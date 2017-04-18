Александр Бугаев: регионам нужны свои органы по работе с молодежью

Новый руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев рассказал в интервью РИА Новости о новых международных форумах и привычных российских, которые мы не увидим в этом году, а также о том, как под его руководством изменится работа агентства и удается ли поддерживать гуманитарные связи с иностранной молодежью и обходить острые углы в политике. Беседовала специальный корреспондент Евгения Ерохина.

— Александр Вячеславович, уже месяц как вы стоите у руля Росмолодежи. Каждый руководитель, даже если он сохраняет направления работы вверенной ему структуры, все равно привносит что-то новое и расставляет акценты по-новому. Какие акценты расставите вы?

- Никаких революций мы не планируем — любое развитие должно носить эволюционный характер. Зачастую все кажется очень просто и хочется сломать все до основания, а затем возникает вопрос, а что затем? В нашей практике останутся все те формы работы, которые были и до этого. Но будем вносить и новые. Я бы разбил эту историю на несколько направлений.

Есть очень важная тематика работы с региональным блоком, с нашими регионами. Органы РФ, реализующие государственную молодежную политику на местах, имеют очень пеструю структуру, я имею в виду оргштатную структуру. Эта ситуация сложилась не вчера. К сожалению, отдельных органов по работе с молодежью у нас крайне мало — чуть больше 20. Все остальные так или иначе встроены в структуры министерств, ведомств, департаментов, реализующих также другие формы деятельности. Но невозможно реализовывать единую государственную молодежную политику, не имея единой структуры.

Безусловно, мы не имеем права ничего навязывать субъектам Российской Федерации, но мы будем поднимать этот вопрос, работать непосредственно с руководством каждого субъекта, вносить предложения, в том числе в министерство образования и науки: у нас должно быть максимально большое количество федеральных органов по работе с молодежью на территории субъектов. Без этого мы рискуем остаться на одном месте. Сложившаяся структура, с моей точки зрения, не вполне соответствует требованиям текущего момента.

— В чем суть создания таких органов?

— Например, у нас многое делается для старшего поколения, и это правильно, но при этом молодежь — это будущее нашей страны. Одно другому не должно противоречить, и не должно быть, что мы за счет одного или другого кого-то ущемляем. А у нас, к сожалению, иногда бывает так, что когда необходимо порезать бюджет в чем-то, на какой-то территории, режут что — режут молодежную политику прежде всего. Это связано опять же с тем, что нет на территории структуры, способной заступиться, сказать о своей нужности и важности. Поэтому если говорить об этой работе, то мы будем стремиться работать именно в этом направлении.

— Но создания отдельных структур недостаточно? У этой работы должна быть какая-то опора, система?

- Да, здесь есть и другие вопросы. Например, стоит также обсуждать вопрос о создании государственной программы "Молодежь России". Есть разные подходы и концепции — я не являюсь сторонником какой-то одной. Но есть государственная программа патриотического воспитания, она же не потребовала привлечения значительных дополнительных средств. Но мы собрали все, что делается, и теперь прекрасно понимаем, какие деньги разные ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти — ред.) тратят в этом направлении. Может быть, стоит пойти по этому пути и здесь.

Здесь мы подходим еще к одной истории, связанной с отсутствием закона о государственной молодежной политике на уровне Российской Федерации, хотя 78 российских субъектов в том или ином виде имеют закон о молодежи или о государственный молодежной политике. Если вы меня спросите: вы за закон, я отвечу: да, я за закон. Но он не должен быть рамочным, не должен быть законом ни о чем. Закон пишется для молодых людей, а написать закон для чиновников — по этому пути идти не надо.

Для меня, например, очевидно, что в таком законе должно быть прописано (хотя бы в такой формулировке) о необходимости наличия во всех без исключения субъектах России уполномоченного органа по реализации государственной молодежной политики. Вопрос этот нужно закрепить раз и навсегда. Что еще? Закон должен давать конкретное понимание, что он дает молодым семьям, молодым специалистам, молодежному предпринимательскому сообществу и так далее. Я являюсь сторонником того, чтобы такой документ наконец появился. Мы, безусловно, готовы к дискуссии, будем ее подталкивать настолько, насколько можем и хватит сил. Я уверен, в ближайшее время мы должны прийти к этому.

