Сергей Собянин: 2017 год в Москве будет годом метро

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, какие станции метро будут открыты в 2017 году, когда завершится реконструкция улиц в центре города и как будет устроено голосование жителей по программе сноса пятиэтажек.
— Сергей Семенович, в Москве идет активное развитие дорожно-транспортной системы: строятся новые дороги и развязки, станции метро и пешеходные переходы, обновляется подвижной состав городского транспорта. Что еще нового планируется сделать в Москве в этой сфере в ближайшее время?
Итого на подходе ни много ни мало 42 километра линий и 19 новых станций метро, рядом с которыми живут или работают больше миллиона москвичей. Не все новые станции будут открыты до Нового года. Но основные строительные работы мы постараемся завершить в этом году.
Другие транспортные проекты тоже не стоят на месте. Уже в мае на МЦК мы планируем добавить поездов и сократить интервалы их движения в час пик до пяти минут. Летом в Домодедово начнут ходить двухэтажные аэроэкспрессы. Осенью мы вернем трамвайное кольцо на площадь Тверской Заставы у Белорусского вокзала. А Мосгортранс увеличит число новых трамваев "Витязь", которыми сейчас можно воспользоваться на маршруте "Медведково — Останкино".
И кроме того, в течение 2017 года будет открыто больше десятка новых эстакад, мостов и дорожных тоннелей в разных районах Москвы.
— Москва — огромный мегаполис, развитие которого требует значительных средств городского бюджета. Достаточно ли их для осуществления текущих планов? Не планирует ли Москва обратиться за финансовой поддержкой к федеральным властям? Если да, то в каком объеме?
— Программы строительства метро, дорог, обновления подвижного состава реализуются за счет московского бюджета. В настоящее время Москва не нуждается в федеральной поддержке для строительства городских объектов.
Для справки напомню. Москва производит более 20% общероссийского ВВП. Без всякой нефтяной ренты и таможенных пошлин налоговый потенциал московской экономики составляет свыше 2,5 триллиона рублей в год. Как и требует Бюджетный кодекс, из них более триллиона рублей НДС и налога на прибыль направляется в федеральный бюджет, а еще 1,5 триллиона рублей налогов на прибыль, доходы физических лиц, имущество и ряда других остается в городском бюджете.
У Москвы много проблем, но, слава богу, есть и ресурсы, чтобы их решать.
— В Москве приступили к новому этапу программы благоустройства "Моя улица". Каковы сроки завершения программы полностью? Когда Москва окончательно преобразится в соответствии с проектом?
— По большому счету, благоустройство города не является программой на несколько лет. Это постоянный процесс улучшений.
Программа "Моя улица" — тоже проект не на год-два. Тем не менее надеюсь, что в течение двух-трех ближайших лет мы сможем завершить реконструкцию основных улиц исторического центра. А дальше — надо заниматься, во-первых, небольшими улочками и переулками, чтобы они тоже выглядели хорошо, и, во-вторых, нужно будет уделять больше внимания жилым районам, в которых протекает повседневная жизнь большинства москвичей.
Кстати, уже в этом году мы определили несколько десятков знаковых мест — популярных бульваров, площадей, скверов во всех округах Москвы, которые будут благоустроены не хуже, чем центральные улицы. Ну, например, в Зеленограде планируем реконструировать площадь Юности, а на востоке — Сиреневый бульвар.
— Многие горожане позитивно восприняли идею о реновации пятиэтажек. Но некоторые собственники квартир беспокоятся о том, как будет проходить процесс сбора и проверки их мнений в системе "Активный гражданин", где может голосовать любой гражданин, в том числе не являющийся собственником жилья, планируемого к сносу. Как будут приниматься решения по конкретным объектам после рассмотрения мнений москвичей?
Городские власти задействовали все возможные каналы, чтобы узнать мнение жителей пятиэтажек: архивы писем и обращений, сплошные телефонные опросы, встречи с населением. В каждой районной управе открыт информационный центр, куда жители пятиэтажек могут прийти, задать вопросы о реновации, оставить свое мнение.
И, наконец, в мае-июне мы проведем официальное голосование в системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". Каждый житель пятиэтажки сможет проголосовать за или против включения дома в программу реновации. Можно будет и проверить, как был учтен ваш голос.
А дальше — как большинство жителей пятиэтажек решит, так мы и сделаем.
— Вопросы антитеррористической безопасности всегда играли важную роль в жизни столицы, а с учетом недавней трагедии в Санкт-Петербурге эта тема стала еще более острой и обсуждаемой. Москва станет главной точкой притяжения туристов во время проведения Чемпионата мира по футболу и Кубка Конфедераций. Как московские власти планируют обеспечить безопасность в городе во время проведения этих мероприятий?
— Если говорить кратко, то все системы, задействованные для проведения чемпионата мира и Кубка Конфедераций, создаются с учетом максимально строгих требований безопасности. Это касается и аккредитации болельщиков, и допуска на стадионы, и работы общественного транспорта, и гостиниц, и скорой помощи, и так далее.
При этом не должно складываться впечатление, что все ресурсы будут брошены на спортивные объекты, а другие районы — полностью оголены. Будет ровно наоборот. Специальные мероприятия по обеспечению безопасности спортивных объектов дополнят работу московской полиции, спецслужб, народной дружины, пожарных и других структур, которые в ежедневном режиме обеспечивают безопасность москвичей и гостей столицы.