше мнение и наши достижения в налоговом администрировании?

— Безусловно, признание коллег из ведущих налоговых администраций с вековыми историями очень приятно. Но я абсолютно уверен, что у нас большой потенциал. Потоки информации, которые сегодня поступают к нам благодаря передовым технологическим решениям, формируют "большие данные", что создает новые возможности с точки зрения аналитики. Возможно, сейчас мы даже не можем представить, какие методы аналитики мы сможем применить к этим данным в будущем и какие результаты мы сможем из них извлечь.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Налоговые поступления в российский бюджет в I квартале выросли на 25%
Например, система маркировки товаров, основанная на технологии, несмотря на тенденцию к глобальному потеплению, за первые 8 месяцев показала, что розничный оборот торговли изделиями из меха в России на самом деле в 8 раз больше, чем считали эксперты из этой отрасли. Опыт этого проекта и основные решения ФНС России для маркировки меха решено перенести на рынок лекарственных  препаратов.

Абсолютно очевидно, что такие системы приближают нас к возможности снизить административную нагрузку на  налогоплательщиков,  ответить на их ожидания и создать прозрачную среду для работы налоговых администраций.

Применение современных технологий в налоговом администрировании уже дало нам такие инструменты, как система маркировки товаров, автоматизированная система контроля за возмещением НДС, онлайн кассы, электронные сервисы для налогоплательщиков и многие другие. Цифровизация налогового администрирования создает кумулятивный эффект, который выражается в росте налоговых поступлений, в снижении административного давления на бизнес, создании более комфортных условия для уплаты налогов и позволяет ФНС России обмениваться лучшими практиками с иностранными коллегами.

© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРуководитель ФНС РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Руководитель ФНС РФ Михаил Мишустин

 

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