— Александр Вячеславович, программа направлений работы и задач, которые перед собой ставит агентство, растет год от года. Сейчас программа похожа на объемную методичку. А сил и средств на реализацию всего этого хватит? Как обстоят дела с финансированием?

- Если смотреть в абсолютных цифрах, то, конечно, финансирование резко выросло. Когда об этом пишут в СМИ, то зачастую указывают цифру порядка семи миллиардов рублей. Но забывают, что в этом году у нас состоится знаковое событие в области молодежной политики не только в Российской Федерации, но и в международном масштабе — Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И в этом бюджете 4,5 миллиарда рублей выделено государством целенаправленно только на это мероприятие. Это меньше, чем изначально запрашивалось нами, но это огромные деньги. И если его (фестиваль) вынести за скобки, то я скажу так — наше финансирование не сократилось. Говорить о существенном росте тоже не могу — рост есть, но в целом бюджет примерно в тех же рамках, что и в прежние годы.

— Значительные суммы обычно уходят на форумную кампанию Росмолодежи. Во сколько она обойдется в этом году?

— Ну, во-первых, форумная кампания в этом году будет. Вся выстроенная за годы цепочка сохранится. Это то, что Росмолодежь выстраивала много лет, и этот механизм будет работать.

Если говорить о федеральных форумах, то всего на них уйдет порядка 700 миллионов рублей. Сделать подсчет по окружным форумам сложно: там деньги выделяются и из региональных бюджетов. Они не организуются полностью за счет Росмолодежи, но мы будем поддерживать их в виде грантов в рамках всероссийского грантового конкурса и в виде помощи в организации образовательной части.

— А как же "Евразия" и "Итуруп" — тоже крупные федеральные форумы, которые Росмолодежь проводила и раньше…

— "Евразия" в этом году уйдет в бюджет Всемирного фестиваля молодежи и студентов и будет проводиться в рамках фестиваля. В прошлом году этот форум был ключевым по работе с молодежью, прежде всего из стран СНГ. В этом году решено встроить его в программу Фестиваля молодежи и студентов. Он состоится, но как одна из площадок фестиваля, потому что он носит международный характер.

Если говорить о форуме "Итуруп", то, безусловно, необходимость проведения крупного федерального молодежного форума на Дальнем Востоке есть. "Итуруп" в течение двух лет очень хорошо показал себя с точки зрения профессиональной молодежной повестки. Но есть вещи, которые от нас не зависят. Это вещи, связанные с технической организацией мероприятия. В этом году мы, к сожалению, не сможем провести это мероприятие на острове Итуруп как раз по этим причинам. Доставка, перелет большого количества молодежи на форум "Итуруп" — это серьезное логистическое мероприятие. Лучше если мы его оптимизируем и соберем больше молодежи в другом месте Дальнего Востока, кратно увеличив количество участников — не несколько сотен, а под тысячу или больше.

В этом году в рамках окружной форумной кампании состоится форум "Амур" на Дальнем Востоке — в Хабаровском крае, и все силы мы приложим именно на поддержку этого мероприятия. Но мы точно вернемся к практике проведения крупного федерального дальневосточного форума. Вопрос только в форме его проведения: будет ли он на острове Итуруп или мы его прикрепим по срокам к большому Дальневосточному экономическому форуму, проходящему ежегодно во Владивостоке, то есть проведем его как одну из площадок большого форума — как это было с арктическим форумом.

— Уже традиционно каждый год в программах федеральных форумов появляются новинки. Этот год не станет исключением?

- Если говорить о "Территории смыслов", то в этом году планируется провести семь смен. И, конечно, появятся новые смены, каких-то смен, наоборот, не будет. Например, появится смена для молодежи, работающей в транспортной отрасли, она будет проходить с 14 по 20 августа. Как известно, одна из проблем у нас — это дороги. Профильное министерство нас уже поддержало в этом. Сам форум продлится с 27 июня по 20 августа. Первая смена будет тоже новая: для студенческих СМИ, клубов и студенческих объединений — формальных и, подчеркиваю, неформальных. Потому что далеко не всегда у нас вузах формальные студенческие объединения, скажем так, представляют интересы большинства студентов. Проходить смена будет с 27 июня по 3 июля. Будут и традиционные смены.

