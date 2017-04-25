Сергей Собянин: 2017 год в Москве будет годом метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, какие станции метро будут открыты в 2017 году, когда завершится реконструкция улиц в центре города и как будет устроено голосование жителей по программе сноса пятиэтажек.

— Сергей Семенович, в Москве идет активное развитие дорожно-транспортной системы: строятся новые дороги и развязки, станции метро и пешеходные переходы, обновляется подвижной состав городского транспорта. Что еще нового планируется сделать в Москве в этой сфере в ближайшее время?

- Если по-крупному, то 2017 год можно назвать годом московского метро. В январе мы открыли второй участок Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Раменок". В апреле на Таганско-Краснопресненскую линию вышли поезда нового поколения "Москва" — одни из лучших в мире. Надеюсь, что осенью откроются первые пять станций большого кольца метро — третьего пересадочного контура от "Делового центра" до "Петровского парка". Дальше на очереди участок Солнцевской линии до "Рассказовки", станция "Ховрино" на севере Москвы и продление Люблинско-Дмитровской линии до "Селигерской".

Итого на подходе ни много ни мало 42 километра линий и 19 новых станций метро, рядом с которыми живут или работают больше миллиона москвичей. Не все новые станции будут открыты до Нового года. Но основные строительные работы мы постараемся завершить в этом году.

Другие транспортные проекты тоже не стоят на месте. Уже в мае на МЦК мы планируем добавить поездов и сократить интервалы их движения в час пик до пяти минут. Летом в Домодедово начнут ходить двухэтажные аэроэкспрессы. Осенью мы вернем трамвайное кольцо на площадь Тверской Заставы у Белорусского вокзала. А Мосгортранс увеличит число новых трамваев "Витязь", которыми сейчас можно воспользоваться на маршруте "Медведково — Останкино".

И кроме того, в течение 2017 года будет открыто больше десятка новых эстакад, мостов и дорожных тоннелей в разных районах Москвы.

— Москва — огромный мегаполис, развитие которого требует значительных средств городского бюджета. Достаточно ли их для осуществления текущих планов? Не планирует ли Москва обратиться за финансовой поддержкой к федеральным властям? Если да, то в каком объеме?

— Программы строительства метро, дорог, обновления подвижного состава реализуются за счет московского бюджета. В настоящее время Москва не нуждается в федеральной поддержке для строительства городских объектов.

В то же время мы крайне заинтересованы в том, чтобы одновременно с региональными инфраструктурными проектами развивались и федеральные — объекты РЖД, Росавтодора, Росавиации. Прежде всего это завершение реконструкции МЦК, развитие радиальных направлений Московской железной дороги, строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Новой Москве, модернизация аэропортов. Огромное значение для решения транспортных проблем столицы имеет реконструкция федеральных вылетных магистралей в Московской области, которая также идет в основном за федеральные деньги.

Для справки напомню. Москва производит более 20% общероссийского ВВП. Без всякой нефтяной ренты и таможенных пошлин налоговый потенциал московской экономики составляет свыше 2,5 триллиона рублей в год. Как и требует Бюджетный кодекс, из них более триллиона рублей НДС и налога на прибыль направляется в федеральный бюджет, а еще 1,5 триллиона рублей налогов на прибыль, доходы физических лиц, имущество и ряда других остается в городском бюджете.

У Москвы много проблем, но, слава богу, есть и ресурсы, чтобы их решать.

— В Москве приступили к новому этапу программы благоустройства "Моя улица". Каковы сроки завершения программы полностью? Когда Москва окончательно преобразится в соответствии с проектом?

— По большому счету, благоустройство города не является программой на несколько лет. Это постоянный процесс улучшений.

Чтобы люди чувствовали себя комфортно, и через 50, и через 100 лет на улицах Москвы надо будет высаживать деревья, ремонтировать фасады, решать множество других проблем. Причем некоторые из них мы сегодня и представить себе не можем. Например, кто еще десять лет назад думал о городском Wi-Fi? Но появились смартфоны, и теперь стоит задача создать бесплатную сеть сначала внутри Садового кольца, а затем и в других районах города.

Программа "Моя улица" — тоже проект не на год-два. Тем не менее надеюсь, что в течение двух-трех ближайших лет мы сможем завершить реконструкцию основных улиц исторического центра. А дальше — надо заниматься, во-первых, небольшими улочками и переулками, чтобы они тоже выглядели хорошо, и, во-вторых, нужно будет уделять больше внимания жилым районам, в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей.

Кстати, уже в этом году мы определили несколько десятков знаковых мест — популярных бульваров, площадей, скверов во всех округах Москвы, которые будут благоустроены не хуже, чем центральные улицы. Ну, например, в Зеленограде планируем реконструировать площадь Юности, а на востоке — Сиреневый бульвар.

— Многие горожане позитивно восприняли идею о реновации пятиэтажек. Но некоторые собственники квартир беспокоятся о том, как будет проходить процесс сбора и проверки их мнений в системе "Активный гражданин", где может голосовать любой гражданин, в том числе не являющийся собственником жилья, планируемого к сносу. Как будут приниматься решения по конкретным объектам после рассмотрения мнений москвичей?

- Принимать решение о судьбе конкретного дома будет правительство Москвы, но только после того, как мы будем на 100 процентов уверены, что большинство жителей дома поддерживают именно это решение.

Городские власти задействовали все возможные каналы, чтобы узнать мнение жителей пятиэтажек: архивы писем и обращений, сплошные телефонные опросы, встречи с населением. В каждой районной управе открыт информационный центр, куда жители пятиэтажек могут прийти, задать вопросы о реновации, оставить свое мнение.

И, наконец, в мае-июне мы проведем официальное голосование в системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Каждый житель пятиэтажки сможет проголосовать за или против включения дома в программу реновации. Можно будет и проверить, как был учтен ваш голос.

А дальше — как большинство жителей пятиэтажек решит, так мы и сделаем.

— Вопросы антитеррористической безопасности всегда играли важную роль в жизни столицы, а с учетом недавней трагедии в Санкт-Петербурге эта тема стала еще более острой и обсуждаемой. Москва станет главной точкой притяжения туристов во время проведения Чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедераций. Как московские власти планируют обеспечить безопасность в городе во время проведения этих мероприятий?

— Если говорить кратко, то все системы, задействованные для проведения чемпионата мира и Кубка Конфедераций, создаются с учетом максимально строгих требований безопасности. Это касается и аккредитации болельщиков, и допуска на стадионы, и работы общественного транспорта, и гостиниц, и скорой помощи, и так далее.

У федеральных властей есть успешный опыт обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи, у мэрии Москвы — огромный опыт обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, собирающих сотни тысяч людей. Весь этот опыт будет использован на ЧМ-2018.

При этом не должно складываться впечатление, что все ресурсы будут брошены на спортивные объекты, а другие районы — полностью оголены. Будет ровно наоборот. Специальные мероприятия по обеспечению безопасности спортивных объектов дополнят работу московской полиции, спецслужб, народной дружины, пожарных и других структур, которые в ежедневном режиме обеспечивают безопасность москвичей и гостей столицы.