На "Тавриде" (будет проходить с 3 июля по 31 августа) тоже будет семь смен, и там тоже появятся новые площадки. Точнее, мы добавляем новые специальности, чтобы расширить представительство молодых специалистов в разных сферах. Такие обновления произойдут на трех площадках. На площадке для молодых писателей, поэтов, критиков мы в этом году ждем еще и молодых библиотекарей, на площадке "Молодые преподаватели истории" появятся сотрудники музеев, а на площадке "Молодые режиссеры, продюсеры, актеры театра и кино" — мультипликаторы.

Исключение, пожалуй, "Балтартек", который пройдет с 19 по 25 июля. Он пройдет во второй раз, в той же форме, что и в прошлом году. На нем будут две смены: местная смена для молодежи Калининградской области и вторая — смена Российского движения школьников.

Кроме того, этот год объявлен годом экологии. И в рамках форумной кампании, прежде всего окружной, мы закладываем эту историю как целенаправляющую. Например, на Ростовском форуме будет тематика сельхозэкологии. В тематике каждого форума будет заложена экологическая повестка.

— Перейдем к приятному: к грантам. Какая сумма будет разыгрываться в этом году Росмолодежью?

— Общая сумма грантов в этом году составит 379 миллионов рублей. Трудно сказать, много это или мало. Это с какой стороны посмотреть. Например, у иностранных коллег суммы меньше. По сравнению с прошлым годом сумма идентична. Из этих денег 250 миллионов будут разыграны в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов, 43,5 миллиона — в рамках конкурса на предоставление субсидий НКО. Еще 85,5 миллиона рублей запланировано на конкурс молодежных проектов Всекавказского молодежного форума "Машук", который пройдет в августе. Уточню: 153,5 миллиона получат некоммерческие организации и объединения, а 225,5 миллиона рублей — физические лица. При этом единичная выплата на Всероссийском конкурсе проектов и на гранты НКО не будет превышать двух миллионов рублей, на "Машуке" эта сумма больше на 500 тысяч.

— А как насчет участия иностранных ребят в наших форумах? Традиционно они приезжают на основные форумы. В этом году ждать пополнения?

— Мы, безусловно, открыты. Эта работа будет вестись, но для нас, с точки зрения работы с иностранными молодыми людьми, конечно, приоритетным является Фестиваль молодежи и студентов. Больше или меньше иностранных участников на форумах не будет, мы сохраним прежний формат работы и понимаем, что увеличиваем общий объем охвата иностранных участников за счет фестиваля.

— В качестве одного из своих направлений Росмолодежь в том числе способствует международным молодежным обменам. Каков их объем в текущем году?

— Мы не снижаем объемы молодежных обменов. Планируем, что по линии неакадемических молодежных обменов у нас в программах обмена примут участие не менее семи тысяч человек — это обмены с Европой, странами Юго-Восточной Азии, Латинской Америкой, Китаем, Японией, Ближним Востоком, Северной Америкой.

— Раз уж мы перешли к теме иностранных участников и международных обменов, поговорим подробнее о международном направлении работы в целом. В программе этого года, помимо прочего, выделено сотрудничество с Индией. Оно будет активизироваться, что уже запланировано?

— Сейчас мы взаимодействуем с посольством Индии в России. Тем более в этом году отмечается 70 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. В прошлом году российская делегация посетила Индию, это был ноябрь месяц. В этом году уже мы намереваемся принять индийскую делегацию в рамках российско-индийского форума — ориентировочно в июле, где-то 4-12 июля. Планируем совместить этот визит со сменой, посвященной IT-технологиям на "Территории смыслов". Индийская молодежь довольно продвинута в этой тематике.

Так как российская делегация во время посещения Индии побывала в трех городах, мы решили провести форум тоже в трех городах — в Москве, Владимире и Суздале. Пройдет он тоже в июле, даты пока уточняются.

— Индия в прошлом году председательствовала в БРИКС. По линии БРИКС работа идет довольно продуктивно. Будет ли и в этом году "Молодежное измерение БРИКС", инициатором которого Росмолодежь выступила в 2015 году?

— Конечно. Взаимодействие по линии БРИКС для нас очень важная вещь. В этом году председательство перешло к Китаю, и следующее заседание "Молодежного измерения" пройдет в Китае. Я думаю, это будет летом. Проведение ежегодного молодежного саммита ориентировочно запланировано на июль в городе Тяньцзинь. К тому же с 23 по 27 апреля 2017 года в Самаре состоится семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС. В ходе мероприятия около 100 молодых предпринимателей, студентов, ученых, преподавателей, аспирантов, общественных деятелей и деятелей культуры в возрасте от 18 до 35 лет из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР примут активное участие в работе тематических площадок, посвященных состоянию международного молодежного сотрудничества на пространстве БРИКС.

— С Китаем Росмолодежь в последнее время тоже работает довольно плотно. Недавно завершился год молодежных обменов между нашими странами. Темпы сбавлять не будете?

— С Китаем действительно плотно сотрудничаем. В прошлом году провели 60 совместных мероприятий. В этом году в рамках четвертого российско-китайского ЭКСПО, который пройдет в Харбине с 15 по 19 июня, уже по традиции пройдет молодежный круглый стол, посвященный развитию молодежного предпринимательства. Это будет летом. Повестка будет пестрая. Можно сказать, мероприятие соберет молодых специалистов в разных сферах. Состоится также мероприятие "100 молодых лидеров". По сути, это такая программа обмена: китайская молодежь приедет к нам уже в мае — с 18 по 24 мая. В рамках этого визита участники посетят Москву и Ульяновск. Российские участники поедут в Китай в следующем году.

— Как в целом обстоят дела с сотрудничеством со странами Азии?

— Азиатско-Тихоокеанский регион — это один из приоритетных регионов. Безусловно, это очень важное для нас направление и сотрудничество мы будем развивать и расширять. Форумы и методы будем отрабатывать.

Рассмотрим, например, Японию. В прошлом году было проведено 43 совместных мероприятия, в которых приняло участие 1,5 тысячи человек. В этом году, как и в прошлом, пройдет российско-японский форум. Японские ребята в рамках форума приедут к нам в Рязань в сентябре, а мы поедем в Японию в ноябре, декабре. Точные даты и детали проведения мероприятия пока обговариваются. Также у нас запланированы обмены.

— А как насчет сотрудничества с Кубой? Вот планируется российско-кубинский молодежный форум, когда он пройдет?

— Форум мы будем проводить в соответствии с распоряжением правительства, это будет ориентировочно в конце года. Пройдет он в России, в Москве. Если будут какие-то другие города дополнительно — будем прорабатывать повестку.

— Поговорим о соседях. В последние годы российско-украинские отношения заметно усложнились, а взаимодействие по линии молодежной политики сократилось. Есть ли вообще сейчас контакты с органами по молодежной политике?

— С официальными украинскими структурами, отвечающими за молодежную политику, взаимодействия нет. И сигналов, готовности развивать его мы пока не видим. Но если говорить об Украине и Прибалтике, то, несмотря на геополитическую обстановку, вопросы гуманитарного взаимодействия для нас очень важны. За прошлый год, например, на наших форумах побывало около 100 украинцев — причем не только из ДНР и ЛНР, но и из Киева, Одессы, Харькова. В этом году мы тоже планируем их привлекать. Это очень важная вещь: они должны видеть правду, видеть, как здесь живут. От этого абсолютно точно не отказываемся. Украинские ребята приезжают к нам на форумы, здесь проблем нет.

— Со странами Прибалтики тоже не все гладко по молодежной линии, но взаимодействие в поисковом движении было довольно активно, хотя бы на уровне соответствующих организаций с обеих сторон. В этом году что-то изменилось?

- Если говорить о поисковом движении, то буквально на днях в Калининграде стартовала очередная "Вахта памяти". В рамках взаимодействия по линии поисковых отрядов — не только с прибалтийскими странами — мы, конечно, окажем всяческую поддержку.

Мы открыты для любых форм взаимодействия. Чего мы точно делать не будем — мы не будем закрываться. Если коллеги в каких-то странах не считают возможным с нами взаимодействовать или отменяют какие-то мероприятия, мы об этом сожалеем. Но при этом приглашаем к себе обычных молодых людей из этих стран, потому что политическая повестка не должна служить препятствием для молодежи.

Для нас внутренняя повестка, бесспорно, является приоритетной, но мы не снижаем значение международной повестки и открыты для взаимодействия со всеми странами.